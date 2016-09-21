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Красивые деревянные дома

Ksenia Zayarnyuk Ksenia Zayarnyuk
Дом из сруба, Ново-Рижское шоссе, Amazing Studio Светланы Панариной Amazing Studio Светланы Панариной Дома в рустикальном стиле
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Домами, сделанными из древесины, можно любоваться очень долго. Их естественная красота, экологичность несомненно подкупают. Поэтому для любителей такого рода дизайна предлагаем посмотреть красивые деревянные дома.

Дом с панорамным остеклением

​Дом под Харьковом ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Дома в скандинавском стиле
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

​Дом под Харьковом

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Такой дом и эстетичен, и практичен. Он имеет террасу с видом на сад, практичную планировку. Хоть и дом выполнен в стиле минимализм, он приобретает черты кантри благодаря применению натуральной древесины в его отделке.

Деревянный загородный дом

Дом из сруба, Ново-Рижское шоссе, Amazing Studio Светланы Панариной Amazing Studio Светланы Панариной Дома в рустикальном стиле
Amazing Studio Светланы Панариной

Дом из сруба, Ново-Рижское шоссе

Amazing Studio Светланы Панариной
Amazing Studio Светланы Панариной
Amazing Studio Светланы Панариной

Для тех, кто любит природу, активный отдых, большое пространство, такой дом точно придется по вкусу. Он поражает не только своей красотой, но и своей величиной, размерами участка. Здесь можно обрести полную гармонию, отдых от городской суеты.

Дом, как из сказки

Дом в Пушкино, Смарт Вуд Смарт Вуд Дома в рустикальном стиле
Смарт Вуд

Дом в Пушкино

Смарт Вуд
Смарт Вуд
Смарт Вуд

Глядя на этот дом, сложно поверить, что он существует в реальности. Но это так, он поражает своей красотой.  Дом выполнен в стиле рустик, это значит, что использованы натуральные материалы. Необработанные бревна так хорошо смотрятся на фоне современной цивилизации, приближают к природе.

Фантастический деревянный дом

Wooden houses. Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION. Дома в классическом стиле
Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.

Wooden houses.

Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.
Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.
Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.

Преимущество использования древесины  состоит в том, что с нее легко формируется нужная конструкция, что позволяет специалистам воплотить в реальность многие идеи. Этот дом отличается большими окнами, интересной формой, отличной верандой.

Деревянный дом в Японии

home sweet home, ATELIER TAMA ATELIER TAMA Дома в стиле кантри
ATELIER TAMA

ATELIER TAMA
ATELIER TAMA
ATELIER TAMA

Дом расположен на небольшом участке, но это не лишает его восхитительного вида. Он имеет небольшую террасу. Первый этаж имеет чудесную открытую планировку, большое остекление. Наверху есть помещения для детей. Внутри дома также все сделано из дерева.

Лучшие интерьеры бань и саун

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