Обворожительные каминные комнаты

Магия живого огня в интерьере неизменно притягивает и завораживает взор. Вне зависимости от того, решите вы оформить каминный портал в классическом стиле или выберите самые последние новинки техники, яркий эффект камина в интерьере комнаты гарантирован.
Классика в интерьерах и камин, как наилучший образчик такого декора, вариант беспроигрышный и бесконечно уютный. Такой камин отличается респектабельным видом, массивной топкой, прямым домоходом и отделкой из натуральных материалов. Камень и мрамор, дорогая древесина, кованные решетки и резьба – неотъемлемые элементы декора классического камина.
Если классические камины располагались в углу комнаты, возле стены, то современные технологии сделали возможным размещение этого чудесного украшения обстановки в самом центре комнаты, подчеркивая его значимость в оформлении интерьера. А уже вокруг такого портала живого огня формируется зона отдыха в комнате – с диванчиками и креслами, журнальным столиком и уютной библиотекой любимых книг.
Сделать камин не только визуальным центром пространства, но и гармоничной частью общей, многоплановой обстановки – серьезная задача для дизайнеров. Для этого используются современные биокамины, легкие стеклянные кубы которых встраиваются в единый декоративный комплекс, подчеркивая текстуру других материалов.
Камин в комнате может выполнять помимо всего прочего, еще и функцию деления пространства на несколько функциональных зон. Расположите портал камина между столовой и зоной отдыха, и яркое, теплое пламя будет украшением обоих частей пространства.
Если классические камины надежно прятали огонь в массивный каменных стенах, то современные технологии позволяют поместить живое пламя в куб закаленного стекла, убрав все визуальные преграды. Такая стеклянная скульптура в лепестками огненного цветка в сердце – авангардное и безупречно стильное украшение интерьера.
Технологичный минимализм современных интерьеров трансформировал форму каминов, превращая их в стеклянный куб и черный шар, легкие подвесные конструкции и оригинальные встроенные композиции живого огня на поверхности столов. Неизменным остается главный элемент – танец языков живого пламени, тихое потрескивание углей и уютное тепло огня.