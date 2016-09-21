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Лучшие интерьеры бань и саун

Ksenia Zayarnyuk Ksenia Zayarnyuk
Банный комплекс у реки, ECOForma ECOForma Спа в скандинавском стиле Дерево Черный
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Многие являются истинными любителями сауны и бани. Вряд ли бы кто-то отказался иметь такое помещение в доме. Поэтому представляем вам 6 лучших интерьеров бань и саун. Надеемся они вас вдохновят.

Сауна в стиле SPA салона

Сауна в стиле SPA салона Студия дизайна ROMANIUK DESIGN Спа в стиле модерн
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN

Сауна в стиле SPA салона

Студия дизайна ROMANIUK DESIGN
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN

Элегантный, стильный и очень расслабляющий интерьер. Здесь создана атмосфера, которая будет настраивать на отдых. В этом проекте есть удобная ванная комната, деревянная сауна и отдельная комната отдыха, где можно выпить травяного чая. Чтобы смягчить черно-белую гамму, добавлены бирюзовая подсветка и мозаика, необычные шторы на окна.

Банный комплекс

Банный комплекс у реки, ECOForma ECOForma Спа в скандинавском стиле Дерево Черный Сауна,Баня,парная,spa,sauna
ECOForma

Банный комплекс у реки

ECOForma
ECOForma
ECOForma

В этой бане для облицовки стен используется финская вагонка из ели в черном цвете, а для полок – африканское дерево (абаш). За топкой стены облицованы талькохлоридом. В целом интерьер получился роскошный.

Классическая баня

Интерьер бассейна, Antica Style Antica Style Спа в классическом стиле
Antica Style

Интерьер бассейна

Antica Style
Antica Style
Antica Style

Очень приятно после трудной рабочей недели расслабиться в бане, которая, несмотря на классический вид, оснащена самыми последними новинками в этой области. Этот проект был создан в одном из частных домов. Бордово-золотая гамма интерьера привлекает внимание, уютные диваны приглашают расслабиться и насладиться отдыхом. Помещение разделено на несколько пространств. Есть основное помещение с бассейном, а также место для сауны и хамам.

Элегантная сауна

Плюты, YOUSUPOVA YOUSUPOVA Спа в стиле модерн
YOUSUPOVA

Плюты

YOUSUPOVA
YOUSUPOVA
YOUSUPOVA

Сауна делалась по эскизам дизайнера, но совместно с производителем сауны. Дизайнер захотел оставить в ней окно, чтобы в помещение проникал дневной свет. И теперь хозяева могут видеть солнышко или звезды в зависимости от времени, когда они парятся.

Русская парная

​ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС В ПОДМОСКОВЬЕ, OwnHome OwnHome Спа в рустикальном стиле
OwnHome

​ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС В ПОДМОСКОВЬЕ

OwnHome
OwnHome
OwnHome

В данном комплексе есть традиционная русская парная с дровяной печью и турецкий хамам. В предбанной зоне размещен мини-бассейн с ледяной водой, декорированный панелью из натурального оникса и облицованный белым мрамором. Здесь еще располагается массажный стол также из натурального оникса.

Современная сауна

Cornera homify Спа в стиле лофт Дерево Бежевый Бани
homify

Cornera

homify
homify
homify

Это традиционная угловая сауна в современном исполнении. Ее дизайн с закруглённым углом позволяет ощутить неповторимое удобство и комфорт. В данной сауне максимально функционально используется все пространство. Закругления полок и защитные решётки между ярусами делают кабину максимально безопасной для семейного пользования.

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