​Шикарные дома с незабываемыми фасадами

Мы собрали для вас различные стили, комбинации и коттеджи, которые прекрасно описывают современные тренды в загородной архитектуре. Среди интересных идей вы найдете множество, которые могут быть легко реализованы в формате умеренного и умеренно-холодного климата РФ.

Давайте вместе пройдемся по стилям и найдем в них самые главные плюсы и даже минусы!