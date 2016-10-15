До и После: Редизайн 3 квартир!

Даже элитная отделка от застройщика не всегда удовлетворяет нашим представлениям о красоте. Что уж говорить о ремонте в квартире, в которой кто-то жил до вас. Возможно, там не так уж и плохо, но ее делал для себя совершенно другой человек, не вы. Вам точно захочется хоть что-то да переделать. Или просто изменились вы сами, а следом трансформировались и ваши представления о хорошем дизайне.
Если сейчас вы находитесь внутри одной из этих или смежных ситуаций, ваши мысли заняты поиском решения весьма сложной задачи – как сделать квадратные метры, на которых вы выбрали жить следующие пару-тройку лет, настоящим Домом. Мультинациональное сообщество homify ставит своей миссией помочь вам в этом нелегком, но невероятно интересном деле.
Простенький ламинат и двери тон-в-тон к нему, светленькие обои. Так выглядит большинство новостроек в нашей стране. Застройщиков можно понять. Именно такой, максимально нейтральный дизайн найдет минимальное число ярых противников. Но многие покупают квартиру, не оставляя на ремонт почти ничего, потому просто новенькая чистая квартира их невероятно радует. Но через пару лет такое пространство покажется скучным и невыразительным.
Даже если вы и не захотите сделать свою квартиру именно такой, скучным этот дизайн вы точно не назовете. Дизайнеры решили сыграть на контрасте современной цветовой палитры для отделки (серый + белый) и темного дерева в мебели. Интерьер еще не закончен, потому с добавлением дивана и кресел, предметов декора ситуация может и измениться.
На восприятие интерьера накладывают серьезный отпечаток те условия, в каких человек рос, и что видел в течение жизни. Страна, в которой мы выросли, почти полностью определяет наши дизайнерские пристрастия, и если вы в сознательной жизни целенаправленно не развиваете свой вкус, то так и будете видеть в плитке-кабанчике детсадовскую столовую или медкабинет в начальной школе.
Пространство под лестницей уже используется, но с точки зрения максимальной эффективности все же недостаточно оптимально. Маленькая площадь вынуждает нас становиться виртуозами и изобретателями. Именно в таких стесненных условиях иногда рождаются гениальные идеи, превращающие захламленный стеллаж под лестницей в нечто гораздо более функциональное.
В этой невероятно маленькой квартире для кухни не оказалось места, кроме как под лестницей. В итоге, в столь миниатюрном пространстве поместилась не только тумба с накладной раковиной, но и обеденная группа с раскладным столиком и складными стульями, которые вне времени использования занимают совсем мало места. Обратите внимание, что 2-конфорочная электрическая плита встроена прямо в раковину. Такого мы еще не видели!
Лестница, под которой теперь находится кухня, ведет на мансардный этаж, где оборудовали спальню. Маленькое окно, из-за мансардного скоса находящееся почти на уровне пола, дает не так уж много света. Но видя общую картину бюджетной планировки этой квартиры, понятно, что и эта спальня приносит радость владельцам.
Большая площадь и высокие потолки предоставляют шикарный простор для выбора того, что можно сделать на этом месте. Да и вид с высоты на стадион Manchester United FC тоже имеет немалую ценность. Как думаете, что стало с этими квадратными метрами?
Да, англичане умеют поразить! Шикарные апартаменты люксового исполнения! Просто нет слов, чтобы передать атмосферу тотальной роскоши. Кофейно-шоколадные оттенки, сложносочиненная подсветка этой огромной комнаты действительно впечатляют!
Приватная спальня декорирована не менее эстетично. Крупноформатное текстильное изголовье, сияющая «змеиная кожа» на декоративных подушках продолжают изысканную атмосферу гостиной. Еще раз вспомните фото «ДО», чтобы оценить глобальность дизайнерского замысла.
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