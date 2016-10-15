До и После: Редизайн 3 квартир!

Даже элитная отделка от застройщика не всегда удовлетворяет нашим представлениям о красоте. Что уж говорить о ремонте в квартире, в которой кто-то жил до вас. Возможно, там не так уж и плохо, но ее делал для себя совершенно другой человек, не вы. Вам точно захочется хоть что-то да переделать. Или просто изменились вы сами, а следом трансформировались и ваши представления о хорошем дизайне.

Если сейчас вы находитесь внутри одной из этих или смежных ситуаций, ваши мысли заняты поиском решения весьма сложной задачи – как сделать квадратные метры, на которых вы выбрали жить следующие пару-тройку лет, настоящим Домом. Мультинациональное сообщество homify ставит своей миссией помочь вам в этом нелегком, но невероятно интересном деле.