9 полезных советов как защитить паркетный пол

В современном динамичном мире люди стали окружать себя предметами и материалами, которые неприхотливы в уходе и долговечны в эксплуатации. И поэтому все реже и реже можно встретить такое покрытие, как паркетный пол. Несомненно, он долго будет радовать глаз, если за ним правильно ухаживать, беречь и знать, как защитить паркетный пол.

Во-первых, это дерево. Древесина в быту человека используется издавна. Она теплая, она «мягкая», приятная на ощупь. Ногам всегда «уютно» на паркете.

Во-вторых, из паркетин можно выложить самые разнообразные фигурные рисунки: от традиционной «елочки» и «шахмат», до немыслимых силуэтов. А использование паркетных досок разных оттенков дает полет фантазии любому дизайнеру. В результате пол может превратиться в произведение искусства.

Но не каждый сейчас может позволить себе такой пол. Паркет – недешевое удовольствие. Его укладка требует кропотливой работы. Да и уход за ним должен быть очень тщательным. Паркетное покрытие очень чувствительно к влаге и механическим воздействиям. Поэтому если выбор сделан в его пользу, то стоит задуматься, как защитить паркетный пол.

Специалисты советуют проводить, прежде всего, профилактические мероприятия по сохранности паркета, что гораздо дешевле его ремонта.