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Выбираем кухню по Знаку Зодиака

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Projekt domu Simon G2 , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Кухня в стиле модерн
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Многообразие вариантов оформления пространства некоторых из нас буквально сводит с ума. Существует столько всего интересного и невероятно красивого, что начинаешь точно понимать, что втиснуть все это в имеющуюся площадь просто нереально. Сегодня мы попытаемся облегчить вам трудности выбора дизайна для вашей новой кухни. Обратитесь к своему знаку зодиака, может быть то, что он рекомендует для вас, и есть та золотая середина, что учтет и мечты, и возможности.

​Весы: средиземноморский стиль

Rezydencja w Jaworzu, Studio Mirago Studio Mirago Кухня в классическом стиле
Studio Mirago

Studio Mirago
Studio Mirago
Studio Mirago

Красивый, утонченный, колоритный средиземноморский стиль для Весов может стать ванильным, мятным, бежевым, слегка припудренным розовым. Весы любят стабильность и ощущение «родного дома», но при этом их любовь к современности помогает им выбирать современные и максимально модные оттенки фасадов.

​Скорпион: эксклюзивный модерн

Dom - okolice Krakowa, stabrawa.pl stabrawa.pl Кухня в скандинавском стиле
stabrawa.pl

stabrawa.pl
stabrawa.pl
stabrawa.pl

Скорпионам подойдет стиль модерн с интересными изюминками, например, необычной столешницей, шикарной подсветкой, шикарными механизмами в самой кухне, контрастными верхними шкафчиками. Иногда они не знают, насколько сильно тяготеют к современному комфорту, но стоит им купить такую кухню и они сразу всё поймут.

​Рак: скандинавская кухня

Warszawa, Wilanów, Kameleon - Kreatywne Studio Projektowania Wnętrz Kameleon - Kreatywne Studio Projektowania Wnętrz Кухня в скандинавском стиле
Kameleon – Kreatywne Studio Projektowania Wnętrz

Kameleon - Kreatywne Studio Projektowania Wnętrz
Kameleon – Kreatywne Studio Projektowania Wnętrz
Kameleon - Kreatywne Studio Projektowania Wnętrz

Скандинавский стиль идеально подходит характеру Раков, которые очень хотят видеть свой дом чистым, красивым, современным. Для них важен образ их дома, как отражение их самих, поэтому они стараются сделать его приличным и максимально аккуратным.

​Дева: неоклассика

Dworek Mennonicki 1880 r , PROJEKT MB PROJEKT MB Кухня в классическом стиле
PROJEKT MB

PROJEKT MB
PROJEKT MB
PROJEKT MB

Девам идеально подойдет стиль нео-классика или транситионал. Они идеально дополнят склонную к эстетике натуру Дев и дадут им вдохновение в жизни. Такая кухня не обязательно должна быть очень аристократичной или дорогой, но в целом она должна иметь образ, слегка склонный к классике.

​Телец: футуристика

DOM W KOSZALINIE , Studio Projektowe Projektive Studio Projektowe Projektive Кухня в стиле модерн
Studio Projektowe Projektive

Studio Projektowe Projektive
Studio Projektowe Projektive
Studio Projektowe Projektive

Удивительно, но именно Телец легче всего примет футуристичные элементы в его любимой, идеальной, перфекционистичной кухне в стиле модерн или минимализм. Футуристичные элементы станут для него глотком свежего воздуха – шикарным международным трендом, который позволит сделать их любимый современный стиль более живым и насыщенным. При всей своей традиционности и некоторой инертности в быту они все же любят использовать посуду и элементы быта с интересным ультра-современным дизайном.

​Рыбы: скандинавский кантри

Dom jednorodzinny w Redzie , PracowniaPolka PracowniaPolka Кухня в скандинавском стиле
PracowniaPolka

PracowniaPolka
PracowniaPolka
PracowniaPolka

Легкая эстетика кантри поможет Рыбам чувствовать себя более уютно там, где они сейчас находятся. Им очень важно знать, что все лежит на своих местах, а помочь им в этом может скандинавский стиль.

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​Близнецы: европейский урбан

s k a n d y n a w s k i b ł ę k i t, DK architektura wnętrz DK architektura wnętrz Кухня в скандинавском стиле
DK architektura wnętrz

DK architektura wnętrz
DK architektura wnętrz
DK architektura wnętrz

Утонченный европейский урбан находится где-то между минимализмом и модерном и является новым стилем, который только начинает свое становление. Популярный в немецких, французских, польских квартирах, он является олицетворением нового образа жизни – когда на кухне готовят с огромной любовью, но при этом ведут активный и предельно городской образ жизни.

​Стрелец: модерн с яркими акцентами

Projekt domu Simon G2 , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Кухня в стиле модерн
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Такой тип модерна отлично подойдет Стрельцам, которым очень важно иметь в своей жизни насыщенные краски. Даже если вы – поклонник другого стиля, подумайте еще раз о покупке именно такой кухни. В итоге она сэкономит вам массу времени и нервов, ведь является самым практичным вариантом из всех.

​Овен: транситионал

Mieszkanie w kamienicy, SAS SAS Кухни в эклектичном стиле
SAS

SAS
SAS
SAS

Интересный вариант для Овна сначала может вас насторожить, но на самом деле транситионал для эмоциональных Овнов будет идеальным вариантом именно для кухни. Если в гостиной они сделают шоу из предметов искусства и красок, то здесь – рабочая поверхность, где все шоу происходит… на блюде!

​Водолей: минимализм

DOM ZI, MACIEJ JANECZEK ARCHITEKT MACIEJ JANECZEK ARCHITEKT Кухня в стиле модерн
MACIEJ JANECZEK ARCHITEKT

MACIEJ JANECZEK ARCHITEKT
MACIEJ JANECZEK ARCHITEKT
MACIEJ JANECZEK ARCHITEKT

Водолеи очень часто идут далеко впереди своего окружения по любви к эстетике и красоте. У них есть собственный вкус и они знают, что минимализм – идеальная основа для любых интересных аксессуаров, которые им так нравится покупать!

​Лев: прованс

Francuski zakątek, DreamHouse.info.pl DreamHouse.info.pl Кухня в классическом стиле
DreamHouse.info.pl

DreamHouse.info.pl
DreamHouse.info.pl
DreamHouse.info.pl

Для Львов кухня в стиле прованс может стать почти религиозным местом – там, где собирается вся семья и можно провести прекрасные часы жизни за готовкой и выпечкой. Даже если вы занимаетесь кулинарией не так часто, как хотелось бы, прованс поможет вам поддержать нужную атмосферу.

​Козерог: многоцветный модерн

homify Кухня в стиле минимализм
homify

homify
homify
homify

Совсем яркий многоцветный модерн подойдет Козерогам, чтобы расшатать их представления о красоте и стиле. Такой вариант идеально впишется в семейный формат и будет удобен и хозяйке, и детям, и всем членам семьи. Вам пора уже выбирать практичные варианты, а не те, которые вам кажутся идеальными. Козерогов, которые уже симпатизируют модерну, можно только поздравить – они преодолели свою упертость и выбрали правильный стиль!

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