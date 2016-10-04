Дизайн деревенской кухни с печкой

В старом деревенском доме печку иногда бывает гораздо легче задекорировать или даже оставить рабочей, чем демонтировать. Давайте посмотрим, как выглядят профессиональные интерьеры после того, как дизайнер решил оставить печку по просьбе хозяев.
Так может выглядеть интерьер любого русского деревенского дома после реконструкции. Нужен только бюджет (как минимум, для кухни) и помощь профессионала.
На летней кухне связка между гарнитуром и печкой обычно создается с помощью натуральных материалов – дерева, ковки, камня и т.п. Здесь тумбочка под раковину отлично сочетается и с печью-барбекю слева, и с пицца-мейкером справа (купольной печью).
Слева от нового «дымохода» (в углу комнаты) с обычной стеклокерамической плитой мы найдем настоящую печку с оригинальной отделкой рельефной керамической плиткой. Как вы видите, она отлично вписалась в провинциальный интерьер, который родился после тщательной реконструкции деревянного дома и даже увеличения высоты потолков в нем.
Этот старый дом тоже был реконструирован под коттедж в стиле кантри. Здесь печь была разобрана, а на ее месте появился новый камин, который частично использует старую трубу. Шикарный вариант для жизни в деревне, на даче.
В этом старом деревенском доме печь с отделкой керамикой осталась на своем месте, посреди дома. Перепланировка всего дома позволила создать открытое пространство кухни-столовой-гостиной, а печь теперь стала центром этой комнаты.
В некоторых английских домах для готовки и заваривания чая ставят вот такие новые печи на дровах. Они действительно работают на твердом топливе, имеют дымоход и являются данью традициям. Как буржуйка на даче, только гораздо дороже.
На этой красивой кухне в реконструированном деревенском доме тоже стоит подобная печь, только вытяжка у нее вмонтирована в дымоход, что можно сделать и для любой стеклокерамической или газовой плиты!
Этот удивительный вариант находится между стилями модерн и кантри, а верхний шкафчик над плитой имеет слегка другую высоту и интегрированную вытяжку. Но самое главное, это то, что в тумбе под плитой – два ящика, а не дверки, что позволяет акцентировать внимание именно на этом месте, оставляя печь (плиту) фокусной точкой кухни, как в старые времена.
Этот шикарный пицца-мейкер собран из кирпича так же, как и стены на этой дачной кухне. Да и вокруг здесь есть некоторые постройки и мебель, тоже сделанные из этого материала.
Еще одна печь из кирпича находится на другой дачной кухне. Здесь самодельный гарнитур расположен под крышей, что позволяет укрыть его от осадков.
На даче или в загородном доме можно совместить новый современный гарнитур с кирпичной печью – это тоже может очень интересно смотреться.
Такой вариант отлично подойдет для загородного дома, деревенского дома, дачи, даже квартиры, если вы захотите. Обычная техника здесь встраивается в выступающую тумбу с колоннами, а вытяжка – в верхний модуль с имитацией дымохода.
В этой реконструкции старого дома раньше слева был кирпичный камин, который частично разобрали и дополнили новой печью на дровах.
А эта кухня находится на… лоджии! Она имеет гарнитур и газовый гриль для барбекю, чтобы собирать друзей и радовать их вкусняшками!
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