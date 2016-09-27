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5 великолепных идей перегородок для кухни

Ksenia Zayarnyuk Ksenia Zayarnyuk
casa di ringhiera, marta novarini architetto marta novarini architetto Гостиная в стиле модерн
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Общественные комнаты в доме – особенно кухня и гостиная – являются для столь многих строителей не всегда легко выполнимыми задачами. Дизайнеры интерьеров используют современные структуры, открытые пространства и высокие потолки. Особенно популярными являются плавные переходы между кухней и гостиной. Поэтому мы представляем 5 идей перегородок между гостиной и кухней.

Колонна

Home Staging Casa Abitata, DemianStagingDesign DemianStagingDesign
DemianStagingDesign

DemianStagingDesign
DemianStagingDesign
DemianStagingDesign

Здесь вы можете увидеть классический способ отделить кухню от смежных комнат. Использование узкой колонны очерчивает кухню от остальной части открытого пространства гостиной. Кроме того, дополнительная рабочая поверхность была интегрирована, она может быть практически использована либо в качестве области хранения, либо для работы.

Угловая перегородка

casa di ringhiera, marta novarini architetto marta novarini architetto Гостиная в стиле модерн
marta novarini architetto

marta novarini architetto
marta novarini architetto
marta novarini architetto

Эта смежная стена гарантирует, что кухня защищена от прихожей. С достаточным пространством для столовой эта кухня превращается таким образом в полузакрытое пространство, которое выглядит открытым и привлекательным в любом случае.

Барные стулья

Luce e spazi aperti - rivisitazione di un interno a Ceggia (VE), Studio Massimo Rinaldo architetto Studio Massimo Rinaldo architetto Гостиная в стиле модерн
Studio Massimo Rinaldo architetto

Studio Massimo Rinaldo architetto
Studio Massimo Rinaldo architetto
Studio Massimo Rinaldo architetto

Здесь мы видим тенденцию, которая держится в течение нескольких лет – барный стол и барные стулья. Таким образом, область приготовления пищи автоматически отделена от столовой и гостиной. В то же время это открывает возможность использовать бар в вечернее время в уютной атмосфере или насладиться быстрым завтраком на небольшом столе.

Корпус из стекла

Casa Certosa, Anomia Studio Anomia Studio Гостиная в стиле лофт
Anomia Studio

Anomia Studio
Anomia Studio
Anomia Studio

Это лучший выбор, особенно для поклонников зимних садов на кухне, которая отделена стеклянной стеной! На кухне, в частности , вид из гостиной является абсолютной приманкой для глаз.

Перегородка из стекла

Casa Certosa, Anomia Studio Anomia Studio Кухня в стиле лофт
Anomia Studio

Anomia Studio
Anomia Studio
Anomia Studio

Это красиво, когда окно открывается в гостиную. Отличное решение, чтобы сохранить кулинарные запахи и шум из кухни внутри, когда соседу по комнате в гостиной нужно отдохнуть.

Мебель от пола до потолка

Casa SC, Bodà Bodà Кухня в стиле модерн
Bodà

Bodà
Bodà
Bodà

Такая перегородка тоже является классикой. Здесь вы можете увидеть очень элегантное решение с высокими шкафами, которые еще и служат отличным местом для хранения.

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