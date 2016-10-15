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До и После: Редизайн 3 квартир!

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Chairman's Apartment - Manchester, Design by UBER Design by UBER Спальня в стиле модерн
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Даже элитная отделка от застройщика не всегда удовлетворяет нашим представлениям о красоте. Что уж говорить о ремонте в квартире, в которой кто-то жил до вас. Возможно, там не так уж и плохо, но ее делал для себя совершенно другой человек, не вы. Вам точно захочется хоть что-то да переделать. Или просто изменились вы сами, а следом трансформировались и ваши представления о хорошем дизайне.

Если сейчас вы находитесь внутри одной из этих или смежных ситуаций, ваши мысли заняты поиском решения весьма сложной задачи – как сделать квадратные метры, на которых вы выбрали жить следующие пару-тройку лет, настоящим Домом. Мультинациональное сообщество homify ставит своей миссией помочь вам в этом нелегком, но невероятно интересном деле.

До: просто скучно

기본에 충실한 24평 신혼집 인테리어, 로하디자인 로하디자인
로하디자인

로하디자인
로하디자인
로하디자인

Простенький ламинат и двери тон-в-тон к нему, светленькие обои. Так выглядит большинство новостроек в нашей стране. Застройщиков можно понять. Именно такой, максимально нейтральный дизайн найдет минимальное число ярых противников. Но многие покупают квартиру, не оставляя на ремонт почти ничего, потому просто новенькая чистая квартира их невероятно радует. Но через пару лет такое пространство покажется скучным и невыразительным.

После: модные контрасты

기본에 충실한 24평 신혼집 인테리어, 로하디자인 로하디자인 Гостиная в стиле кантри
로하디자인

로하디자인
로하디자인
로하디자인

Даже если вы и не захотите сделать свою квартиру именно такой, скучным этот дизайн вы точно не назовете. Дизайнеры решили сыграть на контрасте современной цветовой палитры для отделки (серый + белый) и темного дерева в мебели. Интерьер еще не закончен, потому с добавлением дивана и кресел, предметов декора ситуация может и измениться.

​После: стильная кухня

기본에 충실한 24평 신혼집 인테리어, 로하디자인 로하디자인 Столовая комната в стиле кантри
로하디자인

로하디자인
로하디자인
로하디자인

На восприятие интерьера накладывают серьезный отпечаток те условия, в каких человек рос, и что видел в течение жизни. Страна, в которой мы выросли, почти полностью определяет наши дизайнерские пристрастия, и если вы в сознательной жизни целенаправленно не развиваете свой вкус, то так и будете видеть в плитке-кабанчике детсадовскую столовую или медкабинет в начальной школе.

​До: сложная задача

Travaux Avant/Après dans un studio , L'Oeil DeCo L'Oeil DeCo Ванная комната в стиле модерн
L&#39;Oeil DeCo

L'Oeil DeCo
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L'Oeil DeCo

Пространство под лестницей уже используется, но с точки зрения максимальной эффективности все же недостаточно оптимально. Маленькая площадь вынуждает нас становиться виртуозами и изобретателями. Именно в таких стесненных условиях иногда рождаются гениальные идеи, превращающие захламленный стеллаж под лестницей в нечто гораздо более функциональное.

​После: кухня под лестницей

Travaux Avant/Après dans un studio , L'Oeil DeCo L'Oeil DeCo Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
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L'Oeil DeCo
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L'Oeil DeCo

В этой невероятно маленькой квартире для кухни не оказалось места, кроме как под лестницей. В итоге, в столь миниатюрном пространстве поместилась не только тумба с накладной раковиной, но и обеденная группа с раскладным столиком и складными стульями, которые вне времени использования занимают совсем мало места. Обратите внимание, что 2-конфорочная электрическая плита встроена прямо в раковину. Такого мы еще не видели!

​После: спальня на мансарде

Travaux Avant/Après dans un studio , L'Oeil DeCo L'Oeil DeCo Спальня в стиле модерн
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L'Oeil DeCo
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L'Oeil DeCo

Лестница, под которой теперь находится кухня, ведет на мансардный этаж, где оборудовали спальню. Маленькое окно, из-за мансардного скоса находящееся почти на уровне пола, дает не так уж много света. Но видя общую картину бюджетной планировки этой квартиры, понятно, что и эта спальня приносит радость владельцам.

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До: абсолютно не жилая атмосфера

Before - office loft space showing low level windows Design by UBER office space,loft conversion,office conversion,low level windows,disused space,disused office
Design by UBER

Before – office loft space showing low level windows

Design by UBER
Design by UBER
Design by UBER

Большая площадь и высокие потолки предоставляют шикарный простор для выбора того, что можно сделать на этом месте. Да и вид с высоты на стадион Manchester United FC тоже имеет немалую ценность. Как думаете, что стало с этими квадратными метрами?

​После: невероятный люкс

the informal dining space looking over to the formal dining and living/media area Design by UBER Столовая комната в стиле модерн Янтарный / Золотой informal dining,luxury apartment,media wall,bespoke cinema
Design by UBER

the informal dining space looking over to the formal dining and living/media area

Design by UBER
Design by UBER
Design by UBER

Да, англичане умеют поразить! Шикарные апартаменты люксового исполнения! Просто нет слов, чтобы передать атмосферу тотальной роскоши. Кофейно-шоколадные оттенки, сложносочиненная подсветка этой огромной комнаты действительно впечатляют!

​После: спальня

The compact but well appointed bedroom Design by UBER Спальня в стиле модерн bedroom,compact luxury,luxury bedroom,panels
Design by UBER

The compact but well appointed bedroom

Design by UBER
Design by UBER
Design by UBER

Приватная спальня декорирована не менее эстетично. Крупноформатное текстильное изголовье, сияющая «змеиная кожа» на декоративных подушках продолжают изысканную атмосферу гостиной. Еще раз вспомните фото «ДО», чтобы оценить глобальность дизайнерского замысла.

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