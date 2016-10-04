10 хороших семейных домов за 2,5 млн рублей

Что можно получить за 2,5 млн рублей? Дом «под ключ» из блоков с утеплением из минеральной ваты, на ленточном фундаменте, с обычной кровлей, без оборудованного чердака, подвала и гаража. Площадь такого дома будет равняться примерно 80-90 кв. метрам, в нем может быть 3 или 4 спальни.

В среднем планировку можно разбить на 30 метровую кухню-гостиную (или гостиную 20 метров и кухню 10 метров), три спальни по 10 метров, две ванные по 5 метров, прихожую в 6 метров и коридор в 8 метров, также еще 6 метров займет котельная. Итого получается 90 кв. метров за 2,5 млн рублей с отделкой и всеми коммуникациями, работой строителей. Конечно же, это будет самый дешевый вариант дома, но, в принципе, он обеспечивает комфортабельную жизнь любой семье с 2-4 детьми! Отделка представлена бюджетной покраской или обоями, ламинатом.

Стоит также напомнить, что любой блок остекления 2x1,6 метра стоит около 25-35 тысяч рублей с установкой (распашная дверь + «глухое» окно), а 2x2,5 метра – около 60 тысяч рублей с установкой (распашная дверь, два «глухих» окна). Отопление может быть реализовано на основа газового котла или теплового насоса + разводка «теплого пола» по всему дому.