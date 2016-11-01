Дом-конфетка в 100 метров за 4,2 млн рублей!

Этот дом имеет площадь в 105 кв. метров и должен быть оценен по заслугам любым любителем одноэтажных бунгало. В нем есть динамика современности, которую редко встретишь в бюджетных проектах, серая цветовая гамма для лаконичного фасада и ландшафтный проект, идеально подчеркивающий его строгие линии.

Авторы проекта из польской студии из Кракова под названием HomeKoncept сделали этот проект заслуживающим особенного внимания!