Как вписать спальню в гостиную

Как обставить однокомнатную квартиру? Стоит ли оборудовать спальную зону или ограничиться раскладным диваном в гостиной? Эти и другие вопросы непременно возникают у хозяев однокомнатных квартир и квартир-студий, затеявших ремонт своего жилища.

Безусловно, в условиях нехватки пространства мы хотим выиграть некоторую выгоду и спланировать интерьер квартиры максимально функционально и комфортно. В связи с этим хочется не просто поставить в гостиной раскладной диван, а организовать спальное пространство, времяпровождение в котором будет удобным и приятным.

В данной статье мы покажем вам интересные примеры обустройства спальни в гостиной зоне и приведем рекомендации по ее обустройству.