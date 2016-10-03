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15 красивых заборов и ограждений

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify Сад Забор и ворота
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Если вы задумались о том, чтобы огородить вашу дачу или коттедж от забора – значит вы встали на страже приватности вашей семьи! Похвально, но не стоит сразу бросаться на плотные, бетонные или очень дорогие кованые заборы, которые продаются на каждом углу. Давайте вместе подумаем над стилем экстерьера вашего дома и найдем для него идеальный забор, такой, чтобы выглядел, как дизайнерский.

​Горизонтальные рейки: железо, дерево или ДПК

Ogrodzenia realizacje, Nive Nive Сад Забор и ворота Алюминий / Цинк Серый
Nive

Nive
Nive
Nive

Такой забор можно сделать самостоятельно из дерева или заказать из дерева или железа. Есть похожие и из ДПК (древесно-полимерного композита). Он будет смотреться очень красиво при доме в стиле модерн, минимализм, при современном варианте в стиле кантри (в коричневой раскраске). В принципе, он может быть любого цвета.

​Деревянный штакетник

Bramy i furtki PCV, Ogrodzenia PCV Ogrodzenia PCV Сад в классическом стиле
Ogrodzenia PCV

Ogrodzenia PCV
Ogrodzenia PCV
Ogrodzenia PCV

Такой заборчик лучше всего сделать либо белым, либо шоколадным. Ему можно добавить бетонное основание с отделкой декоративным камнем. Он подходит под стили кантри, прованс, американский, под дома с отделкой сайдингом.

​Деревянный экран с решеткой

Kratki ogrodowe PCV, Ogrodzenia PCV Ogrodzenia PCV Сад в классическом стиле
Ogrodzenia PCV

Ogrodzenia PCV
Ogrodzenia PCV
Ogrodzenia PCV

Такой экранчик может стать и вашим забором! По нему можно пустить красивые вьющиеся растения, а за ним посадить еще и хвойники для большей приватности, например, густые туи.

​Кованые ворота + кирпичный забор

homify Сад Забор и ворота
homify

homify
homify
homify

Такой забор является достаточно традиционным для нашего климата, но приватность он почти не обеспечивает. Дело в том, что человеческий глаз легко смотрит сквозь вертикальные линии, а вот сквозь горизонтальные смотреть ему сложнее (как в первом варианте).

​Шикарная авторская ковка

homify Сад Забор и ворота
homify

homify
homify
homify

Тем не менее, для любого классического дома или особняка кованый забор – это уже статусная вещь. Дополнением к нему могут быть бетонные колонны с отделкой рустом или даже барельефами.

​Простая ковка для балконов и террас

homify Сад Забор и ворота
homify

homify
homify
homify

Такая ковка выглядит очень симпатично в коттеджах в классическом стиле или с элементами традиционных стилей – колоннами, мансардной кровлей, высокими окнами.

Нужна помощь с проектом дома?
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​Кованый современный

homify Сад Забор и ворота
homify

homify
homify
homify

Еще один вариант кованого забора идеально подходит для дома в стиле модерн с легким намеком на кантри или шале, как в этом прекрасном проекте.

​Металл с бетонными колоннами

Realizacja ogrodzenia 20, Armet Armet Сад Забор и ворота
Armet

Armet
Armet
Armet

Этот интересный забор сделан под заказ конкретно для данного проекта. Бетонные колонны оформлены с помощью декоративного камня, все остальное – металлическое.

​Пластиковый забор

Nowoczesny wzór ogrodzenia Firmy SOLMET, SOLMET PUH Import-Eksport SOLMET PUH Import-Eksport
SOLMET PUH Import-Eksport

SOLMET PUH Import-Eksport
SOLMET PUH Import-Eksport
SOLMET PUH Import-Eksport

Этот забор кажется кованым, но на самом деле он пластиковый, стоит в два-три раза дешевле кованого, а выглядит вполне прилично!

​Маленький кованый

Realizacja ogrodzenia 16, Armet Armet Сад Забор и ворота
Armet

Armet
Armet
Armet

Вместо ворот – калитка, вместо 3 метров высоты – 1,5 и ваш кованый забор будет для вас в 2-3 раза дешевле, но все же очень красиво дополнит палисадник с газончиком.

​Кованый с дугами

Nowoczesny wzór ogrodzenia Firmy SOLMET, SOLMET PUH Import-Eksport SOLMET PUH Import-Eksport
SOLMET PUH Import-Eksport

SOLMET PUH Import-Eksport
SOLMET PUH Import-Eksport
SOLMET PUH Import-Eksport

Похожий забор мы уже видели выше, и он выглядел достаточно симпатично рядом с домиком в стиле модерн. В этом доме много элементов средиземноморского стиля – камень, крыша под яркую черепицу, деревянные окна, потому и здесь он тоже пришелся кстати.

​Кованые ворота

Realizacja ogrodzenia 15, Armet Armet
Armet

Armet
Armet
Armet

Еще один вариант с бетонным забором может быть достаточно симпатичным, если ворота будут коваными. Почти сплошной бетонный забор, вперемежку с высокими посадками туй и кованые парадные ворота – отличное решение!

​Сплошной кованый

Realizacja ogrodzenia 10, Armet Armet Сад Забор и ворота
Armet

Armet
Armet
Armet

Такой забор будет стоить дороже всего, но если вам очень нравится стилистика французской классики, то отказаться от такой красоты вы просто не сможете.

Ограждения для террасы и балкона

Realizacja ogrodzenia 10, Armet Armet Балкон, веранда и террасаАксессуары и декор
Armet

Armet
Armet
Armet

В таком же стиле есть и ограждения для террасы, патио, балкона у любой фирмы.

​Белая ковка

homify Сад Забор и ворота
homify

homify
homify
homify

Ажурная белая ковка, иногда с золотыми элементами, может понравиться вам даже больше, чем черная.

​Деревянный забор своими руками

カンナキュートと仔猫のお庭, 株式会社エクスリーフ 株式会社エクスリーフ Сад Растения Кирпичи Эффект древесины
株式会社エクスリーフ

株式会社エクスリーフ
株式会社エクスリーフ
株式会社エクスリーフ

Вот такой забор можно построить на участке своими руками на бетонном фундаменте, брусе и горизонтальных досках. Выйдет он в 15 раз дешевле кованого и в 5 раз дешевле деревянного заказного. Вариант из ДПК (древесная стружка+ полимер) будет выглядеть не хуже.

​Деревянный забор из слэбов или веток

Ganz nach belieben selber gestalten!, Triumph-Zaunsysteme Triumph-Zaunsysteme Сад в классическом стиле
Triumph-Zaunsysteme

Triumph-Zaunsysteme
Triumph-Zaunsysteme
Triumph-Zaunsysteme

Такой забор, сделанный своими руками, может быть реализован, если вы близки по профессии к плотницкому делу.

​Изящная ковка + сетка по периметру

Die Vielfallt der Zäune, Triumph-Zaunsysteme Triumph-Zaunsysteme Сад Забор и ворота
Triumph-Zaunsysteme

Triumph-Zaunsysteme
Triumph-Zaunsysteme
Triumph-Zaunsysteme

На переднем плане здесь забор из ковки, слева, справа и сзади – из обычной бюджетной сетки!

​Белая ковка + сетка

Die Vielfallt der Zäune, Triumph-Zaunsysteme Triumph-Zaunsysteme Сад Забор и ворота
Triumph-Zaunsysteme

Triumph-Zaunsysteme
Triumph-Zaunsysteme
Triumph-Zaunsysteme

Еще одна идея для забора с сеткой – белая ковка, отвлекающая внимание и концентрирующая его на фасаде, и незаметная сетка за туями.

​Эксклюзивная ковка

individuelle Zaunsysteme, Triumph-Zaunsysteme Triumph-Zaunsysteme Сад Забор и ворота
Triumph-Zaunsysteme

Triumph-Zaunsysteme
Triumph-Zaunsysteme
Triumph-Zaunsysteme

Интересные решения из ковки или металла можно заказать в любой мастерской.

​Сплошной деревянный забор

Holzzäune, meingartenversand.de meingartenversand.de Сад Забор и ворота
meingartenversand.de

meingartenversand.de
meingartenversand.de
meingartenversand.de

Такой забор тоже можно сделать своими руками, но лучше заказать у профессионалов.

Частичный забор

ハートのレンガアプローチ, 株式会社エクスリーフ 株式会社エクスリーフ Сад Забор и ворота Пластик Белый
株式会社エクスリーフ

株式会社エクスリーフ
株式会社エクスリーフ
株式会社エクスリーフ

Иногда хватает и лишь некоторых элементов забора для создания нужной вам приватности.

​Штакетник своими руками

Holzzäune, meingartenversand.de meingartenversand.de Сад Забор и ворота
meingartenversand.de

meingartenversand.de
meingartenversand.de
meingartenversand.de

Такой штакетник получится у вас, если вы решитесь сделать его своими руками и обработать маслом или лаком.

​Ограждения со стеклом

Taras drewniany w Cigacicach k. Zielonej Góry, PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Для балконов и террас мы советуем стильные и современные ограждения со стеклом.

​Египетский стиль

individuelle Zaunsysteme, Triumph-Zaunsysteme Triumph-Zaunsysteme Сад Забор и ворота
Triumph-Zaunsysteme

Triumph-Zaunsysteme
Triumph-Zaunsysteme
Triumph-Zaunsysteme

Этот потрясающий забор выполнен в египетском стиле на основе бетона и ковки.

​Забор из веток

Holzzäune, meingartenversand.de meingartenversand.de Сад Забор и ворота
meingartenversand.de

meingartenversand.de
meingartenversand.de
meingartenversand.de

Этот интересный забор в формате экранов создан из деревянных брусков и… мелких веток!

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