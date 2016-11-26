До и После: Как пристроили одну террасу

Новые дома почти никогда не строятся без террасы, ведь это так удобно, красиво и функционально. А если ваш дом уже построен, а террасой все еще не обзавелся, то самое время начать присматривать варианты.
В нашей сегодняшней Книге Идей мы представляем вам, пожалуй, самый простой вариант террасы от студии PHU Bortnowski, потому вам не составит труда найти специалистов в своем регионе для ее возведения. А если вы решите ее построить своими руками, эта Книга Идей даст вам некоторое представление об этом. В портфолио PHU Bortnowski вы найдете немало реализованных проектов террас, которые показывают, как эффектен становится дом, рядом с которым есть такое уютное и современное место для отдыха.
Дом стоит на склоне, потому на фасаде с эркером для гостиной есть окна для высокого цокольного этажа. У хорошего хозяина не пустует ни один квадратный метр. Аккуратный домик с ухоженным газоном, дорожками по участку и беседкой явно порадуется новому гаджету в виде красивой террасы.
Так как было принято решение построить террасу с деревянным настилом, то нет необходимости возводить сложный фундамент. Для столь легкой конструкции подойдет и столбчатый. Он прост в возведении и позволит лучше вентилировать настил, а значит ваша терраса прослужит вам значительно дольше.
При сборке несущего каркаса не забудьте про необходимый уклон в 2%, чтобы вода стекала в противоположную от дома сторону. Обратите внимание, что дерево для каркаса обработано еще до процесса монтажа. Если вы строите террасу из обычного дерева, то обязательно обработайте до монтажа торцы, а после – и весь каркас целиком.
Для прочности конструкции при монтаже используется не только дерево, но и металлические элементы, что обеспечит долговечность и правильную геометрию вашей террасы.
Настил террасы вы можете сделать из термодерева или ДПК (древесно полимерного композита). При выборе обратите внимание на поверхность, рифленая больше подходит для террасы, особенно если на ней будут находиться дети или пожилые члены семьи.
Из того же материала строится и небольшая лестница, ведущая с террасы в сад.
Терраса находится ниже уровня пола в доме, потому к ней ведет несколько ступенек от двери дома.
Современные стеклянные экраны крепятся к деревянным опорам. Позднее они будут покрашены в тон террасе.
Новенькая терраса со стеклянными экранами сделает вашу жизнь в собственном доме еще комфортабельнее. Сюда вы можете вынести столовую группу или мебель в формате патио, а потом наслаждаться видом на окружающие пейзажи и радоваться тому, что с каждым днем мир вокруг вас становится все прекраснее.
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