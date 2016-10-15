Бессонница? Интерьер спальни поможет!

Сегодня мы постараемся разобраться с вашими проблемами со сном, если они имеются у вас или у членов вашей семьи. Обычно причина кроется в одном из следующих факторов – не способствующий расслаблению климат в семье, слишком большая усталость, неудобная кровать, грязная спальня, зависимость от интернета, слишком яркая отделка или множество мелочей в комнате.
Давайте разберем все это более подробно и постараемся исключить все проблемы из вашей спальни.
Яркие оттенки и цвета не позволяют нашему сознанию успокоиться, потому оно посылает подсознанию сигналы о том, что помещение враждебно или, как минимум, пассивно-агрессивно. Стоит избегать красных, оранжевых, ярко-зеленых и ярко-синих цветов в спальне. Посмотрите на спальню выше – синий цвет добавлен туда в качестве акцентов на нейтральную цветовую гамму. Их (акцентов) могло быть и больше, если вы очень любите этот цвет.
Нельзя добавлять более трех слишком разных акцентов. Например, в спальне выше есть голубой столик, синие и серо-голубые подушки, а также фиолетовая орхидея. Этого вполне достаточно на фоне бежевого интерьера с черными акцентами и подсветкой золотом.
Вместо трио голубой-синий-серый, можно выбрать пурпурный-розовый-жемчужный или шоколадный-золотой-черный и т.п.
Красивая нежная подсветка позволит вам быстрее настроиться на нужный лад, успокоиться после напряженного и стрессового дня. Лучше всего действует подсветка золотого цвета или та, что постоянно переливается нежными оттенками, клоня вас в сон. Если вы любите яркую подсветку (синюю, например), ее лучше всего расположить так, чтобы она напрямую не светила в глаза, была за изголовьем или подсвечивала полочки.
Ковер является очень важной составляющей вашего уюта. Удивительно, как может преобразиться комната буквально сразу же после того, как вы выбросите старый ковер. Но обязательно замените его новым, т.к. люди, что всю жизнь жили с ковром, не смогут уютно чувствовать себя в спальне без него. То же самое и со шторами.
Простыня, наволочка, весь комплект постельного белья, включая одеяло и текстильное изголовье, должны вам не просто нравиться, а буквально манить к себе обещанием нежнейших объятий! Купите в магазине два комплекта того, что вам действительно хочется видеть в своей комнате. И не забывайте, что нужны максимально нейтральные оттенки.
Нежная подсветка, нежные голубые/розовые/желтые/сиреневые оттенки не белом, кофейном или бежевом цвете и… . возможность ребенку самому расставлять свои вещи по всей комнате. Такая позиция поможет ему чувствовать себя владельцем комнаты и успокоит его. Если же за него всё решили вы, скажите ему, что он может изменить любые 3 вещи в комнате.
И обязательно послушайте его, даже если это не самые удачные идеи, иначе ваш ребенок так и не сможет засыпать вовремя. Изменять его идеи, даже немного, категорически запрещается – это как раз и мешает его ощущению безопасности. Для детей, которые боятся «того, кто живет под кроватью», очень подойдет мягкая подсветка именно внизу.
Отдохнуть в маленькой тесной комнате бывает очень сложно просто потому, что вы очень устали. Если это так, и вы хотите только дальше рваться в бой – прибраться в квартире, посмотреть кино, полазить в интернете, то откройте окно, сходите в душ «с головой», проветрите комнату, посмотрите в окно на мир несколько минут, дыша слабым ветерком. Как только вы зевнули, пора ложиться в кровать. Панорамное остекление помогает всегда держать комнату расслабляющей и идеально проветренной.
Многим людям могут мешать любые раскиданные по комнате вещи. Убирайте все в шкаф, комод, в закрытую тумбочку, всегда держите порядок на всех полочках. Если вы давно страдает бессонницей, возможно, проблема в вашем ковре, шторах, матрасе, каких-то текстильных деталях, которые вы давно не чистили. Попробуйте помыть абсолютно все, что есть в спальне, а после проветрите ее и завершите все влажной уборкой с опрыскивателем.
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