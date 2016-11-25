Сколько стоит панорамное остекление

Все цены были взяты из реальных предложений московских фирм на их официальных сайтах. Если вы хотите сэкономить, выбирайте не цельные панорамные окна, а с крупной расстекловкой (не декоративной, реальной).

Если вам предложили цены выше, значит, скорее всего, это не самый бюджетный вариант остекления, хотя он может и стоить своих денег. Кроме того, дешевое остекление чаще требует больших затрат на отопление, например, на 5-15% в год, что в принципе, окупается их маленькой стоимостью.

Панорамное остекление ДОСТУПНО для РФ, для всех регионов! Для средней полосы, умеренно-холодного климата, Центральной Сибири, Южного Урала, Дальнего Востока! Для всех городов, кроме, например, Мурманска или Норильска.