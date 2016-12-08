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Из однушки в двушку на 34 метрах

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
FUNKCJONALNE WNĘTRZE, IDAFO projektowanie wnętrz i wykończenie IDAFO projektowanie wnętrz i wykończenie Гостиная в стиле минимализм
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Трудно представить, что на площади в 34 квадрата можно создать квартиру с отдельной (!) спальней, но студия IDAFO из Кракова показала, что это более чем возможно. В этом проекте специалисты homify сработали так эффективно, что получилось создать пространство не только функциональное, но и невероятно красивое.

Приватная спальня

FUNKCJONALNE WNĘTRZE, IDAFO projektowanie wnętrz i wykończenie IDAFO projektowanie wnętrz i wykończenie Спальня в стиле минимализм
IDAFO projektowanie wnętrz i wykończenie

IDAFO projektowanie wnętrz i wykończenie
IDAFO projektowanie wnętrz i wykończenie
IDAFO projektowanie wnętrz i wykończenie

По площади диван и кровать разместить здесь можно. Трудность в том, чтобы спальное место было все же приватным. Проблемы решили сложные перегородки из полочек и центрального модуля с тонированным стеклом. Такой зонирующий стеллаж позволит вам определить место не только для 1000 и 1 мелочи, что совершенно необходимы в быту, но и даст возможность разместить все сувениры из путешествий, коих тоже накапливается немалое количество.

Городская гостиная

FUNKCJONALNE WNĘTRZE, IDAFO projektowanie wnętrz i wykończenie IDAFO projektowanie wnętrz i wykończenie Гостиная в стиле минимализм
IDAFO projektowanie wnętrz i wykończenie

IDAFO projektowanie wnętrz i wykończenie
IDAFO projektowanie wnętrz i wykończenie
IDAFO projektowanie wnętrz i wykończenie

Пристрастия современного человека в дизайне интерьера просты – дом должен быть неброским, но стильным, уютным, но без многослойных текстильных излишеств и чтобы при всем при этом аккуратным и чистым он оставался сам, без деятельного участия хозяина. Последнее, конечно же, все-таки мечта, но мыть стекло и чистить ковер даже с высоким ворсом с сегодняшними средствами и техникой не представляется особо сложным.

Система хранения

FUNKCJONALNE WNĘTRZE, IDAFO projektowanie wnętrz i wykończenie IDAFO projektowanie wnętrz i wykończenie Спальня в стиле минимализм
IDAFO projektowanie wnętrz i wykończenie

IDAFO projektowanie wnętrz i wykończenie
IDAFO projektowanie wnętrz i wykończenie
IDAFO projektowanie wnętrz i wykończenie

Обратите внимание, что за зеркальной стеной находится невероятно вместительный шкаф с дверьми-слайдерами. Сани с лыжами, увы, не влезут, но все остальное – запросто. Сюрпризы по части организации хранения приготовила не только зона спальни, но и кухня, и даже ванная, в чем вы убедитесь, глядя на снимки ниже.

Рабочее место

FUNKCJONALNE WNĘTRZE, IDAFO projektowanie wnętrz i wykończenie IDAFO projektowanie wnętrz i wykończenie Гостиная в стиле минимализм
IDAFO projektowanie wnętrz i wykończenie

IDAFO projektowanie wnętrz i wykończenie
IDAFO projektowanie wnętrz i wykończenie
IDAFO projektowanie wnętrz i wykończenie

В гостиной нашлось место и для уголка с письменным столом. Стеллаж , разделяющий спальню и гостиную, сквозной, потому им можно пользоваться с обеих сторон. Представьте, вот вы поработали за столом, а потом переместились с лэптопом в спальню, а документы, что хранятся в папках, и книги по-прежнему вам доступны.

Эргономичная кухня

FUNKCJONALNE WNĘTRZE, IDAFO projektowanie wnętrz i wykończenie IDAFO projektowanie wnętrz i wykończenie Кухня в стиле минимализм
IDAFO projektowanie wnętrz i wykończenie

IDAFO projektowanie wnętrz i wykończenie
IDAFO projektowanie wnętrz i wykończenie
IDAFO projektowanie wnętrz i wykończenie

Традиционная кухня с тумбами и навесными шкафчиками использует пространство не столь эффективно, как требует маленькая площадь. С большим КПД работает сплошная стена с дверцами и ящиками, в которую еще и встроено что-нибудь типа микроволновки и духового шкафа. А чтобы стена не нависала над вами, выберите для фасадов белый или серый глянец. Специалисты говорят, что визуальная нагрузка от них наименьшая.

Комфортабельная ванная

FUNKCJONALNE WNĘTRZE, IDAFO projektowanie wnętrz i wykończenie IDAFO projektowanie wnętrz i wykończenie Ванная комната в стиле минимализм
IDAFO projektowanie wnętrz i wykończenie

IDAFO projektowanie wnętrz i wykończenie
IDAFO projektowanie wnętrz i wykończenie
IDAFO projektowanie wnętrz i wykończenie

Каменный беж – удачный вариант для отделки ванной комнаты с претензией на люкс, где главный must-have элемент – подвесной унитаз со встроенным в стену бачком. Добавьте интересную подсветку и зеркало побольше и образ идеальной ванной комнаты будет безупречен. И уже не важно, выберете ли вы душевую кабину с дверцами на маятниковом механизме или акриловую чашу со стильными изгибами, утро и вечер вы встретите, ощущая полное довольство своей жизнью.

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