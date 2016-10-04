Фантастически красивые гостиные с необычной планировкой

Идеи дизайна и планировки гостиной в нашей новой Книге Идей помогут вам распознать удачные варианты и решения для вашей собственной квартиры или дома. Все эти идеи – призыв к действию, созданию такого проекта перепланировки, чтобы вам и вашим близким жилось еще лучше и проще!
Как спасти однушку 30 метров? Нужно объединить 6-метровую кухню, 16-метровую комнату и 4-метровую лоджию и сделать из них комнату в 26 квадратов! Оформите ее примерно так, как показано на фотографии выше, и вы получите студию с потрясающим дизайном интерьера!
Не привыкли ставить диван спинкой к окну? А вы попробуйте, вам может понравиться!
Решились на перепланировку? Одно из самых действенных улучшений – окна в пол на лоджию или балкон. Радиаторы остаются стоящими рядом (их надо заменить на те, что можно поставить на пол) либо перемещаются на стену слева или справа. О стоимости узнавайте у местных дизайнеров интерьера.
Между гостиной, кухней и коридором здесь и вовсе нет никаких стен! Такой вариант отлично подойдет малогабаритной квартире.
Из старой кухни, части коридора и части гостиной на площади в 18 кв. метров теперь разместилась кухня-гостиная. А на месте другой комнаты (урезанного зала) в однушке была сделана отдельная спальня. Так у кухни, которая расположена на месте старой кладовой и коридора, нет собственного окна – только окно в гостиной.
В таунхаусах обычно кухня-гостиная либо находятся в одной комнате, либо расположены друг за другом. Есть еще один вариант – слева и справа от лестницы, где она делит их на два почти независимых пространства. Такой вариант можно реализовать и в вашем доме.
В этой гостиной площадью 21 кв. метр нашлось место и для гостиной с диваном, и для столовой группы. Шикарная отделка с акцентными стенами позволила сделать интерьер гармоничным и при этом роскошным. Отдельного внимания заслуживает шикарный потолок с подсветкой и декоративными деревянными балками.
У некоторых квартир есть достаточно большие коридоры, которые позволяют объединить коридор (холл) и настоящую гостиную и сделать из них комнату размером уже около 30 кв. метров. Тогда здесь найдется место и для гостиной, и для кабинета, и для столовой.
Эта интересная квартира пережила сильный редизайн, а после перепланировки кухня и гостиная оказались в одной комнате. Так, из кухни (4 кв. метра), гостиной (15 кв. метров) и лоджии (2 кв. метра) образовалась одна большая просторная комната площадью в 21 кв. метр!
Во всех квартирах, оформленных в стиле европейских урбан, мы найдем кухню в формате американо с барной стойкой и формой буквы «П» либо линейную кухню и диван рядом с ней. Все это умещается на 18-22 кв. метрах!
Эта потрясающая гостиная была создана на месте… старого склада! Здесь много места, а роскошная отделка позволяет использовать метры с шиком!
Этот сарай был преобразован в дачу благодаря замене кровли и полному сносу межэтажных перекрытий между первый этажом и чердаком! Именно так здесь появились такие высокие потолки.
Еще один проект в стиле европейский урбан имеет линейную планировку кухни, а рядом – гостиную зону, когда площадь комнаты не превышает 21 кв. метр.
В этом коттедже вокруг камина обустроилось сразу несколько зон – столовая, гостиная, кухня и даже прихожая. Лестничный холл также находится здесь, неподалеку.
Иногда поставить диван можно только так – в центр комнаты, обеспечив ему приватность с помощью линейки комодов или консольного столика. Такой вариант вполне может понравиться вам и вашей семье.
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