Как вписать спальню в гостиную

Как обставить однокомнатную квартиру? Стоит ли оборудовать спальную зону или ограничиться раскладным диваном в гостиной? Эти и другие вопросы непременно возникают у хозяев однокомнатных квартир и квартир-студий, затеявших ремонт своего жилища.
Безусловно, в условиях нехватки пространства мы хотим выиграть некоторую выгоду и спланировать интерьер квартиры максимально функционально и комфортно. В связи с этим хочется не просто поставить в гостиной раскладной диван, а организовать спальное пространство, времяпровождение в котором будет удобным и приятным.
В данной статье мы покажем вам интересные примеры обустройства спальни в гостиной зоне и приведем рекомендации по ее обустройству.
Самый простой вариант разграничения пространства спальни и гостиной можно по праву считать установку небольшого ограждения с дверьми, за которым спрячется Ваше ложе. Такая ланировка позволит создать ощущение полной уединенности и не доставит дискомфорта при использовании любой из зон комнаты.
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Рациональная расстановка мебели в гостиной.
Этот вариант требует серьезного дизайнерского решения, ведь спальня и гостиная существуют в одном помещении без дополнительного заграждения. Как правило, здесь одна зона отделяется от второй при помощи цветового решения, разной высоты или разного покрытия полов, расположением мебели. Надо отметить, что это довольно смелый подход. Поэтому такой вариант зонирования подойдет больше для современных квартир студий или же для стиля лофт, семей без детей или просто отчаянных и смелых натур.
При наличии подиума, который в обычной жизни выполняет роль антресолей (склада важных, но не слишком часто используемых вещей), места для выкатной кровати внутри не остается. Но грех пропадать поверхности подиума, тем более, что свернутый рулоном беспружинный матрас вполне может храниться в ожидании гостей под тем же самым подиумом.Если выполнить декоративную обивку и составить ложе из красивых подушек (пример на фото), лежанку можно и не прятать — получится организованная лаундж-зона для собственного отдыха
Главная функция декоративной перегородки – частично отделить спальню и гостиную, чтобы интерьер это подчеркивал, но обе зоны были видны с разных ракурсов. Перегородки могут стать декоративной деталью комнаты любой формы, метража, что делают их универсальными для зонирования. Кроме этого, к плюсам подобного решения можно отнести и ее огромный выбор в стилевом и декоративном оформлении. Можно выбрать ажурные перегородки, перегородки с встроенным камином, плазменной панелью или же аквариумом, отделанные бамбуком, пластиком, комбинированные варианты. Словом, на любой вкус, стиль и кошелек. Так же вы можете поиграть с размерами – сделать перегородку узкую, но высокую или же, наоборот, широкую, но невысокую.
Этот вариант зонирования понравится тем, кто любит уединения и полную отрешенность. Он предполагает наличие отдельной полностью отгороженной спальни. Для этого строится пара или же одна гипсокартонная стена, при этом отгораживается угол, в которой будет располагаться спальня. Чтобы частично смягчить переход зон, часто используется текстиль, стекло, рольставни. Варианты вы можете видеть на наших фото. Плюсы этого варианта зонирования спальни и гостиной очевидны – полная изоляция спальни и независимость от происходящего в гостиной. Минус – маленькая площадь обоих зон и сложности в оригинальном дизайне интерьера.
Конечно, мы не станем советовать укладывать кого-либо на ночь в корпусный платяной шкаф, в котором и вещам-то тесно, а полки держатся на честном слове. Речь идет о добротной гардеробной или объемистом шкафе-купе — на стадии проектирования совсем не сложно предусмотреть секцию с откидной кроватью.Цена на готовые кровати в шкафу, прямо скажем, высокая, но для российских умельцев вряд ли составит проблему купить одни лишь комплектующие и реализовать интересную идею при помощи отечественной фурнитуры.
Одним из вариантов совмещений спальни и гостиной является
достройка второго уровня в гостиной. Такая планировка пространства позволит полностью использовать первый уровень под гостиную зону, а на втором уровне разместить спальную зону отдыха без ущерба обоим пространствам.
Зонирование гостиной и спальни при помощи штор довольно распространено. Текстиль придает помещению особую атмосферу, при этом не скрадывая площадь, и позволяет мягко вписать спальню в гостиную. Выбирая разные по плотности шторы, вы можете либо полностью отделиться от гостиной, либо частично, выбрав прозрачный тюль или веревочный «дождик». Конечно, изоляция в спальне будет мнимой, но для визуального эффекта вполне достаточно и сделать подобную крайне просто.