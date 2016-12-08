Из однушки в двушку на 34 метрах

По площади диван и кровать разместить здесь можно. Трудность в том, чтобы спальное место было все же приватным. Проблемы решили сложные перегородки из полочек и центрального модуля с тонированным стеклом. Такой зонирующий стеллаж позволит вам определить место не только для 1000 и 1 мелочи, что совершенно необходимы в быту, но и даст возможность разместить все сувениры из путешествий, коих тоже накапливается немалое количество.