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До и После: Ремонт деревенского дома

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
EXTENSION D'UNE MAISON DE CAMPAGNE, Agence Mursmurs Agence Mursmurs
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Каменное строение с прочными стенами, даже нуждающееся в существенном ремонте внутри и снаружи, многим все равно представляется потенциальным жильем. Если найти правильных специалистов, что определят недостатки и исправят их, это действительно можно получиться. И тогда, возможно, новоселье удастся отметить гораздо раньше, чем вы планировали.

Даже многие риэлторы с легкой подачи небезизвестного Роберта Кийосаки так делают – внимательно осматривают ближайший благополучный пригород на предмет интересных инвестиций, чтобы потом, вложив некоторую сумму, предложить на продажу что-то более стоящее, чем было на этом участке еще пару месяцев назад. У них на примете наверняка есть кто-то, похожий на студию AGENCE MURSMURS, кто сделает все как надо и в самые кратчайшие сроки.

​До: каменная кладка в экстерьере

EXTENSION D'UNE MAISON DE CAMPAGNE, Agence Mursmurs Agence Mursmurs
Agence Mursmurs

Agence Mursmurs
Agence Mursmurs
Agence Mursmurs

Брутальная каменная кладка, безусловно, выглядит не так привычно для нашего взгляда, как современная кирпичная, составленная из прямоугольников, одинаковых по форме и цвету. Но в ней действительно есть свое очарование.

​До: новые проемы для окон и дверей

EXTENSION D'UNE MAISON DE CAMPAGNE, Agence Mursmurs Agence Mursmurs
Agence Mursmurs

Agence Mursmurs
Agence Mursmurs
Agence Mursmurs

Потому эту красоту на северном фасаде решили оставить, но сформировали новые проемы, учитывая не только новую планировку, но и последующую расстановку мебели.

​До: эскиз северного фасада

EXTENSION D'UNE MAISON DE CAMPAGNE, Agence Mursmurs Agence Mursmurs
Agence Mursmurs

Agence Mursmurs
Agence Mursmurs
Agence Mursmurs

Работа профессионалов подразумевают максимально детальную прорисовку изменений еще на стадии планирования. Владелец, видя общую концепцию, четко понимает, действительно ли это то, во что он хочет превратить свой дом.

​До: эскиз южного фасада

EXTENSION D'UNE MAISON DE CAMPAGNE, Agence Mursmurs Agence Mursmurs
Agence Mursmurs

Agence Mursmurs
Agence Mursmurs
Agence Mursmurs

А вот южный фасад решили оштукатурить. И даже ставни для окон оставили. Так дом ощущается более аутентичным для окружающего пространства, чем если бы все фасады оформили в строгом модерне или минимализме.

​До: планировка первого уровня

EXTENSION D'UNE MAISON DE CAMPAGNE, Agence Mursmurs Agence Mursmurs Гараж в стиле минимализм
Agence Mursmurs

Agence Mursmurs
Agence Mursmurs
Agence Mursmurs

Такой была планировка первого уровня до начала работ. В выступающем блоке была расположена ванная комната, а остальное пространство делили почти пополам гараж и кухня-столовая-гостиная.

​После: планировка первого уровня

EXTENSION D'UNE MAISON DE CAMPAGNE, Agence Mursmurs Agence Mursmurs Столовая комната в стиле минимализм
Agence Mursmurs

Agence Mursmurs
Agence Mursmurs
Agence Mursmurs

Новые владельцы решили отказаться от гаража полностью, снести половину стены и вмонтировать сквозной камин. Часть кухни оставили на прежнем месте, остальную вынесли на остров, который начинается на уровне бывшей стены и продолжается обеденным столом уже в зоне столовой-гостиной. А в старой столовой-гостиной сделали кабинет.

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​После: планировка второго уровня

EXTENSION D'UNE MAISON DE CAMPAGNE, Agence Mursmurs Agence Mursmurs Спальня в стиле минимализм
Agence Mursmurs

Agence Mursmurs
Agence Mursmurs
Agence Mursmurs

На втором этаже расположены 3 спальни, раздельные туалет и ванная комната и просторная гардеробная. Две спальни (17,23 и 8,59 кв. метров) расположены вокруг лестницы, а пространство над бывшим гаражом делит третья (12,18 кв. метров) и все остальное.

​До: первый уровень

EXTENSION D'UNE MAISON DE CAMPAGNE, Agence Mursmurs Agence Mursmurs
Agence Mursmurs

Agence Mursmurs
Agence Mursmurs
Agence Mursmurs

Мы застали момент, когда часть стены уже отсутствует, чем невероятно удивлена кошка, озирающаяся и пытающаяся понять, не ошиблась ли она домом.

​До: монтаж камина

EXTENSION D'UNE MAISON DE CAMPAGNE, Agence Mursmurs Agence Mursmurs
Agence Mursmurs

Agence Mursmurs
Agence Mursmurs
Agence Mursmurs

Камин в этом доме уже был, но при перепланировке его немного сместили. Установив двухсторонний вариант камина, проектировщики обеспечили невероятно эстетичной картинкой и кабинет, и гостиную.

​До: камин спрятали в стену

EXTENSION D'UNE MAISON DE CAMPAGNE, Agence Mursmurs Agence Mursmurs
Agence Mursmurs

Agence Mursmurs
Agence Mursmurs
Agence Mursmurs

Теперь камин «упакован» в новую стену. Все стены выровнены и покрашены в белый. При следующем ремонте вы можете выбрать и другие оттенки, но сейчас белый необходим, чтобы максимально ясно показать новизну и чистоту.

​До: коммуникации для острова

EXTENSION D'UNE MAISON DE CAMPAGNE, Agence Mursmurs Agence Mursmurs
Agence Mursmurs

Agence Mursmurs
Agence Mursmurs
Agence Mursmurs

Коммуникации для кухонного острова проложены под полом и выведены в место его установки, а под плиткой смонтирован «теплый пол».

​После: белоснежный минимализм

EXTENSION D'UNE MAISON DE CAMPAGNE, Agence Mursmurs Agence Mursmurs Столовая комната в стиле минимализм
Agence Mursmurs

Agence Mursmurs
Agence Mursmurs
Agence Mursmurs

Вот так теперь все это выглядит для радостных жильцов этого нового-старого деревенского дома. На месте гаражного входа смонтирован огромный блок дверей-слайдеров. Интерьер оформлен в минималистичном формате, белый взят за основу, что очень правильно для только что отремонтированного пространства.

​До: эскиз планировки первого уровня

EXTENSION D'UNE MAISON DE CAMPAGNE, Agence Mursmurs Agence Mursmurs Гостиная в стиле минимализм
Agence Mursmurs

Agence Mursmurs
Agence Mursmurs
Agence Mursmurs

Напомним вам планировочное решение первого этажа. Обратите внимание, что в зоне гостиной окно сделали гораздо большего формата. Лестница со стороны кабинета дополнена открытым стеллажом для книг.

​После: часть кухни за лестницей

EXTENSION D'UNE MAISON DE CAMPAGNE, Agence Mursmurs Agence Mursmurs
Agence Mursmurs

Agence Mursmurs
Agence Mursmurs
Agence Mursmurs

Некоторая часть кухни оставлена на прежнем месте, но ее обустройство современно, а расставлено все невероятно эргономично. Обратите внимание на 2 холодильника (один из них – для напитков), встроенных в пространство под лестницей.

​После: обеденная зона

EXTENSION D'UNE MAISON DE CAMPAGNE, Agence Mursmurs Agence Mursmurs Кухня в стиле минимализм
Agence Mursmurs

Agence Mursmurs
Agence Mursmurs
Agence Mursmurs

Теперь понятно, для чего сделано окно именно такой формы. Оно расположено прямо напротив стола и полностью соответствует его габаритам. Дом имеет несколько выходов, один из них расположен в зоне столовой.

​После: кухонный остров

EXTENSION D'UNE MAISON DE CAMPAGNE, Agence Mursmurs Agence Mursmurs
Agence Mursmurs

Agence Mursmurs
Agence Mursmurs
Agence Mursmurs

Над островом смонтирована система вентиляции. Оформленная в белый модуль, она почти не выделяется, хотя и находится ниже уровня основного потолка.

​После: гостиная

EXTENSION D'UNE MAISON DE CAMPAGNE, Agence Mursmurs Agence Mursmurs
Agence Mursmurs

Agence Mursmurs
Agence Mursmurs
Agence Mursmurs

Помните, на этом месте был гараж! Теперь в это даже трудно поверить. Яркие цветовые акценты и рустикальный верх обеденного стола вносят гармоничное разнообразие в интерьер.

​После: кабинет

EXTENSION D'UNE MAISON DE CAMPAGNE, Agence Mursmurs Agence Mursmurs Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
Agence Mursmurs

Agence Mursmurs
Agence Mursmurs
Agence Mursmurs

Просторный кабинет может порадовать не только письменным столом и удобными креслами. Он еще и имеет собственный выход на улицу (прямо напротив лестницы).

Думаем, каждый деревенский домик захотел бы превратиться в этот.

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