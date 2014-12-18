Квартира мечты в Париже

Кто не мечтал пожить в Париже? Столица красоты и моды расположена на берегах реки Сены. В этом городе заскучать просто невозможно – огромное количество исторических достопримечательностей, величественная архитектура и множество уютных кафе превратят вашу жизнь в нескончаемый праздник. Для кого-то каждый день просыпаться и засыпать в Париже – это реальность, а для других – все еще мечта, которая обязательно сбудется, стоит лишь приложить к этому немного усилий.

Несложно догадаться, что цены на аренду квартиры в столице Любви немаленькие. Зачастую в обмен на жизнь в самом красивом городе мира парижанам приходится ютиться в крошечных квартирках, в которые не так просто вместить все необходимое для жизни. Сегодняшняя квартира – яркий пример того, как ловко парижские дизайнеры интерьера адаптируют свои креативные идеи под малометражные столичные квартиры.