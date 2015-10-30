Модные полки для обуви: где и как хранить обувь

Классические туфли «лодочки», спортивные кроссовки, стильные летние босоножки, удобные балетки, а также сапоги, ботинки и много еще других пар обуви, без которой невозможна повседневная жизнь. Как за ними ухаживать и где хранить, пойдет речь ниже.
Для начала стоит разобраться с местом хранения. Наверняка у многих в квартирах обувь стоит на ничем не примечательных полках. А ведь модные полки для обуви, запросто могут стать стильным решением для прихожей. Сегодня, специалисты в сфере дизайна предлагают большое разнообразие цветовых и стилистических решений, на любой вкус и кошелек. Но самыми популярными все же остаються необычные полки для обуви.
Выбирая модные полки для обуви необходимо отталкиваться не только от дизайна и концепции, но и от площади прихожей. Так как в большинстве квартир достаточно небольшие коридоры, то от идеи массивных больших полок придется отказаться. Они не только могут не войти своими габаритами, но и запросто испортить впечатление от дома. А ведь прихожая – это первое, что мы видим, заходя в помещение.
Пожалуй, самым удобным решением для маленького коридора станут модные полки для обуви и для верхней одежды, одновременно. Отчего стоит отказать так это от классического шкафа, он выглядеть грузно и визуально уменьшает площадь.
Один из первых и главных советов – обувь любит чистоту, защиту и бережное отношение. А чтобы не заломалось высокое голенище на сапогах, их можно хранить в подвешенном состоянии, на прищепках. Так ваши любимые сапожки прослужат вам долгую службу, и, главное, будут выглядеть, как новенькие.
Очень интересный и смелый вариант, рекомендуемый в этом сезоне, это открытые вешалки. Он выглядит действительно стильно, а шляпы, сумки, шарфы довершат образ. Да и к тому же это очень удобно, не нужно листать вешалки, чтобы найти свое пальто и пару ботинок. Кстати, такое решение хранения одежды можно применить не только для прихожей, но и для спальни или гардеробной, если такая имеется.
Для тех счастливчиков, которые не стеснены небольшим размером прихожей могут смело поэкспериментировать с формами и материалами. Например, очень интересный вариант, где модные полки для обуви имеют разные по размеру и форме отсеки. Выглядит такой вариант очень интересно и модно. К тому же достаточно органично на ней будут смотреться небрежно брошенные перчатки, шляпа или шарф.
Чудные полочки в ретро стиле придутся по душе любителям нестандартных решений. К тому же такой
домик для обуви можно легко смастерить самостоятельно. Достаточно лишь немного умения и смелости, чтобы дать волю своей фантазии.
Для тех, кто считает подобное решение чересчур смелым, можно предложить открытые модные полки для обуви выполненных в более сдержанном, классическом стиле. Вешалки для верхней одежды тут остаются открытыми. В выдвижных ящиках удобно будет хранить перчатки, шарфы, а также средства по уходу за обувью.
Поклонниц стиля и тех, кто не выходит из дома без правильно подобранных к туфлям аксессуаров, порадует модные полки для обуви в таком варианте. Они, как будто специально созданы, чтобы облегчить жизнь деловой леди. Сумки, платки, шарфы, и, конечно же, любимые пары обуви, можно расположить так, что при необходимости не придется тратить много времени на подборку удачных сочетаний.
Если вы относитесь к тому типу людей, которые совершенно не боятся необычных форм и изгибов то, скорее всего, вы заинтересуетесь модными полками для обуви, что будто сошли с полотен великого Сальвадора Дали. Совершенно не стоит бояться таких конфигураций. Только представьте, какое стильное безумство они внесут в интерьер.
Модные полки для обуви могут быть выполнены и из подручных материалов. Дизайнеры несколько сезонов подряд предлагают своими руками сколотить полки из деревянных ящиков. Такой вариант понравится не только любителям hand-made. Несмотря на их внешнюю простоту, выглядят они действительно стильно и интересно. К тому же для их изготовления не понадобятся большие финансовые вложения.
Дизайнеры сегодня предлагают бесчисленное множество вариантов мебели для обуви. Для себя найдут что-то свое как любители неожиданных экспериментов, так и консервативные приверженцы классических форм. Но все специалисты сходятся практически в одной детали, модные полки для обуви не должны скрывать хранимую на них пару. Во-первых, это экономия пространства. Вспомните, как неудобно всей семьей собираться одновременно на работу и в школу, где и без того тесной прихожей, мешаются открытые дверцы шкафа. Во-вторых, есть возможность поиграть с цветовой гаммой обуви и способом ее расстановки, что уже само по себе разнообразит интерьер.
Однако, выбирая модные полки для обуви, необходимо позаботиться и о внешнем виде их содержимого. Согласитесь, ни одна мебель, пусть даже очень стильная не будет подчеркивать интерьер, если на ней стоит неаккуратная, поношенная пара. К тому же обувь является показателем статусности и благосостояния человека. Для того чтобы за туфли не было стыдно и они прослужили ни один сезон, необходимо соблюдать несложные правила по уходу за ними.
На улице грязь, слякоть, и вряд ли получится прийти домой с чистой обувью. Загрязненную пару рекомендуется промывать в холодной воде не более минуты, а затем протереть сухой мягкой тряпкой. Обувь точно не скажет спасибо, если поставите просушивать ее под батарею. Она может потрескаться и потерять свой внешний вид. Для сушки существуют специальные приспособления, которые стоят совершенно недорого. Они безопасно высушат пару и к тому же сохранят ее форму.
Ежедневная забота – это половина успеха. Не менее важно организовать правильное хранение несезонной обуви, чтобы возвращая ее из «спячки», не приходилось наблюдать сморщенное нечто. Главными врагами обуви является влага, яркий солнечный свет и насекомые. Поэтому необходимо предотвратить влияние негативных факторов.
После мытья обувь нужно качественно просушить. Кожу снаружи покрыть кремом, а для замши использовать специальный спрей. Это убережет от пересыхания. Внутри обувь обрабатывается антибактериальным средством. Его можно купить в любом обувном магазине или смочить ватный тампон в уксусной эссенции и поместить внутрь обуви. Это спасет от насекомых, желающих полакомиться обувью.
Чтобы за время хранения туфли, сапоги или ботинки не потеряли своей формы стоит установить внутрь распорки из пластика, пенопласта или скомканную газету.
Теперь пару можно прятать. Рекомендуется не выбрасывать коробки от приобретенной обуви, потому что именно в ней удобно будет хранить обувь. Она предохранит от воздействия солнечного света, влаги и деформации. К тому же коробки очень аккуратно составляются одна на другую. Пряча пару в коробку, можно прибегнуть к одной хитрости, которая позволит не тратить драгоценное время на поиски нужной коробки. Достаточно приклеить рисунок с изображением обуви, находящейся внутри.
Это все секреты по уходу. Согласитесь, они совершенно просты. Зато результат точно порадует. Любимая пара прослужит долго и будет выглядеть, как новенькая.