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Новое лицо ветхого дома

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Casa del Porche de Piedra, LLIBERÓS SALVADOR Arquitectos LLIBERÓS SALVADOR Arquitectos Дома на одну семью
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Возможно ли сделать радикальную реконструкцию дома, не нарушая при этом его планировку и структуру? Ответ на этот вопрос нам удалось найти в Валенсии. Ослепительной красоты проект был выполнен специалистами испанской компании LLIBERÓSSALVADOR ARQUITECTOS. Построенный в середине 70-х годах, этот дом подвергся ремонту в 2012 г. Давайте посмотрим, на что решились архитекторы и дизайнеры интерьера, для создания из старого и ветхого дома современного жилья нового поколения.

​Радикальная трансформация

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Эта вилла была выкуплена новыми владельцами, которые с экстраординарной решительностью подготовились к большому ремонту. Старый фасад дома за долгие годы утратил свое очарование и попросту стал старомодным. Ветхая терраса с видом на бассейн и сад оказалась не слишком удобной для повседневного отдыха на свежем воздухе. Состояние сада поддерживалось на протяжении долгих лет, однако и здесь предстояли работы с ландшафтным дизайном. Новым собственникам хотелось обзавестись пространством, где можно наслаждаться солнечным климатом каждый день. 

Прекрасный дом

Casa del Porche de Piedra, LLIBERÓS SALVADOR Arquitectos LLIBERÓS SALVADOR Arquitectos Дома на одну семью
LLIBERÓS SALVADOR Arquitectos

LLIBERÓS SALVADOR Arquitectos
LLIBERÓS SALVADOR Arquitectos
LLIBERÓS SALVADOR Arquitectos

Первое, что бросается в глаза — замена крыши и ее расширение. Отныне и терраса стала значительно просторнее. Фасад украшен облицовочным камнем, а поддерживающие колонны заменены на деревянные. Сочетание этих двух натуральных материалов является наиболее популярным в современном строительстве, так как предполагает экологичный подход. Лестница из сада в дом также имеет абсолютно новые, более гостеприимные черты. Сама терраса по-прежнему украшена цветами в кадках, среди растений также можно увидеть и вечнозеленые. 

Совершенство в деталях

Casa del Porche de Piedra, LLIBERÓS SALVADOR Arquitectos LLIBERÓS SALVADOR Arquitectos Дома на одну семью
LLIBERÓS SALVADOR Arquitectos

LLIBERÓS SALVADOR Arquitectos
LLIBERÓS SALVADOR Arquitectos
LLIBERÓS SALVADOR Arquitectos

По периметру дом обозначен керамической плиткой — характерным элементом построек в средиземноморском стиле. Точно выверенная геометрия прослеживается также и в ландшафтном дизайне, где прослеживается определенная симметрия. 

Шаг назад

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Давайте еще раз посмотрим на строение до реконструкции. Уверены, что бассейн уже отслужил свое, как и баскетбольная корзина на задворках приусадебного участка. 

Территория счастья

Casa del Porche de Piedra, LLIBERÓS SALVADOR Arquitectos LLIBERÓS SALVADOR Arquitectos Дома на одну семью
LLIBERÓS SALVADOR Arquitectos

LLIBERÓS SALVADOR Arquitectos
LLIBERÓS SALVADOR Arquitectos
LLIBERÓS SALVADOR Arquitectos

Казалось бы, структура дома и сада сохранена, но участок имеет совершенно иной вид. Замена бордюров в едином стиле с фасадом, отказ от бетонных дорожек в пользу более уютной плитки, появление экзотических растений и, наконец, новый бассейн, — все это является чудесной частью проекта по преображению. 

Добро пожаловать?

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Мы не раз писали о том, что первое впечатление от загородного дома складывается с калитки. Черные железные ворота и странный забор, обтянутый строительной сеткой с целью сохранения конфиденциальности, вряд ли можно назвать примером радушия и гостеприимности хозяев. 

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Новый старый дом

Casa del Porche de Piedra, LLIBERÓS SALVADOR Arquitectos LLIBERÓS SALVADOR Arquitectos Балкон и терраса в рустикальном стиле
LLIBERÓS SALVADOR Arquitectos

LLIBERÓS SALVADOR Arquitectos
LLIBERÓS SALVADOR Arquitectos
LLIBERÓS SALVADOR Arquitectos

Пара штрихов, и сад полностью преобразился. Новое ограждение создает иллюзию нахождения где-то в дали от городской суеты и присутствия на лоне природы. Полная интеграция стала возможна благодаря использованию натурального камня—более подробно о его свойствах можно узнать из нашей специальной книги идей «Фасад из камня. 9 невероятных примеров»

Убранство кухни

Casa del Porche de Piedra, LLIBERÓS SALVADOR Arquitectos LLIBERÓS SALVADOR Arquitectos Встроенные кухни
LLIBERÓS SALVADOR Arquitectos

LLIBERÓS SALVADOR Arquitectos
LLIBERÓS SALVADOR Arquitectos
LLIBERÓS SALVADOR Arquitectos

Обновления коснулись и внутреннего убранства. Так, например, мы можем увидеть помещение роскошной кухни после ремонта. Удобное приготовление пищи и радость от процесса хозяевам обеспечены! 

Стильный санузел

Casa del Porche de Piedra, LLIBERÓS SALVADOR Arquitectos LLIBERÓS SALVADOR Arquitectos Ванная в средиземноморском стиле
LLIBERÓS SALVADOR Arquitectos

LLIBERÓS SALVADOR Arquitectos
LLIBERÓS SALVADOR Arquitectos
LLIBERÓS SALVADOR Arquitectos

Одним из значимых элементов дизайна интерьера является дерево. Его сочетание с современными строительными материалами добавляет помещениям уют и тепло. Прямоугольная плитка создает динамику в пространстве, а симметрия в интерьере обеспечивает визуальный комфорт.

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