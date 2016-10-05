Отделка бани внутри – лучшие проекты

Признайтесь, вы тоже любите баню, как и мы. Или сауну, или турецкий хамам. Глобализация постепенно стирает различия между этими вариантами, преподнося нам все и сразу. И от этого просто невозможно отказаться!
Сегодня мы предлагаем вам несколько способов оформления внутри банного комплекса. Решив выделить в коттедже или при даче квадратные метры для обустройства баньки, сделайте для себя и своих близких что-то не только полезное, но и невероятно эстетичное.
Джакузи в шоколадной мозаике на фоне шоколадно-мраморных стен составляет удачную пару бане-сауне расширенной конфигурации. Отделка светлым деревом – традиционный вариант оформления, но эта сауна ощущается очень люксовой из-за очень его качественной обработки. Эти идеальные досточки стали брутальным глянцем.
Именно такую картинку мы представляем, когда произносим слово «сауна». Особенного люкса здесь добавляет подсветка по потолку и вдоль лавок и стеклянная стена с распашной дверью. А выйдя из нее, вы можете расслабиться, наблюдая зимний пейзаж через панорамные окна.
Разместив рядом с банькой-сауной джакузи, душевую и массажный стол, вы обеспечите себя полноценным СПА-отдыхом. Удивительная цветовая палитра пространства гармонично дополнена аквариумом с растениями и рыбками.
А вот так может выглядеть ваш хамам. Изысканность и роскошь дизайнерских форм и подсветки создает безумно красивое пространство. Здесь у вас точно получится забыть обо всех сложностях жизни. А выйдя отсюда, вы найдете действительно гениальное решение абсолютно для любой ситуации.
Сауна с видом на море и город? Да, и такое возможно. Пейзаж за окном рифмуется с серой отделкой пола и потолка. Эргономичные изгибы лавочек достигнуты использованием деревянных реек для их отделки. А выйдя отсюда через стеклянные двери, вы можете окунуться прямо в море.
Небольшая по площади сауна расположена за стеклянными стенами от зоны отдыха, где вы не только можете принять прохладный душ и полежать на мозаичных креслах, но и сделать ванночки для ног с травами. Столь красивое пространство не отпустит вас долгие часы, за которые вы успеете сделать и маникюр, и педикюр, и даже определиться с планами на жизнь. Не бойтесь, что это пространство установит более высокую планку для ваших достижений. Живя в такой роскоши, вы это сможете.
У вас все еще пустует мансарда? Может быть, именно этот проект вдохновит вас на ее обустройство. На фоне серо-каменной палитры интерьера сауна в медовых оттенках выглядит еще более соблазнительно.
А здесь вы сможете погрузиться в то состояние, где мысли текут так медленно, будто вы проговариваете их по буквам. После такой бани вы увидите все происходящее с вами под совершенно другим углом.
Если вы не живете на вилле с бассейном в тропических широтах, а плавать любите настолько, что все домашние считают вас почти рыбкой, то при бане-сауне мы советуем вам поставить не джакузи, а целый бассейн.
Добавив в баню отделку шоколадным камнем и неоновый розовый для подсветки, вы вовсе не лишите ее традиционных функций, а вот стиля явно добавите. Стандартное оформление из светлого дерева действительно может наскучить. А если опасаетесь, что розовый все же не ваш цвет, проложите светодиодную ленту с возможностью плавного изменения цвета.
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