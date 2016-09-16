Яркий дом на лоне природы

Обязательное условие малоэтажного строительства за городом не ограничивает полет фантазии немецких дизайнеров и архитекторов. Возьмем хотя бы этот проект! Все, что необходимо для спокойной, удобной и в то же время интересной жизни сосредоточено в двухэтажной постройке с большими окнами на лоне живописной природы. Дом имеет классическую остроконечную крышу и совершенно невероятный цвет фасада.