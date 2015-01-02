Квартира класса люкс в Пальма-де-Майорка

Майорка всегда была популярным туристическим направлением для жителей Соединенного Королевства. Это самый большой и шумный остров на Балеарских островах в Испании. В течение летних месяцев сюда на отдых приезжают люди всех возрастов. Некоторые стремятся попасть на Майорку, чтобы как следует насладиться сумасшедшей ночной жизнью, другие же находят здесь благодатный оазис, где можно спастись от городской духоты. Сюда летают регулярные рейсы, наплыв туристов здесь огромен, а отели в летний сезон переполнены.
Lewis & Co спроектировали особенный дом с привкусом английской изысканности. Он создан для комфортной жизни на тропическом острове. Его планировка и дизайн напоминают проект квартиры, он элегантен и обладает всеми необходимыми удобствами. Семье, которой доведется в нем отдыхать, не нужно будет выполнять рутинные работы по его уборке каждый день, так как дизайнерам и архитекторам Lewis & Co удалось создать совершенное пространство для жизни.
Давайте взглянем на этот дом поближе… .
Холодные серые и богатые коричневые тона объединили, чтобы создать сплоченное и сбалансированное жизненное пространство. В этой комнате мы видим предметы декора в тропическом стиле: это стулья из ротанга, раскинувшая ветви пальма в горшке, которые выделяются на фоне всем привычной прямоугольной формы журнального столика и современных кресел геометричной формы.
В психологии коричневый цвет означает связь с природой, он часто используется в спа-кабинетах. Теплая цветовая палитра способствует расслаблению и быстрому переходу в режим отдыха.
Ни один роскошный дом не обходится без комфортной и элегантной спальни. Выполненная из дорогого красного дерева кровать с балдахином является главным украшением этой комнаты. Изящные и естественные тона доминируют в пространстве. Обратите внимание на картину, которая висит на стене. Не ясно, хотели ли дизайнеры напомнить нам о том, что мы находимся в Испании, когда подбирали рисунок в желто-красных тонах, но даже если это и было намеренно, то, согласитесь, красный цвет определенно привносит элемент страсти в эту спокойную цветовую гамму.
Эта кухня оборудована самыми современными технологиями, и здесь вы сможете приготовить невероятно вкусные блюда для вашей семьи и друзей. Готовить здесь действительно удобно и приятно. Также вы можете проводить здесь время с друзьями, играя в игры или болтая о жизни.
Время от времени нам приходится работать и во время отпуска. Чтобы хозяин имел возможность уединиться или скрыться от посторонних звуков, а также сфокусироваться на делах, и были установлены эти раздвижные двери из матового стекла, которые разделяют гостиную на две комфортные зоны. Самое главное, что их цвет не съедает пространство и дает возможность свету проникать в помещение. Эта зона выглядит свежей и комфортной, она также благоволит и к отдыху. Бежевые подушки с нежными узорами идеально сочетаются с шоколадными оттенками, которые превалируют в интерьере. Одним словом, здесь удобно не только работать, но и наслаждаться сиестой.
Несмотря на то, что Майорка – курортное место, выходить в люди в шортах или купальнике здесь не всегда уместно. Гардероб – это неотъемлемая часть большого дома, поэтому здесь должны находиться вещи для каждого случая и любого времени суток.
Вот и завершается наш чудный отпуск в прекрасном интерьере этого дома. Хотелось бы на последок показать вам ванную комнату, выполненную в классических холодных тонах. Здесь хозяева могут смыть усталость после вечеринки, принять ванну с пеной после отдыха на побережье и полностью забыться.
Испания – прекрасное место для отдыха, и Homify желает вам провести отпуск с максимальным комфортом.