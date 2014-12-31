10 лучших проектов на homify

Вот и настал день, которого мы ждали весь год – 31 декабря. Новый год – это самый главный и самый любимый праздник, его с нетерпением ждут как дети, так и взрослые. В преддверии Нового года мы немало времени уделили советам, как украсить дом, и что подарить родным и друзьям.

А сейчас, когда стол накрыт и подарки приготовлены, редакции homify остается лишь поздравить всех с наступающим с Новым годом, пожелать здоровья, удачи и исполнения желаний. Мы ждем вас на страницах нашего молодого и амбициозного проекта и торжественно обещаем, что в 2015 году будем исправно знакомить вас с самыми новыми и интересными работами как молодых, так и уже состоявшихся архитекторов, дизайнеров интерьера и декораторов. А пока предсавляем вашему вниманию рейтинг лучших проектов 2014 года, выполненных специалистами сообщества homify.