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​Шикарные дома с незабываемыми фасадами

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Дом во Львове, ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Дома в стиле минимализм
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Мы собрали для вас различные стили, комбинации и коттеджи, которые прекрасно описывают современные тренды в загородной архитектуре. Среди интересных идей вы найдете множество, которые могут быть легко реализованы в формате умеренного и умеренно-холодного климата РФ.

Давайте вместе пройдемся по стилям и найдем в них самые главные плюсы и даже минусы!

​Польский модерн

Projekt domu Simon G2 , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Дома в стиле модерн
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Плюсы: всегда практичные, максимально рациональные планировки, идеальный для российского пригорода внешний вид, простые приемы, комбинации из дешевых и дорогих окон, полная адаптивность к условиям климата в РФ и на Украине.

Минусы: простой и лаконичный внешний вид.

Стоимость кв. метра: от 15 тыс. рублей с отделкой.

​Голливудский стиль

Дом во Львове ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Дома в стиле минимализм
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Дом во Львове

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Плюсы: дом-сказка, дом-виденье, достойное фильма о Гетсби нашего времени!

Минусы: высокая стоимость как проекта, так и материалов отделки, мебели. В итоге сумма начинается с весьма высокой отметки и легко ползет еще выше за счет мелких дорогостоящих деталей в стиле ар-деко или минимализм.

Стоимость кв. метра: от 100 тыс. рублей с отделкой.

​Скандинавский минимализм

Haus Jacobs, Innenarchitektur Berlin Innenarchitektur Berlin Дома в стиле модерн
Innenarchitektur Berlin

Innenarchitektur Berlin
Innenarchitektur Berlin
Innenarchitektur Berlin

Плюсы: люксовый стиль, очень популярный на Севере, полностью адаптированный к условиям холодного и очень холодного климата. Энергосберегающие дома, позволяющие даже зимой наслаждаться теплом в доме со стеклянными стенами.

Минусы:  городской формат дома, в нем нет традиционной большой кровли, закрытых пространств, на любителя.

Стоимость кв. метра: от 30 тыс. рублей с отделкой.

​Пляжный минимализм

El Refugio Inteligente, NOEM NOEM Дома в стиле модерн
NOEM

NOEM
NOEM
NOEM

Плюсы: позитивный внешний вид, светлые оттенки и красивые контрасты, очень удобная и эргономичная планировка с максимумом света и воздуха даже за счет средних по размеру окон.

Минусы: вид пляжной вилы, минималистичность, большие террасы, не используемые зимой в холодном климате.

Стоимость кв. метра: от 15 тыс. рублей с отделкой.

​Средиземноморский модерн

TARIMA DE ROBLE STORM - MADRID, Tarimas de Autor Tarimas de Autor Дома в стиле модерн
Tarimas de Autor

Tarimas de Autor
Tarimas de Autor
Tarimas de Autor

Плюсы: атмосферность Средиземноморья + шикарные панорамные окна создают потрясающий традиционный и при этом комфортабельный дом.

Минусы: стиль подразумевает обязательное использование охристых оттенков и черепичной крыши, небольших спален, плоской, адаптированной под РФ крыши, что выглядит так, как на фотографии выше – современно и при этом необычно.

Стоимость кв. метра: от 20 тыс. рублей с отделкой.

​Швейцарский минимализм

Objekt 254, meier architekten zürich meier architekten zürich Дома в стиле модерн Белый
meier architekten zürich

meier architekten zürich
meier architekten zürich
meier architekten zürich

Плюсы: потрясающий внешний вид, высокие потолки, ультра-комфортабельная планировка, полная адаптивность к холодному и очень холодному климату за счет энергосберегающей конструкции.

Минусы: высокая стоимость, позволяющая при этом реализовать идею дома своей мечты с люксовой отделкой и панорамным остеклением. Дом в 200 кв. метров стоит уже около 10 млн рублей, правда, выглядит он явно на те же самые 10 млн.

Стоимость кв. метра: от 50 тыс. рублей с отделкой, как на фотографии выше, 100 тыс. рублей – с отделкой в РФ.

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Футуристика

House in Kloof Road , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects Дома в стиле модерн
Nico Van Der Meulen Architects

House in Kloof Road

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

Плюсы: уникальный проект, действительно единственный в мире, возможность жить в доме-легенде, комфортабельные индивидуальные планировки, все под заказ.

Минусы: высокая стоимость, которую можно было бы распределить на 2-3 места жительства по миру, не ограничиваясь одной, хотя и идеальной виллой.

Стоимость кв. метра: от 300 тыс. рублей с отделкой. То есть такой дом, как на фотографии выше, площадью около 550 кв. метров, будет стоить от 80 млн рублей.

​Ар-деко

Casa Contemporânea, Espaço Cypriana Pinheiro Espaço Cypriana Pinheiro Дома в стиле модерн
Espaço Cypriana Pinheiro

Espaço Cypriana Pinheiro
Espaço Cypriana Pinheiro
Espaço Cypriana Pinheiro

Плюсы: низкая цена с потрясающим интерьером за счет основы из простого модерна, привлекательный и элегантный внешний вид, достойный своей цены. Прекрасная планировка, продуманное хранение.

Минусы: на самом деле это – идеальное сочетание люкса и доступности. Дом площадью 200 кв. метров будет стоить около 6 млн рублей.

Стоимость кв. метра: от 30 тыс. рублей с отделкой.

​Тропический

Casa Angra I, Escala Arquitetura Escala Arquitetura Дома в стиле кантри
Escala Arquitetura

Escala Arquitetura
Escala Arquitetura
Escala Arquitetura

Плюсы: идеально подходит для домика для отдыха, виллы на море, домика в Краснодарском крае, для дачи.

Минусы: очень колоритный внешний вид, который будет слишком заметен на улице.

Стоимость кв. метра: от 15 тыс. рублей с отделкой, без отопления.

Ультра-модерн

homify
homify

homify
homify
homify

Плюсы: очень комфортабельный образ жизни на основе современной планировки и дизайна интерьера, полная подготовленность к холодному климату, несмотря на панорамное остекление.

Минусы: нейтральный внешний вид, как правило, дома белые или серые, без ярких красок и акцентов, что может быть и плюсом – на ваш личный кус.

Стоимость кв. метра: от 30 тыс. рублей с отделкой.

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