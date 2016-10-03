15 красивых заборов и ограждений

Если вы задумались о том, чтобы огородить вашу дачу или коттедж от забора – значит вы встали на страже приватности вашей семьи! Похвально, но не стоит сразу бросаться на плотные, бетонные или очень дорогие кованые заборы, которые продаются на каждом углу. Давайте вместе подумаем над стилем экстерьера вашего дома и найдем для него идеальный забор, такой, чтобы выглядел, как дизайнерский.