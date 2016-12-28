Мечта ценителя минимализма

Встречаются дома, о которых даже мечтать как-то почти неприлично. Вы однозначно знаете, что этот вариант вам не по карману, уж в этой жизни точно. Но он красив так, что просто глаз не оторвать! Вы впиваетесь в него взглядом, в надежде, что хотя бы картинка с его изображением станет частью вашей жизни, вашей памяти. А вообще-то, а вдруг? Вдруг жизнь сделает столь неожиданный виток, что это невероятное чудо от студии Monovolume architecture + design станет вашим.
Или же вы можете смотреть на него с более реалистичным прицелом, примечая в нем эффектные приемы и средства достижения изысканности и гармонии. В любом случае, этот образец частной архитектуры явно заслуживает вашего внимания. Потому рассмотрим-ка его подробнее.
Люксовый минимализм всегда восхищает. Лаконичность линий экстерьера и ландшафтного дизайна создает немного футуристичную картинку, особенно на фоне стандартного для страны пригорода. Подобный дом ощущается скорее спустившимся с небес, чем построенным из стекла и бетона.
Остекление даже переднего фасада впечатляет, но стеклянные стены, что видны со стороны заднего дворика с бассейном, просто приводят в восторг. Роскошь минимализма проявляется в каждой детали, будь то подсвеченные воды большого бассейна или белый мрамор площадки вокруг него.
Приглушенные тона иллюстрируют жизнь обычного человека, который не стремится поразить всех вокруг яркими мазками в стиле поп-арт или жестянками в стиле ретро. Конечно же, на этой вилле наверняка есть кинозал с плотными шторами, бархатными креслами и огромным экранам. Но в рамках будней низкие диваны, адекватный расстоянию до него телевизор и неброская отделка предоставляют гораздо более комфортный вариант.
Люди со средствами чаще всего не ведут жизнь вдали от цивилизации. Для уединения и в этом доме есть достаточно мест, а общественные зоны встречают просторной гостиной, где смогут свободно себя чувствовать многочисленные друзья и близкие. Ведь, и вправду, было бы жаль не поделиться этой роскошью!
За белоснежными дверьми кухонных модулей скрывается все потенциально (и реально!) нужное для удобной готовки и красивой сервировки. Остров со встроенной раковиной плитой и вытяжкой над ней предлагает все остальное. Его шоколадная столешница дополнена плитой из белого мрамора для барной стойки.
Этот дом представляет собой пространство, наполненное не только традиционными бытовыми элементами, но и инновационными изысками типа парящих ступеней лестницы с подсветкой. Такого мы пока не видели ни в одном из люксовых проектов!
В спальне вы не найдете ничего, что может отвлечь ваше внимание во время засыпания. Это место кажется пустым, но на самом деле это иллюзия. Белоснежные модули скрывают невероятную гардеробную и изысканную ванную комнату.
Вы только представьте, сколько красивой одежды, обуви и аксессуаров скрывается за этими бело-глянцевыми дверьми. Пуф в центре с шоколадной обивкой, мрамор на полу, люстра в стиле футуристичного ар-деко (да, и такое тоже бывает) завершают ансамбль, оставляя нас в предвкушении, как рядом с пещерой, полной сокровищ.
Ванная комната выглядит именно так, как мы и ожидали! Ароматы из этих флакончиков будто просачиваются даже через экран, а вид на бассейн напоминает об отпуске.
Трудно найти материал, более подходящий к оформлению бассейна на этой вилле, чем благородный белый мрамор с едва заметными прожилками. Мелкая мозаика в сине-бирюзовых оттенках правильно дополняет образ.
А может быть именно о таком доме и стоит мечтать?
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