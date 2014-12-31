10 лучших проектов на homify

Вот и настал день, которого мы ждали весь год – 31 декабря. Новый год – это самый главный и самый любимый праздник, его с нетерпением ждут как дети, так и взрослые. В преддверии Нового года мы немало времени уделили советам, как украсить дом, и что подарить родным и друзьям.
А сейчас, когда стол накрыт и подарки приготовлены, редакции homify остается лишь поздравить всех с наступающим с Новым годом, пожелать здоровья, удачи и исполнения желаний. Мы ждем вас на страницах нашего молодого и амбициозного проекта и торжественно обещаем, что в 2015 году будем исправно знакомить вас с самыми новыми и интересными работами как молодых, так и уже состоявшихся архитекторов, дизайнеров интерьера и декораторов. А пока предсавляем вашему вниманию рейтинг лучших проектов 2014 года, выполненных специалистами сообщества homify.
Мода в архитектуре и дизайне интерьера меняется не так быстро, как в мода в одежде. Еще бы, ведь, обновление дизайна квартиры требует намного больше физических сил и финансовых затрат, нежели смена гардероба. Тем не менее, никому не хочется жить в квартире, оформление которой выглядит старомодно, поэтому время от времени мы обращаем внимание на модные тенденции в дизайне интерьера.
В статье ’Модные тенденции в дизайне интерьера 2015’ мы рассказываем об энергосберегающих домах, рустикальном стиле, цветочных принтах и других трендах наступающего года.
Интересная статья о том, как правильное освещение способно преобразить интерьер дома, ресторана и офиса. В ней приводятся несколько несколько креативных проектов декоративного освещения различных британских дизайнеров, которые, как никто другой понимают важность хорошего света.
homify 360° – рубрика, в которой мы рассматриваем и анализируем лучшие архитектурные проекты со всего мира. В этом необычном здании корейским архитекторам удалось совместить необычный фасад постройки с просторным и элегантным интерьером в классическом стиле. Внешне он выглядит практически как средневековый замок с мощными, высокими стенами и зубцами на крыше, а внутри него расположились ультрасовременные апартаменты в стиле, в которых были реализованы ряд непростых дизайнерских решений.
Архитектурный портрет – еще одна рубрика, снискавшая популярность среди наших читателей. В этой статье мы рассказываем о самом влиятельном архитекторе нового поколения Бьярке Ингельсе и представляем его работы – VM Houses в Копенгагене, павильон Дания в Шанхае и Датский национальный морской музей.
потертый шик
Книга идей ’Мебель в стиле потертый шик’ рассказывает об одном из самых модных направлений дизайна интерьера. Если вы оказались в квартире, оформленной в пастельные, льняные и кремовые цвета, в которой доминируют винтажная мебель, аксессуары и ткани под старину, а также абажуры с принтами и рюшами на потолке, значит вы попали в обитель одного из самых актуальных на сегодняшний день стилей оформления интерьера – потертый шик.
Итальянцы всегда были законодателями моды не только в одежде, но и в интерьере. Уникальная способность итальянцев создавать красоту вокруг себя говорит о том, что представители этой солнечной средиземноморской страны являются врожденными обладателями исключительного вкуса. В этой статье представлена необычная футуристическа квартира, скорее напомниающая космический корабль, чем жилое помещение.
Это, пожалуй, самая необычная Книга идей из всех появлявшихся на homify. В ней мы приводим несколько идеальных мест для признания в любви, отдыха, созерцания и поиска вдохновения. В стенах этих домов разыгрывались литературные драмы из произведений
Джейн Остин и
Ромео и Джульетта.
Название этой статьи говорит само за себя. В ней мы предлагаем посмотреть несколько интересных и необычных интерьеров гостиных комнат. Именно в гостиной большинство из нас проводит большую часть своего времени за просмотром телевизора, чтением, вязанием или общением друг с другом. Очень важно уделить особое внимание созданию уютной атмосферы в нашей гостиной, чтобы после рабочего дня вы знали, где вас ждут истинная гармония и комфорт.
До & После – популярная рубрика, в которой архитекторы любезно делятся с нами проектами по реновации жилых и коммерческих помещений. Этот тот уникальный случай, когда мы имеем возможность увидеть не только завершенный объект, но и то, в каком плачевном состоянии он был до того, как попал в руки опытных архитекторов. В этой статье мы повествуем о том, как немецкий архитектор Thilo Holzer превратил старомодный невзрачный дом в ультрасовременную постройку, ставшую главной достопримечательностью улицы.
Этот уникальный проект стал домом мечты для всех, кто любит высоту, горы, море и адреналин. Концепция дома была разработана австралийскими архитекторами из компании Modscape по заказу семейной пары, которая пожелала жить в доме, неразрывно связанном с природой.
С наступающим!