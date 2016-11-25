Сколько стоит панорамное остекление

Все цены были взяты из реальных предложений московских фирм на их официальных сайтах. Если вы хотите сэкономить, выбирайте не цельные панорамные окна, а с крупной расстекловкой (не декоративной, реальной).
Если вам предложили цены выше, значит, скорее всего, это не самый бюджетный вариант остекления, хотя он может и стоить своих денег. Кроме того, дешевое остекление чаще требует больших затрат на отопление, например, на 5-15% в год, что в принципе, окупается их маленькой стоимостью.
Панорамное остекление ДОСТУПНО для РФ, для всех регионов! Для средней полосы, умеренно-холодного климата, Центральной Сибири, Южного Урала, Дальнего Востока! Для всех городов, кроме, например, Мурманска или Норильска.
Шикарное алюминиевое остекление, которое очень популярно в люксовых коттеджах с бюджетом от 10 млн рублей, стоит около 10-15 тыс. рублей за кв. метр. Таким образом, блок остекления 3x3 выйдет около 100 тысяч. рублей. Тем не менее, это вполне доступная цена при большом бюджете на коттедж.
Панорамные окна во французском стиле (которые отлично подходят под стиль модерн), очень популярные для лоджий, с расстекловкой и лишь несколькими открывающимися окнами, в формате 3x2,5 стоят уже 28 тыс. рублей без установки и около 40 – с установкой. Такой же блок с распашными дверьми стоит на 5-6 тысяч дороже. Блок без открывающихся частей, как на фотографии выше, но с расстекловкой стоит, наоборот, на 5 тысяч рублей дешевле (около 35 тыс. рублей с установкой).
Блок дверей-слайдеров от московских фирм с высотой 2 метра и шириной 1,8 метра стоит 30-35 тыс. рублей, с установкой – 45-50 тысяч. рублей. Скользящая часть здесь одна, как во многих других проектах из Европы.
В люксовом варианте вам пригодятся двери-слайдеры высотой 2,15 метра и шириной около 4 метров. В этом случае блок разделен на четыре модуля, при этом центральные разъезжаются в разные стороны. Такой блок без установки стоит около 70-85 тыс. рублей, с установкой – около 100 тыс. рублей. Существует множество различных вариантов с дверьми-слайдерами такого или чуть меньше формата, которые стоят с установкой около 60-70 тыс. рублей (например, с одной раздвижной дверью).
Итак, в РФ мы определились с суммой для остекления в формате дверей-слайдеров или панорамных окон – от 8 до 16 тыс. рублей за кв. метр. Интересно, что в Турции цена может очень сильно снизиться за счет массового производства, а в Египте и вовсе почти упасть «до нуля». Так, если вы купили квартиру на море в Хургаде, Шарме или Александрии, вы можете рассчитывать на блок дверей-слайдеров 1,6x2 метра по стоимости около 18 тысяч рублей, т.е. около 5 тысяч рублей за кв. метр.
Именно поэтому во многих странах так популярно панорамное остекление и двери-слайдеры – там они либо гораздо дешевле, либо зарплаты выше и потому оно более доступно. В принципе, если сравнивать РФ с Египтом, то и стоимость жилья, и стоимость ремонта, и стоимость отделки стремительно падает, доходя до разницы в несколько раз (учитывая лишь жилье в курортных городах, у моря).
Обычные окна ПВХ «под ключ» у тех же производителей стоят около 13 тыс. рублей за стандартный формат только с форточкой и около 18 тыс. рублей за формат с тремя открывающимися створками. Таким образом, вы можете увидеть реальность цен, предоставленных в статье.
На примере этого дома и его планировки давайте рассчитаем возможную цену остекления. В данном случае дом двухэтажный, с двусветной гостиной.
Этот вариант более сложный. Здесь есть три крупных блока в гостиной и столовой, один просто большой в кухне, один крупный и три больших блока на спальни, а также 10 вспомогательных окон + 2 из двусветного освещения.
Итак, остекление гостиной и кухни-столовой обойдется в 300 тыс. рублей (80+80+80+60), три спальни – в 260 тыс. рублей (80+60+60+60), а 12 дополнительных окон (в среднем по 15 тыс. рублей) будут стоить 180 тыс. рублей. Итого, 740 тыс. рублей на дом в стиле модерн с тремя спальнями.
А вот эта вещь действительно является очень дорогостоящей. Если вы хотите именно бесшовное остекление, цена блока от именитого немецкого бренда может потянуть на 400 тысяч рублей за один. При этом, если те же два блока вы поставите как можно ближе друг к другу и у них будет сплошное стекло, можно ограничиться всего лишь 60-100 тысяч. рублей.
Такой блок остекления (двойной, между гостиной и лоджией и между лоджией и улицей) с установкой будет стоить около 80-100 тыс. рублей за один. При этом, он будет утепленным, двухкамерным и позволит вам наслаждаться панорамным видом на город, как из небоскреба!
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