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Яркий дом на лоне природы

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Neubau Einfamilienhaus B, ARCHITEKTEN BRÜNING REIN ARCHITEKTEN BRÜNING REIN Гостиная в стиле модерн
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В нашей новой книге идей мы хотим показать проект, который, действительно, заслуживает отдельного внимание читателя. Во-первых, на возведение этого дома были потрачены относительно небольшие средства. Во-вторых, даже при использовании ограниченного бюджета, эта немецкая постройка выглядит совершенной с точки зрения функциональности и дизайна. Давайте посмотрим!

Сочный, яркий и элегантный

Neubau Einfamilienhaus B, ARCHITEKTEN BRÜNING REIN ARCHITEKTEN BRÜNING REIN Дома в стиле модерн
ARCHITEKTEN BRÜNING REIN

ARCHITEKTEN BRÜNING REIN
ARCHITEKTEN BRÜNING REIN
ARCHITEKTEN BRÜNING REIN

Обязательное условие малоэтажного строительства за городом не ограничивает полет фантазии немецких дизайнеров и архитекторов. Возьмем хотя бы этот проект! Все, что необходимо для спокойной, удобной и в то же время интересной жизни сосредоточено в двухэтажной постройке с большими окнами на лоне живописной природы. Дом имеет классическую остроконечную крышу и совершенно невероятный цвет фасада. 

Удивительный экстерьер

Neubau Einfamilienhaus B, ARCHITEKTEN BRÜNING REIN ARCHITEKTEN BRÜNING REIN Балкон и терраса в стиле модерн
ARCHITEKTEN BRÜNING REIN

ARCHITEKTEN BRÜNING REIN
ARCHITEKTEN BRÜNING REIN
ARCHITEKTEN BRÜNING REIN

Немцы любят порядок и гармонию во всем. С таким подходом создавалась и прилегающая к дому терраса для перфекциониста, которая сочетает в себе функциональность, простор и приятный декор. Открывающийся природный пейзаж потрясает воображение! 

Потрясающая планировка

Neubau Einfamilienhaus B, ARCHITEKTEN BRÜNING REIN ARCHITEKTEN BRÜNING REIN Гостиная в стиле модерн
ARCHITEKTEN BRÜNING REIN

ARCHITEKTEN BRÜNING REIN
ARCHITEKTEN BRÜNING REIN
ARCHITEKTEN BRÜNING REIN

Помещение сочетает в себе три зоны: пространство для отдыха, приготовления еды и трапезы. Открытое пространство гостиной в сочетании с высокими потолками (более 3 метров) и большими окнами создает ощущение простора и воздушности. Этому также способствуют белоснежные стены и глянцевый пол. В качестве акцентов использовались хромированные элементы мебели и бытовой техники. 

Продуманность интерьера

Neubau Einfamilienhaus B, ARCHITEKTEN BRÜNING REIN ARCHITEKTEN BRÜNING REIN Кухня в стиле модерн
ARCHITEKTEN BRÜNING REIN

ARCHITEKTEN BRÜNING REIN
ARCHITEKTEN BRÜNING REIN
ARCHITEKTEN BRÜNING REIN

Перед нами прекрасный интерьер открытой кухни, в буквальном смысле купающийся в естественном освещении.Одной из задумок авторов проекта стало желание сделать доступным вид из каждой комнаты на окружающую зелень. Удлиненные панорамные окна можно сравнить с неповторимым «живым» пейзажем, меняющимся изо дня в день под чутким вниманием художника – природы. 

Только самое необходимое

Neubau Einfamilienhaus B, ARCHITEKTEN BRÜNING REIN ARCHITEKTEN BRÜNING REIN Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
ARCHITEKTEN BRÜNING REIN

ARCHITEKTEN BRÜNING REIN
ARCHITEKTEN BRÜNING REIN
ARCHITEKTEN BRÜNING REIN

Архитекторы сократили количество коридоров до минимума. Так, например, на первом этаже мы видим очень узкую прихожую, которая ведет нас прямо в гостиную. Современные детали и элегантные предметы декора придают интерьеру элегантность и законченный вид. 

Просторная ванная

Neubau Einfamilienhaus B, ARCHITEKTEN BRÜNING REIN ARCHITEKTEN BRÜNING REIN Ванная комната в стиле модерн
ARCHITEKTEN BRÜNING REIN

ARCHITEKTEN BRÜNING REIN
ARCHITEKTEN BRÜNING REIN
ARCHITEKTEN BRÜNING REIN

Ванная комната находится на втором этаже – в приватной части дома. Четкая геометрия, нежные цвета и их элегантное сочетание делают пространство одинаково уютным для любого члена семьи. Нам понравилось, что в помещении предусмотрено большое количество стенных ниш, которые обеспечивают удобное хранение различно банной утвари.

Стиль шебби-шик в дизайне интерьера
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