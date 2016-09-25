7 идей для уютного сада

Так приятно приходить домой и отдыхать после тяжелого дня на свежем воздухе. Чтобы вам было комфортно в саду, его следует сделать уютным и приятным для времяпровождения. Даже самый маленький задний двор или сад легко превратить в красивый и уютный уголок. В этой статье мы собрали для вас 7 идей, благодаря которым можно облагородить придомовую территорию.
Загородный дом имеет весьма существенное преимущество – дарит нам возможность трапезничать на свежем воздухе. Сегодня существует много способов обустроить летнюю кухню в саду. Это может быть как отдельно стоящее помещение, так и небольшая беседка или зона барбекю. Главное, чтобы она была оборудована очагом, на котором можно готовить пищу, непрерывно общаясь с гостями, сидящими за столиками, стоящими рядом.
Если у вас достаточно большой сад, то вы можете разместить в нем масштабную летнюю кухню-павильон. Обычно такие сооружения устанавливают рядом с домом, для того чтобы было проще обеспечить кухню водой и электричеством.
Конструкция летней кухни может быть легкой, открытой со всех или с нескольких сторон. При этом важно продумать защиту от непогоды. Крыша или навес защитят от дождя, а съемные перегородки из стекла или дерева, раздвижные конструкции или роль-шторы – спасут от ветра.
Неотъемлемой частью каждого дачного экстерьера сегодня является беседка, которая может быть создана из абсолютно любого материала. Беседка на дачном участке может быть полностью открытой. Также беседка может быть увита различными вьющимися растениями.
Прекрасно на дачном участке будет смотреться особенная беседка с бревенчатой основной и белыми круглыми булыжниками. Над такой беседкой следует расположить кустарники можжевельника, которые своими ветками создадут в беседке прохладную тень в жаркое время. А чтобы беседка поскорее стала красивой, надо растения высаживать сразу же после ее постройки.
Радовать себя и своих детей можно по-разному. Один из способов – установить в саду красивые качели либо подвесить удобный гамак. К сожалению, не у всех есть возможность зафиксировать гамак должным образом между деревьев. Оригинальный выход предложила молодая американская пара – Ник и Сара МакДональд (Nick and Sarah McDonald), имеющие образование архитекторов и работающие в профильных компаниях. Их разработка представляет собой подвешивающуюся палатку-гамак, получившую название Cacoon. Все Cacoons производятся с использованием ткани, разработанной по высоким требованиям морских и кемпинговых промышленностей, поэтому конструкция отличается прочностью и надежностью.
Подсветка сада – еще одна отличная возможность сделать прилегающую территорию более привлекательной, чтобы приятная атмосфера радовала вас и в темное время суток. Поставьте светильники вдоль дорожки, возле зоны отдыха и в саду, для подсветки цветов. Выбирайте лампы с теплым светом – они помогут создать более уютную атмосферу.
Деревья можно залить мягким светом, в то время как скульптуры или ландшафтные композиции желательно точечно обозначить прожекторами. Очень интересно выглядят подсвеченные водоемы, При этом, подсветку можно выполнить как обычными светильниками, так и управляемыми светильниками с цветным светом или RGB.
Модной тенденцией последних лет является оформление садового интерьера плетеной мебелью из натурального и искусственного ротанга. Как приятно, вечером на закате посидеть в уютном кресле с чашечкой ароматно чая, любоваться вечернем природой и получать истинное наслаждение от этой жизни. Настоящим украшением дачной веранды станут изысканные комплекты из плетеной мебели.
Такая мебель в большинстве случаев имеет металлический или деревянный каркас, к которому тем или иным способом крепятся плетеные детали. Впрочем, возможен и противоположный вариант: плетеный каркас и навесные элементы из другого материала — например, стеклянная столешница.
Вода всегда расслабляет. Постройте возле зоны отдыха небольшой фонтан или поставьте декоративный на подставке, шум журчания создаст нужную атмосферу для релакса.
Главным украшением дачного участка может стать и красиво оформленный водоем, независимо от того, какими формами и размером он обладает. Живописные композиции из цветов, высаженные вокруг водоема, выглядят намного интереснее чем обычные цветники.
Очаг – олицетворение семейного уюта и тепла. Взлетающие языки пламени и мелодичное потрескивание поленьев завораживает и успокаивает, настраивая на расслабление и приятный отдых. У костра приятно собраться вечерком, наслаждаясь общением с домочадцами и друзьями.
Чтобы иметь возможность наслаждаться магией открытого огня на своем участке, можно в саду обустроить специальную площадку для отдыха, ключевым элементом которой выступит кострище. Конструкцию можно дополнить еще и решеткой гриля, как в данном случае.
Красиво и профессионально оформить ландшафтный дизайн дачного участка непросто, но, сочетание творческого потенциала с дизайнерскими советами творит чудеса!