Как оживить интерьер квартиры?

Домашняя обстановка, созданная с любовью, призвана создавать нам чувство уюта и защищенности. Каждому из нас хочется, чтобы дом заряжал энергией, создавал нужное настроение и выглядел стильно. Но иногда нам кажется, что этот цвет обоев или места расположения мебели уже не так радуют глаз. Тогда самое время приступить к кардинальным мерам и оживить интерьер вашего жизненного пространства.
В этой статье мы не будем говорить о глобальном ремонте, давайте лучше посмотрим, что можно сделать, не прибегая к молотку и гвоздям, а также к тяжелой финансовой артиллерии (смене мебели, к примеру). Итак, предлагаем несколько несложных идей от модных дизайнеров, как быстро и просто преобразить квартиру доступными средствами и без особых затрат.
Один из самых простых способов освежить облик спальни — переделать изголовье кровати. Посмотрите, это первое, что бросается в глаза в этой комнате. Небанальных вариантов существует великое множество: используйте старую ширму, оконные ставни, большое зеркало, грубые доски (в данном случае спилы деревьев), постер в раме и многое другое. Если подходящего варианта под рукой нет, изголовье можно просто нарисовать на стене или наклеить вместо него декоративные стикеры.
Яркая посуда украсит не только обеденный стол или полку в серванте. Достаньте бабушкин сервиз и отправьте его на стену. Составляйте композиции из одиноких экземпляров, оставшихся от старых комплектов, сувенирных тарелочек из путешествий и декоративных настенных тарелок.
Поиграйте с развеской — размещайте тарелки симметрично или хаотично. С формой — добавьте к круглым тарелкам квадратные или овальные. С фоном — сыграйте на контрасте или составьте однотонную композицию. Вместо тарелок можно использовать любые другие предметы: будь то коллекция плетеных мисок, ковбойских шляп или жостовских подносов.
Специалисты рекомендуют регулярно менять шторы и занавески в квартире с зимних на летние и наоборот. Не бойтесь насыщенных цветов. Повесьте зеленые, синие, бордовые, желтые шторы. Проникая сквозь яркую ткань, свет из окна окрасит помещение в жизнерадостные тона. Много примеров и советов по подбору штор вы найдете в этой статье.
И, конечно, самый универсальный вариант — живые цветы. Букеты из самых разнообразных цветов (от роз до ромашек), ветки и бамбук, живые растения в красивых горшках (кстати, горшки тоже можно покрасить). Обратите внимание на хризантемы. Они недорогие, продаются в самых разнообразных оттенках и очень долго стоят, по сравнению с другими цветами.
Нет времени ухаживать за цветами в горшках? Купите самые качественные и реалистичные композиции из искусственных цветов, расставьте их по полкам и стеллажам, и вы увидите, как преобразится ваш интерьер.
Барочному креслу не место на кухне или в столовой? — Кто это внушил вам такую странную мысль? На кухне (и в любой другой комнате) место той мебели, которая радует лично вас, на которой конкретно вам удобно сидеть. Если это классический бержер, то так тому и быть. Позвольте каждому члену семьи сидеть на том стуле, который лучше всего отражает его индивидуальность. А сгладить разницу между непохожими друг на друга стульями довольно легко: просто окрасьте каркасы в один цвет или смените обивку.
Еще один странный предрассудок: прятать велосипед на балконе. Принесите «железного друга» из гаража или тамбура — пусть займет почетное место на стене в гостиной. Есть и другие варианты — можно подвесить велосипед на креплениях под потолком, поставить на подоконник или даже на тумбу. Такой необычный способ хранения позволит творчески выразить вашу активную натуру, да и зимой будет напоминать о теплых деньках получше любых фотографий.
Привезите с дачи любимый гамак или плетеное садовое кресло «на зимовку». А потом оставьте их насовсем. «Уличные» предметы добавят домашнему интерьеру свежести, воздуха и летнего настроения. Кстати, чтобы повесить гамак, необязательно сверлить потолок. Сейчас можно найти модели и на массивных напольных опорах. При желании их легко будет передвинуть на другое место.
Удивительно, как новый ковер может изменить настроение в доме. Постелите яркий коврик в коридоре, поменяйте блеклый палас в гостиной на красочный ковер с интересным рисунком. Пусть цвета нового ковра перекликаются с оттенками подушек, картин, штор. Тогда даже экстремально яркие тона будут смотреться гармонично и стильно.
Зачем выбирать между несколькими зеркалами — просто повесьте над раковиной все, что вам нравится, сразу. Сочетайте экземпляры в винтажных рамах и современные увеличительные «стеклышки». Так вы сможете и зубы почистить с особым тщанием, и с удобством нанести самый сложный макияж. Приятный бонус — большое количество зеркал сделает ванную комнату светлее.
Пожалуй, самый простой способ добавить цвета и индивидуальности вашей комнате. Не бойтесь насыщенных оттенков. Больше красок — лучше настроение! Не можете найти подушки желаемых оттенков? Купите яркого ситца и сшейте наволочки самостоятельно.
В дизайне интерьера нет правил и запретов. Окружите себя теми цветами и предметами, которые поднимают настроение и делают вас счастливее. Единственный универсальный совет тем, кто боится ошибиться — не больше трех цветов в одном помещении. Сочетая три цвета в декоре вашей квартиры или дома, вы без труда создадите стильный и яркий интерьер.