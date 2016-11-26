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До и После: Как пристроили одну террасу

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Taras drewniany w Cigacicach k. Zielonej Góry, PHU Bortnowski PHU Bortnowski
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Новые дома почти никогда не строятся без террасы, ведь это так удобно, красиво и функционально. А если ваш дом уже построен, а террасой все еще не обзавелся, то самое время начать присматривать варианты.

В нашей сегодняшней Книге Идей мы представляем вам, пожалуй, самый простой вариант террасы от студии PHU Bortnowski, потому вам не составит труда найти специалистов в своем регионе для ее возведения. А если вы решите ее построить своими руками, эта Книга Идей даст вам некоторое представление об этом. В портфолио PHU Bortnowski вы найдете немало реализованных проектов террас, которые показывают, как эффектен становится дом, рядом с которым есть такое уютное и современное место для отдыха.

До: просторный дом

Taras drewniany w Cigacicach k. Zielonej Góry, PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Дом стоит на склоне, потому на фасаде с эркером для гостиной есть окна для высокого цокольного этажа. У хорошего хозяина не пустует ни один квадратный метр. Аккуратный домик с ухоженным газоном, дорожками по участку и беседкой явно порадуется новому гаджету в виде красивой террасы.

До: столбчатый фундамент

Taras drewniany w Cigacicach k. Zielonej Góry, PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Так как было принято решение построить террасу с деревянным настилом, то нет необходимости возводить сложный фундамент. Для столь легкой конструкции подойдет и столбчатый. Он прост в возведении и позволит лучше вентилировать настил, а значит ваша терраса прослужит вам значительно дольше.

До: сборка несущего каркаса

Taras drewniany w Cigacicach k. Zielonej Góry, PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

При сборке несущего каркаса не забудьте про необходимый уклон в 2%, чтобы вода стекала в противоположную от дома сторону. Обратите внимание, что дерево для каркаса обработано еще до процесса монтажа. Если вы строите террасу из обычного дерева, то обязательно обработайте до монтажа торцы, а после – и весь каркас целиком.

До: металлические элементы

Taras drewniany w Cigacicach k. Zielonej Góry, PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Для прочности конструкции при монтаже используется не только дерево, но и металлические элементы, что обеспечит долговечность и правильную геометрию вашей террасы.

До: к монтажу настила готова!

Taras drewniany w Cigacicach k. Zielonej Góry, PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Настил террасы вы можете сделать из термодерева или ДПК (древесно полимерного композита). При выборе обратите внимание на поверхность, рифленая больше подходит для террасы, особенно если на ней будут находиться дети или пожилые члены семьи.

До: ступени

Taras drewniany w Cigacicach k. Zielonej Góry, PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Из того же материала строится и небольшая лестница, ведущая с террасы в сад.

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До: выход из дома

Taras drewniany w Cigacicach k. Zielonej Góry, PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Терраса находится ниже уровня пола в доме, потому к ней ведет несколько ступенек от двери дома.

До: ограждение по периметру

Taras drewniany w Cigacicach k. Zielonej Góry, PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Современные стеклянные экраны крепятся к деревянным опорам. Позднее они будут покрашены в тон террасе.

После: терраса готова!

Taras drewniany w Cigacicach k. Zielonej Góry, PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Новенькая терраса со стеклянными экранами сделает вашу жизнь в собственном доме еще комфортабельнее. Сюда вы можете вынести столовую группу или мебель в формате патио, а потом наслаждаться видом на окружающие пейзажи и радоваться тому, что с каждым днем мир вокруг вас становится все прекраснее.

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