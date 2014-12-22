Советы по обустройству в большом городе

Проживание в мегаполисе, безусловно, имеет свои плюсы и минусы. Уверены, что в таких крупных городах, как Лондон, всегда есть чем заняться и днем, и ночью. Здесь карьерные возможности больше, а каждый новый день дарит неожиданные знакомства. Но такой ритм жизни зачастую бывает переоценен. Многие в буквальном смысле задыхаются от отсутствия кислорода и зелени, шум на улице способен свести с ума, а повышающаяся плата за аренду не оставляет нам шансов на отдых.

Итак, для того, чтобы максимально быстро адаптироваться к жизни в крупном городе, Homify подготовил несколько полезных советов. Сегодня мы и поговорим об этом.