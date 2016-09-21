Красивые деревянные дома

Глядя на этот дом, сложно поверить, что он существует в реальности. Но это так, он поражает своей красотой. Дом выполнен в стиле рустик, это значит, что использованы натуральные материалы. Необработанные бревна так хорошо смотрятся на фоне современной цивилизации, приближают к природе.