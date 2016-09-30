Лучшие ремонты гостиных комнат

Обычно заказчики стремятся получить лучший интерьер для своей гостиной. И это неудивительно, ведь в этом помещении часто собирается не только семья, но и гости. Поэтому представляем вам лучшие ремонты гостиных, которые обязательно понравятся многим.
Гостиная в форме буквы Г с одним окном не обеспечивает достаточное количество света, что создает темные уголки в комнате. Вся старая отделка будет удалена, а для дизайна интерьера будет выбрана более подходящая цветовая схема.
Гостиная, благодаря светлой отделке и дополнительной подсветке, теперь не выглядит так темно. Также было использовано пространство коридора и прихожей для того, чтобы расширить гостиную. Кажется, что коридор стал частью комнаты.
В этой комнате был применен новый прием переделки – стейджинг. Это не легкий ремонт. Также при этом не заменяют окна, двери, плитку, но при необходимости это не исключено. Для такого редизайна нужен новый декор, текстиль и старая мебель.
Здесь старый паркет был заменен на ламинат, все стены покрашены в белый цвет, добавлены шторы, постеры, плед и пара предметов декора. Заметьте, что диван, кресла и столик гармонично вписались в новый интерьер.
Жителям этой квартиры очень повезло. Главный проводник тепла и уюта уже присутствует в их доме. Но комната нуждается в современном дизайне, обновлении интерьера.
Как мы видим, архитекторы изменили форму каминного портала на строгий прямоугольник, это соответствует стилю минимализм. Вокруг камина теперь есть уютный уголок отдыха. Напольное покрытие также изменилось – вместо плитки теперь пол из светлого дерева.