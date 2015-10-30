Модные полки для обуви: где и как хранить обувь

Классические туфли «лодочки», спортивные кроссовки, стильные летние босоножки, удобные балетки, а также сапоги, ботинки и много еще других пар обуви, без которой невозможна повседневная жизнь. Как за ними ухаживать и где хранить, пойдет речь ниже.

Для начала стоит разобраться с местом хранения. Наверняка у многих в квартирах обувь стоит на ничем не примечательных полках. А ведь модные полки для обуви, запросто могут стать стильным решением для прихожей. Сегодня, специалисты в сфере дизайна предлагают большое разнообразие цветовых и стилистических решений, на любой вкус и кошелек. Но самыми популярными все же остаються необычные полки для обуви.

Выбирая модные полки для обуви необходимо отталкиваться не только от дизайна и концепции, но и от площади прихожей. Так как в большинстве квартир достаточно небольшие коридоры, то от идеи массивных больших полок придется отказаться. Они не только могут не войти своими габаритами, но и запросто испортить впечатление от дома. А ведь прихожая – это первое, что мы видим, заходя в помещение.

Пожалуй, самым удобным решением для маленького коридора станут модные полки для обуви и для верхней одежды, одновременно. Отчего стоит отказать так это от классического шкафа, он выглядеть грузно и визуально уменьшает площадь.