Новая жизнь старых вещей

Отказ от потребительства – один из модных трендов в моде и дизайне интерьера. Зачем покупать новую вещь, если можно отреставрировать старую? Зачем снова тратить деньги, если можно проявить фантазию и подарить вторую жизнь ставшему ненужным предмету мебели или декора? Сегодня мы приведем несколько удачных примеров по редизайну пришедших в негодность вещей.