Обворожительные каминные комнаты

Если классические камины располагались в углу комнаты, возле стены, то современные технологии сделали возможным размещение этого чудесного украшения обстановки в самом центре комнаты, подчеркивая его значимость в оформлении интерьера. А уже вокруг такого портала живого огня формируется зона отдыха в комнате – с диванчиками и креслами, журнальным столиком и уютной библиотекой любимых книг.