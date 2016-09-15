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Обворожительные каминные комнаты

Перла Вереника Перла Вереника
Камин Virtu , Fineline.ru Fineline.ru ГостинаяКамины и аксессуары Железо / Сталь Черный
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Магия живого огня в интерьере неизменно притягивает и завораживает взор. Вне зависимости от того, решите вы оформить каминный портал в классическом стиле или выберите самые последние новинки техники, яркий эффект камина  в интерьере комнаты гарантирован.

Классический камин не теряет позиций

Дом в Новоглаголево, Irina Tatarnikova Irina Tatarnikova ГостинаяКамины и аксессуары
Irina Tatarnikova

Дом в Новоглаголево

Irina Tatarnikova
Irina Tatarnikova
Irina Tatarnikova

Классика в интерьерах и камин, как наилучший образчик такого декора, вариант беспроигрышный и бесконечно уютный. Такой камин отличается респектабельным видом, массивной топкой, прямым домоходом и отделкой из натуральных материалов. Камень и мрамор, дорогая древесина, кованные решетки и резьба – неотъемлемые элементы декора классического камина.

В центре внимания

Зона домашнего кинотеатра Baydyuk Design Company ГостинаяКамины и аксессуары
Baydyuk Design Company

Зона домашнего кинотеатра

Baydyuk Design Company
Baydyuk Design Company
Baydyuk Design Company

Если классические камины располагались в углу комнаты, возле стены, то современные технологии сделали возможным размещение этого чудесного украшения обстановки в самом центре комнаты, подчеркивая его значимость в оформлении интерьера. А уже вокруг такого портала живого огня формируется зона отдыха в комнате – с диванчиками и креслами, журнальным столиком и уютной библиотекой любимых книг.

Каминная композиция

Интерьер коттеджа п.Дубрава., Дизайн-студия "Батенькофф" Дизайн-студия 'Батенькофф' ГостинаяКамины и аксессуары
Дизайн-студия <q>Батенькофф</q>

Интерьер коттеджа п.Дубрава.

Дизайн-студия "Батенькофф"
Дизайн-студия <q>Батенькофф</q>
Дизайн-студия "Батенькофф"

Сделать камин не только визуальным центром пространства, но и гармоничной частью общей, многоплановой обстановки – серьезная задача для дизайнеров. Для этого используются современные биокамины, легкие стеклянные кубы которых встраиваются в единый декоративный комплекс, подчеркивая текстуру других материалов.

Планировка пространства

Камин Virtu Fineline.ru ГостинаяКамины и аксессуары Железо / Сталь Черный камины
Fineline.ru

Камин Virtu

Fineline.ru
Fineline.ru
Fineline.ru

Камин в комнате может выполнять помимо всего прочего, еще и функцию деления пространства на несколько функциональных зон. Расположите портал камина между столовой и зоной отдыха, и яркое, теплое пламя будет украшением обоих частей пространства.

Огонь в невесомости

cheminée pyramidale en verre, Bloch Design Bloch Design ГостинаяКамины и аксессуары
Bloch Design

Bloch Design
Bloch Design
Bloch Design

Если классические камины надежно прятали огонь в массивный каменных стенах, то современные технологии позволяют поместить живое пламя в куб закаленного стекла, убрав все визуальные преграды. Такая стеклянная скульптура в лепестками огненного цветка в сердце – авангардное и безупречно стильное украшение интерьера.

Авангардная форма и традиционное содержание

Into Thin Air , Joana Magalhães Francisco Joana Magalhães Francisco ГостинаяКамины и аксессуары Железо / Сталь Черный
Joana Magalhães Francisco

Joana Magalhães Francisco
Joana Magalhães Francisco
Joana Magalhães Francisco

Технологичный минимализм современных интерьеров трансформировал форму каминов, превращая их в стеклянный куб и черный шар, легкие подвесные конструкции и оригинальные встроенные композиции живого огня на поверхности столов. Неизменным остается главный элемент – танец языков живого пламени, тихое потрескивание углей и уютное тепло огня. 

Неординарные формы каминов

Emifocus Hublet DA homify ГостинаяКамины и аксессуары
homify

Emifocus Hublet DA

homify
homify
homify

Каминный портал выполняет роль чаши, в котором живет стихия огня и форма его может быть весьма разнообразна. Главное, чтобы дым поднимался вверх по дымоходу, а остальное  можно отдать на откуп дизайнерской фантазии. 

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