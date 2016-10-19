До и После: Ремонт деревенского дома

Каменное строение с прочными стенами, даже нуждающееся в существенном ремонте внутри и снаружи, многим все равно представляется потенциальным жильем. Если найти правильных специалистов, что определят недостатки и исправят их, это действительно можно получиться. И тогда, возможно, новоселье удастся отметить гораздо раньше, чем вы планировали.
Даже многие риэлторы с легкой подачи небезизвестного Роберта Кийосаки так делают – внимательно осматривают ближайший благополучный пригород на предмет интересных инвестиций, чтобы потом, вложив некоторую сумму, предложить на продажу что-то более стоящее, чем было на этом участке еще пару месяцев назад. У них на примете наверняка есть кто-то, похожий на студию AGENCE MURSMURS, кто сделает все как надо и в самые кратчайшие сроки.
Брутальная каменная кладка, безусловно, выглядит не так привычно для нашего взгляда, как современная кирпичная, составленная из прямоугольников, одинаковых по форме и цвету. Но в ней действительно есть свое очарование.
Потому эту красоту на северном фасаде решили оставить, но сформировали новые проемы, учитывая не только новую планировку, но и последующую расстановку мебели.
Работа профессионалов подразумевают максимально детальную прорисовку изменений еще на стадии планирования. Владелец, видя общую концепцию, четко понимает, действительно ли это то, во что он хочет превратить свой дом.
А вот южный фасад решили оштукатурить. И даже ставни для окон оставили. Так дом ощущается более аутентичным для окружающего пространства, чем если бы все фасады оформили в строгом модерне или минимализме.
Такой была планировка первого уровня до начала работ. В выступающем блоке была расположена ванная комната, а остальное пространство делили почти пополам гараж и кухня-столовая-гостиная.
Новые владельцы решили отказаться от гаража полностью, снести половину стены и вмонтировать сквозной камин. Часть кухни оставили на прежнем месте, остальную вынесли на остров, который начинается на уровне бывшей стены и продолжается обеденным столом уже в зоне столовой-гостиной. А в старой столовой-гостиной сделали кабинет.
На втором этаже расположены 3 спальни, раздельные туалет и ванная комната и просторная гардеробная. Две спальни (17,23 и 8,59 кв. метров) расположены вокруг лестницы, а пространство над бывшим гаражом делит третья (12,18 кв. метров) и все остальное.
Мы застали момент, когда часть стены уже отсутствует, чем невероятно удивлена кошка, озирающаяся и пытающаяся понять, не ошиблась ли она домом.
Камин в этом доме уже был, но при перепланировке его немного сместили. Установив двухсторонний вариант камина, проектировщики обеспечили невероятно эстетичной картинкой и кабинет, и гостиную.
Теперь камин «упакован» в новую стену. Все стены выровнены и покрашены в белый. При следующем ремонте вы можете выбрать и другие оттенки, но сейчас белый необходим, чтобы максимально ясно показать новизну и чистоту.
Коммуникации для кухонного острова проложены под полом и выведены в место его установки, а под плиткой смонтирован «теплый пол».
Вот так теперь все это выглядит для радостных жильцов этого нового-старого деревенского дома. На месте гаражного входа смонтирован огромный блок дверей-слайдеров. Интерьер оформлен в минималистичном формате, белый взят за основу, что очень правильно для только что отремонтированного пространства.
Напомним вам планировочное решение первого этажа. Обратите внимание, что в зоне гостиной окно сделали гораздо большего формата. Лестница со стороны кабинета дополнена открытым стеллажом для книг.
Некоторая часть кухни оставлена на прежнем месте, но ее обустройство современно, а расставлено все невероятно эргономично. Обратите внимание на 2 холодильника (один из них – для напитков), встроенных в пространство под лестницей.
Теперь понятно, для чего сделано окно именно такой формы. Оно расположено прямо напротив стола и полностью соответствует его габаритам. Дом имеет несколько выходов, один из них расположен в зоне столовой.
Над островом смонтирована система вентиляции. Оформленная в белый модуль, она почти не выделяется, хотя и находится ниже уровня основного потолка.
Помните, на этом месте был гараж! Теперь в это даже трудно поверить. Яркие цветовые акценты и рустикальный верх обеденного стола вносят гармоничное разнообразие в интерьер.
Просторный кабинет может порадовать не только письменным столом и удобными креслами. Он еще и имеет собственный выход на улицу (прямо напротив лестницы).
Думаем, каждый деревенский домик захотел бы превратиться в этот.
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