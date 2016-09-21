Лучшие интерьеры бань и саун

Многие являются истинными любителями сауны и бани. Вряд ли бы кто-то отказался иметь такое помещение в доме. Поэтому представляем вам 6 лучших интерьеров бань и саун. Надеемся они вас вдохновят.
Элегантный, стильный и очень расслабляющий интерьер. Здесь создана атмосфера, которая будет настраивать на отдых. В этом проекте есть удобная ванная комната, деревянная сауна и отдельная комната отдыха, где можно выпить травяного чая. Чтобы смягчить черно-белую гамму, добавлены бирюзовая подсветка и мозаика, необычные шторы на окна.
В этой бане для облицовки стен используется финская вагонка из ели в черном цвете, а для полок – африканское дерево (абаш). За топкой стены облицованы талькохлоридом. В целом интерьер получился роскошный.
Очень приятно после трудной рабочей недели расслабиться в бане, которая, несмотря на классический вид, оснащена самыми последними новинками в этой области. Этот проект был создан в одном из частных домов. Бордово-золотая гамма интерьера привлекает внимание, уютные диваны приглашают расслабиться и насладиться отдыхом. Помещение разделено на несколько пространств. Есть основное помещение с бассейном, а также место для сауны и хамам.
Сауна делалась по эскизам дизайнера, но совместно с производителем сауны. Дизайнер захотел оставить в ней окно, чтобы в помещение проникал дневной свет. И теперь хозяева могут видеть солнышко или звезды в зависимости от времени, когда они парятся.
В данном комплексе есть традиционная русская парная с дровяной печью и турецкий хамам. В предбанной зоне размещен мини-бассейн с ледяной водой, декорированный панелью из натурального оникса и облицованный белым мрамором. Здесь еще располагается массажный стол также из натурального оникса.
Это традиционная угловая сауна в современном исполнении. Ее дизайн с закруглённым углом позволяет ощутить неповторимое удобство и комфорт. В данной сауне максимально функционально используется все пространство. Закругления полок и защитные решётки между ярусами делают кабину максимально безопасной для семейного пользования.