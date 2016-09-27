5 великолепных идей перегородок для кухни

Здесь мы видим тенденцию, которая держится в течение нескольких лет – барный стол и барные стулья. Таким образом, область приготовления пищи автоматически отделена от столовой и гостиной. В то же время это открывает возможность использовать бар в вечернее время в уютной атмосфере или насладиться быстрым завтраком на небольшом столе.