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10 лучших проектов на homify

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Vorher - Umbau, Holzerarchitekten Holzerarchitekten Гостиная в стиле модерн
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Вот и настал день, которого мы ждали весь год – 31 декабря. Новый год – это самый главный и самый любимый праздник, его с нетерпением ждут как дети, так и взрослые. В преддверии Нового года мы немало времени уделили советам, как украсить дом, и что подарить родным и друзьям

А сейчас, когда стол накрыт и подарки приготовлены, редакции homify остается лишь поздравить всех с наступающим с Новым годом, пожелать здоровья, удачи и исполнения желаний. Мы ждем вас на страницах нашего молодого и амбициозного проекта и торжественно обещаем, что в 2015 году будем исправно знакомить вас с самыми новыми и интересными работами как молодых, так и уже состоявшихся архитекторов, дизайнеров интерьера и декораторов.  А пока предсавляем вашему вниманию рейтинг лучших проектов 2014 года, выполненных специалистами сообщества homify.

1. Модные тенденции в дизайне интерьера 2015

M House JAMIE FALLA Кухня в стиле модерн
JAMIE FALLA

M House

JAMIE FALLA
JAMIE FALLA
JAMIE FALLA

Мода в архитектуре и дизайне интерьера меняется не так быстро, как в мода в одежде. Еще бы, ведь, обновление дизайна квартиры требует намного больше физических сил и финансовых затрат, нежели смена гардероба. Тем не менее, никому  не хочется жить в квартире, оформление которой выглядит старомодно, поэтому время от времени мы обращаем внимание на модные тенденции в дизайне интерьера. 

В статье ’Модные тенденции в дизайне интерьера 2015’ мы рассказываем об энергосберегающих домах, рустикальном стиле, цветочных принтах и других трендах наступающего года.

2. Креативное освещение

Penthouse Interior Design, River Thames, London, Residence Interior Design Ltd Residence Interior Design Ltd Ванная комната в стиле модерн
Residence Interior Design Ltd

Penthouse Interior Design, River Thames, London

Residence Interior Design Ltd
Residence Interior Design Ltd
Residence Interior Design Ltd

Интересная статья о том, как правильное освещение способно преобразить интерьер дома, ресторана и офиса. В ней приводятся несколько  несколько креативных проектов декоративного освещения различных британских дизайнеров, которые, как никто другой понимают важность хорошего света.

3. homify 360°: Корейский замок для всей семьи

A house on the cliff, studio_GAON studio_GAON Дома в стиле модерн
studio_GAON

A house on the cliff

studio_GAON
studio_GAON
studio_GAON

homify 360° – рубрика, в которой мы рассматриваем и анализируем лучшие архитектурные проекты со всего мира. В этом необычном здании корейским архитекторам удалось совместить необычный фасад постройки с просторным и элегантным интерьером в классическом стиле. Внешне он выглядит практически как средневековый замок с мощными, высокими стенами и зубцами на крыше, а внутри него расположились ультрасовременные апартаменты в стиле, в которых были реализованы ряд непростых дизайнерских решений.

4. Архитектурный портрет: Бьярке Ингельс

VM HOUSES, BIG-BJARKE INGELS GROUP BIG-BJARKE INGELS GROUP Дома в стиле модерн
BIG-BJARKE INGELS GROUP

VM HOUSES

BIG-BJARKE INGELS GROUP
BIG-BJARKE INGELS GROUP
BIG-BJARKE INGELS GROUP

Архитектурный портрет – еще одна рубрика, снискавшая популярность среди наших читателей. В этой статье мы рассказываем о самом влиятельном архитекторе нового поколения Бьярке Ингельсе и представляем его работы – VM Houses в Копенгагене, павильон Дания в Шанхае и Датский национальный морской музей.

5. Мебель в стиле потертый шик

Old wine factory and farm, Espacios y Luz Fotografía Espacios y Luz Fotografía Спальня в рустикальном стиле
Espacios y Luz Fotografía

Espacios y Luz Fotografía
Espacios y Luz Fotografía
Espacios y Luz Fotografía

Книга идей ’Мебель в стиле потертый шик’ рассказывает об одном из самых модных направлений дизайна интерьера. Если вы оказались в квартире, оформленной в пастельные, льняные и кремовые цвета, в которой доминируют винтажная мебель, аксессуары и ткани под старину, а также абажуры с принтами и рюшами на потолке, значит вы попали в обитель одного из самых актуальных на сегодняшний день стилей оформления интерьера – потертый шик.

6. Проект квартиры в Милане: будущее наступило

APPARTAMENTO "A" , Milano (MI) Italy, ARKETIPO DESIGN ARKETIPO DESIGN
ARKETIPO DESIGN

ARKETIPO DESIGN
ARKETIPO DESIGN
ARKETIPO DESIGN

Итальянцы всегда были законодателями моды не только в одежде, но и в интерьере. Уникальная способность итальянцев создавать красоту вокруг себя говорит о том, что представители этой солнечной средиземноморской страны являются врожденными обладателями исключительного вкуса. В этой статье представлена необычная футуристическа квартира, скорее напомниающая космический корабль, чем жилое помещение.

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7. Ваш идеальный роман в архитектуре

RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO RURALE, zanella architettura zanella architettura Дома в рустикальном стиле
zanella architettura

zanella architettura
zanella architettura
zanella architettura

Это, пожалуй, самая необычная Книга идей из всех появлявшихся на homify. В ней мы приводим несколько идеальных мест для признания в любви, отдыха, созерцания и поиска вдохновения. В стенах этих домов разыгрывались литературные драмы из произведений Джейн Остин и Ромео и Джульетта.

8. Идеи интерьера для вашей гостиной

Lakeview cinema, London Residential AV Solutions Ltd London Residential AV Solutions Ltd Медиа комната в стиле модерн
London Residential AV Solutions Ltd

Lakeview cinema

London Residential AV Solutions Ltd
London Residential AV Solutions Ltd
London Residential AV Solutions Ltd

Название этой статьи говорит само за себя. В ней мы предлагаем посмотреть несколько интересных и необычных интерьеров  гостиных комнат. Именно в гостиной большинство из нас проводит большую часть своего времени за просмотром телевизора, чтением, вязанием или общением друг с другом.  Очень важно уделить особое внимание созданию уютной атмосферы в нашей гостиной, чтобы после рабочего дня вы знали, где вас ждут истинная гармония и комфорт.

9. До & После: как дом с невзрачным фасадом превратился в маленькую виллу

Vorher - Umbau, Holzerarchitekten Holzerarchitekten Гостиная в стиле модерн
Holzerarchitekten

Holzerarchitekten
Holzerarchitekten
Holzerarchitekten

До & После – популярная рубрика, в которой архитекторы любезно делятся с нами проектами по реновации жилых и коммерческих помещений. Этот тот уникальный случай, когда мы имеем возможность увидеть не только завершенный объект, но и то, в каком плачевном состоянии он был до того, как попал в руки опытных архитекторов. В этой статье мы повествуем о том, как немецкий архитектор Thilo Holzer превратил старомодный невзрачный дом в ультрасовременную постройку, ставшую главной достопримечательностью улицы.

10. homify 360°: Дом на отвесной скале

Cliff House by Modscape Concept external Modscape Holdings Pty Ltd
Modscape Holdings Pty Ltd

Cliff House by Modscape Concept external

Modscape Holdings Pty Ltd
Modscape Holdings Pty Ltd
Modscape Holdings Pty Ltd

Этот уникальный проект стал домом мечты для всех, кто любит высоту, горы, море и адреналин. Концепция дома была разработана австралийскими архитекторами из компании Modscape по заказу семейной пары, которая пожелала жить в доме, неразрывно связанном с природой.

С наступающим! 

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