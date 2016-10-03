15 красивых заборов и ограждений

Если вы задумались о том, чтобы огородить вашу дачу или коттедж от забора – значит вы встали на страже приватности вашей семьи! Похвально, но не стоит сразу бросаться на плотные, бетонные или очень дорогие кованые заборы, которые продаются на каждом углу. Давайте вместе подумаем над стилем экстерьера вашего дома и найдем для него идеальный забор, такой, чтобы выглядел, как дизайнерский.
Такой забор можно сделать самостоятельно из дерева или заказать из дерева или железа. Есть похожие и из ДПК (древесно-полимерного композита). Он будет смотреться очень красиво при доме в стиле модерн, минимализм, при современном варианте в стиле кантри (в коричневой раскраске). В принципе, он может быть любого цвета.
Такой заборчик лучше всего сделать либо белым, либо шоколадным. Ему можно добавить бетонное основание с отделкой декоративным камнем. Он подходит под стили кантри, прованс, американский, под дома с отделкой сайдингом.
Такой экранчик может стать и вашим забором! По нему можно пустить красивые вьющиеся растения, а за ним посадить еще и хвойники для большей приватности, например, густые туи.
Такой забор является достаточно традиционным для нашего климата, но приватность он почти не обеспечивает. Дело в том, что человеческий глаз легко смотрит сквозь вертикальные линии, а вот сквозь горизонтальные смотреть ему сложнее (как в первом варианте).
Тем не менее, для любого классического дома или особняка кованый забор – это уже статусная вещь. Дополнением к нему могут быть бетонные колонны с отделкой рустом или даже барельефами.
Такая ковка выглядит очень симпатично в коттеджах в классическом стиле или с элементами традиционных стилей – колоннами, мансардной кровлей, высокими окнами.
Еще один вариант кованого забора идеально подходит для дома в стиле модерн с легким намеком на кантри или шале, как в этом прекрасном проекте.
Этот интересный забор сделан под заказ конкретно для данного проекта. Бетонные колонны оформлены с помощью декоративного камня, все остальное – металлическое.
Этот забор кажется кованым, но на самом деле он пластиковый, стоит в два-три раза дешевле кованого, а выглядит вполне прилично!
Вместо ворот – калитка, вместо 3 метров высоты – 1,5 и ваш кованый забор будет для вас в 2-3 раза дешевле, но все же очень красиво дополнит палисадник с газончиком.
Похожий забор мы уже видели выше, и он выглядел достаточно симпатично рядом с домиком в стиле модерн. В этом доме много элементов средиземноморского стиля – камень, крыша под яркую черепицу, деревянные окна, потому и здесь он тоже пришелся кстати.
Еще один вариант с бетонным забором может быть достаточно симпатичным, если ворота будут коваными. Почти сплошной бетонный забор, вперемежку с высокими посадками туй и кованые парадные ворота – отличное решение!
Такой забор будет стоить дороже всего, но если вам очень нравится стилистика французской классики, то отказаться от такой красоты вы просто не сможете.
В таком же стиле есть и ограждения для террасы, патио, балкона у любой фирмы.
Ажурная белая ковка, иногда с золотыми элементами, может понравиться вам даже больше, чем черная.
Вот такой забор можно построить на участке своими руками на бетонном фундаменте, брусе и горизонтальных досках. Выйдет он в 15 раз дешевле кованого и в 5 раз дешевле деревянного заказного. Вариант из ДПК (древесная стружка+ полимер) будет выглядеть не хуже.
Такой забор, сделанный своими руками, может быть реализован, если вы близки по профессии к плотницкому делу.
На переднем плане здесь забор из ковки, слева, справа и сзади – из обычной бюджетной сетки!
Еще одна идея для забора с сеткой – белая ковка, отвлекающая внимание и концентрирующая его на фасаде, и незаметная сетка за туями.
Интересные решения из ковки или металла можно заказать в любой мастерской.
Такой забор тоже можно сделать своими руками, но лучше заказать у профессионалов.
Иногда хватает и лишь некоторых элементов забора для создания нужной вам приватности.
Такой штакетник получится у вас, если вы решитесь сделать его своими руками и обработать маслом или лаком.
Для балконов и террас мы советуем стильные и современные ограждения со стеклом.
Этот потрясающий забор выполнен в египетском стиле на основе бетона и ковки.
Этот интересный забор в формате экранов создан из деревянных брусков и… мелких веток!
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