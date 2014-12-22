Советы по обустройству в большом городе

Проживание в мегаполисе, безусловно, имеет свои плюсы и минусы. Уверены, что в таких крупных городах, как Лондон, всегда есть чем заняться и днем, и ночью. Здесь карьерные возможности больше, а каждый новый день дарит неожиданные знакомства. Но такой ритм жизни зачастую бывает переоценен. Многие в буквальном смысле задыхаются от отсутствия кислорода и зелени, шум на улице способен свести с ума, а повышающаяся плата за аренду не оставляет нам шансов на отдых.
Итак, для того, чтобы максимально быстро адаптироваться к жизни в крупном городе, Homify подготовил несколько полезных советов. Сегодня мы и поговорим об этом.
Плотные шторы – залог здорового сна. В принципе, это далеко не первое, что приходит в голову, когда размышляешь об устройстве своего городского жилища. Когда плотные занавески появляются на окнах, то сразу же начинаешь жалеть, почему идея повесить их не пришла в голову раньше. У таких штор несколько преимуществ.
Во-первых, они не пропускают ни дневной, ни уличный электрический свет. Даже если у вас ненормированный график и вы работаете ночами, а спите в дневное время, с такими шторами однозначно получится как следует выспаться. Некоторые производители плотных тканей утверждают, что их материалы блокируют 99% солнечных лучей. Во-вторых, такие плотные занавески также уменьшают уровень шума, который доносится с улицы. В-третьих, они помогают сохранить тепло в помещении, и это может помочь снизить ваши расходы на отопление.
В городе практически невозможно обзавестись собственным садом. Самое большое, на что можно рассчитывать – это внутренний двор и собственный балкон. Некоторые находчивые городские жители благоустраивают крыши своих домов, выращивая на них целые сады. Не отставайте от остальных и внесите свою лепту в озеленении нуждающегося в этом города.
Один из проверенных способов создать иллюзию большего пространства в вашем малогабаритном жилище – это сделать его полностью белым. Запомните, что этот цвет творит чудеса! Во-первых, белые стены прозрачны и незаметны. В таком помещении вам будет комфортно. Во-вторых, они дают возможность проявить фантазию в оформлении интерьера. Украсьте его ярким текстилем с причудливыми принтами, бросьте на диван несколько подушек или поставьте на стол вазу с цветами – моментально эти предметы заиграют на общем фоне и станут центром внимания ваших гостей.
Если вы снимаете жилье и знаете, что в ближайший год вам предстоит не один переезд, то будьте готовы к головной боли. Но больших проблем можно избежать. Например, если вам необходимо приобрести диван или кресло, задумайтесь насчет такого кресла-мешка. Он удобен, так как полностью принимает форму тела человека, эко-френдли и безвреден для здоровья. Когда настанет время переезжать, вам не придется вызывать специалиста, чтобы разобрать диван, а грузчики тем более не понадобятся.
Интерьер малогабаритных городских квартир, как правило, нуждается в более детальном планировании. Обратите внимание, как хорошо смотрятся окружности в этом маленьком и угловатом жилище. Такой нехитрый способ помогает избавиться от ощущения жизни в «коробке», а также отвлекает от квадратных проемов и острых углов, которые лишь подчеркивают малогабаритность пространства.
Жизнь в городе означает постоянное окружение людьми. Рано или поздно от этого начинаешь сильно уставать. Именно по этой причине нам так важно обустроить свое жилье именно «под себя». В Hampstead Design Hub прекрасно знают, что помочь в этом могут любимые картины на стенах.
Если вы только что переехали и хотите немного сэкономить, вам пригодятся советы Homify в статье
Экономим с умом. 10 советов от Homify