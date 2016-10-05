​Шикарные дома с незабываемыми фасадами

Мы собрали для вас различные стили, комбинации и коттеджи, которые прекрасно описывают современные тренды в загородной архитектуре. Среди интересных идей вы найдете множество, которые могут быть легко реализованы в формате умеренного и умеренно-холодного климата РФ.
Давайте вместе пройдемся по стилям и найдем в них самые главные плюсы и даже минусы!
Плюсы: всегда практичные, максимально рациональные планировки, идеальный для российского пригорода внешний вид, простые приемы, комбинации из дешевых и дорогих окон, полная адаптивность к условиям климата в РФ и на Украине.
Минусы: простой и лаконичный внешний вид.
Стоимость кв. метра: от 15 тыс. рублей с отделкой.
Плюсы: дом-сказка, дом-виденье, достойное фильма о Гетсби нашего времени!
Минусы: высокая стоимость как проекта, так и материалов отделки, мебели. В итоге сумма начинается с весьма высокой отметки и легко ползет еще выше за счет мелких дорогостоящих деталей в стиле ар-деко или минимализм.
Стоимость кв. метра: от 100 тыс. рублей с отделкой.
Плюсы: люксовый стиль, очень популярный на Севере, полностью адаптированный к условиям холодного и очень холодного климата. Энергосберегающие дома, позволяющие даже зимой наслаждаться теплом в доме со стеклянными стенами.
Минусы: городской формат дома, в нем нет традиционной большой кровли, закрытых пространств, на любителя.
Стоимость кв. метра: от 30 тыс. рублей с отделкой.
Плюсы: позитивный внешний вид, светлые оттенки и красивые контрасты, очень удобная и эргономичная планировка с максимумом света и воздуха даже за счет средних по размеру окон.
Минусы: вид пляжной вилы, минималистичность, большие террасы, не используемые зимой в холодном климате.
Стоимость кв. метра: от 15 тыс. рублей с отделкой.
Плюсы: атмосферность Средиземноморья + шикарные панорамные окна создают потрясающий традиционный и при этом комфортабельный дом.
Минусы: стиль подразумевает обязательное использование охристых оттенков и черепичной крыши, небольших спален, плоской, адаптированной под РФ крыши, что выглядит так, как на фотографии выше – современно и при этом необычно.
Стоимость кв. метра: от 20 тыс. рублей с отделкой.
Плюсы: потрясающий внешний вид, высокие потолки, ультра-комфортабельная планировка, полная адаптивность к холодному и очень холодному климату за счет энергосберегающей конструкции.
Минусы: высокая стоимость, позволяющая при этом реализовать идею дома своей мечты с люксовой отделкой и панорамным остеклением. Дом в 200 кв. метров стоит уже около 10 млн рублей, правда, выглядит он явно на те же самые 10 млн.
Стоимость кв. метра: от 50 тыс. рублей с отделкой, как на фотографии выше, 100 тыс. рублей – с отделкой в РФ.
Плюсы: уникальный проект, действительно единственный в мире, возможность жить в доме-легенде, комфортабельные индивидуальные планировки, все под заказ.
Минусы: высокая стоимость, которую можно было бы распределить на 2-3 места жительства по миру, не ограничиваясь одной, хотя и идеальной виллой.
Стоимость кв. метра: от 300 тыс. рублей с отделкой. То есть такой дом, как на фотографии выше, площадью около 550 кв. метров, будет стоить от 80 млн рублей.
Плюсы: низкая цена с потрясающим интерьером за счет основы из простого модерна, привлекательный и элегантный внешний вид, достойный своей цены. Прекрасная планировка, продуманное хранение.
Минусы: на самом деле это – идеальное сочетание люкса и доступности. Дом площадью 200 кв. метров будет стоить около 6 млн рублей.
Стоимость кв. метра: от 30 тыс. рублей с отделкой.
Плюсы: идеально подходит для домика для отдыха, виллы на море, домика в Краснодарском крае, для дачи.
Минусы: очень колоритный внешний вид, который будет слишком заметен на улице.
Стоимость кв. метра: от 15 тыс. рублей с отделкой, без отопления.
Плюсы: очень комфортабельный образ жизни на основе современной планировки и дизайна интерьера, полная подготовленность к холодному климату, несмотря на панорамное остекление.
Минусы: нейтральный внешний вид, как правило, дома белые или серые, без ярких красок и акцентов, что может быть и плюсом – на ваш личный кус.
Стоимость кв. метра: от 30 тыс. рублей с отделкой.
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