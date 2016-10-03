12 очень практичных домов

Если вам понравится один из этих проектов, берегитесь… вы наверняка захотите его реализовать! Давайте вместе посмотрим на разные стили, планировки, детали отделки экстерьеров и форматы остекления, чтобы решить, что по цене и внешнему виду вам больше подходит.
Кроме того, все эти дома практичные, не слишком большие, теплые, красивые и находятся в бюджетном сегменте. Такие планировки были бы удобны и для современной жизни в РФ и при этом отлично впишутся во внешний облик пригорода.
Мансардный дом в среднем в 1,5 раза дешевле, чем одноэтажный дом той же площади, поэтому он может считаться очень практичным вариантом!
Это маленькое бунгало под названием «Бетховен», кажется, имеет всего лишь один этаж с чердаком, но на самом деле их два. На первом этаже расположен главный мастер-сьют для родителей с гардеробной, ванной комнатой и выходом на террасу, огромная гостиная площадью 45 кв. метров, отдельные кухня (16 метров) и столовая (14 метров), а также котельная и гараж. На втором этаже – три спальни с общей ванной комнатой (для детей). Общая площадь дома 150 кв. метров, а стоимость возведения «под ключ» составляет около 4 млн рублей.
Этот интересный формат шале тоже стоит около 4 млн рублей «под ключ», но имеет площадь всего лишь в 130 кв. метров. Дом был спроектирован в 2013 году архитектором Томасом Генором. Он имеет три спальни наверху, кухню и гостиную внизу, то есть плюс всего 1,5 комнаты на весь дом.
А этот очень интересный дом почти с той же площадью из-за наличия подвала уже стоит около 5,5 млн рублей. Подвал для многих современных семей является очень непрактичным и дорогостоящим приобретением. Такой же дом без подвала можно построить за 3-3,5 млн рублей.
У этого дома каждый квадратный метр используется на все 100%. Построить такой дом (по площади) с обычным остеклением стоило бы около 2,5 млн рублей, но если довести его до современного вида, то плюс 1 млн рублей (за люксовую отделку и остекление) дадут вам дом мечты!
Этот стильный дом отличается от других особенностью планировки – есть эркер, который всегда залит солнечным светом из двух больших окон в пол на обоих этажах. Кроме того, почти плоская крыша позволяет сделать дом существенно более элегантным. Такой тип кровли подходит для использования на территории умеренного климата РФ (спрашивайте у строителей).
Шикарное панорамное остекление в гостиной и детской будет прекрасным отличием от соседских коттеджей! А в этом доме есть еще и мини-бассейн за 150 тыс. рублей!
Этот домик с алюминиевыми окнами и стильным красным фасадом построен по каркасной технологии. Спален в доме три, они маленькие, но очень уютные, а сам дом выглядит шикарно для своей весовой категории по бюджету.
Этот домик имеет три спальни и панорамный блок в гостиной, что позволяет жить комфортабельно и с минимальным бюджетом на строительство.
Построить тосканскую виллу по цене обычного коттеджа? Легко! Выберите правильные цвета в экстерьере, сделайте второй уровень по площади меньше первого, как «башенку», добавьте террасу и кровлю по всему периметру дома. Можно сделать и обычный прямоугольный домик (лучше ближе к квадрату) и террасу с черепичным навесом, без разницы в площади этажей.
Этот маленький 130-метровый дом отлично подойдет для жизни небольшой семьи. В нем три спальни, шикарная гостиная с кабинетом и терраса, которая понравится детям!
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