5 великолепных идей перегородок для кухни

Общественные комнаты в доме – особенно кухня и гостиная – являются для столь многих строителей не всегда легко выполнимыми задачами. Дизайнеры интерьеров используют современные структуры, открытые пространства и высокие потолки. Особенно популярными являются плавные переходы между кухней и гостиной. Поэтому мы представляем 5 идей перегородок между гостиной и кухней.
Здесь вы можете увидеть классический способ отделить кухню от смежных комнат. Использование узкой колонны очерчивает кухню от остальной части открытого пространства гостиной. Кроме того, дополнительная рабочая поверхность была интегрирована, она может быть практически использована либо в качестве области хранения, либо для работы.
Эта смежная стена гарантирует, что кухня защищена от прихожей. С достаточным пространством для столовой эта кухня превращается таким образом в полузакрытое пространство, которое выглядит открытым и привлекательным в любом случае.
Здесь мы видим тенденцию, которая держится в течение нескольких лет – барный стол и барные стулья. Таким образом, область приготовления пищи автоматически отделена от столовой и гостиной. В то же время это открывает возможность использовать бар в вечернее время в уютной атмосфере или насладиться быстрым завтраком на небольшом столе.
Это лучший выбор, особенно для поклонников зимних садов на кухне, которая отделена стеклянной стеной! На кухне, в частности , вид из гостиной является абсолютной приманкой для глаз.
Это красиво, когда окно открывается в гостиную. Отличное решение, чтобы сохранить кулинарные запахи и шум из кухни внутри, когда соседу по комнате в гостиной нужно отдохнуть.