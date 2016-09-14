8 садовых комнат, где вы найдете уединение и покой

Садовая комната возникла как элемент паркостроительства еще в Древнем Риме. В период эпохи Возрождения она становится характерной частью итальянских парков и получает название giardino segreto (тайный сад – прим.). Обычно такая комната представляла собой залу, отделенную с трех сторон стеной или высокой зеленой изгородью. Четвертая стена – полузакрытая или полностью открытая позволяла любоваться перспективой пейзажа. По сей день садовые комнаты возводятся для создания удобного местечка для уединения и иногда используется для размещения гостей.
Обзавестись такой постройкой может оказаться весьма полезно, так как домик сам по себе функционален. Помимо возможности отдельного размещения гостей, здесь также можно оборудовать мини-офис или библиотеку. Только представьте себе идеальный рабочий день: вы работаете в саду, не выходя из комнаты, при этом находитесь всего в нескольких шагах от дома. Что может быть прекраснее офиса с видом на зеленый сад?
Строительство садовых комнат обычно представляет из себя возведение за сравнительно небольшие деньги дополнительное жилое пространство, которое идеально вписывается в дизайн дома и сада. При этом постройка может находиться в абсолютно любой точке участка, даже самой удаленной.
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Как и в предыдущем примере, садовая комната способна стать местом для занятий любимым делом. Дизайн-проект может отождествлять ваши увлечения и хобби.
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Ваши дети отныне будут отлично проводить время в саду. Помимо игрового комплекса, разместите в садовом домике зоны для отдыха и творчества. Кто знает, может быть красивые цветы вдохновят маленьких шалунов на создание акварельных шедевров…
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