Доступная недвижимость за рубежом от 500 тысяч рублей!

Давайте сразу договоримся, что 1 млн рублей – это примерно 14 тыс. евро или 15 тыс. долларов. Цифры слегка не совпадают, но так как все предложения о недвижимости обычно именно в евро и долларах, вести учет гораздо проще.
Так где же купить квартиру за рубежом можно за 1 млн рублей?
В конце описания о каждой стране даны минимальные траты на содержание квартиры. Заметьте, они очень разнятся. Лидируют по минимуму содержанию Болгария, тогда как в США, Германии и Испании стоит это весьма недешево.
В Афинах, северной Греции и на итальянской Сицилии вы можете найти множество предложений до 14 тысяч евро. И конечно же, такие предложения отсутствуют на Санторини или Пафосе.
Тем не менее, в центре Афин, на старой улочке на Сицилии и много где еще вы можете купить апартаменты до 45 кв. метров в состоянии, нуждающемся в ремонте (последний из них был проведен в 60-70-х годах). Также это жилье скорее всего будет располагаться на первом этаже и не иметь привлекательного вида из окна. Тем не менее, в Афинах она будет находиться в центре города, недалеко от большинства достопримечательностей, будет иметь место для кухни и ванной комнаты.
Для примера, таунхаус на Сицилии «под ремонт» можно купить за 35 тысяч евро (4 спальни, 3 ванные, 140 метров), например, в провинции Agrigento, в 5-10 минутах на машине до моря.
Примерные платежи на квартиру в 40 квадратов
Стоимость квартиры, минимальная: 8-9 тысяч евро
Минимальные вложения (ремонт): ок. 5 тысяч евро, 10 – для хорошего ремонта
Коммунальные, обслуживание дома: ок. 70 евро в месяц
Электричество, вода: ок. 70 евро в месяц
Виза, жизнь, ВНЖ: только туристическая виза, максимум 3 месяца из полугода по годовому шенгену
В Болгарии на таких курортах, как Солнечный Берег, Бургас и в не приморском Банско можно купить студию с отделкой в новом доме по цене от 5,5 тыс. евро. Большая часть студий стоит примерно 7-9 тыс. евро.
Примерные платежи на квартиру в 40 квадратов
Стоимость квартиры, минимальная: 6 тыс. евро
Минимальные вложения (ремонт): нет, новая отделка
Коммунальные, обслуживание дома: ок. 20-60 евро в месяц
Электричество, вода: ок. 50 евро в месяц
Виза, жизнь, ВНЖ: скоро будет дано право оформлять 3-летнюю визу за покупку недвижимости, а пока – 3 месяца из полугода по годовому шенгену
Если посмотреть на города с населением до 100 тысяч жителей (например, Плауен), вы можете найти вполне приличные варианты для покупки недвижимости. Например, отремонтированные квартиры до 14 тыс. евро и не отремонтированные – от 8 тыс. евро. Их площадь будет маленькой (около 35-45 кв. метров), но те, что уже отремонтированы, имеют новые окна, полы, иногда кухонный гарнитур, а все здание чаще всего тоже пережило капитальный ремонт.
Примерные платежи на квартиру в 40 квадратов
Стоимость квартиры, минимальная: 8 тыс. евро
Минимальные вложения (ремонт): нет
Коммунальные, обслуживание дома: ок. 100-150 евро в месяц
Электричество, вода: ок. 150-200 евро в месяц
Виза, жизнь, ВНЖ: только туристическая, максимум 3 месяца из полугода по годовому шенгену
Из-за того, что в стране много (десятки тысяч) объектов недвижимости были изъяты банками из-за неуплаты, здесь есть огромный выбор недвижимости до 22 тыс. евро. Некоторые предложения поражают – примерно 14 тыс. евро за квартиру в 65 кв. метров в Торревьехе, шикарном прибрежном курорте.
Примерные платежи на квартиру в 40 квадратов
Стоимость квартиры, минимальная: 13-14 тыс. евро
Минимальные вложения (ремонт): нет
Коммунальные, обслуживание дома: ок. 100-150 евро в месяц
Электричество, вода: ок. 100 евро в месяц
Виза, жизнь, ВНЖ: только туристическая, максимум 3 месяца из полугода по годовому шенгену
Многие слышали про город, который потерял почти все свои работающие заводы во время одного из кризисов в США. Тем не менее, город жив, развивается, имеет активный даунтаун с небоскребами, а 60% из домов, в которых не живут, уже снесены, теперь на их участках – ровный красивый газон.
Квартиры здесь не продаются по такой цене, но есть… целые дома по цене от 50 тысяч до 1 млн рублей! В это бывает трудно поверить, но это действительно так. Цена на дом определяется размером задолженности прошлого владельца банку, поэтому дом за 250 тысяч запросто может быть больше по площади и лучше по состоянию, чем дом за 1 млн рублей.
Требуют ли они ремонта? Иногда внутренне им нужен лишь косметический ремонт, даже кухонный гарнитур бывает можно подкрасить и жить так еще лет 5-10. А проблемы часто кроются в коммуникациях и кровле. Если в доме долго никто не жил, придется отдать около 10 тыс. евро за ремонт дома стоимостью в 4 тыс. евро, чтобы сделать его жилым. И это все равно укладывается в сумму в 14 тыс. евро (до 1 млн рублей).
Правда, в США налог на купленную недвижимость составляет около 1000-1500 евро в год, что обязательно стоит учитывать при покупке такого дома. Но даже отремонтированный, его будет крайне сложно продать.
Примерные платежи на дом 120-250 квадратов
Стоимость дома, минимальная: 1-1000 евро, большинство предложений – за 9 тыс. евро, дома за 14 тыс. евро могут иметь площадь в 350 кв. метров
Минимальные вложения (ремонт): ок. 10 тыс. евро, в идеале – около 30-50 тыс. евро. Иногда бывают задолженности около 2-10 тысяч евро, иногда нет!
Коммунальные, обслуживание дома: ок. 150 евро в месяц
Налог на недвижимость: ок. 1000-1500 евро в год
Электричество, вода: ок. 150-200 евро в месяц
Виза, жизнь, ВНЖ: только туристическая, 6 месяцев из года
По мнению бывалых путешественников, нет никакого смысла покупать недвижимость в дешевых, бедных, неперспективных районах. А именно такая, чаще всего, и продается по цене до 1 млн рублей. Правда, если вы увеличите сумму до 3-4 млн рублей за однушку вы получите квартиру в одном из прекраснейших городов на земле (в Мармарисе, или где еще вы были и вам понравились резидентские, элитные районы). Правда, стоит учесть, что даже соседние города с тем же Мармарисом (Бодрум, Анталия) могут быть совершенно другими, бедными, и вам они могут не понравятся.
Главный совет, который мы можем дать, сначала попробуйте поживите 6-12 месяцев в стране, которую выбрали. На проверку Египет оказывается безумно грязным, буквально страшным, Бодрум в Турции (на картинках идеальный городок) имеет плохо пахнущие улицы и т.п.
Правда в том, что чистые, ухоженные, идеальные городки бывают, но порой искать их приходится по Земле очень долго. Не покупайте не пожив в стране хотя-бы полгода. И потом, еще 1000 раз подумайте, лучше оставить деньги в банке, если вы не уверены.
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