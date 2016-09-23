5 секретов идеального газона

Хороший газон на участке – это как натуральный паркет в доме, финишная отделка вашего участка. По нему приятно ходить босиком, он может стать ковром для детских игр и не даст сорнякам оккупировать ваши владения. Газону найдется место практически в любом стиле ландшафтного дизайна, на его фоне впишутся любые клумбы и злаки, отдельные кусты и деревья, пруды и альпийские горки.
Как сделать газон на участке так, чтобы он не потребовал переделки и радовал долгие годы? Читайте в этой статье!
Косите часто и остро заточенными лезвиями. Если ваша мечта – идеальный газон, то ключом к ее осуществлению является частое кошение, которое сделает траву гуще и не даст пробиться сорнякам. Следите за тем, чтобы ножи газонокосилки были хорошо заточенными, иначе трава будет выглядеть неаккуратно и станет уязвимой к болезням. Определить, что лезвие затупилось, можно по качеству работы газонокосилки – если получается не ровный ряд скошенной травы, а «прорубленный» (трава не срезается, а отрубается), это значит, что лезвие требует заточки.
Не стригите слишком коротко. Специалисты по уходу за полями для гольфа стригут траву короче, чтобы добиться эффекта более плотного газона, но минусом коротко подстриженной травы является то, что она быстрее отрастает. Чем короче вы стрижете траву, тем больше удобрений и воды вам понадобится, и все это в результате еще больше усложнит процесс ухода за газоном.
Никогда не срезайте больше одной трети от высоты травы за один раз. Если высота травы составляет 6 сантиметров, срежьте 2 сантиметра или меньше. Даже если вам необходимо скосить высокую траву, рекомендуется сначала срезать только верхушку, и только через несколько дней достригать остальную часть до нужного размера. Срежете больше, и вы рискуете повредить растительный покров, на восстановление которого уйдет два, а то и три цикла кошения.
Существует ошибочное мнение, что вырастить газон своими руками невозможно и, чтобы придать траве красивый сочный цвет, нужно использовать как можно больше удобрений. Однако, это вовсе не так. Чрезмерное удобрение провоцирует быстрый рост травы, и стричь газон придется чаще, а мы этого не хотим. Чрезмерное удобрение к тому же наносит вред окружающей среде: удобрения смываются в ручьи и водоемы, затягивая их ряской. Так что стоит внимательно следить за тем, куда вы сыпете удобрение, и сметать просыпавшееся удобрение с земли на газон.
Если вы хотите точно определить, что нужно вашему газону, раз в три-четыре года проверяйте состав почвы, и отправляйте образец грунта в местную исследовательскую лабораторию. Подобный анализ стоит около 2000 рублей и поможет определить качество почвы и ее состав, включая содержание солей, органических веществ, нитратов, азота, фосфора и извести. Полученный результат вы можете отнести в ближайший магазин садово-огородных принадлежностей, где вам помогут подобрать удобрения и добавки, подходящие именно для вашего газона.
Выбор семян газонной травы – первый секрет будущего успеха. Частая ошибка садоводов заключается в покупке одного типа травы для всего участка. Правильным же будет приобретение как минимум двух типов посевного материала – для освещенных и для затененных зон. Поэтому вам необходимо четко определиться, какой процент территории находится постоянно в тени, а какой имеет достаточное освещение, чтобы купить нужное количество «газонки».
Поливайте обильно, но не часто. Самой главной ошибкой, совершаемой большинством владельцев газонов, является чрезмерный полив газона, который вызывает рост излишней растительности (неприглядного густого комка спутанных корней между травой и почвой). Ежедневный полив мешает корням уйти глубоко в почву и к тому же является бесполезной тратой воды. Вместо этого лучше поливать газон редко, но обильно, и внимательно следить за тем, не требуется ли газону дополнительный полив.
Полив газона необходим, если:
• Вы чувствуете сопротивление, когда втыкаете в землю отвертку или стальной прут;
• Трава начинает приобретать легкий синеватый оттенок;
• Примятая после хождения по газону трава не поднимается обратно.
Идеальный газон, конечно же, не должен иметь сорняков и болезней, на нем должна быть только густая, яркая и сильная трава. Если сорняков на газоне немного, выдерните их вручную или используйте корнеудалитель, садовый инструмент с металлическим наконечником в форме вилки. Внимательно рассмотрев свой газон, вы, возможно, захотите подождать, пока проблема решится сама или даже оставите все как есть, как часто и делают профессионалы по уходу за гольф.
Если же вы считаете, что дополнительная помощь в борьбе с сорняками вам все же не помешает, можете выбрать один из двух видов гербицидов: Предвсходовые предотвращают прорастание семян и обычно применяются раз в год. Послевсходовые используются, когда семена уже проросли.
Выращивайте густую траву, и сорнякам будет не пробиться.