Как сделать ремонт при минимальных вложениях?

Сделать современный ремонт квартиры и заплатить при этом минимум денег, разве есть такой человек, который отказался бы от такого предложения? При правильном подходе к делу этого может добиться абсолютно любой. Соблюдая определенный порядок действий, можно выполнить ремонт качественно, но при этом сэкономить.
Если в планах ремонт в квартире для личного проживания и при этом средств не достаточно для проведения капитального ремонта, необходимо усвоить что в ремонте этапы проведения так же важны как и в лечении. Комплекс проведения необходимых работ может отличатся там, где можно сэкономить. Например нам необходимо сделать ремонт в 1 комнатной квартире в новостройке. Бюджет, которым мы располагаем упирается в отметку 400 000 руб. Этой суммы сейчас хватает на проведение ремонта с некоторыми оговорками. Проведение черновых работ съедает сумму в пределах 200 000 руб. Чистовая отделка в бюджетном ремонте играет ключевую роль, именно на этом этапе можно обыграть дизайн при помощи комбинации и предметов декора.
Начать ремонт нужно не с составления сметы и не с покупки материалов, хотя без этого не обойтись, а с принятия решения: доверить работу специалистам или все сделать самостоятельно. В случае если вы планируете сложный капитальный ремонт, то без участия специалистов не обойтись, так как они проведут все работы, слаженно и быстро, ну а если ремонт косметический, то можно провести его своими руками.
Конечно, последний вариант существенно сэкономит бюджет, но не каждый умеет выполнять некоторые ремонтные работы вроде укладки плитки или монтажа натяжных потолков. Поэтому стоит определиться, к услугам каких специалистов все же стоит прибегнуть, а затем искать таких, которые все сделают качественно и за умеренную цену.
Сэкономить можно на обоях или кафеле, но не на смесителе в ванной или унитазе со сливным бачком. За них стоит заплатить подороже, чтобы не пришлось менять без конца. То же касается и пластиковых окон. Ведь старые деревянные окна вряд ли кто-то захочет оставить в новом интерьере: и вид не подходящий, и утеплять каждую осень нужно. У пластиковых же окон самое главное – качественная фурнитура.
Также очень важны черновые работы и экономить на этом не стоит и не нужно. Сделайте качественный черновой ремонт, стены, полы, двери, окна, уложите качественную плитку в ванной комнате, качественно полы. Далее на чистовой внутренней отделке можно обыгрывать исходя из заданного бюджета, так как здесь есть варианты которые можно весьма неплохо реализовать при минимальных вложениях.
Нужно расставить приоритеты и определиться, где ремонт нужнее. Многие начинают с детской или кухни. И это правильно. При этом вовсе не обязательно покупать новую мебель. Стоит поискать варианты обновления имеющейся, дать старым предметам вторую жизнь. Мягкую мебель можно перетянуть тканью другой расцветки. Фасады кухонных шкафчиков задекорировать.
Эта пословица должна быть применена, если не хочется переплачивать. Нужно точно рассчитать количество рулонов обоев, пачек клея, кафельных плиток и краски. На банках с краской имеется информация, на которую редко обращают внимание: «Количества краски хватит на… м2 поверхности». В бюджетном ремонте обращать внимание придется на каждую мелочь.
Если делается косметический ремонт в квартире или ремонт только одного помещения, например, санузла, то вовсе не обязательно. Достаточно всю мебель упаковать, накрыть пленкой и проклеить скотчем. Если же ремонт капитальный, то всю мебель нужно вывезти из квартиры, так как ремонтные работы делаются во всех помещения сразу, чтобы уложиться в установленные сроки. Да и мебель вряд ли после ремонта сохранит прежний вид.
А вот оставаться жить в одной из комнат во время ремонта вообще нереально. Люди, которые продолжают жить в квартире на время ремонта — экстремалы. Чтобы ни говорили, на это время переезжать надо, никакая ежедневная уборка не поможет. Постоянный шум, мусор, пыль, едкие запахи — такое правда не каждый выдержит.
Перед любым ремонтом однозначно нужно быть готовым к неожиданностям, а еще нельзя быть излишне самонадеянным. Ситуации бывают разные, главное помнить, что вы — заказчик, и конечный контроль и последнее слово всё же за вами. Как и ответственность перед соседями, если ремонт проводится в квартире многоквартирного дома. Поэтому смотрите в оба, берегите себя, и помните: выход можно найти всегда, и, как говорится, всё, что можно решить деньгами — не проблема, а расходы.