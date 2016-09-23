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9 бюджетных хитростей для создания лучшего интерьера

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homify Гостиные в эклектичном стиле Мех Серый
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Вы сделали ремонт в своей квартире и поняли, что чего-то не хватает? Скорее всего вашему новому семейному гнездышку необходим уют и дополнительное обустройство. В нашей новой книге идей мы поделимся с читателем небольшими секретами, которые помогут сделать интерьер максимально привлекательным.

Хорошо там, где порядок

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Перефразируя известную поговорку, скажем, что, «чистота — залог успеха!» Ни одно помещение не будет выглядеть красиво, если в нем беспорядок. Вещи должны находиться там, где им отведено соответствующее место. Хаос и наличие большого количества безделушек может сбить с толку любого человека. Если в вашем доме или квартире имеются стеклянные перегородки или предметы мебели, не забывайте ухаживать за ними правильными способами

Уют можно создать при помощи балдахина

Wohnzimmer , Egger´s Einrichten INETRIOR DESIGN Egger´s Einrichten INETRIOR DESIGN Спальня в эклектичном стиле
Egger´s Einrichten INETRIOR DESIGN

Egger´s Einrichten INETRIOR DESIGN
Egger´s Einrichten INETRIOR DESIGN
Egger´s Einrichten INETRIOR DESIGN

Балдахин над кроватью является одним из самых недорогих способов украшения спальной комнаты. Полупустая и бледная спальня преобразится и будет выглядеть абсолютно роскошно.

Искусственный мех

homify Гостиные в эклектичном стиле Мех Серый
homify

homify
homify
homify

Современные ковры, имитирующие натуральный мех, вряд ли можно уличить в плохом качестве. Такая инвестиция поможет облагородить даже самый скучный интерьер. К тому же, за ним намного легче ухаживать.

Не стоит прятать собственные шедевры

Komplettsanierung eines Mehrfamilienhauses, von Mann Architektur GmbH von Mann Architektur GmbH Спальня в рустикальном стиле
von Mann Architektur GmbH

von Mann Architektur GmbH
von Mann Architektur GmbH
von Mann Architektur GmbH

Если в вашем фотоархиве есть несколько снимков, достойных внимания, не стыдитесь распечатать их в большом формате, поместить в багет и повесить на стену. Собственная картина или обычная репродукция также сможет стать добротным украшением любого помещения.

Сочетание узоров и орнаментов

Quarto Azul, Ângela Pinheiro Home Design Ângela Pinheiro Home Design Спальня в эклектичном стиле
Ângela Pinheiro Home Design

Ângela Pinheiro Home Design
Ângela Pinheiro Home Design
Ângela Pinheiro Home Design

Выбирать текстиль одного цвета со стенами не рекомендуется, но эксперименты с узорами, отнюдь, не возбраняются. Сочетайте и комбинируйте материалы, оттенки и фактуры. Если вы сомневаетесь в собственном выборе, обратитесь за советом к нашим специалистам по текстилю. 

Свежие цветы

Concrete flower vase Betoniu GmbH Балкон, веранда и террасаРастения
Betoniu GmbH

Concrete flower vase

Betoniu GmbH
Betoniu GmbH
Betoniu GmbH

Растения и только что срезанные цветы всегда неотразимы. Несколько букетов в самых простых стеклянных вазах придают помещению лоск и свежесть.

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Зрительная обманка

Bedroom by WN Interiors WN Interiors + WN Store Спальня в стиле модерн
WN Interiors + WN Store

Bedroom by WN Interiors

WN Interiors + WN Store
WN Interiors + WN Store
WN Interiors + WN Store

Высокие потолки — это всегда красиво. Но если вы не живете в доме-постройке 19 века, то мы рекомендуем повесить шторы на максимально близком к потолку расстоянии. Хороший визуальный эффект обеспечен.

Свет все решает

Our Ozero crystal chandelier in Anna Casa showroom Manooi Конференц-центры в стиле модерн Прозрачный Офисы и магазины
Manooi

Our Ozero crystal chandelier in Anna Casa showroom

Manooi
Manooi
Manooi

Есть только одна вещь, способная подчеркнуть достоинства или недостатки вашего жилья. Речь идет об освещении. Одной изящной люстры будет мало, поэтому лучше всего продумать световой сценарий еще на этапе ремонта и купить, помимо прочего, торшеры или настольные лампы.

Подробнее об этом в книге идей Креативное освещение.

Уют в ванной

関町北の家, アトリエ スピノザ アトリエ スピノザ Ванная комната в стиле минимализм
アトリエ スピノザ

アトリエ スピノザ
アトリエ スピノザ
アトリエ スピノザ

Стильная ванная комната — это важно. Здесь вы приводите себя в порядок, ухаживаете за собой и своим телом. Однажды оборудовав это помещение со вкусом, проблемы уйдут на второй план.

5 секретов идеального газона

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