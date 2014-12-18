Квартира мечты в Париже

Кто не мечтал пожить в Париже? Столица красоты и моды расположена на берегах реки Сены. В этом городе заскучать просто невозможно – огромное количество исторических достопримечательностей, величественная архитектура и множество уютных кафе превратят вашу жизнь в нескончаемый праздник. Для кого-то каждый день просыпаться и засыпать в Париже – это реальность, а для других – все еще мечта, которая обязательно сбудется, стоит лишь приложить к этому немного усилий.
Несложно догадаться, что цены на аренду квартиры в столице Любви немаленькие. Зачастую в обмен на жизнь в самом красивом городе мира парижанам приходится ютиться в крошечных квартирках, в которые не так просто вместить все необходимое для жизни. Сегодняшняя квартира – яркий пример того, как ловко парижские дизайнеры интерьера адаптируют свои креативные идеи под малометражные столичные квартиры.
Свежесть и яркость – именно такие эпитеты лучше всего подходят для этой квартиры. Дизайнер Barbara Sterkers, знакомая нам по проекту ’До&После: Как строился крутой французский лофт’, позаботилась о том, чтобы стены и предметы мебели были выполнены в светлых тонах. Таким образом, пространство квартиры кажется значительно больше.
В интерьере этой комнаты современность встречается с классикой. За широкими раздижными дверями балкона открывается прекрасный вид на Париж с высоты птичьего полета. Яркие зеленые растения, посаженные вдоль балконных перил оттеняют узость пространства.
Слева от классического широкого стола расположился угловой диван, журнальный столик и главный сюрприз этой парижской квартиры – настоящий камин, вмонтированный в шкаф с зеркалом. Темно-синий цвет шкафа создает приятный контраст белому и серому цветам, доминирующим в интерьере.
Гостиная плавно переходит в столовую и небольшую кухню. Разделяет их элентная стеклянная дверь. Деревянный столик, стены, выкрашенные в матовый цвет и табличка ’a tabola’, означающая
стол чем-то напоминают интерьер небольшого и уютного итальянского кафе. В конце кухни располагается большое окно, визуально расширяющее ее узкое пространство.
В ванной комнате царит атмосфера элегантного минимализма. Ослепительно белый цвет оттеняет темная крупная керамическая плитка, поверхность которой напоминает мрамор. Необычная форма раковин привлекает внимание.
Уголок спальной, представленный на фото, говорит о том, в этой комнате дизайнер не отступила от общей концепции – интерьер спальной соединяет в себе современность с элементами винтажа. Тумбочка в стиле ’потертый шик’ и металлическая ваза огранично сочетаются с необычной настенной лампой и кроватью, перила которой покрыты серой обивкой.