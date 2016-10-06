Модные сочетания цветов в интерьере

Сочетание белого и черного глянца вполне доступно на всех этапов отделки и оформления интерьера. Полированный керамогранит под мрамор, белые и черные глянцевые фасады мебели, бытовая техника, окна – все детали могут стать частью композиции.

Сочетание белого и черного глянца подает интерьер как городской, современный и полный простора. А использование данной гаммы в провинции и вовсе дает фантастический и невероятно красивый эффект