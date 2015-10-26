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Как оживить интерьер квартиры?

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KOTESASHI HOUSE (小手指の家), TATO DESIGN：タトデザイン株式会社 TATO DESIGN：タトデザイン株式会社 Гостиная в средиземноморском стиле
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Домашняя обстановка, созданная с любовью, призвана создавать нам чувство уюта и защищенности. Каждому из нас хочется, чтобы дом заряжал энергией, создавал нужное настроение и выглядел стильно. Но иногда нам кажется, что этот цвет обоев или места расположения мебели уже не так радуют глаз. Тогда самое время приступить к кардинальным мерам и оживить интерьер вашего жизненного пространства.  

В этой статье мы не будем говорить о глобальном ремонте, давайте лучше посмотрим, что можно сделать, не прибегая к молотку и гвоздям, а также к тяжелой финансовой артиллерии (смене мебели, к примеру). Итак, предлагаем несколько несложных идей от модных дизайнеров, как быстро и просто преобразить квартиру доступными средствами и без особых затрат.

Смените изголовье кровати

экостиль kristinavoloshina Спальня в рустикальном стиле
kristinavoloshina

экостиль

kristinavoloshina
kristinavoloshina
kristinavoloshina

Один из самых простых способов освежить облик спальни — переделать изголовье кровати. Посмотрите, это первое, что бросается в глаза в этой комнате. Небанальных вариантов существует великое множество: используйте старую ширму, оконные ставни, большое зеркало, грубые доски (в данном случае спилы деревьев), постер в раме и многое другое. Если подходящего варианта под рукой нет, изголовье можно просто нарисовать на стене или наклеить вместо него декоративные стикеры.

Отправьте бабушкин сервиз на стену

Дизайн частного дома в поселке закрытого типа. Anarchi&И.Мальцев, AnARCHI AnARCHI Кухня в рустикальном стиле
AnARCHI

Дизайн частного дома в поселке закрытого типа. Anarchi&И.Мальцев

AnARCHI
AnARCHI
AnARCHI

Яркая посуда украсит не только обеденный стол или полку в серванте. Достаньте бабушкин сервиз и отправьте его на стену. Составляйте композиции из одиноких экземпляров, оставшихся от старых комплектов, сувенирных тарелочек из путешествий и декоративных настенных тарелок.

Поиграйте с развеской — размещайте тарелки симметрично или хаотично. С формой — добавьте к круглым тарелкам квадратные или овальные. С фоном — сыграйте на контрасте или составьте однотонную композицию. Вместо тарелок можно использовать любые другие предметы: будь то коллекция плетеных мисок, ковбойских шляп или жостовских подносов.

Смените шторы

Роскошь цвета фуксии, Solo Design Studio Solo Design Studio Спальня в классическом стиле Фиолетовый / Лиловый
Solo Design Studio

Роскошь цвета фуксии

Solo Design Studio
Solo Design Studio
Solo Design Studio

Специалисты рекомендуют регулярно менять шторы и занавески в квартире с зимних на летние и наоборот. Не бойтесь насыщенных цветов. Повесьте зеленые, синие, бордовые, желтые шторы. Проникая сквозь яркую ткань, свет из окна окрасит помещение в жизнерадостные тона. Много примеров и советов по подбору штор вы найдете в этой статье.

Цветы — лучший способ оживить интерьер

Oakland Bedroom Collection The Cotswold Company Спальня в стиле кантри Дерево
The Cotswold Company

Oakland Bedroom Collection

The Cotswold Company
The Cotswold Company
The Cotswold Company

И, конечно, самый универсальный вариант — живые цветы. Букеты из самых разнообразных цветов (от роз до ромашек), ветки и бамбук, живые растения в красивых горшках (кстати, горшки тоже можно покрасить). Обратите внимание на хризантемы. Они недорогие, продаются в самых разнообразных оттенках и очень долго стоят, по сравнению с другими цветами.

Нет времени ухаживать за цветами в горшках? Купите самые качественные и реалистичные композиции из искусственных цветов, расставьте их по полкам и стеллажам, и вы увидите, как преобразится ваш интерьер.

Сочетайте несочетаемое

Proyecto Vivienda en Country - Habitat Urbano Arquitectos, Estudio JP Estudio JP Столовая комната в стиле модерн
Estudio JP

Estudio JP
Estudio JP
Estudio JP

Барочному креслу не место на кухне или в столовой? — Кто это внушил вам такую странную мысль? На кухне (и в любой другой комнате) место той мебели, которая радует лично вас, на которой конкретно вам удобно сидеть. Если это классический бержер, то так тому и быть. Позвольте каждому члену семьи сидеть на том стуле, который лучше всего отражает его индивидуальность. А сгладить разницу между непохожими друг на друга стульями довольно легко: просто окрасьте каркасы в один цвет или смените обивку.

Храните велосипед на стене

homify Столовая комната в стиле лофт
homify

homify
homify
homify

Еще один странный предрассудок: прятать велосипед на балконе. Принесите «железного друга» из гаража или тамбура — пусть займет почетное место на стене в гостиной. Есть и другие варианты — можно подвесить велосипед на креплениях под потолком, поставить на подоконник или даже на тумбу. Такой необычный способ хранения позволит творчески выразить вашу активную натуру, да и зимой будет напоминать о теплых деньках получше любых фотографий.

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Поставьте уличную мебель дома

KOTESASHI HOUSE (小手指の家), TATO DESIGN：タトデザイン株式会社 TATO DESIGN：タトデザイン株式会社 Гостиная в средиземноморском стиле
TATO DESIGN：タトデザイン株式会社

TATO DESIGN：タトデザイン株式会社
TATO DESIGN：タトデザイン株式会社
TATO DESIGN：タトデザイン株式会社

Привезите с дачи любимый гамак или плетеное садовое кресло «на зимовку». А потом оставьте их насовсем. «Уличные» предметы добавят домашнему интерьеру свежести, воздуха и летнего настроения. Кстати, чтобы повесить гамак, необязательно сверлить потолок. Сейчас можно найти модели и на массивных напольных опорах. При желании их легко будет передвинуть на другое место.

Купите пестрый ковер

Einrichten mit Vintage - Mein eigenes Zuhause, Mighty Vintage Mighty Vintage Гостиные в эклектичном стиле
Mighty Vintage

Mighty Vintage
Mighty Vintage
Mighty Vintage

Удивительно, как новый ковер может изменить настроение в доме. Постелите яркий коврик в коридоре, поменяйте блеклый палас в гостиной на красочный ковер с интересным рисунком. Пусть цвета нового ковра перекликаются с оттенками подушек, картин, штор. Тогда даже экстремально яркие тона будут смотреться гармонично и стильно.

Повесьте в ванной сразу несколько зеркал

Departamento en Recoleta I, GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS Ванная комната в стиле модерн
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

Зачем выбирать между несколькими зеркалами — просто повесьте над раковиной все, что вам нравится, сразу. Сочетайте экземпляры в винтажных рамах и современные увеличительные «стеклышки». Так вы сможете и зубы почистить с особым тщанием, и с удобством нанести самый сложный макияж. Приятный бонус — большое количество зеркал сделает ванную комнату светлее.

Добавьте цвета с помощью ярких подушек

Higienópolis/SP, Thaisa Camargo Arquitetura e Interiores Thaisa Camargo Arquitetura e Interiores Гостиная в стиле модерн Многоцветный
Thaisa Camargo Arquitetura e Interiores

Thaisa Camargo Arquitetura e Interiores
Thaisa Camargo Arquitetura e Interiores
Thaisa Camargo Arquitetura e Interiores

Пожалуй, самый простой способ добавить цвета и индивидуальности вашей комнате. Не бойтесь насыщенных оттенков. Больше красок — лучше настроение! Не можете найти подушки желаемых оттенков? Купите яркого ситца и сшейте наволочки самостоятельно.

В дизайне интерьера нет правил и запретов. Окружите себя теми цветами и предметами, которые поднимают настроение и делают вас счастливее. Единственный универсальный совет тем, кто боится ошибиться — не больше трех цветов в одном помещении. Сочетая три цвета в декоре вашей квартиры или дома, вы без труда создадите стильный и яркий интерьер.

Модные светильники для столовой

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