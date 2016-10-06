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Модные сочетания цветов в интерьере

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify Гостиная в стиле модерн
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Жемчужные и кварцевые оттенки, имитация ценных пород дерева и многие другие интерьерные тренды ждут вас в этой статье.

​Черный глянец + брутальная древесина

Küche Modern und Altholztheke, ZABOROWSKI ** Kreativer Innenausbau ZABOROWSKI ** Kreativer Innenausbau Кухня в стиле модерн
ZABOROWSKI ** Kreativer Innenausbau

ZABOROWSKI ** Kreativer Innenausbau
ZABOROWSKI ** Kreativer Innenausbau
ZABOROWSKI ** Kreativer Innenausbau

Вместо древесины может быть и кожа, и брутальный камень, и кирпич. Черный глянец отлично справляется с данным контрастом, позволяя интерьеру в целом выглядеть более дорогим.

​Белый и черный глянец

Engel & Völkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum Кухня в стиле модерн
Engel &amp; Völkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum
Engel &amp; Völkers Bodrum
Engel & Völkers Bodrum

Сочетание белого и черного глянца вполне доступно на всех этапов отделки и оформления интерьера. Полированный керамогранит под мрамор, белые и черные глянцевые фасады мебели, бытовая техника, окна – все детали могут стать частью композиции.

Сочетание белого и черного глянца подает интерьер как городской, современный и полный простора. А использование данной гаммы в провинции и вовсе дает фантастический и невероятно красивый эффект

​Морские оттенки на светлом

Engel & Völkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum Спальня в стиле модерн
Engel &amp; Völkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum
Engel &amp; Völkers Bodrum
Engel & Völkers Bodrum

Сейчас в моде темно-синие, традиционные глубокие синие оттенки, преппи блю, серо-голубые и серо-синие цвета. Реализовать их как акцент можно на белом, бледно-сером или бледно-бежевом фоне.

​Люксовый черный + насыщенная карамель

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

В данном комбинации очень важной частью интерьера являются обширные белые пространства (потолок, стены или пол). Темные, благородные породы дерева в карамельной или шоколадной гамме (или обеих) сочетаются здесь с черной, шоколадной, белой и серой мебелью.

Данная гамма идеальна для повышения уровня дизайна вашего дома, люксовой отделки, имитации стилей шале или SPA, для минимализма.

​Люксовый серый + бледная древесина

Musterhaus Bad Vilbel, ARKITURA GmbH ARKITURA GmbH Спальня в стиле модерн
ARKITURA GmbH

ARKITURA GmbH
ARKITURA GmbH
ARKITURA GmbH

Бархат, древесина, камень, плитка под камень, имитация ценных пород дерева, сталь и стекло – в  этом интерьере собраны практически все интерьерные тренды. Вся композиция базируется на нейтральной цветовой гамме интерьера в стиле модерн, где гармонично сочетаются белый и серые, бледные древесные оттенки.

​Кофейные оттенки + белый глянец

Objekt 254, meier architekten zürich meier architekten zürich КухняСтолешницы
meier architekten zürich

meier architekten zürich
meier architekten zürich
meier architekten zürich

Абсолютный фаворит для домов и квартир в стиле минимализм – это кофейная палитра оттенков, таких как латте, мокко, ледяной кофе, а также трюфельный. Они отлично подходят под подобранную по тону древесину, белый и глянец.

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​Жемчужная линейка

homify Гостиная в стиле минимализм Бежевый
homify

homify
homify
homify

Жемчужная линейка оттенков встречается чаще всего в текстиле и люксовой мебели с отделкой натуральным камнем. В интерьере выше вы можете найти жемчужный эффект в подсветке, но самое главное – на коврике перед диваном.

Жемчужные оттенки позволяют связать главные материалы отделки между собой (ламинат + цвет стен, цвет мебели + цвет стен и т.п.). Они могут быть розоватыми, сероватыми, слегка коричневатыми, розовыми, сиреневыми или голубыми.

​Кварцевые оттенки

Phaselis Konutları Antalya, Mimoza Mimarlık Mimoza Mimarlık Гостиная в стиле модерн
Mimoza Mimarlık

Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık

Более яркими и заметными будут кварцевые оттенки. В интерьере турецкой квартиры на фотографии выше мы найдем такие на шторах, обивке мягкой мебели, подушках, ковре. Кварцевые оттенки будто светятся, тогда как жемчужные создают эффект омбре из переливов.

​50 оттенков серого

DORMITÓRIO, Joana & Manoela Arquitetura Joana & Manoela Arquitetura Спальня в стиле модерн
Joana &amp; Manoela Arquitetura

Joana & Manoela Arquitetura
Joana &amp; Manoela Arquitetura
Joana & Manoela Arquitetura

50

оттенков серого

Серые, дымчатые, бледные каменные, темные насыщенные оттенки – самые популярные в использовании в стиле модерн и фавориты в стиле минимализм. Даже в одном интерьере можно сочетать множество серых оттенков. Они идеально подходят как для современных интерьеров, так и для классических, таких как транситионал или ар-деко.

​Акварели на карамели

Apartamento em Moema, São Paulo, Liliana Zenaro Interiores Liliana Zenaro Interiores Гостиная в стиле модерн
Liliana Zenaro Interiores

Liliana Zenaro Interiores
Liliana Zenaro Interiores
Liliana Zenaro Interiores

Легкие карамельные или бледные шоколадные оттенки являются отличным фоном (самым лучшим после обычного белого) для современного искусства в гламурном стиле. Наверняка, вы видели шикарные акварели в слегка геометричной манере розовато-сиреневых тонов, голубовато-белых и фиолетово-серебряных в американских интерьерах, например, на Pinterestе.

​Горчичный и золотой

APARTAMENTO ALTO PADRÃO, RB ARCHDESIGN RB ARCHDESIGN Спальня в стиле модерн
RB ARCHDESIGN

RB ARCHDESIGN
RB ARCHDESIGN
RB ARCHDESIGN

Чтобы добавить желтую гамму в интерьер, вам нужны оттенки горчицы или золотые. Для более парадного интерьера подойдет золотой, для более современного – горчичный.

​Палисандр и лососевый/коралловый

Residência em Ibirité / MG, Isabella Magalhães Arquitetura & Interiores Isabella Magalhães Arquitetura & Interiores Спальня в стиле модерн Розовый
Isabella Magalhães Arquitetura &amp; Interiores

Isabella Magalhães Arquitetura & Interiores
Isabella Magalhães Arquitetura &amp; Interiores
Isabella Magalhães Arquitetura & Interiores

Два оттенка – древесины и рыбы/растения идеально вписываются в большинство современных интерьеров в стиле модерн или минимализм. Использовать их можно как вместе, так и по отдельности.

Небесные и белые оттенки

Quartos, Nilza Alves e Rita Diniz Nilza Alves e Rita Diniz Спальня в стиле модерн
Nilza Alves e Rita Diniz

Nilza Alves e Rita Diniz
Nilza Alves e Rita Diniz
Nilza Alves e Rita Diniz

Еще один тренд сезона относиться к небесно-голубым или небесно-серым цветам и оттенкам белого цвета.

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