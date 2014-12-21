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Топ 5: лучшие проекты недели

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Haus der Ufogel, Aberjung Design Agency Aberjung Design Agency Дома в стиле модерн
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Новый год уже почти наступил. Уходящий 2014 был полон событий, не все из которых, увы, можно назвать радостными. Однако мы верим, что всем нам удастся преодолеть временные экономические трудности, и 2015 окажется самым ярким и самым успешным годом. Пока вы в поте лица ищите подарки для родных и друзей, украшаете квартиру новогодними декорациями, редакция homify подготовила подборку 5 лучших проектов этой недели.

5. Новогодние подарки | Что подарить любимым родителям?

Sculpture en terre, Monique Dégluaire Monique Dégluaire Произведения искусстваСкульптуры
Monique Dégluaire

Monique Dégluaire
Monique Dégluaire
Monique Dégluaire

Название этой Книги идей говорит само за себя. Мама и папа – единственные, кто любят нас безусловно, они всегда придут на помощь и никогда не предадут. Они радуются нашим успехам и искренне переживают, когда у нас что-то не получается. О подарках для мамы и папы надо думать в первую очередь, но если так получилось, что время поджимает, а вы все никак не можете решить, что подарить родителям, ищите решения здесь.

4. homify 360°: До & После – реконструкция заброшенного дома

Derelict 1960s property in West Sussex ArchitectureLIVE 1960s house,renovation project,restoration
ArchitectureLIVE

Derelict 1960s property in West Sussex

ArchitectureLIVE
ArchitectureLIVE
ArchitectureLIVE

Героем рубрики homify 360° стал двухэтажный заброшенный дом, который стараниями специалистов из бюро ArchitectureLIVE удалось превратить в шикарный особняк. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, поэтому давайте посмотрим на это чудесное преображение 

3. Декор для дома из меди

Industrial lamp, Gie El Home Gie El Home ГостинаяОсвещение
Gie El Home

Industrial lamp

Gie El Home
Gie El Home
Gie El Home

Если вы любите аксессуары из меди, то эта статья для вас. Давайте посмотрим, на что способен этот романтичный, элегантный и всегда готовый к компромиссам материал в руках талантливых дизайнеров.

2. Смешные аксессуары для туалетной комнаты

Portarrollos Originales , Givensa Givensa Ванная комнатаТекстиль и аксессуары
Givensa

Givensa
Givensa
Givensa

Дизайнеры интерьера, которые любят иронию не только в общении, но и в работе, охотно создают смешные вещицы для туалета. Кстати, если вы еще не определились с новогодними подарками, эта Книга идей с шутливыми, но крайне необходимыми аксессуарами для туалетной комнаты может оказаться очень кстати.

1. 12 лучших домов на homify

Haus der Ufogel, Aberjung Design Agency Aberjung Design Agency Дома в стиле модерн
Aberjung Design Agency

Aberjung Design Agency
Aberjung Design Agency
Aberjung Design Agency

В этой длинной и увлекательной статье мы оглядываемся на прошедшие 12 месяцев и представляем на ваш суд 12 лучших архитектурных проекта уходящего года. Своей основной задачей редакторы homify видят знакомство читателей с новыми интересными архитектурными и дизайнерскими проектами и трендами. Благодаря сотрудничеству с профессионалами со всего мира, мы первыми получаем информацию о самых значимых событиях в этих областях, которой незамедлительно делимся с вами.

Идеи для украшения рождественского стола

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