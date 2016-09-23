9 бюджетных хитростей для создания лучшего интерьера

Есть только одна вещь, способная подчеркнуть достоинства или недостатки вашего жилья. Речь идет об освещении. Одной изящной люстры будет мало, поэтому лучше всего продумать световой сценарий еще на этапе ремонта и купить, помимо прочего, торшеры или настольные лампы.

Подробнее об этом в книге идей Креативное освещение .