7 идей для уютного сада

Загородный дом имеет весьма существенное преимущество – дарит нам возможность трапезничать на свежем воздухе. Сегодня существует много способов обустроить летнюю кухню в саду. Это может быть как отдельно стоящее помещение, так и небольшая беседка или зона барбекю. Главное, чтобы она была оборудована очагом, на котором можно готовить пищу, непрерывно общаясь с гостями, сидящими за столиками, стоящими рядом.

Если у вас достаточно большой сад, то вы можете разместить в нем масштабную летнюю кухню-павильон. Обычно такие сооружения устанавливают рядом с домом, для того чтобы было проще обеспечить кухню водой и электричеством.

Конструкция летней кухни может быть легкой, открытой со всех или с нескольких сторон. При этом важно продумать защиту от непогоды. Крыша или навес защитят от дождя, а съемные перегородки из стекла или дерева, раздвижные конструкции или роль-шторы – спасут от ветра.