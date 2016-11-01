Дом-конфетка в 100 метров за 4,2 млн рублей!

Этот дом имеет площадь в 105 кв. метров и должен быть оценен по заслугам любым любителем одноэтажных бунгало. В нем есть динамика современности, которую редко встретишь в бюджетных проектах, серая цветовая гамма для лаконичного фасада и ландшафтный проект, идеально подчеркивающий его строгие линии.
Авторы проекта из польской студии из Кракова под названием HomeKoncept сделали этот проект заслуживающим особенного внимания!
Вдоль улицы расположились гаражные ворота, парадный вход рядом с котельной и окна кухни (слева, на углу), позволяющие наилучшим образом освещать рабочие поверхности прямо под ними, ведь гарнитур тянется вдоль стены с окном.
Чердак не используется как жилое помещение, подвала в доме нет, а все комнаты расположены удобно, максимально приватно и имеют компактный формат. Именно так экономятся миллионы на строительстве, а цена падает с объемных 8 миллионов до 4,2 млн рублей «под ключ»!
С другой стороны мы увидим три блока окон в пол на левой части фасада – это главная спальня и две детские, которые имеют выход на террасу.
Этот шикарный блок остекления тянется от кухни до гостиной, сквозь столовую и открывает вид на террасы.
Общая площадь дома – 140 кв. метров, включая 34-метровый гараж. В доме три спальни и 1,5 ванные комнаты, он очень удачно сориентирован по отношению к улице и позволяет гостиной и трем спальням быть полностью приватными.
На плане вы можете увидеть шикарную планировку кухни-гостиной с тремя нишами – для кухни, столовой и гостиной. Данная группа комнат имеет угловую террасу, плюс еще одну – маленькую, площадью почти 7 кв. метров, на углу здания.
Отдельного внимания заслуживает шикарный коридор, который позволяет отделить спальни от гостиной и кухни просто благодаря расстоянию между ними. В этом – несомненный плюс любых длинных коридоров. Кроме того, удобно в проекте расположена и котельная – между гаражом и домом, а кухня имеет открытый формат и L-образую форму гарнитура + остров, что также очень современно.
На этой визуализации мы видим вид из гостиной на кухню, сквозь столовую.
Потрясающий дизайн интерьера, выполненный в стиле модерн с элементами эклектики, выглядит очень вдохновляюще!
Отделка интерьеров простая, но очень современная и отлично смотрится в пепельно-морской цветовой гамме.
Шикарный кухонный гарнитур отлично разместился всего лишь на 11 кв. метрах!
Потрясающий блок углового остекления в зоне столовой и гостиной выглядит еще более фантастически из кухни!
Лаконичный ландшафтный проект заставляет задуматься о необходимости узора и ярких клумб.
Проект «под ключ» с отделкой и работой строителей стоит около 4,2 млн рублей. В варианте с отделкой, как на фотографиях выше – уже 6 млн рублей. В эту цену включены материалы и работа строителей, впрочем, как и в предыдущую цену. Кубатура дома для расчетов сметы на блоки – 948 м3.
Сам проект стоит 50 тысяч рублей, но он адаптирован под польские законы о строительстве частных домов и написан на польском языке. Также на официальном сайте есть полная смета по работам на строительство и материалам, которую вы можете использовать за основу и корректировать под местные цены.
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