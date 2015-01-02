Квартира класса люкс в Пальма-де-Майорка

Майорка всегда была популярным туристическим направлением для жителей Соединенного Королевства. Это самый большой и шумный остров на Балеарских островах в Испании. В течение летних месяцев сюда на отдых приезжают люди всех возрастов. Некоторые стремятся попасть на Майорку, чтобы как следует насладиться сумасшедшей ночной жизнью, другие же находят здесь благодатный оазис, где можно спастись от городской духоты. Сюда летают регулярные рейсы, наплыв туристов здесь огромен, а отели в летний сезон переполнены.

Lewis & Co спроектировали особенный дом с привкусом английской изысканности. Он создан для комфортной жизни на тропическом острове. Его планировка и дизайн напоминают проект квартиры, он элегантен и обладает всеми необходимыми удобствами. Семье, которой доведется в нем отдыхать, не нужно будет выполнять рутинные работы по его уборке каждый день, так как дизайнерам и архитекторам Lewis & Co удалось создать совершенное пространство для жизни.

Давайте взглянем на этот дом поближе… .