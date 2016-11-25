Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Сколько стоит панорамное остекление

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
ZAAV-Casa-Interiores-1342, ZAAV Arquitetura ZAAV Arquitetura Зимний сад в стиле минимализм
Loading admin actions …

Все цены были взяты из реальных предложений московских фирм на их официальных сайтах. Если вы хотите сэкономить, выбирайте не цельные панорамные окна, а с крупной расстекловкой (не декоративной, реальной).

Если вам предложили цены выше, значит, скорее всего, это не самый бюджетный вариант остекления, хотя он может и стоить своих денег. Кроме того, дешевое остекление чаще требует больших затрат на отопление, например, на 5-15% в год, что в принципе, окупается их маленькой стоимостью. 

Панорамное остекление ДОСТУПНО для РФ, для всех регионов! Для средней полосы, умеренно-холодного климата, Центральной Сибири, Южного Урала, Дальнего Востока! Для всех городов, кроме, например, Мурманска или Норильска.

​Блоки для коттеджа в стиле минимализм и модерн

Projekt domu HomeKONCEPT 37, HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

Шикарное алюминиевое остекление, которое очень популярно в люксовых коттеджах с бюджетом от 10 млн рублей, стоит около 10-15 тыс. рублей за кв. метр. Таким образом, блок остекления 3x3 выйдет около 100 тысяч. рублей. Тем не менее, это вполне доступная цена при большом бюджете на коттедж.

Панорамные окна во французском стиле (которые отлично подходят под стиль модерн), очень популярные для лоджий, с расстекловкой и лишь несколькими открывающимися окнами, в формате 3x2,5 стоят уже 28 тыс. рублей без установки и около 40 – с установкой. Такой же блок с распашными дверьми стоит на 5-6 тысяч дороже. Блок без открывающихся частей, как на фотографии выше, но с расстекловкой стоит, наоборот, на 5 тысяч рублей дешевле (около 35 тыс. рублей с установкой).

​Двери-слайдеры (мини-формат)

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Блок дверей-слайдеров от московских фирм с высотой 2 метра и шириной 1,8 метра стоит 30-35 тыс. рублей, с установкой – 45-50 тысяч. рублей. Скользящая часть здесь одна, как во многих других проектах из Европы.

​Двери-слайдеры (люкс-формат)

ZAAV-Casa-Interiores-1342, ZAAV Arquitetura ZAAV Arquitetura Зимний сад в стиле минимализм
ZAAV Arquitetura

ZAAV Arquitetura
ZAAV Arquitetura
ZAAV Arquitetura

В люксовом варианте вам пригодятся двери-слайдеры высотой 2,15 метра и шириной около 4 метров. В этом случае блок разделен на четыре модуля, при этом центральные разъезжаются в разные стороны. Такой блок без установки стоит около 70-85 тыс. рублей, с установкой – около 100 тыс. рублей. Существует множество различных вариантов с дверьми-слайдерами такого или чуть меньше формата, которые стоят с установкой около 60-70 тыс. рублей (например, с одной раздвижной дверью).

​Стоимость остекления в разных странах

Apartamento Cool, Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA Гостиная в стиле модерн
Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA

Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA
Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA
Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA

Итак, в РФ мы определились с суммой для остекления в формате дверей-слайдеров или панорамных окон – от 8 до 16 тыс. рублей за кв. метр. Интересно, что в Турции цена может очень сильно снизиться за счет массового производства, а в Египте и вовсе почти упасть «до нуля». Так, если вы купили квартиру на море в Хургаде, Шарме или Александрии, вы можете рассчитывать на блок дверей-слайдеров 1,6x2 метра по стоимости около 18 тысяч рублей, т.е. около 5 тысяч рублей за кв. метр.

Именно поэтому во многих странах так популярно панорамное остекление и двери-слайдеры – там они либо гораздо дешевле, либо зарплаты выше и потому оно более доступно. В принципе, если сравнивать РФ с Египтом, то и стоимость жилья, и стоимость ремонта, и стоимость отделки стремительно падает, доходя до разницы в несколько раз (учитывая лишь жилье в курортных городах, у моря).

​Окна ПВХ

Apartamento em Moema, São Paulo, Liliana Zenaro Interiores Liliana Zenaro Interiores Спальня в стиле модерн
Liliana Zenaro Interiores

Liliana Zenaro Interiores
Liliana Zenaro Interiores
Liliana Zenaro Interiores

Обычные окна ПВХ «под ключ» у тех же производителей стоят около 13 тыс. рублей за стандартный формат только с форточкой и около 18 тыс. рублей за формат с тремя открывающимися створками. Таким образом, вы можете увидеть реальность цен, предоставленных в статье.

​Реальный пример

Проект дома + проект интерьера, Studio of Architecture and Design "St.art" Studio of Architecture and Design 'St.art' Дома в скандинавском стиле
Studio of Architecture and Design <q>St.art</q>

Проект дома + проект интерьера

Studio of Architecture and Design "St.art"
Studio of Architecture and Design <q>St.art</q>
Studio of Architecture and Design "St.art"

На примере этого дома и его планировки давайте рассчитаем возможную цену остекления. В данном случае дом двухэтажный, с двусветной гостиной.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Вариант № 1 в стиле модерн

Проект дома + проект интерьера, Studio of Architecture and Design "St.art" Studio of Architecture and Design 'St.art' Дома в скандинавском стиле
Studio of Architecture and Design <q>St.art</q>

Проект дома + проект интерьера

Studio of Architecture and Design "St.art"
Studio of Architecture and Design <q>St.art</q>
Studio of Architecture and Design "St.art"

Этот вариант более сложный. Здесь есть три крупных блока в гостиной и столовой, один просто большой в кухне, один крупный и три больших блока на спальни, а также 10 вспомогательных окон + 2 из двусветного освещения. 

Итак, остекление гостиной и кухни-столовой обойдется в 300 тыс. рублей (80+80+80+60), три спальни – в 260 тыс. рублей (80+60+60+60), а 12 дополнительных окон (в среднем по 15 тыс. рублей) будут стоить 180 тыс. рублей. Итого, 740 тыс. рублей на дом в стиле модерн с тремя спальнями.

​Угловое бесшовное остекление

living room extension Urban Creatures : Architects Гостиная в стиле модерн
Urban Creatures : Architects

living room extension

Urban Creatures : Architects
Urban Creatures : Architects
Urban Creatures : Architects

А вот эта вещь действительно является очень дорогостоящей. Если вы хотите именно бесшовное остекление, цена блока от именитого немецкого бренда может потянуть на 400 тысяч рублей за один. При этом, если те же два блока вы поставите как можно ближе друг к другу и у них будет сплошное стекло, можно ограничиться всего лишь 60-100 тысяч. рублей.

​Панорамное остекление для гостиной в квартире

FG, Neoarch Neoarch Гостиная в стиле модерн
Neoarch

Neoarch
Neoarch
Neoarch

Такой блок остекления (двойной, между гостиной и лоджией и между лоджией и улицей) с установкой будет стоить около 80-100 тыс. рублей за один. При этом, он будет утепленным, двухкамерным и позволит вам наслаждаться панорамным видом на город, как из небоскреба!

Далее на homify:

— Все о строительстве дома на homify;

— Недвижимость за рубежом;

— Идеи дизайна красивой кухни.

Проект дома в скандинавском стиле
А вам какая фотография понравилась больше всего?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо