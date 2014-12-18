12 лучших домов на homify

Мы медленно, но верно приближаемся к моменту, когда 2014 год навсегда останется в прошлом. Двенадцать месяцев были богаты на события во всех сферах жизни – политике, спорте и культуре. Яркие и зрелищные зимняя Олимпиада в Сочи и Чемпионат мира по футболу в Бразилии надолго останутся в нашей памяти, равно как и празднества по случаю 25-летия падения Берлинской стены, полное лунное затмение в Австралии, 450 лет со дня рождения Уильяма Шекспира и 125 лет со дня рождения Анны Ахматовой.

2014 год также стал годом, в котором мир архитектуры и дизайна приобрел нового активного участника – онлайн-сообщество homify. Своей основной задачей редакторы homify видят знакомство читателей с новыми интересными архитектурными и дизайнерскими проектами и трендами. Благодаря сотрудничеству с профессионалами со всего мира, мы первыми получаем информацию о самых значимых событиях в этих областях, которой незамедлительно делимся с вами. Сегодня мы оглядываемся на прошедшие 12 месяцев и представляем на ваш суд 12 лучших архитектурных проекта уходящего года.