Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Фантастически красивые гостиные с необычной планировкой

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Appartements Heiligendamm, SALLIER WOHNEN HAMBURG SALLIER WOHNEN HAMBURG Гостиная в стиле модерн
Loading admin actions …

Идеи дизайна и планировки гостиной в нашей новой Книге Идей помогут вам распознать удачные варианты и решения для вашей собственной квартиры или дома. Все эти идеи – призыв к действию, созданию такого проекта перепланировки, чтобы вам и вашим близким жилось еще лучше и проще!

​Объединение всего!

homify Гостиная в стиле минимализм Бежевый
homify

homify
homify
homify

Как спасти однушку 30 метров? Нужно объединить 6-метровую кухню, 16-метровую комнату и 4-метровую лоджию и сделать из них комнату в 26 квадратов! Оформите ее примерно так, как показано на фотографии выше, и вы получите студию с потрясающим дизайном интерьера!

​Диван вдоль окна

Decorado Maxhaus, Two Design Two Design Гостиная в стиле модерн
Two Design

Two Design
Two Design
Two Design

Не привыкли ставить диван спинкой к окну? А вы попробуйте, вам может понравиться!

​Окна в пол на балкон

Penthaus Hamburg, SALLIER WOHNEN HAMBURG SALLIER WOHNEN HAMBURG Гостиная в стиле модерн
SALLIER WOHNEN HAMBURG

SALLIER WOHNEN HAMBURG
SALLIER WOHNEN HAMBURG
SALLIER WOHNEN HAMBURG

Решились на перепланировку? Одно из самых действенных улучшений – окна в пол на лоджию или балкон. Радиаторы остаются стоящими рядом (их надо заменить на те, что можно поставить на пол) либо перемещаются на стену слева или справа. О стоимости узнавайте у местных дизайнеров интерьера.

​Гостиная + кухня + коридор + прихожая

Appartements Heiligendamm, SALLIER WOHNEN HAMBURG SALLIER WOHNEN HAMBURG Гостиная в стиле модерн
SALLIER WOHNEN HAMBURG

SALLIER WOHNEN HAMBURG
SALLIER WOHNEN HAMBURG
SALLIER WOHNEN HAMBURG

Между гостиной, кухней и коридором здесь и вовсе нет никаких стен! Такой вариант отлично подойдет малогабаритной квартире.

​Из однушки в двушку на 35 метрах

MIESZKANIE WAKACYJNE STYL PROWANSALSKI – AVIATOR – GDAŃSK, Anna Serafin Architektura Wnętrz Anna Serafin Architektura Wnętrz Гостиная в средиземноморском стиле
Anna Serafin Architektura Wnętrz

Anna Serafin Architektura Wnętrz
Anna Serafin Architektura Wnętrz
Anna Serafin Architektura Wnętrz

Из старой кухни, части коридора и части гостиной на площади в 18 кв. метров теперь разместилась кухня-гостиная. А на месте другой комнаты (урезанного зала) в однушке была сделана отдельная спальня. Так у кухни, которая расположена на месте старой кладовой и коридора, нет собственного окна – только окно в гостиной.

​Формат таунхауса

Apartament na Klecinie , Jeżewska & Zakrawacz Jeżewska & Zakrawacz Гостиная в стиле модерн
Jeżewska &amp; Zakrawacz

Jeżewska & Zakrawacz
Jeżewska &amp; Zakrawacz
Jeżewska & Zakrawacz

В таунхаусах обычно кухня-гостиная либо находятся в одной комнате, либо расположены друг за другом. Есть еще один вариант – слева и справа от лестницы, где она делит их на два почти независимых пространства. Такой вариант можно реализовать и в вашем доме.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Гостиная со столовой

Designer-Ferienhaus auf Sylt, Immofoto-Sylt Immofoto-Sylt
Immofoto-Sylt

Immofoto-Sylt
Immofoto-Sylt
Immofoto-Sylt

В этой гостиной площадью 21 кв. метр нашлось место и для гостиной с диваном, и для столовой группы. Шикарная отделка с акцентными стенами позволила сделать интерьер гармоничным и при этом роскошным. Отдельного внимания заслуживает шикарный потолок с подсветкой и декоративными деревянными балками.

Гостиная в коридоре

homify Гостиные в эклектичном стиле Мех Серый
homify

homify
homify
homify

У некоторых квартир есть достаточно большие коридоры, которые позволяют объединить коридор (холл) и настоящую гостиную и сделать из них комнату размером уже около 30 кв. метров. Тогда здесь найдется место и для гостиной, и для кабинета, и для столовой.

​Гостиная на лоджии

Ciepło Zimno..., DreamHouse.info.pl DreamHouse.info.pl Гостиные в эклектичном стиле
DreamHouse.info.pl

DreamHouse.info.pl
DreamHouse.info.pl
DreamHouse.info.pl

Эта интересная квартира пережила сильный редизайн, а после перепланировки кухня и гостиная оказались в одной комнате. Так, из кухни (4 кв. метра), гостиной (15 кв. метров) и лоджии (2 кв. метра) образовалась одна большая просторная комната площадью в 21 кв. метр!

​В стиле европейский урбан

Zaskakujące połączenie stylów, Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom Гостиная в стиле лофт
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

Во всех квартирах, оформленных в стиле европейских урбан, мы найдем кухню в формате американо с барной стойкой и формой буквы «П» либо линейную кухню и диван рядом с ней. Все это умещается на 18-22 кв. метрах!

​Люксовая гостиная

the informal dining space looking over to the formal dining and living/media area Design by UBER Столовая комната в стиле модерн Янтарный / Золотой informal dining,luxury apartment,media wall,bespoke cinema
Design by UBER

the informal dining space looking over to the formal dining and living/media area

Design by UBER
Design by UBER
Design by UBER

Эта потрясающая гостиная была создана на месте… старого склада! Здесь много места, а роскошная отделка позволяет использовать метры с шиком!

​Гостиная на даче

KROPKA STUDIO'S PROJECT, Kropka Studio Kropka Studio Гостиная в стиле модерн
Kropka Studio

KROPKA STUDIO'S PROJECT

Kropka Studio
Kropka Studio
Kropka Studio

Этот сарай был преобразован в дачу благодаря замене кровли и полному сносу межэтажных перекрытий между первый этажом и чердаком! Именно так здесь появились такие высокие потолки.

​Спиной к спине

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Еще один проект в стиле европейский урбан имеет линейную планировку кухни, а рядом – гостиную зону, когда площадь комнаты не превышает 21 кв. метр.

Гостиная открытого типа в доме

Apartament w Krakowie o powierzchni 113 m, AvoCADo AvoCADo Гостиная в скандинавском стиле
AvoCADo

AvoCADo
AvoCADo
AvoCADo

В этом коттедже вокруг камина обустроилось сразу несколько зон – столовая, гостиная, кухня и даже прихожая. Лестничный холл также находится здесь, неподалеку.

​Интересное решение

APARTAMENTO 264 M2, Sandra Pompermayer Arquitetura e Interiores Sandra Pompermayer Arquitetura e Interiores Медиа комната в классическом стиле Эффект древесины
Sandra Pompermayer Arquitetura e Interiores

Sandra Pompermayer Arquitetura e Interiores
Sandra Pompermayer Arquitetura e Interiores
Sandra Pompermayer Arquitetura e Interiores

Иногда поставить диван можно только так – в центр комнаты, обеспечив ему приватность с помощью линейки комодов или консольного столика. Такой вариант вполне может понравиться вам и вашей семье.

Далее на homify:

— Разные проекты домов на homify;

Достойный дом для семейной жизни;

— Стильные спальни для двоих.

Дизайн деревенской кухни с печкой
Какая гостиная вам понравилась больше всего?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо