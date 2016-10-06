Модные сочетания цветов в интерьере

Жемчужные и кварцевые оттенки, имитация ценных пород дерева и многие другие интерьерные тренды ждут вас в этой статье.
Вместо древесины может быть и кожа, и брутальный камень, и кирпич. Черный глянец отлично справляется с данным контрастом, позволяя интерьеру в целом выглядеть более дорогим.
Сочетание белого и черного глянца вполне доступно на всех этапов отделки и оформления интерьера. Полированный керамогранит под мрамор, белые и черные глянцевые фасады мебели, бытовая техника, окна – все детали могут стать частью композиции.
Сочетание белого и черного глянца подает интерьер как городской, современный и полный простора. А использование данной гаммы в провинции и вовсе дает фантастический и невероятно красивый эффект
Сейчас в моде темно-синие, традиционные глубокие синие оттенки, преппи блю, серо-голубые и серо-синие цвета. Реализовать их как акцент можно на белом, бледно-сером или бледно-бежевом фоне.
В данном комбинации очень важной частью интерьера являются обширные белые пространства (потолок, стены или пол). Темные, благородные породы дерева в карамельной или шоколадной гамме (или обеих) сочетаются здесь с черной, шоколадной, белой и серой мебелью.
Данная гамма идеальна для повышения уровня дизайна вашего дома, люксовой отделки, имитации стилей шале или SPA, для минимализма.
Бархат, древесина, камень, плитка под камень, имитация ценных пород дерева, сталь и стекло – в этом интерьере собраны практически все интерьерные тренды. Вся композиция базируется на нейтральной цветовой гамме интерьера в стиле модерн, где гармонично сочетаются белый и серые, бледные древесные оттенки.
Абсолютный фаворит для домов и квартир в стиле минимализм – это кофейная палитра оттенков, таких как латте, мокко, ледяной кофе, а также трюфельный. Они отлично подходят под подобранную по тону древесину, белый и глянец.
Жемчужная линейка оттенков встречается чаще всего в текстиле и люксовой мебели с отделкой натуральным камнем. В интерьере выше вы можете найти жемчужный эффект в подсветке, но самое главное – на коврике перед диваном.
Жемчужные оттенки позволяют связать главные материалы отделки между собой (ламинат + цвет стен, цвет мебели + цвет стен и т.п.). Они могут быть розоватыми, сероватыми, слегка коричневатыми, розовыми, сиреневыми или голубыми.
Более яркими и заметными будут кварцевые оттенки. В интерьере турецкой квартиры на фотографии выше мы найдем такие на шторах, обивке мягкой мебели, подушках, ковре. Кварцевые оттенки будто светятся, тогда как жемчужные создают эффект омбре из переливов.
50
оттенков серого
Серые, дымчатые, бледные каменные, темные насыщенные оттенки – самые популярные в использовании в стиле модерн и фавориты в стиле минимализм. Даже в одном интерьере можно сочетать множество серых оттенков. Они идеально подходят как для современных интерьеров, так и для классических, таких как транситионал или ар-деко.
Легкие карамельные или бледные шоколадные оттенки являются отличным фоном (самым лучшим после обычного белого) для современного искусства в гламурном стиле. Наверняка, вы видели шикарные акварели в слегка геометричной манере розовато-сиреневых тонов, голубовато-белых и фиолетово-серебряных в американских интерьерах, например, на Pinterestе.
Чтобы добавить желтую гамму в интерьер, вам нужны оттенки горчицы или золотые. Для более парадного интерьера подойдет золотой, для более современного – горчичный.
Два оттенка – древесины и рыбы/растения идеально вписываются в большинство современных интерьеров в стиле модерн или минимализм. Использовать их можно как вместе, так и по отдельности.
Еще один тренд сезона относиться к небесно-голубым или небесно-серым цветам и оттенкам белого цвета.
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