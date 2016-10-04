10 хороших семейных домов за 2,5 млн рублей

Что можно получить за 2,5 млн рублей? Дом «под ключ» из блоков с утеплением из минеральной ваты, на ленточном фундаменте, с обычной кровлей, без оборудованного чердака, подвала и гаража. Площадь такого дома будет равняться примерно 80-90 кв. метрам, в нем может быть 3 или 4 спальни.
В среднем планировку можно разбить на 30 метровую кухню-гостиную (или гостиную 20 метров и кухню 10 метров), три спальни по 10 метров, две ванные по 5 метров, прихожую в 6 метров и коридор в 8 метров, также еще 6 метров займет котельная. Итого получается 90 кв. метров за 2,5 млн рублей с отделкой и всеми коммуникациями, работой строителей. Конечно же, это будет самый дешевый вариант дома, но, в принципе, он обеспечивает комфортабельную жизнь любой семье с 2-4 детьми! Отделка представлена бюджетной покраской или обоями, ламинатом.
Стоит также напомнить, что любой блок остекления 2x1,6 метра стоит около 25-35 тысяч рублей с установкой (распашная дверь + «глухое» окно), а 2x2,5 метра – около 60 тысяч рублей с установкой (распашная дверь, два «глухих» окна). Отопление может быть реализовано на основа газового котла или теплового насоса + разводка «теплого пола» по всему дому.
Данный вариант имеет стильное остекление в пол в гостиной и главной спальне, в остальном – маленькие окна (как в центре здания).
Такой бюджетный вариант маленького бунгало имеет маленькие окна с трех сторон, а в угловых комнатах получается по два окна.
Это интересное бунгало по площади равно 112 кв. метрам. Оно может быть реализовано примерно за 2,9 млн рублей с отделкой и остеклением, как на фотографии выше или же за 2,5 млн рублей «под отделку».
Планировка здесь очень интересная: правый выступающий блок занимает гостиная с тремя окнами, в центре – столовая, в блоке слева – ванная комната и спальни. В глубине также есть кухня и детская комната. Площадь спальни и прилегающей ванной комнаты – 19 и 12 кв. метров.
В стандартном варианте комнаты не будут превышать 10-12 кв. метров, но будут удобно расположены в «приватной зоне», подальше от гостиной и кухни.
В этом бунгало прямоугольная форма слегка нарушена нишей слева, позволяющей создать уютную террасу.
В этом проекте в гостиной и столовой есть панорамные окна в пол – двери-слайдеры. Их стоимость (обоих) с установкой – около 250 тыс. рублей. При этом, обычное остекление в четыре стандартных окна здесь все равно обошлось бы с установкой примерно в 80 тыс. рублей.
Маленький мансардный домик до 120 кв. метров вмещается в бюджет в 2,5 млн рублей в состоянии «под отделку». Правда, если мансардный домик имеет площадь в 80 кв. метров, он дешевле одноэтажного с той же площадью.
С той же площадью можно реализовать и необычную планировку со спальнями и ванными комнатами внизу и кухней-гостиной наверху.
Маленький домик с внутренним двориком на азиатский манер тоже может быть вам интересен.
Чтобы добавить маленькому бунгало колорита, выберите интересный оттенок (средиземноморский, охристый, марсала, шоколадный) и шоколадные или серые окна.
Навес для автомобиля в данном случае стоит около 150 тыс. рублей (фундамент, кровля, напольное покрытие, например, керамогранит).
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