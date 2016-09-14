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8 садовых комнат, где вы найдете уединение и покой

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Summer House, Blackheath, Fraser Brown MacKenna Architects Fraser Brown MacKenna Architects Гостиная в стиле модерн
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Садовая комната возникла как элемент паркостроительства еще в Древнем Риме. В период эпохи Возрождения она становится характерной частью итальянских парков и получает название giardino segreto (тайный сад – прим.). Обычно такая комната представляла собой залу, отделенную с трех сторон стеной или высокой зеленой изгородью. Четвертая стена – полузакрытая или полностью открытая позволяла любоваться перспективой пейзажа. По сей день садовые комнаты возводятся для создания удобного местечка для уединения и иногда  используется для размещения гостей.

№1 Загородный офис

Un CUBE dans mon jardin, Frédéric TABARY Frédéric TABARY Сад Беседки и теплицы
Frédéric TABARY

Frédéric TABARY
Frédéric TABARY
Frédéric TABARY

Обзавестись такой постройкой может оказаться весьма полезно, так как домик сам по себе функционален. Помимо возможности отдельного размещения гостей, здесь также можно оборудовать мини-офис или библиотеку. Только представьте себе идеальный рабочий день: вы работаете в саду, не выходя из комнаты, при этом находитесь всего в нескольких шагах от дома. Что может быть прекраснее офиса с видом на зеленый сад?

№ 2 Любимый сад

Summer House, Blackheath, Fraser Brown MacKenna Architects Fraser Brown MacKenna Architects Гостиная в стиле модерн
Fraser Brown MacKenna Architects

Summer House, Blackheath

Fraser Brown MacKenna Architects
Fraser Brown MacKenna Architects
Fraser Brown MacKenna Architects

Строительство садовых комнат обычно представляет из себя возведение за сравнительно небольшие деньги дополнительное жилое пространство, которое идеально вписывается в дизайн дома и сада. При этом постройка может находиться в абсолютно любой точке участка, даже самой удаленной.

№3 Трапеза на свежем воздухе

Ecocube, ecospace españa ecospace españa Сад Беседки и теплицы
ecospace españa

ecospace españa
ecospace españa
ecospace españa

Проведите романтический вечер с супругом/супругой или пригласите близких друзей для совместного отдыха на лоне природы. Маленькая кухня, стол, стулья и переносной гриль — вот все, что вам необходимо для идеальной вечерней трапезы.

№4 В звездной галактике

SPACE PANEL, SPACE GARDEN SPACE GARDEN Сад Беседки и теплицы
SPACE GARDEN

SPACE GARDEN
SPACE GARDEN
SPACE GARDEN

Вовсе не обязательно принимать «темную сторону Силы», чтобы удивить соседей своей любовью к знаменитой фантастической саге о звездных приключениях!

№5 Дегустационный зал

homify Сад Беседки и теплицы
homify

homify
homify
homify

Как и в предыдущем примере, садовая комната способна стать местом для занятий любимым делом. Дизайн-проект может отождествлять ваши увлечения и хобби.

№6 Перемещение в пространстве

Un CUBE dans mon jardin, Frédéric TABARY Frédéric TABARY Сад Беседки и теплицы
Frédéric TABARY

Frédéric TABARY
Frédéric TABARY
Frédéric TABARY

Стеклянный прицеп или «домик на колесах» — это оригинально, стильно и практично. Посмотрите, во что может трансформироваться предыдущий пример. 

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№7 Практичное использование

Drewutnia drewniana, Wood Art Stolarstwo Wood Art Stolarstwo Сад Беседки и теплицы Твердая древесина Серый
Wood Art Stolarstwo

Wood Art Stolarstwo
Wood Art Stolarstwo
Wood Art Stolarstwo

Не знаете, где держать садовый инструмент и поленья для топки? Садовая комната со специально отведенной зоной для хранения инвентаря обязательно вам пригодится.

№8 Детские шалости

Un CUBE dans mon jardin, Frédéric TABARY Frédéric TABARY Сад Беседки и теплицы
Frédéric TABARY

Frédéric TABARY
Frédéric TABARY
Frédéric TABARY

Ваши дети отныне будут отлично проводить время в саду. Помимо игрового комплекса, разместите в садовом домике зоны для отдыха и творчества. Кто знает, может быть красивые цветы вдохновят маленьких шалунов на создание акварельных шедевров…

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