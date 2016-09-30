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Лучшие ремонты гостиных комнат

Ksenia Zayarnyuk Ksenia Zayarnyuk
STRIKE, PADIGLIONE B PADIGLIONE B Гостиная в стиле модерн Бетон Серый
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Обычно заказчики стремятся получить лучший интерьер для своей гостиной. И это неудивительно, ведь в этом помещении часто собирается не только семья, но и гости. Поэтому представляем вам лучшие ремонты гостиных, которые обязательно понравятся многим.

До: гостиная, нуждающаяся в срочном редизайне

STRIKE, PADIGLIONE B PADIGLIONE B
PADIGLIONE B

PADIGLIONE B
PADIGLIONE B
PADIGLIONE B

Гостиная в форме буквы Г с одним окном не обеспечивает достаточное количество света, что создает темные уголки в комнате. Вся старая отделка будет удалена, а для дизайна интерьера будет выбрана более подходящая цветовая схема.

После: современный дизайн

STRIKE, PADIGLIONE B PADIGLIONE B Гостиная в стиле модерн Бетон Серый
PADIGLIONE B

PADIGLIONE B
PADIGLIONE B
PADIGLIONE B

Гостиная, благодаря светлой отделке и дополнительной подсветке, теперь не выглядит так темно. Также было использовано пространство коридора и прихожей для того, чтобы расширить гостиную. Кажется, что коридор стал частью комнаты.

До: гостиная до ремонта

HOME STAGING MIESZKANIA 52M² NA SPRZEDAŻ, Better Home Interior Design Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

Better Home Interior Design
Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

В этой комнате был применен новый прием переделки – стейджинг. Это не легкий ремонт. Также при этом не заменяют окна, двери, плитку, но при необходимости это не исключено. Для такого редизайна нужен новый декор, текстиль и старая мебель.

После: результаты стейджинга

HOME STAGING MIESZKANIA 52M² NA SPRZEDAŻ, Better Home Interior Design Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

Better Home Interior Design
Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

Здесь старый паркет был заменен на ламинат, все стены покрашены в белый цвет, добавлены шторы, постеры, плед и пара предметов декора. Заметьте, что диван, кресла и столик гармонично вписались в новый интерьер.

До: старомодный дизайн

Remodelação Interior de Apartamento - Porto, Germano de Castro Pinheiro, Lda Germano de Castro Pinheiro, Lda Столовая комната в стиле модерн
Germano de Castro Pinheiro, Lda

Germano de Castro Pinheiro, Lda
Germano de Castro Pinheiro, Lda
Germano de Castro Pinheiro, Lda

Жителям этой квартиры очень повезло. Главный проводник тепла и уюта уже присутствует в их доме. Но комната нуждается в современном дизайне, обновлении интерьера.

После: уютная комната

Remodelação Interior de Apartamento - Porto, Germano de Castro Pinheiro, Lda Germano de Castro Pinheiro, Lda Гостиная в стиле модерн
Germano de Castro Pinheiro, Lda

Germano de Castro Pinheiro, Lda
Germano de Castro Pinheiro, Lda
Germano de Castro Pinheiro, Lda

Как мы видим, архитекторы изменили форму каминного портала на строгий прямоугольник, это соответствует стилю минимализм. Вокруг камина теперь есть уютный уголок отдыха. Напольное покрытие также изменилось – вместо плитки теперь пол из светлого дерева.

Современный стиль и немецкое качество

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