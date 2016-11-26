До и После: Как пристроили одну террасу

Новые дома почти никогда не строятся без террасы, ведь это так удобно, красиво и функционально. А если ваш дом уже построен, а террасой все еще не обзавелся, то самое время начать присматривать варианты.

В нашей сегодняшней Книге Идей мы представляем вам, пожалуй, самый простой вариант террасы от студии PHU Bortnowski, потому вам не составит труда найти специалистов в своем регионе для ее возведения. А если вы решите ее построить своими руками, эта Книга Идей даст вам некоторое представление об этом. В портфолио PHU Bortnowski вы найдете немало реализованных проектов террас, которые показывают, как эффектен становится дом, рядом с которым есть такое уютное и современное место для отдыха.