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Советы по обустройству в большом городе

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Buckland Crescent, Living in Space Living in Space Спальня
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Проживание в мегаполисе, безусловно, имеет свои плюсы и минусы. Уверены, что в таких крупных городах, как Лондон, всегда есть чем заняться и днем, и ночью.  Здесь карьерные возможности больше, а каждый новый день дарит неожиданные знакомства. Но такой ритм жизни зачастую бывает переоценен. Многие в буквальном смысле задыхаются от отсутствия кислорода и зелени, шум на улице способен свести с ума, а повышающаяся плата за аренду не оставляет нам шансов на отдых.

Итак, для того, чтобы максимально быстро адаптироваться к жизни в крупном городе, Homify подготовил несколько полезных советов. Сегодня мы и поговорим об этом.

1. Купите светоизолирующие шторы

Buckland Crescent, Living in Space Living in Space Спальня
Living in Space

Buckland Crescent

Living in Space
Living in Space
Living in Space

Плотные шторы – залог здорового сна. В принципе, это далеко не первое, что приходит в голову, когда размышляешь об устройстве своего городского жилища. Когда плотные занавески появляются на окнах, то сразу же начинаешь жалеть, почему идея повесить их не пришла в голову раньше.  У таких штор несколько преимуществ.

Во-первых, они не пропускают ни дневной, ни уличный электрический свет. Даже если у вас ненормированный график и вы работаете ночами, а спите в дневное время, с такими шторами однозначно получится как следует выспаться.  Некоторые производители плотных тканей утверждают, что их материалы блокируют 99% солнечных лучей. Во-вторых, такие плотные занавески также уменьшают уровень шума, который доносится с улицы. В-третьих, они помогают сохранить тепло в помещении, и это может помочь снизить ваши расходы на отопление.

2. Примите участие в озеленении города

A Stunning Penthouse Terrace Project in London, Urban Roof Gardens Urban Roof Gardens Балкон и терраса в стиле модерн
Urban Roof Gardens

A Stunning Penthouse Terrace Project in London

Urban Roof Gardens
Urban Roof Gardens
Urban Roof Gardens

В городе практически невозможно обзавестись собственным садом. Самое большое, на что можно рассчитывать – это внутренний двор и собственный балкон. Некоторые находчивые городские жители благоустраивают крыши своих домов, выращивая на них целые сады. Не отставайте от остальных и внесите свою лепту в озеленении нуждающегося в этом города.

3. Не бойтесь белого цвета

Bespoke Kitchen homify Кухня в стиле модерн
homify

Bespoke Kitchen

homify
homify
homify

Один из проверенных способов создать иллюзию большего пространства в вашем малогабаритном жилище – это сделать его полностью белым. Запомните, что этот цвет творит чудеса! Во-первых, белые стены прозрачны и незаметны. В таком помещении вам будет комфортно. Во-вторых, они дают возможность проявить фантазию в оформлении интерьера. Украсьте его ярким текстилем с причудливыми принтами, бросьте на диван несколько подушек или поставьте на стол вазу с цветами – моментально эти предметы заиграют на общем фоне и станут центром внимания ваших гостей.

4. Бин-бэг вместо классического дивана

Hampstead Design Hub, Hampstead Design Hub Hampstead Design Hub Гостиницы в рустикальном стиле Офисные помещения
Hampstead Design Hub

Hampstead Design Hub

Hampstead Design Hub
Hampstead Design Hub
Hampstead Design Hub

Если вы снимаете жилье и знаете, что в ближайший год вам предстоит не один переезд, то будьте готовы к головной боли. Но больших проблем можно избежать. Например, если вам необходимо приобрести диван или кресло, задумайтесь насчет такого кресла-мешка. Он удобен, так как полностью принимает форму тела человека, эко-френдли и безвреден для здоровья. Когда настанет время переезжать, вам не придется вызывать специалиста, чтобы разобрать диван, а грузчики тем более не понадобятся.

5. Используйте кривые линии и круглые формы

homify Ванная комната в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

Интерьер малогабаритных городских квартир, как правило, нуждается в более детальном планировании. Обратите внимание, как хорошо смотрятся окружности в этом маленьком и угловатом жилище. Такой нехитрый способ помогает избавиться от ощущения жизни в «коробке», а также отвлекает от квадратных проемов и острых углов, которые лишь подчеркивают малогабаритность пространства.

6. Индивидуализируйте пространство

Hampstead Design Hub, Hampstead Design Hub Hampstead Design Hub Гостиницы в рустикальном стиле Офисные помещения
Hampstead Design Hub

Hampstead Design Hub

Hampstead Design Hub
Hampstead Design Hub
Hampstead Design Hub

Жизнь в городе означает постоянное окружение людьми. Рано или поздно от этого начинаешь сильно уставать. Именно по этой причине нам так важно обустроить свое жилье именно «под себя». В Hampstead Design Hub прекрасно знают, что помочь в этом могут любимые картины на стенах. 

Если вы только что переехали и хотите немного сэкономить, вам пригодятся советы Homify в статье Экономим с умом. 10 советов от Homify

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