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10 хороших семейных домов за 2,5 млн рублей

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
PROJEKT DOMU LILA ECONOMIC , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Дома в стиле модерн
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Что можно получить за 2,5 млн рублей? Дом «под ключ» из блоков с утеплением из минеральной ваты, на ленточном фундаменте, с обычной кровлей, без оборудованного чердака, подвала и гаража. Площадь такого дома будет равняться примерно 80-90 кв. метрам, в нем может быть 3 или 4 спальни.

В среднем планировку можно разбить на 30 метровую кухню-гостиную (или гостиную 20 метров и кухню 10 метров), три спальни по 10 метров, две ванные по 5 метров, прихожую в 6 метров и коридор в 8 метров, также еще 6 метров займет котельная. Итого получается 90 кв. метров за 2,5 млн рублей с отделкой и всеми коммуникациями, работой строителей. Конечно же, это будет самый дешевый вариант дома, но, в принципе, он обеспечивает комфортабельную жизнь любой семье с 2-4 детьми! Отделка представлена бюджетной покраской или обоями, ламинатом.

Стоит также напомнить, что любой блок остекления 2x1,6 метра стоит около 25-35 тысяч рублей с установкой (распашная дверь + «глухое» окно), а 2x2,5 метра – около 60 тысяч рублей с установкой (распашная дверь, два «глухих» окна). Отопление может быть реализовано на основа газового котла или теплового насоса + разводка «теплого пола» по всему дому.

​Охристый домик

Bungalowserie Top Star, Hanlo Haus Hanlo Haus Дома в стиле модерн
Hanlo Haus

Hanlo Haus
Hanlo Haus
Hanlo Haus

Данный вариант имеет стильное остекление в пол в гостиной и главной спальне, в остальном – маленькие окна (как в центре здания).

​Бюджетный вариант

Bungalowserie Top Star, Hanlo Haus Hanlo Haus Дома в стиле модерн
Hanlo Haus

Hanlo Haus
Hanlo Haus
Hanlo Haus

Такой бюджетный вариант маленького бунгало имеет маленькие окна с трех сторон, а в угловых комнатах получается по два окна.

​Современное бунгало

Bungalowserie Top Star, Hanlo Haus Hanlo Haus Дома в стиле модерн
Hanlo Haus

Hanlo Haus
Hanlo Haus
Hanlo Haus

Это интересное бунгало по площади равно 112 кв. метрам. Оно может быть реализовано примерно за 2,9 млн рублей с отделкой и остеклением, как на фотографии выше или же за 2,5 млн рублей «под отделку».

Планировка здесь очень интересная: правый выступающий блок занимает гостиная с тремя окнами, в центре – столовая, в блоке слева – ванная комната и спальни. В глубине также есть кухня и детская комната. Площадь спальни и прилегающей ванной комнаты – 19 и 12 кв. метров.

​Стандартный вариант

Bungalowserie Top Star, Hanlo Haus Hanlo Haus Дома в стиле модерн
Hanlo Haus

Hanlo Haus
Hanlo Haus
Hanlo Haus

В стандартном варианте комнаты не будут превышать 10-12 кв. метров, но будут удобно расположены в «приватной зоне», подальше от гостиной и кухни.

​Прямоугольник с нишей

Bungalowserie Top Star, Hanlo Haus Hanlo Haus Дома в стиле модерн
Hanlo Haus

Hanlo Haus
Hanlo Haus
Hanlo Haus

В этом бунгало прямоугольная форма слегка нарушена нишей слева, позволяющей создать уютную террасу.

​Панорамные блоки

Projekt domu Swen II , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Дома в стиле модерн
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

В этом проекте в гостиной и столовой есть панорамные окна в пол – двери-слайдеры. Их стоимость (обоих) с установкой – около 250 тыс. рублей. При этом, обычное остекление в четыре стандартных окна здесь все равно обошлось бы с установкой примерно в 80 тыс. рублей.

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​Мансардный домик

PROJEKT DOMU LILA ECONOMIC , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Дома в стиле модерн
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Маленький мансардный домик до 120 кв. метров вмещается в бюджет в 2,5 млн рублей в состоянии «под отделку». Правда, если мансардный домик имеет площадь в 80 кв. метров, он дешевле одноэтажного с той же площадью.

​Нестандартный вариант

3D Section Floor Plan CGI Design Yantram Animation Studio Corporation
Yantram Animation Studio Corporation

3D Section Floor Plan CGI Design

Yantram Animation Studio Corporation
Yantram Animation Studio Corporation
Yantram Animation Studio Corporation

С той же площадью можно реализовать и необычную планировку со спальнями и ванными комнатами внизу и кухней-гостиной наверху.

С внутренним двориком

C and C (Compact courtyard) house, thinkTREE Architects and Partners thinkTREE Architects and Partners Дома в стиле модерн
thinkTREE Architects and Partners

C and C (Compact courtyard) house

thinkTREE Architects and Partners
thinkTREE Architects and Partners
thinkTREE Architects and Partners

Маленький домик с внутренним двориком на азиатский манер тоже может быть вам интересен.

​Средиземноморское бунгало

Bungalowserie Life, Bau mein Haus - eine Marke der Green Building Deutschland GmbH Bau mein Haus - eine Marke der Green Building Deutschland GmbH
Bau mein Haus – eine Marke der Green Building Deutschland GmbH

Bau mein Haus - eine Marke der Green Building Deutschland GmbH
Bau mein Haus – eine Marke der Green Building Deutschland GmbH
Bau mein Haus - eine Marke der Green Building Deutschland GmbH

Чтобы добавить маленькому бунгало колорита, выберите интересный оттенок (средиземноморский, охристый, марсала, шоколадный) и шоколадные или серые окна.

​С навесом для автомобиля

Bungalowserie Life, Bau mein Haus - eine Marke der Green Building Deutschland GmbH Bau mein Haus - eine Marke der Green Building Deutschland GmbH
Bau mein Haus – eine Marke der Green Building Deutschland GmbH

Bau mein Haus - eine Marke der Green Building Deutschland GmbH
Bau mein Haus – eine Marke der Green Building Deutschland GmbH
Bau mein Haus - eine Marke der Green Building Deutschland GmbH

Навес для автомобиля в данном случае стоит около 150 тыс. рублей (фундамент, кровля, напольное покрытие, например, керамогранит).

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