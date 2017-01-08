Скандинавский дом за 2,5 млн

Этот уникальный проект мансардного дома в скандинавском стиле может спасти бюджет любой молодой семьи! Площадью всего лишь 95 метров (55 и 40 в двух этажах), этот коттедж покорит любого своей простой планировкой.
Студия 2L_studio базируется во Вроцлаве, Польша и специализируется на проектах для современных семей, которые знают цену своим деньгам и достижениям.
Проект именно в таком виде, как вы наблюдаете на визуализации выше, стоит от 2,5 млн рублей в формате без отделки (и без работы строителей), с системой отопления и инженерными сетями (без участка).
Благодаря мансардному типу и очень маленькой площади, такая мечта выглядит вполне реальной для рядовой семьи, которая может взять ипотеку или продать квартиру в городе.
Для отопления дома использован тепловой насос (можно – газовый котел) с подключением к системе «теплого пола». Трехкамерные стеклопакеты следят за тем, чтобы окна были теплыми и не продуваемыми. Терраса, камин, отделка и работа строителей не включены в данную цену.
В детских спальнях есть одно фронтальное и одно мансардное окно, на кухне – угловое остекление простого типа, крыльцо находится под общей с домом кровлей. Гаража нет, но его можно построить отдельно либо просто замостить брусчаткой площадку возле дома.
На первом этаже мы найдем удобную прихожую со встроенным шкафом-купе, кухню с зоной столовой и гостиную с отдельным каминным уголком. При гостиной тоже есть терраса площадью около 40 кв. метров, а рядом с прихожей – ванная комната/бойлерная.
На втором этаже нас ждут три спальни, одна ванная комната и сауна под сильным скатом кровли. Так, дом идеален для семьи с 2 детьми, но при необходимости может быть использован и семьей с 3 детьми. Площадь спален – около 11 кв. метров каждая.
К данной статье мы прилагаем возможный дизайн гостиной, выполненный другой польской студией. Карамельно-бежевая цветовая гамма идеально подойдет для семейного дома.
Стоит заметить, что цена, озвученная в начале, дается на дом без отделки. Цена с легкой отделкой увеличивается на 500 тысяч рублей, цена с такой отделкой, как показано на фотографиях выше и ниже – на 1,5 млн рублей + мебель, которая тоже может занять около 1,5 млн рублей, если покупать брендовую.
Такой дизайн-проект спальни тоже можно воплотить в таком доме. Шоколадные стены, шикарная зона будуарного столика с отделкой стен шелковыми обоями и текстильное изголовье кровати до потолка выглядят очень уютно!
Еще один пример интерьера, который мог быть реализован в формате такого коттеджа – на фотографии выше. Каменные оттенки плитки в дизайне ванной комнаты – самые популярные в этом сезоне, как и зеркало без обрамления, двери в азиатском стиле и стиральная машина за красивой дверцей возле раковины.
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