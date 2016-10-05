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Отделка бани внутри – лучшие проекты

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Country House_Private SPA, ki life Wellness Operator ki life Wellness Operator Спа в классическом стиле Мрамор
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Признайтесь, вы тоже любите баню, как и мы. Или сауну, или турецкий хамам. Глобализация постепенно стирает различия между этими вариантами, преподнося нам все и сразу. И от этого просто невозможно отказаться!

Сегодня мы предлагаем вам несколько способов оформления внутри банного комплекса. Решив выделить в коттедже или при даче квадратные метры для обустройства баньки, сделайте для себя и своих близких что-то не только полезное, но и невероятно эстетичное.

​Стильный тандем

Country House_Private SPA, ki life Wellness Operator ki life Wellness Operator Спа в классическом стиле Мрамор
ki life Wellness Operator

ki life Wellness Operator
ki life Wellness Operator
ki life Wellness Operator

Джакузи в шоколадной мозаике на фоне шоколадно-мраморных стен составляет удачную пару бане-сауне расширенной конфигурации. Отделка светлым деревом – традиционный вариант оформления, но эта сауна ощущается очень люксовой из-за очень его качественной обработки. Эти идеальные досточки стали брутальным глянцем.

​Классическая финская сауна

Sauna Finlandese, ki life Wellness Operator ki life Wellness Operator СпаАксессуары для спа и бассейнов Твердая древесина
ki life Wellness Operator

ki life Wellness Operator
ki life Wellness Operator
ki life Wellness Operator

Именно такую картинку мы представляем, когда произносим слово «сауна». Особенного люкса здесь добавляет подсветка по потолку и вдоль лавок и стеклянная стена с распашной дверью. А выйдя из нее, вы можете расслабиться, наблюдая зимний пейзаж через панорамные окна.

​Эффектное дополнение

CASTADIVA Resort & SPA, figini pagani figini pagani СпаАксессуары для спа и бассейнов
figini pagani

figini pagani
figini pagani
figini pagani

Разместив рядом с банькой-сауной джакузи, душевую и массажный стол, вы обеспечите себя полноценным СПА-отдыхом. Удивительная цветовая палитра пространства гармонично дополнена аквариумом с растениями и рыбками.

​Люксовый хамам

Hamam , Sommerhuber GmbH Sommerhuber GmbH СпаАксессуары для спа и бассейнов
Sommerhuber GmbH

Sommerhuber GmbH
Sommerhuber GmbH
Sommerhuber GmbH

А вот так может выглядеть ваш хамам. Изысканность и роскошь дизайнерских форм и подсветки создает безумно красивое пространство. Здесь у вас точно получится забыть обо всех сложностях жизни. А выйдя отсюда, вы найдете действительно гениальное решение абсолютно для любой ситуации.

​В единении с городом

Bespoke sauna Leisurequip Limited СпаАксессуары для спа и бассейнов
Leisurequip Limited

Bespoke sauna

Leisurequip Limited
Leisurequip Limited
Leisurequip Limited

Сауна с видом на море и город? Да, и такое возможно. Пейзаж за окном рифмуется с серой отделкой пола и потолка. Эргономичные изгибы лавочек достигнуты использованием деревянных реек для их отделки. А выйдя отсюда через стеклянные двери, вы можете окунуться прямо в море.

​Сауна extra

Referenz Nr. 2, corso sauna manufaktur gmbh corso sauna manufaktur gmbh Спа в стиле модерн
corso sauna manufaktur gmbh

Referenz Nr. 2

corso sauna manufaktur gmbh
corso sauna manufaktur gmbh
corso sauna manufaktur gmbh

Небольшая по площади сауна расположена за стеклянными стенами от зоны отдыха, где вы не только можете принять прохладный душ и полежать на мозаичных креслах, но и сделать ванночки для ног с травами. Столь красивое пространство не отпустит вас долгие часы, за которые вы успеете сделать и маникюр, и педикюр, и даже определиться с планами на жизнь. Не бойтесь, что это пространство установит более высокую планку для ваших достижений. Живя в такой роскоши, вы это сможете.

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​Сауна на мансарде

Meine Design-Sauna, corso sauna manufaktur gmbh corso sauna manufaktur gmbh Спа в скандинавском стиле Стекло Металлический / Серебристый
corso sauna manufaktur gmbh

corso sauna manufaktur gmbh
corso sauna manufaktur gmbh
corso sauna manufaktur gmbh

У вас все еще пустует мансарда? Может быть, именно этот проект вдохновит вас на ее обустройство. На фоне серо-каменной палитры интерьера сауна в медовых оттенках выглядит еще более соблазнительно.

​Тотальное спокойствие

Meine Design-Sauna, corso sauna manufaktur gmbh corso sauna manufaktur gmbh Спа в скандинавском стиле Дерево Красный
corso sauna manufaktur gmbh

corso sauna manufaktur gmbh
corso sauna manufaktur gmbh
corso sauna manufaktur gmbh

А здесь вы сможете погрузиться в то состояние, где мысли текут так медленно, будто вы проговариваете их по буквам. После такой бани вы увидите все происходящее с вами под совершенно другим углом.

​Бассейн обязателен

Panorama in allen Lagen, gmyrekarchitekten gmyrekarchitekten Ванная комната в стиле минимализм
gmyrekarchitekten

gmyrekarchitekten
gmyrekarchitekten
gmyrekarchitekten

Если вы не живете на вилле с бассейном в тропических широтах, а плавать любите настолько, что все домашние считают вас почти рыбкой, то при бане-сауне мы советуем вам поставить не джакузи, а целый бассейн.

​Розовый гламур

Meine Design-Sauna, corso sauna manufaktur gmbh corso sauna manufaktur gmbh Спа в скандинавском стиле Стекло Розовый
corso sauna manufaktur gmbh

corso sauna manufaktur gmbh
corso sauna manufaktur gmbh
corso sauna manufaktur gmbh

Добавив в баню отделку шоколадным камнем и неоновый розовый для подсветки, вы вовсе не лишите ее традиционных функций, а вот стиля явно добавите. Стандартное оформление из светлого дерева действительно может наскучить. А если опасаетесь, что розовый все же не ваш цвет, проложите светодиодную ленту с возможностью плавного изменения цвета.

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