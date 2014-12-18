12 лучших домов на homify

Мы медленно, но верно приближаемся к моменту, когда 2014 год навсегда останется в прошлом. Двенадцать месяцев были богаты на события во всех сферах жизни – политике, спорте и культуре. Яркие и зрелищные зимняя Олимпиада в Сочи и Чемпионат мира по футболу в Бразилии надолго останутся в нашей памяти, равно как и празднества по случаю 25-летия падения Берлинской стены, полное лунное затмение в Австралии, 450 лет со дня рождения Уильяма Шекспира и 125 лет со дня рождения Анны Ахматовой.
2014 год также стал годом, в котором мир архитектуры и дизайна приобрел нового активного участника – онлайн-сообщество homify. Своей основной задачей редакторы homify видят знакомство читателей с новыми интересными архитектурными и дизайнерскими проектами и трендами. Благодаря сотрудничеству с профессионалами со всего мира, мы первыми получаем информацию о самых значимых событиях в этих областях, которой незамедлительно делимся с вами. Сегодня мы оглядываемся на прошедшие 12 месяцев и представляем на ваш суд 12 лучших архитектурных проекта уходящего года.
Этот необычный дом, похожий одновременно и на скворечник, и на неопознанный летающий объект, расположился в австрийской деревушке, неподалеку от города Грац. Деревянная постройка, несмотря на необычную форму, органично вписалась в окружающией ее ландфашт. Интересно, что внутри дом выглядит как обычный двухэтажный альпийский домик с большими окнами и потрясающим видом на заснеженные горные вершины.
Это, пожалуй, один из самых красивых шале, которые нам доводилось видеть на страницах homify. Находится он в небольшом швейцарском городке Вербье, славящемся своим горнолыжным курортом. Особенностью этого дома является сочетание традиций и современных технологий.
Эта современная роскошная вилла является образцом исключительного архитектурного вкуса. Симметричность, четкость линий и открытость внешнему миру – главные черты этого просторного дома. Архитекторы все чаще создают фасады, наибольшую площадь которых занимают широкие панорамные окна. Уникальность такого архитектурного решения заключается в диалоге между естественным и искусственным, который создается благодаря включению окружающего пейзажа в пространство дома.
Этот дом мечты расположен неподалеку от одного из красивейших городов мира Рио-де-Жанейро, который славится не только живописными окрестностями и утопающими в тропических растениях улицами, но и абсолютно уникальной архитектурой. Фасад виллы, напоминающий лист клена, визуально разделяет дом на шесть частей с большим атриумом посередине. Здание было спроектировано таким образом, чтобы эффективно защитить жителей от высокой влажности и жары, характерных для тропического климата и сделать их пребывание в доме максимально комфортным. Подробнее об этой потрясающей вилле под названием Casa Fohla вы можете прочесть здесь.
Наш следующий дом мечты находится в Италии, а точнее в провинции Апулия, недалеко от города Мартина Франка. Дом, который мы видим на изображении был недавно отреставрирован и модернизирован. Теперь это здание, построенное в 1897 году, соответствует самым высоким техническим стандартам и обладает запоминающимся фасадом.
Марсио Коган является одним из самых значимых современных архитекторов. Не влюбиться в его проекты просто невозможно. Дом, представленный на фото, находится в пригороде самого крупного города Бразилии – Сан-Паулу. В его архитектуре чувствуется влияние работ таких значимых представителей бразильского модернизма как Оскар Нимейер, Лусио Косра, Лина Бо Барди и других. Потрясающе чувственная игра света и тени и архитектурный минимализм в совершенной гармонии с окружающим ландшафтом.
Настоящий дом мечты для тех, кто любит высоту, горы, море и адреналин. Концепция дома была разработана австралийскими архитекторами из компании Modscape по заказу семейной пары, которая пожелала жить в доме, неразрывно связанном с природой. Постройка прикреплена к отвесной скале с помощью стальных штифтов, что обеспечивает не только максимальную близость к природной стихии, но и гарантированно дарит своим обитателям немало острых ощущений. Подробный обзор дома на краю обрыва можно прочесть здесь.
В небольшом тирольском городке Мерано нас ожидает большой сюрприз – светлый и большой дом с белыми стенами и огромным прозрачными окнами. Среди однообразных деревянных построек и горного пейзажа, живет большой дом-выскочка, у входа в который находится прозрачный бассейн, окруженный экзотическими пальмами.
Знакомо ли вам имя ди-джея Avicii? Этот талантливый и предприимчивый шведский парень в свои двадцать пять умудрился стать миллионером и заработать деньги вот на такой шикарный дом. Используемые для постройки виллы материалы идеально сочетаются с окружающей природой. Стеклянные стены, вписанные в прямые и четкие линии каркаса, создают неразрывную связь между интерьером внутри дома и дикой природой снаружи. Вы словно сливаетесь с окружающей средой и непрерывно присутствуете в ней, несмотря на множество высокотехнологичных предметов вокруг.
Давайте снова вернемся в Бразилию, чтобы полюбоваться на еще одну работу архитектора Марсио Когана. Теперь мы находимся в небольшом городке Парати, основной достопримечательностью которого является древний порт. В угловатых формах и минимализме постройки легко угадывается рука мастера.
Эта вилла в прямом и переносном смысле является жемчужиной архитектуры. Дизайн в сочетании с месторасположением обеспечили дому гарантированное попадание в десятку лучших домов мира. Вилла находится в Altea Hills на побережье Коста Бланка, которое славится изумительно красивым морским пейзажем и роскошными особняками. Возвышаясь над побережьем, этот дом предоставляет своим жителям возможность каждый день любоваться потрясающим видом на Средиземное море.
Внешне эта вилла мало чем отличается от ставших традиционными для современной архитектуры домов класса люкс. Однако мало кто знает, что в эту постройку была интегрирована одна из новейших противовзломных систем. Перед нами – не просто красиво освещенная вилла с широкими окнами, а настоящий замок, проникнуть в который не смогут даже самые ловкие и умудренные опытом грабители.
На этом мы заканчиваем обзор лучших архитектурных проектов 2014 года. Следующий месяц – начало нового отсчета, и мы с нетерпением ждем свежих архитектурных проектов, из которых неспеша начнем выбирать самые достойные.