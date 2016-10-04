Дизайн деревенской кухни с печкой

В старом деревенском доме печку иногда бывает гораздо легче задекорировать или даже оставить рабочей, чем демонтировать. Давайте посмотрим, как выглядят профессиональные интерьеры после того, как дизайнер решил оставить печку по просьбе хозяев.

Так может выглядеть интерьер любого русского деревенского дома после реконструкции. Нужен только бюджет (как минимум, для кухни) и помощь профессионала.