Новое лицо ветхого дома

Эта вилла была выкуплена новыми владельцами, которые с экстраординарной решительностью подготовились к большому ремонту. Старый фасад дома за долгие годы утратил свое очарование и попросту стал старомодным. Ветхая терраса с видом на бассейн и сад оказалась не слишком удобной для повседневного отдыха на свежем воздухе. Состояние сада поддерживалось на протяжении долгих лет, однако и здесь предстояли работы с ландшафтным дизайном. Новым собственникам хотелось обзавестись пространством, где можно наслаждаться солнечным климатом каждый день.