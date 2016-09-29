Новое лицо ветхого дома

Возможно ли сделать радикальную реконструкцию дома, не нарушая при этом его планировку и структуру? Ответ на этот вопрос нам удалось найти в Валенсии. Ослепительной красоты проект был выполнен специалистами испанской компании LLIBERÓSSALVADOR ARQUITECTOS. Построенный в середине 70-х годах, этот дом подвергся ремонту в 2012 г. Давайте посмотрим, на что решились архитекторы и дизайнеры интерьера, для создания из старого и ветхого дома современного жилья нового поколения.
Эта вилла была выкуплена новыми владельцами, которые с экстраординарной решительностью подготовились к большому ремонту. Старый фасад дома за долгие годы утратил свое очарование и попросту стал старомодным. Ветхая терраса с видом на бассейн и сад оказалась не слишком удобной для повседневного отдыха на свежем воздухе. Состояние сада поддерживалось на протяжении долгих лет, однако и здесь предстояли работы с ландшафтным дизайном. Новым собственникам хотелось обзавестись пространством, где можно наслаждаться солнечным климатом каждый день.
Первое, что бросается в глаза — замена крыши и ее расширение. Отныне и терраса стала значительно просторнее. Фасад украшен облицовочным камнем, а поддерживающие колонны заменены на деревянные. Сочетание этих двух натуральных материалов является наиболее популярным в современном строительстве, так как предполагает экологичный подход. Лестница из сада в дом также имеет абсолютно новые, более гостеприимные черты. Сама терраса по-прежнему украшена цветами в кадках, среди растений также можно увидеть и вечнозеленые.
По периметру дом обозначен керамической плиткой — характерным элементом построек в средиземноморском стиле. Точно выверенная геометрия прослеживается также и в ландшафтном дизайне, где прослеживается определенная симметрия.
Давайте еще раз посмотрим на строение до реконструкции. Уверены, что бассейн уже отслужил свое, как и баскетбольная корзина на задворках приусадебного участка.
Казалось бы, структура дома и сада сохранена, но участок имеет совершенно иной вид. Замена бордюров в едином стиле с фасадом, отказ от бетонных дорожек в пользу более уютной плитки, появление экзотических растений и, наконец, новый бассейн, — все это является чудесной частью проекта по преображению.
Мы не раз писали о том, что первое впечатление от загородного дома складывается с калитки. Черные железные ворота и странный забор, обтянутый строительной сеткой с целью сохранения конфиденциальности, вряд ли можно назвать примером радушия и гостеприимности хозяев.
Пара штрихов, и сад полностью преобразился. Новое ограждение создает иллюзию нахождения где-то в дали от городской суеты и присутствия на лоне природы. Полная интеграция стала возможна благодаря использованию натурального камня—более подробно о его свойствах можно узнать из нашей специальной книги идей «Фасад из камня. 9 невероятных примеров».
Обновления коснулись и внутреннего убранства. Так, например, мы можем увидеть помещение роскошной кухни после ремонта. Удобное приготовление пищи и радость от процесса хозяевам обеспечены!
Одним из значимых элементов дизайна интерьера является дерево. Его сочетание с современными строительными материалами добавляет помещениям уют и тепло. Прямоугольная плитка создает динамику в пространстве, а симметрия в интерьере обеспечивает визуальный комфорт.