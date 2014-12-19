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Новая жизнь старых вещей

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
FachWerkLeuchte, Lichtmassiv Lichtmassiv Произведения искусстваХудожественные изделия
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Отказ от потребительства – один из модных трендов в моде и дизайне интерьера. Зачем покупать новую вещь, если можно отреставрировать старую? Зачем снова тратить деньги, если можно проявить фантазию и подарить вторую жизнь ставшему ненужным предмету мебели или декора?  Сегодня мы приведем несколько удачных примеров по редизайну пришедших в негодность вещей.

Дизайнерское кресло

Zwei drüber ein drunter, moij design moij design ГостинаяТабуреты и стулья
moij design

moij design
moij design
moij design

Кресло, которое мы видим на фото, соткано из кусочков шпона, оставшихся после проведения столярных работ. Каждое кресло, созданное специалистами из MOIJ DESIGN уникально, поскольку сделано вручную из опилок, собранных в мастерской. Для желающих стать обладателем этого незаурядного предмета мебели, дизайнеры готовы подобрать кресла любых рацветок.

Лампа из колеса

Rim Lamp Bodenleuchte, Studio DLF Studio DLF ГостинаяОсвещение
Studio DLF

Studio DLF
Studio DLF
Studio DLF

Лампа, сделанная из колеса старого велосипеда, снискала немало наград на дизайнерских конкурсах по всему миру. Благодаря необычной форме, этот осветительный прибор создает вокруг себя неповторимый театр теней. Если в подвале у вас находится старый, ненужный велосипед, не торопитесь избавляться от него. Каждую ненужную вещь можно превратить в необычный предмет интерьера, стоит только проявить фантазию.

Островная кухня из строгального станка

homify Столовая комнатаСтолы
homify

homify
homify
homify

На протяжении многих десятков лет строгальный станок верно и преданно выполнял свои обязанности, пока не вышел из строя. Однако, благодаря творческому подходу дизайнеров интерьера из бюро YWONA, станок преобразился до неузнаваемости и полностью сменил свое функциональное предназначение, превратившись в настоящий кухонный остров с двумя розетками, ящиками для столовых приборов и широкой внутренней полкой для кухонных принадлежностей.

Стул из старого скейтборда

Brettschwinger Upcycling Stühle, Colourform Colourform Столовая комнатаСтулья и скамьи
Colourform

Colourform
Colourform
Colourform

Этот стул занял 2-ое место на престижном дизайнерском конкурсе Culabu. Старый скейтборд со стершимися колесами готовился отправиться на свалку, но был найден британскими дизайнерами из Colourform. Привычное кожаное покрытие классического стула в стиле конструктивизм было заменено на ряд разноцветных досок, вырезанных из пришедшего в негодность скейтборда.

Необычная лампа из бревна

FachWerkLeuchte, Lichtmassiv Lichtmassiv Произведения искусстваХудожественные изделия
Lichtmassiv

Lichtmassiv
Lichtmassiv
Lichtmassiv

Любопытство и желание  экспериментировать – главные составляющие успеха профессионального дизайнера интерьера. В данном случае предметом интереса дизайнера стало неоттесанное бревно высотой примерно 150 см. Встроив в него несколько светодиодных ламп, он превратил его в настоящий светильник, который генерирует нежный и романтический свет, идеально подходящий для создания романтической обстановки.

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