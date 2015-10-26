Как оживить интерьер квартиры?

Домашняя обстановка, созданная с любовью, призвана создавать нам чувство уюта и защищенности. Каждому из нас хочется, чтобы дом заряжал энергией, создавал нужное настроение и выглядел стильно. Но иногда нам кажется, что этот цвет обоев или места расположения мебели уже не так радуют глаз. Тогда самое время приступить к кардинальным мерам и оживить интерьер вашего жизненного пространства.

В этой статье мы не будем говорить о глобальном ремонте, давайте лучше посмотрим, что можно сделать, не прибегая к молотку и гвоздям, а также к тяжелой финансовой артиллерии (смене мебели, к примеру). Итак, предлагаем несколько несложных идей от модных дизайнеров, как быстро и просто преобразить квартиру доступными средствами и без особых затрат.