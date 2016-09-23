9 бюджетных хитростей для создания лучшего интерьера

Вы сделали ремонт в своей квартире и поняли, что чего-то не хватает? Скорее всего вашему новому семейному гнездышку необходим уют и дополнительное обустройство. В нашей новой книге идей мы поделимся с читателем небольшими секретами, которые помогут сделать интерьер максимально привлекательным.
Перефразируя известную поговорку, скажем, что, «чистота — залог успеха!» Ни одно помещение не будет выглядеть красиво, если в нем беспорядок. Вещи должны находиться там, где им отведено соответствующее место. Хаос и наличие большого количества безделушек может сбить с толку любого человека. Если в вашем доме или квартире имеются стеклянные перегородки или предметы мебели, не забывайте ухаживать за ними правильными способами.
Балдахин над кроватью является одним из самых недорогих способов украшения спальной комнаты. Полупустая и бледная спальня преобразится и будет выглядеть абсолютно роскошно.
Современные ковры, имитирующие натуральный мех, вряд ли можно уличить в плохом качестве. Такая инвестиция поможет облагородить даже самый скучный интерьер. К тому же, за ним намного легче ухаживать.
Если в вашем фотоархиве есть несколько снимков, достойных внимания, не стыдитесь распечатать их в большом формате, поместить в багет и повесить на стену. Собственная картина или обычная репродукция также сможет стать добротным украшением любого помещения.
Выбирать текстиль одного цвета со стенами не рекомендуется, но эксперименты с узорами, отнюдь, не возбраняются. Сочетайте и комбинируйте материалы, оттенки и фактуры. Если вы сомневаетесь в собственном выборе, обратитесь за советом к нашим специалистам по текстилю.
Растения и только что срезанные цветы всегда неотразимы. Несколько букетов в самых простых стеклянных вазах придают помещению лоск и свежесть.
обманка
Высокие потолки — это всегда красиво. Но если вы не живете в доме-постройке 19 века, то мы рекомендуем повесить шторы на максимально близком к потолку расстоянии. Хороший визуальный эффект обеспечен.
Есть только одна вещь, способная подчеркнуть достоинства или недостатки вашего жилья. Речь идет об освещении. Одной изящной люстры будет мало, поэтому лучше всего продумать световой сценарий еще на этапе ремонта и купить, помимо прочего, торшеры или настольные лампы.
Подробнее об этом в книге идей
Креативное освещение.