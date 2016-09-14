8 садовых комнат, где вы найдете уединение и покой

Обзавестись такой постройкой может оказаться весьма полезно, так как домик сам по себе функционален. Помимо возможности отдельного размещения гостей, здесь также можно оборудовать мини-офис или библиотеку. Только представьте себе идеальный рабочий день: вы работаете в саду, не выходя из комнаты, при этом находитесь всего в нескольких шагах от дома. Что может быть прекраснее офиса с видом на зеленый сад?