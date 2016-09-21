Лучшие интерьеры бань и саун

Очень приятно после трудной рабочей недели расслабиться в бане, которая, несмотря на классический вид, оснащена самыми последними новинками в этой области. Этот проект был создан в одном из частных домов. Бордово-золотая гамма интерьера привлекает внимание, уютные диваны приглашают расслабиться и насладиться отдыхом. Помещение разделено на несколько пространств. Есть основное помещение с бассейном, а также место для сауны и хамам.