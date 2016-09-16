Яркий дом на лоне природы

В нашей новой книге идей мы хотим показать проект, который, действительно, заслуживает отдельного внимание читателя. Во-первых, на возведение этого дома были потрачены относительно небольшие средства. Во-вторых, даже при использовании ограниченного бюджета, эта немецкая постройка выглядит совершенной с точки зрения функциональности и дизайна. Давайте посмотрим!
Обязательное условие малоэтажного строительства за городом не ограничивает полет фантазии немецких дизайнеров и архитекторов. Возьмем хотя бы этот проект! Все, что необходимо для спокойной, удобной и в то же время интересной жизни сосредоточено в двухэтажной постройке с большими окнами на лоне живописной природы. Дом имеет классическую остроконечную крышу и совершенно невероятный цвет фасада.
Немцы любят порядок и гармонию во всем. С таким подходом создавалась и прилегающая к дому терраса для перфекциониста, которая сочетает в себе функциональность, простор и приятный декор. Открывающийся природный пейзаж потрясает воображение!
Помещение сочетает в себе три зоны: пространство для отдыха, приготовления еды и трапезы. Открытое пространство гостиной в сочетании с высокими потолками (более 3 метров) и большими окнами создает ощущение простора и воздушности. Этому также способствуют белоснежные стены и глянцевый пол. В качестве акцентов использовались хромированные элементы мебели и бытовой техники.
Перед нами прекрасный интерьер открытой кухни, в буквальном смысле купающийся в естественном освещении.Одной из задумок авторов проекта стало желание сделать доступным вид из каждой комнаты на окружающую зелень. Удлиненные панорамные окна можно сравнить с неповторимым «живым» пейзажем, меняющимся изо дня в день под чутким вниманием художника – природы.
Архитекторы сократили количество коридоров до минимума. Так, например, на первом этаже мы видим очень узкую прихожую, которая ведет нас прямо в гостиную. Современные детали и элегантные предметы декора придают интерьеру элегантность и законченный вид.
Ванная комната находится на втором этаже – в приватной части дома. Четкая геометрия, нежные цвета и их элегантное сочетание делают пространство одинаково уютным для любого члена семьи. Нам понравилось, что в помещении предусмотрено большое количество стенных ниш, которые обеспечивают удобное хранение различно банной утвари.