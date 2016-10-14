Доступная недвижимость за рубежом от 500 тысяч рублей!

Многие слышали про город, который потерял почти все свои работающие заводы во время одного из кризисов в США. Тем не менее, город жив, развивается, имеет активный даунтаун с небоскребами, а 60% из домов, в которых не живут, уже снесены, теперь на их участках – ровный красивый газон.

Квартиры здесь не продаются по такой цене, но есть… целые дома по цене от 50 тысяч до 1 млн рублей! В это бывает трудно поверить, но это действительно так. Цена на дом определяется размером задолженности прошлого владельца банку, поэтому дом за 250 тысяч запросто может быть больше по площади и лучше по состоянию, чем дом за 1 млн рублей.

Требуют ли они ремонта? Иногда внутренне им нужен лишь косметический ремонт, даже кухонный гарнитур бывает можно подкрасить и жить так еще лет 5-10. А проблемы часто кроются в коммуникациях и кровле. Если в доме долго никто не жил, придется отдать около 10 тыс. евро за ремонт дома стоимостью в 4 тыс. евро, чтобы сделать его жилым. И это все равно укладывается в сумму в 14 тыс. евро (до 1 млн рублей).

Правда, в США налог на купленную недвижимость составляет около 1000-1500 евро в год, что обязательно стоит учитывать при покупке такого дома. Но даже отремонтированный, его будет крайне сложно продать.

Примерные платежи на дом 120-250 квадратов

Стоимость дома, минимальная: 1-1000 евро, большинство предложений – за 9 тыс. евро, дома за 14 тыс. евро могут иметь площадь в 350 кв. метров

Минимальные вложения (ремонт): ок. 10 тыс. евро, в идеале – около 30-50 тыс. евро. Иногда бывают задолженности около 2-10 тысяч евро, иногда нет!

Коммунальные, обслуживание дома: ок. 150 евро в месяц

Налог на недвижимость: ок. 1000-1500 евро в год

Электричество, вода: ок. 150-200 евро в месяц

Виза, жизнь, ВНЖ: только туристическая, 6 месяцев из года