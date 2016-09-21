Домами, сделанными из древесины, можно любоваться очень долго. Их естественная красота, экологичность несомненно подкупают. Поэтому для любителей такого рода дизайна предлагаем посмотреть красивые деревянные дома.
Такой дом и эстетичен, и практичен. Он имеет террасу с видом на сад, практичную планировку. Хоть и дом выполнен в стиле минимализм, он приобретает черты кантри благодаря применению натуральной древесины в его отделке.
Для тех, кто любит природу, активный отдых, большое пространство, такой дом точно придется по вкусу. Он поражает не только своей красотой, но и своей величиной, размерами участка. Здесь можно обрести полную гармонию, отдых от городской суеты.
Глядя на этот дом, сложно поверить, что он существует в реальности. Но это так, он поражает своей красотой. Дом выполнен в стиле рустик, это значит, что использованы натуральные материалы. Необработанные бревна так хорошо смотрятся на фоне современной цивилизации, приближают к природе.
Преимущество использования древесины состоит в том, что с нее легко формируется нужная конструкция, что позволяет специалистам воплотить в реальность многие идеи. Этот дом отличается большими окнами, интересной формой, отличной верандой.
Дом расположен на небольшом участке, но это не лишает его восхитительного вида. Он имеет небольшую террасу. Первый этаж имеет чудесную открытую планировку, большое остекление. Наверху есть помещения для детей. Внутри дома также все сделано из дерева.