12 очень практичных домов

Если вам понравится один из этих проектов, берегитесь… вы наверняка захотите его реализовать! Давайте вместе посмотрим на разные стили, планировки, детали отделки экстерьеров и форматы остекления, чтобы решить, что по цене и внешнему виду вам больше подходит.

Кроме того, все эти дома практичные, не слишком большие, теплые, красивые и находятся в бюджетном сегменте. Такие планировки были бы удобны и для современной жизни в РФ и при этом отлично впишутся во внешний облик пригорода.