Мечта ценителя минимализма

Встречаются дома, о которых даже мечтать как-то почти неприлично. Вы однозначно знаете, что этот вариант вам не по карману, уж в этой жизни точно. Но он красив так, что просто глаз не оторвать! Вы впиваетесь в него взглядом, в надежде, что хотя бы картинка с его изображением станет частью вашей жизни, вашей памяти. А вообще-то, а вдруг? Вдруг жизнь сделает столь неожиданный виток, что это невероятное чудо от студии Monovolume architecture + design станет вашим.

Или же вы можете смотреть на него с более реалистичным прицелом, примечая в нем эффектные приемы и средства достижения изысканности и гармонии. В любом случае, этот образец частной архитектуры явно заслуживает вашего внимания. Потому рассмотрим-ка его подробнее.