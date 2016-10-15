Бессонница? Интерьер спальни поможет!

Яркие оттенки и цвета не позволяют нашему сознанию успокоиться, потому оно посылает подсознанию сигналы о том, что помещение враждебно или, как минимум, пассивно-агрессивно. Стоит избегать красных, оранжевых, ярко-зеленых и ярко-синих цветов в спальне. Посмотрите на спальню выше – синий цвет добавлен туда в качестве акцентов на нейтральную цветовую гамму. Их (акцентов) могло быть и больше, если вы очень любите этот цвет.

Нельзя добавлять более трех слишком разных акцентов. Например, в спальне выше есть голубой столик, синие и серо-голубые подушки, а также фиолетовая орхидея. Этого вполне достаточно на фоне бежевого интерьера с черными акцентами и подсветкой золотом.

Вместо трио голубой-синий-серый, можно выбрать пурпурный-розовый-жемчужный или шоколадный-золотой-черный и т.п.