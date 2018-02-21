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Сколько стоят красивые спальные гарнитуры

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Trend Koltuk Modelleri, Mahir Mobilya Mahir Mobilya ГостинаяДиваны и кресла
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Давайте рассмотрим стоимость различных спальных гарнитуров на примере мебели от фирмы Mahir из Турции. Все цены актуальны на 2018 год, и все они относятся именно к представленным сетам и группам мебели и предметов.

Как известно, турецкая мебель имеет самое лучшее соотношение цены и качества. Европейские образцы здесь копируются с предельной точностью и стилем, а текстиль и вовсе превосходит качество европейских фабрик той же ценовой категории. Тренды в дизайне мебели, кстати, идут рука об руку с трендами в дизайне обоев.

Так сколько же стоят красивые спальные гарнитуры? Давайте узнаем вместе.

Спальный гарнитур в стиле ар-деко стоит от 75-100 тысяч рублей за 5 предметов

Avangart Mobilya Modelleri, Mahir Mobilya Mahir Mobilya Столовая комнатаАксессуары и декор
Mahir Mobilya

Mahir Mobilya
Mahir Mobilya
Mahir Mobilya

Спальный гарнитур в нео-классическом стиле стоит от 70-100 тысяч рублей за 5 предметов

Yatak Odası Modelleri, Mahir Mobilya Mahir Mobilya Спальная комната Шкафы для одежды и комоды
Mahir Mobilya

Mahir Mobilya
Mahir Mobilya
Mahir Mobilya

Спальный гарнитур в стиле ар-нуво стоит от 120 тысяч рублей за 5 предметов

Avangart Mobilya Modelleri, Mahir Mobilya Mahir Mobilya Спальная комната Кровати и изголовья
Mahir Mobilya

Mahir Mobilya
Mahir Mobilya
Mahir Mobilya

Сет для гостиной в европейском стиле из двух диванов и двух кресел стоит от 80 тысяч рублей

Trend Koltuk Modelleri, Mahir Mobilya Mahir Mobilya ГостинаяДиваны и кресла
Mahir Mobilya

Mahir Mobilya
Mahir Mobilya
Mahir Mobilya

Спальный гарнитур в классическом стиле стоит от 120-140 тысяч рублей за 5 предметов

Yatak Odası Modelleri, Mahir Mobilya Mahir Mobilya Спальная комната Кровати и изголовья
Mahir Mobilya

Mahir Mobilya
Mahir Mobilya
Mahir Mobilya

Спальный гарнитур в стиле минимализм стоит около 120-160 тысяч рублей за 5 предметов

Yatak Odası Modelleri, Mahir Mobilya Mahir Mobilya Спальная комната Кровати и изголовья
Mahir Mobilya

Mahir Mobilya
Mahir Mobilya
Mahir Mobilya

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Гостиная в классическом стиле стоит около 150 тысяч рублей за три дивана и два кресла

Koltuk Takımları, Mahir Mobilya Mahir Mobilya ГостинаяДиваны и кресла
Mahir Mobilya

Mahir Mobilya
Mahir Mobilya
Mahir Mobilya

Роскошная элитная столовая стоит 90-160 тысяч рублей 6-10 предметов

Avangart Mobilya Modelleri, Mahir Mobilya Mahir Mobilya Столовая комнатаАксессуары и декор
Mahir Mobilya

Mahir Mobilya
Mahir Mobilya
Mahir Mobilya
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