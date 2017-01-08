Скандинавский дом за 2,5 млн

Проект именно в таком виде, как вы наблюдаете на визуализации выше, стоит от 2,5 млн рублей в формате без отделки (и без работы строителей), с системой отопления и инженерными сетями (без участка).

Благодаря мансардному типу и очень маленькой площади, такая мечта выглядит вполне реальной для рядовой семьи, которая может взять ипотеку или продать квартиру в городе.

Для отопления дома использован тепловой насос (можно – газовый котел) с подключением к системе «теплого пола». Трехкамерные стеклопакеты следят за тем, чтобы окна были теплыми и не продуваемыми. Терраса, камин, отделка и работа строителей не включены в данную цену.