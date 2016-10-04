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Дизайн деревенской кухни с печкой

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Dom w Hornówku (dom własny), BM-Architekci BM-Architekci Гостиная в стиле кантри
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В старом деревенском доме печку иногда бывает гораздо легче задекорировать или даже оставить рабочей, чем демонтировать. Давайте посмотрим, как выглядят профессиональные интерьеры после того, как дизайнер решил оставить печку по просьбе хозяев.

Так может выглядеть интерьер любого русского деревенского дома после реконструкции. Нужен только бюджет (как минимум, для кухни) и помощь профессионала.

​Летняя кухня

dom, DF Interior DF Interior Балкон и терраса в рустикальном стиле
DF Interior

DF Interior
DF Interior
DF Interior

На летней кухне связка между гарнитуром и печкой обычно создается с помощью натуральных материалов – дерева, ковки, камня и т.п. Здесь тумбочка под раковину отлично сочетается и с печью-барбекю слева, и с пицца-мейкером справа (купольной печью).

​Романтика образа кантри

DOM POD LASEM, Grzegorz Popiołek Projektowanie Wnętrz Grzegorz Popiołek Projektowanie Wnętrz Кухня в стиле кантри
Grzegorz Popiołek Projektowanie Wnętrz

Grzegorz Popiołek Projektowanie Wnętrz
Grzegorz Popiołek Projektowanie Wnętrz
Grzegorz Popiołek Projektowanie Wnętrz

Слева от нового «дымохода» (в углу комнаты) с обычной стеклокерамической плитой мы найдем  настоящую печку с оригинальной отделкой рельефной керамической плиткой. Как вы видите, она отлично вписалась в провинциальный интерьер, который родился после тщательной реконструкции деревянного дома и даже увеличения высоты потолков в нем.

​Печь, перемещенная в гостиную

Dom w Hornówku (dom własny), BM-Architekci BM-Architekci Гостиная в стиле кантри
BM-Architekci

BM-Architekci
BM-Architekci
BM-Architekci

Этот старый дом тоже был реконструирован под коттедж в стиле кантри. Здесь печь была разобрана, а на ее месте появился новый камин, который частично использует старую трубу. Шикарный вариант для жизни в деревне, на даче.

​Печь посреди дома

dom, DF Interior DF Interior Кухня в рустикальном стиле
DF Interior

DF Interior
DF Interior
DF Interior

В этом старом деревенском доме печь с отделкой керамикой осталась на своем месте, посреди дома. Перепланировка всего дома позволила создать открытое пространство кухни-столовой-гостиной, а печь теперь стала центром этой комнаты.

​Новая печь на дровах

Country Kitchen Hart Design and Construction Кухня в стиле кантри
Hart Design and Construction

Country Kitchen

Hart Design and Construction
Hart Design and Construction
Hart Design and Construction

В некоторых английских домах для готовки и заваривания чая ставят вот такие новые печи на дровах. Они действительно работают на твердом топливе, имеют дымоход и являются данью традициям. Как буржуйка на даче, только гораздо дороже.

​Декор плиты под печь

Butchers block island - end grain beech, Country Interiors Country Interiors
Country Interiors

Butchers block island – end grain beech

Country Interiors
Country Interiors
Country Interiors

На этой красивой кухне в реконструированном деревенском доме тоже стоит подобная печь, только вытяжка у нее вмонтирована в дымоход, что можно сделать и для любой стеклокерамической или газовой плиты!

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​Современный ультра-кантри

Zeitlos klassisch...als wär´s schon immer so gewesen!, THORA TOWN & COUNTRY THORA TOWN & COUNTRY Кухня в классическом стиле
THORA TOWN &amp; COUNTRY

THORA TOWN & COUNTRY
THORA TOWN &amp; COUNTRY
THORA TOWN & COUNTRY

Этот удивительный вариант находится между стилями модерн и кантри, а верхний шкафчик над плитой имеет слегка другую высоту и интегрированную вытяжку. Но самое главное, это то, что в тумбе под плитой – два ящика, а не дверки, что позволяет акцентировать внимание именно на этом месте, оставляя печь (плиту) фокусной точкой кухни, как в старые времена.

​Купольная печь

Campos do Jordão, Liliana Zenaro Interiores Liliana Zenaro Interiores Кухня в рустикальном стиле
Liliana Zenaro Interiores

Liliana Zenaro Interiores
Liliana Zenaro Interiores
Liliana Zenaro Interiores

Этот шикарный пицца-мейкер собран из кирпича так же, как и стены на этой дачной кухне. Да и вокруг здесь есть некоторые постройки и мебель, тоже сделанные из этого материала.

​Печь-барбекю

Campos do Jordão, Liliana Zenaro Interiores Liliana Zenaro Interiores Кухня в рустикальном стиле
Liliana Zenaro Interiores

Liliana Zenaro Interiores
Liliana Zenaro Interiores
Liliana Zenaro Interiores

Еще одна печь из кирпича находится на другой дачной кухне. Здесь самодельный гарнитур расположен под крышей, что позволяет укрыть его от осадков.

​Кирпичная печь на современной кухне

Cozinha Capoeiras - Florianópolis / SC, Ponta Cabeça - Arquitetura Criativa Ponta Cabeça - Arquitetura Criativa Кухня в стиле модерн Коричневый
Ponta Cabeça – Arquitetura Criativa

Ponta Cabeça - Arquitetura Criativa
Ponta Cabeça – Arquitetura Criativa
Ponta Cabeça - Arquitetura Criativa

На даче или в загородном доме можно совместить новый современный гарнитур с кирпичной печью – это тоже может очень интересно смотреться.

​Обычная техника с имитацией дымохода

Cream country kitchen design LWK London Kitchens Кухня в стиле кантри
LWK London Kitchens

Cream country kitchen design

LWK London Kitchens
LWK London Kitchens
LWK London Kitchens

Такой вариант отлично подойдет для загородного дома, деревенского дома, дачи, даже квартиры, если вы захотите. Обычная техника здесь встраивается в выступающую тумбу с колоннами, а вытяжка – в верхний модуль с имитацией дымохода.

​Использование старого камина

Grey Acacia wood laminate kitchen​ LWK London Kitchens Кухня в стиле модерн
LWK London Kitchens

Grey Acacia wood laminate kitchen​

LWK London Kitchens
LWK London Kitchens
LWK London Kitchens

В этой реконструкции старого дома раньше слева был кирпичный камин, который частично разобрали и дополнили новой печью на дровах.

​Газовый гриль на современной кухне

APARTAMENTO ALTO PADRÃO, RB ARCHDESIGN RB ARCHDESIGN Балкон и терраса в стиле модерн
RB ARCHDESIGN

RB ARCHDESIGN
RB ARCHDESIGN
RB ARCHDESIGN

А эта кухня находится на… лоджии! Она имеет гарнитур и газовый гриль для барбекю, чтобы собирать друзей и радовать их вкусняшками!

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