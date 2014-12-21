Топ 5: лучшие проекты недели

Новый год уже почти наступил. Уходящий 2014 был полон событий, не все из которых, увы, можно назвать радостными. Однако мы верим, что всем нам удастся преодолеть временные экономические трудности, и 2015 окажется самым ярким и самым успешным годом. Пока вы в поте лица ищите подарки для родных и друзей, украшаете квартиру новогодними декорациями, редакция homify подготовила подборку 5 лучших проектов этой недели.
Название этой Книги идей говорит само за себя. Мама и папа – единственные, кто любят нас безусловно, они всегда придут на помощь и никогда не предадут. Они радуются нашим успехам и искренне переживают, когда у нас что-то не получается. О подарках для мамы и папы надо думать в первую очередь, но если так получилось, что время поджимает, а вы все никак не можете решить, что подарить родителям, ищите решения здесь.
Героем рубрики homify 360° стал двухэтажный заброшенный дом, который стараниями специалистов из бюро ArchitectureLIVE удалось превратить в шикарный особняк. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, поэтому давайте посмотрим на это чудесное преображение .
Если вы любите аксессуары из меди, то эта статья для вас. Давайте посмотрим, на что способен этот романтичный, элегантный и всегда готовый к компромиссам материал в руках талантливых дизайнеров.
Дизайнеры интерьера, которые любят иронию не только в общении, но и в работе, охотно создают смешные вещицы для туалета. Кстати, если вы еще не определились с новогодними подарками, эта Книга идей с шутливыми, но крайне необходимыми аксессуарами для туалетной комнаты может оказаться очень кстати.
В этой длинной и увлекательной статье мы оглядываемся на прошедшие 12 месяцев и представляем на ваш суд 12 лучших архитектурных проекта уходящего года. Своей основной задачей редакторы homify видят знакомство читателей с новыми интересными архитектурными и дизайнерскими проектами и трендами. Благодаря сотрудничеству с профессионалами со всего мира, мы первыми получаем информацию о самых значимых событиях в этих областях, которой незамедлительно делимся с вами.