Как сделать ремонт при минимальных вложениях?

Начать ремонт нужно не с составления сметы и не с покупки материалов, хотя без этого не обойтись, а с принятия решения: доверить работу специалистам или все сделать самостоятельно. В случае если вы планируете сложный капитальный ремонт, то без участия специалистов не обойтись, так как они проведут все работы, слаженно и быстро, ну а если ремонт косметический, то можно провести его своими руками.

Конечно, последний вариант существенно сэкономит бюджет, но не каждый умеет выполнять некоторые ремонтные работы вроде укладки плитки или монтажа натяжных потолков. Поэтому стоит определиться, к услугам каких специалистов все же стоит прибегнуть, а затем искать таких, которые все сделают качественно и за умеренную цену.