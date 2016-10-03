Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

12 очень практичных домов

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Zukunft ist Zuhause: Plus-Energie-Haus mit faszinierenden Raffinessen, Büdenbender Hausbau GmbH Büdenbender Hausbau GmbH Дома в стиле модерн Дерево Желтый
Loading admin actions …

Если вам понравится один из этих проектов, берегитесь…  вы наверняка захотите его реализовать! Давайте вместе посмотрим на разные стили, планировки, детали отделки экстерьеров и форматы остекления, чтобы решить, что по цене и внешнему виду вам больше подходит.

Кроме того, все эти дома практичные, не слишком большие, теплые, красивые и находятся в бюджетном сегменте. Такие планировки были бы удобны и для современной жизни в РФ и при этом отлично впишутся во внешний облик пригорода.

Мансардное царство

homify
homify

homify
homify
homify

Мансардный дом в среднем в 1,5 раза дешевле, чем одноэтажный дом той же площади, поэтому он может считаться очень практичным вариантом!

Мини-бунгало

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Это маленькое бунгало под названием «Бетховен», кажется, имеет всего лишь один этаж с чердаком, но на самом деле их два. На первом этаже расположен главный мастер-сьют для родителей с гардеробной, ванной комнатой и выходом на террасу, огромная гостиная площадью 45 кв. метров, отдельные кухня (16 метров) и столовая (14 метров), а также котельная и гараж. На втором этаже – три спальни с общей ванной комнатой (для детей). Общая площадь дома 150 кв. метров, а стоимость возведения «под ключ» составляет около 4 млн рублей.

​Современное шале

Holzhaus in Erlenstegen, Jenohr + Mezger Jenohr + Mezger Дома в стиле модерн
Jenohr + Mezger

Jenohr + Mezger
Jenohr + Mezger
Jenohr + Mezger

Этот интересный формат шале тоже стоит около 4 млн рублей «под ключ», но имеет площадь всего лишь в 130 кв. метров. Дом был спроектирован в 2013 году архитектором Томасом Генором. Он имеет три спальни наверху, кухню и гостиную внизу, то есть плюс всего 1,5 комнаты на весь дом.

​Стильный модерн

Nichts für graue Mäuse, KitzlingerHaus GmbH & Co. KG KitzlingerHaus GmbH & Co. KG Дома в стиле модерн Изделия из древесины Серый
KitzlingerHaus GmbH &amp; Co. KG

KitzlingerHaus GmbH & Co. KG
KitzlingerHaus GmbH &amp; Co. KG
KitzlingerHaus GmbH & Co. KG

А этот очень интересный дом почти с той же площадью из-за наличия подвала уже стоит около 5,5 млн рублей. Подвал для многих современных семей является очень непрактичным и дорогостоящим приобретением. Такой же дом без подвала можно построить за 3-3,5 млн рублей.

​Симпатичный баухаус

Zukunft ist Zuhause: Plus-Energie-Haus mit faszinierenden Raffinessen, Büdenbender Hausbau GmbH Büdenbender Hausbau GmbH Дома в стиле модерн Дерево Желтый
Büdenbender Hausbau GmbH

Büdenbender Hausbau GmbH
Büdenbender Hausbau GmbH
Büdenbender Hausbau GmbH

У этого дома каждый квадратный метр используется на все 100%. Построить такой дом (по площади) с обычным остеклением стоило бы около 2,5 млн рублей, но если довести его до современного вида, то плюс 1 млн рублей (за люксовую отделку и остекление) дадут вам дом мечты!

​Современная элегантность

homify Дома в стиле модерн Белый
homify

homify
homify
homify

Этот стильный дом отличается от других особенностью планировки – есть эркер, который всегда залит солнечным светом из двух больших окон в пол на обоих этажах. Кроме того, почти плоская крыша позволяет сделать дом существенно более элегантным. Такой тип кровли подходит для использования на территории умеренного климата РФ (спрашивайте у строителей).

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Мини-дом

Die Kunst steckt im Kleinen, KitzlingerHaus GmbH & Co. KG KitzlingerHaus GmbH & Co. KG Дома в стиле модерн
KitzlingerHaus GmbH &amp; Co. KG

KitzlingerHaus GmbH & Co. KG
KitzlingerHaus GmbH &amp; Co. KG
KitzlingerHaus GmbH & Co. KG

Шикарное панорамное остекление в гостиной и детской будет прекрасным отличием от соседских коттеджей! А в этом доме есть еще и мини-бассейн за 150 тыс. рублей!

​Скандинавский домик

Passivhausanbau in Dresden-Weixdorf, Rentzsch Architekten Rentzsch Architekten Дома в стиле модерн
Rentzsch Architekten

Rentzsch Architekten
Rentzsch Architekten
Rentzsch Architekten

Этот домик с алюминиевыми окнами и стильным красным фасадом построен по каркасной технологии. Спален в доме три, они маленькие, но очень уютные, а сам дом выглядит шикарно для своей весовой категории по бюджету.

​Домик 75 метров

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Этот домик имеет три спальни и панорамный блок в гостиной, что позволяет жить комфортабельно и с минимальным бюджетом на строительство.

​Тосканская вилла

Mediterraner Charme mit Mauerwerk, Massiv mein Haus aus Mauerwerk Massiv mein Haus aus Mauerwerk Дома в средиземноморском стиле
Massiv mein Haus aus Mauerwerk

Massiv mein Haus aus Mauerwerk
Massiv mein Haus aus Mauerwerk
Massiv mein Haus aus Mauerwerk

Построить тосканскую виллу по цене обычного коттеджа? Легко! Выберите правильные цвета в экстерьере, сделайте второй уровень по площади меньше первого, как «башенку», добавьте террасу и кровлю по всему периметру дома. Можно сделать и обычный прямоугольный домик (лучше ближе к квадрату) и террасу с черепичным навесом, без разницы в площади этажей.

Домик с пальчик

Projekt domu HomeKONCEPT 27, HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

Этот маленький 130-метровый дом отлично подойдет для жизни небольшой семьи. В нем три спальни, шикарная гостиная с кабинетом и терраса, которая понравится детям! 

Далее на homify:

— Все о строительстве дома на homify;

— Испанский современный стиль в дизайне интерьера;

— Идеи дизайна красивой кухни.

Бюджетный домик за 2,5 млн
А вам какой из проектов домов понравился больше всех?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо