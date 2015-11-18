9 полезных советов как защитить паркетный пол

В современном динамичном мире люди стали окружать себя предметами и материалами, которые неприхотливы в уходе и долговечны в эксплуатации. И поэтому все реже и реже можно встретить такое покрытие, как паркетный пол. Несомненно, он долго будет радовать глаз, если за ним правильно ухаживать, беречь и знать, как защитить паркетный пол.
Во-первых, это дерево. Древесина в быту человека используется издавна. Она теплая, она «мягкая», приятная на ощупь. Ногам всегда «уютно» на паркете.
Во-вторых, из паркетин можно выложить самые разнообразные фигурные рисунки: от традиционной «елочки» и «шахмат», до немыслимых силуэтов. А использование паркетных досок разных оттенков дает полет фантазии любому дизайнеру. В результате пол может превратиться в произведение искусства.
Но не каждый сейчас может позволить себе такой пол. Паркет – недешевое удовольствие. Его укладка требует кропотливой работы. Да и уход за ним должен быть очень тщательным. Паркетное покрытие очень чувствительно к влаге и механическим воздействиям. Поэтому если выбор сделан в его пользу, то стоит задуматься, как защитить паркетный пол.
Специалисты советуют проводить, прежде всего, профилактические мероприятия по сохранности паркета, что гораздо дешевле его ремонта.
Когда обладатели паркета задаются вопросом, как защитить паркетный пол, чтобы он дольше прослужил, речь, в первую очередь, идет о том, как за ним ухаживать регулярно.
Любой паркет обязательно покрывается либо лаком, либо масляно-восковым составом. В процессе уборки этот момент также необходимо учитывать. Главное правило – никакого мыла! Щелочная среда неблагоприятно влияет на парке тную доску. Паркетный пол с лаковым покрытием следует очищать с помощью специальных средств. Это могут быть концентраты, которые нужно разводить водой в определенных пропорциях, аэрозоли или готовые уже к применению растворы. В хозяйственных магазинах они представлены в большом ассортименте. Но рано или поздно на лаковом покрытии появляются микротрещинки от пыли, случайных механических повреждений.
Как защитить паркетный пол от дальнейшего разрушения – этот вопрос серьезно начинает волновать его хозяев. Для сохранности покрытия специалисты советуют проводить в 2-3 месяца обработку пола специальными средствами: полиролями или максимально разведенным лаком. Такая процедура сохраняет презентабельный вид паркета на длительное время.
Паркетный пол, обработанный масляными или восковыми покрытиями, визуально гораздо эффектнее лакового. Однако, он гораздо сильнее подвержен воздействию внешних агрессивных факторов. Вощенный пол можно чистить только специальными растворителями и средствами на основе воска. Здесь применима исключительно «сухая» уборка. Пол с масляным покрытием допускает влажную уборку, когда тряпка смачивается в водном растворе специальных средств, сильно отжимается, и только потом ею обрабатывается пол. Не стоит забывать, что проводить подобную уборку следует только вдоль волокон дерева.
Масляно-восковое покрытие необходимо периодически обновлять несколько раз в год, та кже как и лаковое. Для этого в магазинах можно приобрести специальную в осковую мастику или олифу. Стоит отметить, что при использовании пылесоса во время уборки, необходимо надеть специальную насадку для паркетного пола, дабы избежать царапин на покрытии. А пароочиститель применять нельзя, т.к. лишняя вода – серьезный враг такого пола.
Для максимально длительного сохранения паркета нужно не забывать, как защитить паркетный пол от влаги. Поскольку это, по сути, деревянный пол, то в помещении необходимо создавать комфортную влажность.
При сильно сухом воздухе паркетины могут пересыхать, образуя трещинки, что влечет за собой постепенное разрушение пола. Для решения данной проблемы можно использовать увлажнитель воздуха или поставить аквариум, что эстетически гораздо выгодней выглядит.
Если воздух, напротив, слишком влажный и сырой, паркет охотно впитывает в себя влагу, что, несомненно, приводит к серьезной деформации пола. Иногда паркет может даже «подняться». Тогда следует использовать осушители воздуха.
Вообще, нужно следить за тем, чтобы влажность в помещении была ориентировочно 75%. Для этого стоит приобрести измеритель влажности.
Колоссальный урон паркетному покрытию может нанести обычная мебель. Поэтому стоит сразу задумываться, как защитить паркетный пол от царапающих его ножек, колесиков и т.д.
Самый активный враг паркета – это мебель на колесиках. Кресла, журнальные столики и прочее могут сильно навредить полу. Для устранения этой проблемы можно использовать прозрачные силиконовые коврики. Если заменить мебельные колесики на резиновые, то и шума в доме будет гораздо меньше, и паркет не пострадает.
На ножки остальной мебели (например, табуреток, стульев, диванов, кресел и т.д.) стоит приклеить войлочные накладки. Это будет действительно спасением для паркета. Некоторые хозяйки на ножки стульев одевают специально связанные «носочки». Помимо функциональной роли они несут и эстетическую нагрузку, если их вид органично сочетается с общим интерьером помещения.
Когда в доме живут домашние питомцы, то вопрос как защитить паркетный пол еще более расширяется. Когти животных могут серьезно навредить паркету. Кроме того, если речь идет о собаках, то после их выгула на улице, на лапах они несут куски грязи, мелкие камушки, песок и т.д. Все это просто губительно для покрытия. Поэтому следует следить за чистотой лап питомцев. Если есть возможность, то одевать животным носочки (правда, не каждому любимцу это понравится).
Иногда от животных случаются мокрые пятна на паркете. Такое серьезное испытание он вряд ли выдержит, т.к. если вовремя не обнаружить проблему, то пятна могут остаться навсегда, вплоть до следующей циклевки пола.
Поэтому, заводя себе братьев наших меньших, стоит подумать, как защитить паркетный пол от них, или вообще тогда отказаться от такого покрытия и заменить его на что-нибудь менее прихотливое.
Как ни странно это звучит, но паркет следует защищать и от самих хозяев. Обладателям паркетного пола следует уяснить для себя определенные правила.
Никаких каблуков или обуви с протекторами! Ходить по паркету следует только в мягких тапочках. Всех гостей также надо переобувать в мягкую обувь. Конечно, но только паркетный пол нуждаеться в защите и бережном уходе, другие виды напольных покрытий, не исключение.
Разливать на пол ничего нельзя, особенно если это красное вино. Пятна и отвратительный внешний вид – гарантированы. Поэтому устраивать застолья на паркете не стоит. В крайнем случае, временно застелите место празднования покрывалами, структура которых не должна быть жесткой, т.к. появятся мелкие царапины. Именно по этой причине не рекомендуется покрывать паркет коврами. У них очень грубая основа, которая оставит после себя след. В крайнем случае, следует использовать силиконовую подложку.
Рассмотрев все советы специалистов, как защитить паркетный пол, может создаться впечатление, что паркет – это великая морока. На самом деле, если приучиться выполнять эти рекомендации от наших мастеров, ухаживать за полом будет не так сложно. А результат – роскошное, экологически чистое покрытие, которым не каждый может похвастаться.
Делайте свой выбор, и если он окажется в пользу паркетного пола, не забудьте вновь прочесть нашу статью!