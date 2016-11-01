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Дом-конфетка в 100 метров за 4,2 млн рублей!

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Projekt domu HomeKONCEPT 38, HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
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Этот дом имеет площадь в 105 кв. метров и должен быть оценен по заслугам любым любителем одноэтажных бунгало. В нем есть динамика современности, которую редко встретишь в бюджетных проектах, серая цветовая гамма для лаконичного фасада и ландшафтный проект, идеально подчеркивающий его строгие линии.

Авторы проекта из польской студии из Кракова под названием HomeKoncept сделали этот проект заслуживающим особенного внимания!

​Вид со стороны улицы

homify
homify

homify
homify
homify

Вдоль улицы расположились гаражные ворота, парадный вход рядом с котельной и окна кухни (слева, на углу), позволяющие наилучшим образом освещать рабочие поверхности прямо под ними, ведь гарнитур тянется вдоль стены с окном.

Чердак не используется как жилое помещение, подвала в доме нет, а все комнаты расположены удобно, максимально приватно и имеют компактный формат. Именно так экономятся миллионы на строительстве, а цена падает с объемных 8 миллионов до 4,2 млн рублей «под ключ»!

Вид ​со стороны заднего дворика

homify
homify

homify
homify
homify

С другой стороны мы увидим три блока окон в пол на левой части фасада – это главная спальня и две детские, которые имеют выход на террасу.

​Главный блок остекления

homify
homify

homify
homify
homify

Этот шикарный блок остекления тянется от кухни до гостиной, сквозь столовую и открывает вид на террасы.

​Планировка

homify
homify

homify
homify
homify

Общая площадь дома – 140 кв. метров, включая 34-метровый гараж. В доме три спальни и 1,5 ванные комнаты, он очень удачно сориентирован по отношению к улице и позволяет гостиной и трем спальням быть полностью приватными.

На плане вы можете увидеть шикарную планировку кухни-гостиной с тремя нишами – для кухни, столовой и гостиной. Данная группа комнат имеет угловую террасу, плюс еще одну – маленькую, площадью почти 7 кв. метров, на углу здания.

Отдельного внимания заслуживает шикарный коридор, который позволяет отделить спальни от гостиной и кухни просто благодаря расстоянию между ними. В этом – несомненный плюс любых длинных коридоров. Кроме того, удобно в проекте расположена и котельная – между гаражом и домом, а кухня имеет открытый формат и L-образую форму гарнитура + остров, что также очень современно.

​Вид на кухню

Projekt domu HomeKONCEPT 38, HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

На этой визуализации мы видим вид из гостиной на кухню, сквозь столовую.

​Дизайн интерьера

Projekt domu HomeKONCEPT 38, HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

Потрясающий дизайн интерьера, выполненный в стиле модерн с элементами эклектики, выглядит очень вдохновляюще!

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Отделка

Projekt domu HomeKONCEPT 38, HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

Отделка интерьеров простая, но очень современная и отлично смотрится в пепельно-морской цветовой гамме.

​Кухня

Projekt domu HomeKONCEPT 38, HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

Шикарный кухонный гарнитур отлично разместился всего лишь на 11 кв. метрах!

​Вид из кухни в гостиную

Projekt domu HomeKONCEPT 38, HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

Потрясающий блок углового остекления в зоне столовой и гостиной выглядит еще более фантастически из кухни!

​Ландшафтный проект

homify
homify

homify
homify
homify

Лаконичный ландшафтный проект заставляет задуматься о необходимости узора и ярких клумб.

​Стоимость проекта

homify
homify

homify
homify
homify

Проект «под ключ» с отделкой и работой строителей стоит около 4,2 млн рублей. В варианте с отделкой, как на фотографиях выше – уже 6 млн рублей. В эту цену включены материалы и работа строителей, впрочем, как и в предыдущую цену. Кубатура дома для расчетов сметы на блоки – 948 м3.

Сам проект стоит 50 тысяч рублей, но он адаптирован под польские законы о строительстве частных домов и написан на польском языке. Также на официальном сайте есть полная смета по работам на строительство и материалам, которую вы можете использовать за основу и корректировать под местные цены.

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