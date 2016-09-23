5 секретов идеального газона

Косите часто и остро заточенными лезвиями. Если ваша мечта – идеальный газон, то ключом к ее осуществлению является частое кошение, которое сделает траву гуще и не даст пробиться сорнякам. Следите за тем, чтобы ножи газонокосилки были хорошо заточенными, иначе трава будет выглядеть неаккуратно и станет уязвимой к болезням. Определить, что лезвие затупилось, можно по качеству работы газонокосилки – если получается не ровный ряд скошенной травы, а «прорубленный» (трава не срезается, а отрубается), это значит, что лезвие требует заточки.

Не стригите слишком коротко. Специалисты по уходу за полями для гольфа стригут траву короче, чтобы добиться эффекта более плотного газона, но минусом коротко подстриженной травы является то, что она быстрее отрастает. Чем короче вы стрижете траву, тем больше удобрений и воды вам понадобится, и все это в результате еще больше усложнит процесс ухода за газоном.

Никогда не срезайте больше одной трети от высоты травы за один раз. Если высота травы составляет 6 сантиметров, срежьте 2 сантиметра или меньше. Даже если вам необходимо скосить высокую траву, рекомендуется сначала срезать только верхушку, и только через несколько дней достригать остальную часть до нужного размера. Срежете больше, и вы рискуете повредить растительный покров, на восстановление которого уйдет два, а то и три цикла кошения.