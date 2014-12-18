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12 лучших домов на homify

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Villa Germany, HI-MACS® HI-MACS® Дома в стиле модерн
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Мы медленно, но верно приближаемся к моменту, когда 2014 год навсегда останется в прошлом. Двенадцать месяцев были богаты на события во всех сферах жизни – политике, спорте и культуре. Яркие и зрелищные зимняя Олимпиада в Сочи и Чемпионат мира по футболу в Бразилии надолго останутся в нашей памяти, равно как и празднества по случаю 25-летия падения Берлинской стены, полное лунное затмение в Австралии, 450 лет со дня рождения Уильяма Шекспира и 125 лет со дня рождения Анны Ахматовой. 

2014 год также стал годом, в котором мир архитектуры и дизайна приобрел нового активного участника – онлайн-сообщество homify. Своей основной задачей редакторы homify видят знакомство читателей с новыми интересными архитектурными и дизайнерскими проектами и трендами. Благодаря сотрудничеству с профессионалами со всего мира, мы первыми получаем информацию о самых значимых событиях в этих областях, которой незамедлительно делимся с вами. Сегодня мы оглядываемся на прошедшие 12 месяцев и представляем на ваш суд 12 лучших архитектурных проекта уходящего года.

Январь: Дом – скворечник

Haus der Ufogel, Aberjung Design Agency Aberjung Design Agency Дома в стиле модерн
Aberjung Design Agency

Aberjung Design Agency
Aberjung Design Agency
Aberjung Design Agency

Этот необычный дом, похожий одновременно и на скворечник, и на неопознанный летающий объект, расположился в австрийской деревушке, неподалеку от города Грац. Деревянная постройка, несмотря на необычную форму, органично вписалась в окружающией ее ландфашт. Интересно, что внутри дом выглядит как обычный двухэтажный альпийский домик с большими окнами и потрясающим видом на заснеженные горные вершины.

Февраль: Современное шале в Вербье

Uno chalet a Verbier, StudioDodici Architettura, Design, Interior StudioDodici Architettura, Design, Interior
StudioDodici Architettura, Design, Interior

StudioDodici Architettura, Design, Interior
StudioDodici Architettura, Design, Interior
StudioDodici Architettura, Design, Interior

Это, пожалуй, один из самых красивых шале, которые нам доводилось видеть на страницах homify. Находится он в небольшом швейцарском городке Вербье, славящемся своим горнолыжным курортом. Особенностью этого дома является сочетание традиций и современных технологий.

Март: Вилла от Hi-Macs

Villa Germany, HI-MACS® HI-MACS® Дома в стиле модерн
HI-MACS®

HI-MACS®
HI-MACS®
HI-MACS®

Эта современная роскошная вилла является образцом исключительного архитектурного вкуса. Симметричность, четкость линий и открытость внешнему миру – главные черты этого просторного дома. Архитекторы все чаще создают фасады, наибольшую площадь которых занимают широкие панорамные окна. Уникальность такого архитектурного решения заключается в диалоге между естественным и искусственным, который создается благодаря включению окружающего пейзажа в пространство дома.

Апрель: Дом на пляже в Рио-де-Жанейро

Casa Folha, Mareines+Patalano Arquitetura Mareines+Patalano Arquitetura Дома в тропическом стиле
Mareines+Patalano Arquitetura

Mareines+Patalano Arquitetura
Mareines+Patalano Arquitetura
Mareines+Patalano Arquitetura

Этот дом мечты расположен неподалеку от одного из красивейших городов мира Рио-де-Жанейро, который славится не только живописными окрестностями и утопающими в тропических растениях улицами, но и абсолютно уникальной архитектурой. Фасад виллы, напоминающий лист клена, визуально разделяет дом на шесть частей с большим атриумом посередине. Здание было спроектировано таким образом, чтобы эффективно защитить жителей от высокой влажности и жары, характерных для тропического климата и сделать их пребывание в доме максимально комфортным. Подробнее об этой потрясающей вилле под названием Casa Fohla вы можете прочесть здесь.

Май: Сладкая жизнь в Трулло

Il Gelso Bianco, Architetto Floriana Errico Architetto Floriana Errico Сад Бассейны и водоемы
Architetto Floriana Errico

Architetto Floriana Errico
Architetto Floriana Errico
Architetto Floriana Errico

Наш следующий дом мечты находится в Италии, а точнее в провинции Апулия, недалеко от города Мартина Франка. Дом, который мы видим на изображении был недавно отреставрирован и модернизирован. Теперь это здание, построенное в 1897 году, соответствует самым высоким техническим стандартам и обладает запоминающимся фасадом.

Июнь: дом M&M

M&M House, Studio MK27 Studio MK27 Дома в стиле модерн
Studio MK27

Studio MK27
Studio MK27
Studio MK27

Марсио Коган является одним из самых значимых современных архитекторов. Не влюбиться в его проекты просто невозможно. Дом, представленный на фото, находится в пригороде самого крупного города Бразилии – Сан-Паулу. В его архитектуре чувствуется влияние работ таких значимых представителей бразильского модернизма как Оскар Нимейер, Лусио Косра, Лина Бо Барди и других. Потрясающе чувственная игра света и тени и архитектурный минимализм в совершенной гармонии с окружающим ландшафтом.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Июль: Дом на отвесной скале

Cliff House by Modscape Concept external Modscape Holdings Pty Ltd
Modscape Holdings Pty Ltd

Cliff House by Modscape Concept external

Modscape Holdings Pty Ltd
Modscape Holdings Pty Ltd
Modscape Holdings Pty Ltd

Настоящий дом мечты для тех, кто любит высоту, горы, море и адреналин. Концепция дома была разработана австралийскими архитекторами из компании Modscape по заказу семейной пары, которая пожелала жить в доме, неразрывно связанном с природой. Постройка прикреплена  к отвесной скале с помощью стальных штифтов, что обеспечивает не только максимальную близость к природной стихии, но и гарантированно дарит своим обитателям немало острых ощущений. Подробный обзор дома на краю обрыва можно прочесть здесь.

Август: Светлый дом на побережье

Casa M, monovolume architecture + design monovolume architecture + design Бассейн в стиле модерн
monovolume architecture + design

monovolume architecture + design
monovolume architecture + design
monovolume architecture + design

В небольшом тирольском городке Мерано нас ожидает большой сюрприз – светлый и большой дом с белыми стенами и огромным прозрачными окнами. Среди однообразных деревянных построек и горного пейзажа, живет большой дом-выскочка, у входа в который находится прозрачный бассейн, окруженный экзотическими пальмами.

Сентябрь: Дом в Санта-Монике

Blue Jay Way, McClean Design McClean Design Дома в стиле модерн
McClean Design

Blue Jay Way

McClean Design
McClean Design
McClean Design

Знакомо ли вам имя ди-джея Avicii? Этот талантливый и предприимчивый шведский парень в свои двадцать пять умудрился стать миллионером и заработать деньги вот на такой шикарный дом. Используемые для постройки виллы материалы идеально сочетаются с окружающей природой. Стеклянные стены, вписанные в прямые и четкие линии каркаса, создают неразрывную связь между интерьером внутри дома и дикой природой снаружи. Вы словно сливаетесь с окружающей средой и непрерывно присутствуете в ней, несмотря на множество высокотехнологичных предметов вокруг.

Октябрь: Дом в Парати

Paraty House, Studio MK27 Studio MK27 Дома в стиле модерн
Studio MK27

Studio MK27
Studio MK27
Studio MK27

Давайте снова вернемся в Бразилию, чтобы полюбоваться на еще одну работу архитектора Марсио Когана. Теперь мы находимся в небольшом городке Парати, основной достопримечательностью которого является древний порт. В угловатых формах и минимализме постройки легко угадывается рука мастера.

Ноябрь: Жемчужина Средиземноморья

La Perla del Mediterráneo, Spainville Inmobiliaria Spainville Inmobiliaria Дома в стиле модерн
Spainville Inmobiliaria

Spainville Inmobiliaria
Spainville Inmobiliaria
Spainville Inmobiliaria

Эта вилла в прямом и переносном смысле является жемчужиной архитектуры. Дизайн в сочетании с месторасположением обеспечили дому гарантированное попадание в десятку лучших домов мира. Вилла находится в Altea Hills на побережье Коста Бланка, которое славится изумительно красивым морским пейзажем и роскошными особняками. Возвышаясь над побережьем, этот дом предоставляет своим жителям возможность каждый день любоваться потрясающим видом на Средиземное море.

Декабрь: Безопасный дом

Safe House, KWK Promes KWK Promes Дома
KWK Promes

KWK Promes
KWK Promes
KWK Promes

Внешне эта вилла мало чем отличается от ставших традиционными для современной архитектуры домов класса люкс. Однако мало кто знает, что в эту постройку была интегрирована одна из новейших противовзломных систем. Перед нами – не просто красиво освещенная вилла с широкими окнами, а настоящий замок, проникнуть в который не смогут даже самые ловкие и умудренные опытом грабители. 

На этом мы заканчиваем обзор лучших архитектурных проектов 2014 года. Следующий месяц – начало нового отсчета, и мы с нетерпением ждем свежих архитектурных проектов, из которых неспеша начнем выбирать самые достойные.

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