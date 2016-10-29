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​Дом в деревне против Квартиры в городе: реальный опыт

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify Дома в стиле кантри
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Давайте найдем все минусы дома и квартиры в городе и поймем, где вы действительно хотите жить. В теме у нас оказываются такие понятия, как инфраструктура, социология, демография, уровень образования и ощущение безопасности.

Все это написано в первую очередь для предостережения женщин, детей, счастливых семей, которые просто не знают, что их ждет.

Реальный опыт и реальные факты

PROJEKT DOMU KORNEL VI (z wiatą) ENERGO , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Дома в стиле модерн
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Данная статья основана на личном опыте нескольких семей, которые переехали из города в деревню и живут или жили там в течение 3-10 лет. Это – откровения, которые вы просто обязаны услышать перед тем, как принять важное решение. Вся информация в статье имеет прямое отношение именно к русской деревне, эко-течению, эзотерической моде, которая зачастую никак не рассчитана на реальный мир и вступает в борьбу с обычным семейным счастьем.

И вот капелька статистики: 90% женщин, что в составе семей уехали в деревню, хотят вернуться к удобному супермаркету, школе за окном, приличным дорогам и чистым тротуарам, «нормальным» людям и соседям, обустроенному быту. При этом, лишь 10% мужчин готовы признаться в том же самом, поддерживая иллюзию «идеальной глуши», в которой и экологично, и «удобно». Но, на самом деле в быту домик в деревне не встает ни в какое сравнение с квартирой.

Факт: вернуться обратно легко не получится

Metamorfoza domu w Bieszczadach, deco chata deco chata Дома в стиле кантри
deco chata

deco chata
deco chata
deco chata

При этом, вернуться из деревни в город без потерь практически невозможно, потому что купленная недвижимость зачастую совершенно не стоит тех денег, что вы заплатили, и потому не будет куплена за ту же сумму, лишь в два (как минимум) раза меньшую. В это бывает трудно поверить, но это действительно так.

Даже коттедж за 4 млн в деревне будет продан лишь за 2 млн рублей, а домик за 1 млн рублей не продать дороже, чем за 600-700 тысяч. Недвижимость с годами здесь падает в цене, тогда как в городе – непрерывно растет. Не успеете оглянуться, пройдут годы, как из вашего размена трешки на домик в деревне, получится лишь такая обратная комбинация – домик в деревне на комнату в общежитии.

А что же современный пригород?

homify Дома в стиле кантри
homify

homify
homify
homify

При этом, благоустроенный пригород – это действительно мекка, которую мы с радостью посоветуем молодым семьям. Расстояние до 1 км от города, максимум 2-3 км в составе приличного пригорода, собственная частная школа и детский садик или школа/сад в городе, парки и тротуары… В такое место можно и нужно ехать, если вам надоели грязные подъезды!

Факт: вы лишаете детей наследства

homify Дома в стиле кантри
homify

homify
homify
homify

Вашим детям будет или невозможно продать ваш дом, или они продадут его за бесценок. Ни о каком реально ощутимом наследстве здесь речи вообще не идет, так как если вам придется уже через пару лет потратить несколько лет на его продажу, то что будет через 15-30 лет? Города станут больше, деревни меньше, и данная динамика продолжится. Подумайте о детях! Квартиру всегда можно продать.

Факт: квартплата в городе больше

Dom w Hornówku (dom własny), BM-Architekci BM-Architekci Дома в стиле кантри
BM-Architekci

BM-Architekci
BM-Architekci
BM-Architekci

Да, в квартирах в городе данная индексация протекает гораздо быстрее, но в доме есть куча своих дополнительных проблем и поломок. По сути, те 4-8 тысяч рублей, что вы отдаете «за коммунальные» в квартире, вы будете легко тратить на то, чтобы ваш дом оставался в рабочем состоянии. И не стоит идеализировать «сказку в шалаше», в которой все работает без вас.

Минимум 6 тысяч рублей – это просто эксплуатационные расходы на жизнь в доме площадь 80 кв. метров, что уж говорить о 150-метровых домах, где эта пропорция возрастает прямо пропорционально. Не стоит думать, что вы каким-то чудом избежите этих 5-10 тысяч в месяц на ремонт дома. Это только кажется, что их нет. А раз в год ломается что-то, что позволяет потратить 50, 100 или 300 тысяч единоразово. И так каждый год, начиная… с первого!

Факт: автономность влечет за собой проблемы

homify Дома в стиле кантри
homify

homify
homify
homify

Автономность подразумевает поломки, постоянные поломки, постоянные доделки ремонта и механизмов. Если вы не можете самостоятельно починить газонокосилку, триммер, чайник или стиралку, то говорить о системах водоснабжения, отопления и канализации с вами – пустая трата времени. Вы просто не сможете сделать все самостоятельно, а нанимая кого-то, вы легко теряете ту самую автономность, к которой так стремились, и уже не получаете свободы от города.

Ждать апокалипсис – самое непрактичное дело из всех, потому что в процессе вы живете на уровне жизни, который абсолютно не соответствует нормальному. И даже более того, вы транжирите имеющиеся средства на бесперспективное дело, вместо того, чтобы потратить их на светлое будущее – обучение детей, предоставление им условий, которые они заслуживают.

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Факт: в деревне и пригороде нет достойной инфраструктуры

Kuchnie, lity dąb, rustykalne, klasyczne, Revia Meble i drzwi z litego dębu. Revia Meble i drzwi z litego dębu. Кухня в рустикальном стиле
Revia Meble i drzwi z litego dębu.

Revia Meble i drzwi z litego dębu.
Revia Meble i drzwi z litego dębu.
Revia Meble i drzwi z litego dębu.

В любом пригороде и деревне инфраструктура в десятки раз хуже, чем в городе, где вы легко можете найти все, что душа пожелает. Ваши дети заслуживают несколько игровых площадок, а не одну у дороги или школы, подростки – кафе и магазины, хозяйка – несколько супермаркетов, рынок, несколько аптек и бытовых магазинов. Если вы этого не понимаете, то вам следует попробовать хотя бы пару месяцев обеспечивать семью продуктами и бытовыми мелочами, и вы сразу все поймете.

Поэтому есть смысл переезжать в коттедж лишь в шаговой доступности от города или, если у жены есть собственная машина, в 5 минутах езды от первого крупного (!) супермаркета. Многие хорошие точки находятся сразу за большим гипермаркетом на окраине города.

Факт: уровень образования у людей в деревне ниже

Kuchnie, lity dąb, rustykalne, klasyczne, Revia Meble i drzwi z litego dębu. Revia Meble i drzwi z litego dębu. Кухня в стиле кантри
Revia Meble i drzwi z litego dębu.

Revia Meble i drzwi z litego dębu.
Revia Meble i drzwi z litego dębu.
Revia Meble i drzwi z litego dębu.

Если вы собираетесь переезжать в деревню или пригород при маленьком (до 500 тысяч населения) городке, то вам следует понимать, что вы обрекаете свою семью на общение с людьми, которые вряд ли живут той же жизнью, что и вы сами. Дети должны получить всесторонне развитие, взрослые – приятное общение, что очень сложно обеспечить при переезде из микрорайона в деревню или даже пригород, граничащий с деревней. Последствия скажутся лишь через несколько лет и будут неминуемы для всей семьи, которые можно легко назвать регрессом в социальной и культурной сфере, без преувеличения.

Факт: в квартире за вас чинят 90% коммуникаций

Metamorfoza domu w Bieszczadach, deco chata deco chata Гостиная в стиле кантри
deco chata

deco chata
deco chata
deco chata

Это не видно с первого взгляда, но так оно и есть. Эти 80% починок стоят огромных денег, поэтому в бюджетах ТСЖ их часто не хватает. В доме же вам придется переложить все на себя, а удовольствие это не из дешевых. Кроме того, если у вас нет опыта, вы просто не сможете отремонтировать все сами (даже если очень захотите), и вы опять потратите крупные деньги. Дом – это очень дорогостоящее мероприятие, которое требует полной самоотдачи. Если вы сейчас не находите время починить какую-нибудь мелочь в квартире (типа полочки, двери, плинтусов, обоев), то с домом вы просто не справитесь.

Факт: дом за 20 км от города – это неликвид

Metamorfoza domu w Bieszczadach, deco chata deco chata
deco chata

deco chata
deco chata
deco chata

99% домов, которые строят «для себя» более, чем в 20 км от города – это неликвидные строения. Например, если вы работаете в областном центре и дорога до дома занимает более 20 минут. Что говорить о маленьких городах в 200-400 тысяч человек, где расстояние уже в 15 минут мало кого прельщает. Дома же близко к городу, а точнее – их участки, стоят уже в десять раз дороже, от 500 тысяч рублей.

Факт: дом в 10 раз сложнее продать

Metamorfoza domu w Bieszczadach, deco chata deco chata Коридор, прихожая и лестница в стиле кантри
deco chata

deco chata
deco chata
deco chata

Дом во многих случаях является неликвидом. Продать его в 5, а то и в 15 раз труднее, чем квартиру. Квартира же, даже в старой убитой панельке, всегда найдет своего покупателя. При этом, если в кризис с квартиры вам придется сбросить 10% стоимости для ее быстрой продажи, то с домом такой фокус не пройдет. Лишь минимум 50% скидки привлекут покупателей на дом, который, в принципе, никому не нужен, кроме вас.

Вам может казаться, что вы строите дом на век, для себя и своей семьи, но времена меняются. Дети не захотят жить с вами в 99% случаях, и не стоит думать, что этот 1% – именно ваш случай. Чаще всего дети остаются с родителями только в случае немощности последних, и это тоже по сути не их выбор.

Факт: на вас ложится ответственность по охране семьи

Metamorfoza domu w Bieszczadach, deco chata deco chata Коридор, прихожая и лестница в стиле кантри
deco chata

deco chata
deco chata
deco chata

В городе многие из нас чувствуют себя более безопасно, чем в деревне. В городе есть домофон, фонари на улицах, постоянное освещение главных точек и игровых площадок, есть подъезд и лифт – длинный коридор от входа в дом до вашей 55-ой квартиры на 9-ом этаже. В доме все иначе. Перелез через забор, разбил окно и все – вор у вас уже возле кровати. Такая перспектива не понравится любой женщине, которая всерьез задумается о переезде. И дело часто не в конкретных реальных ворах, а в возможности, которая не дает жить с чувством безопасности.

Думать, что вы можете обеспечить безопасность на высшем уровне в дальнем пригороде или деревне – просто глупо. Например, видеокамеры только привлекут нежелательное внимание. Хорошо жить лишь в пригородных поселках в 2-5 минутах езды от города, где вокруг живут только такие же семьи, как вы, а не деревенские жители.

Факт: в пригороде образование не котируется

Vallentuna House, deco chata deco chata Балкон в скандинавском стиле
deco chata

deco chata
deco chata
deco chata

Пригородные школы, дальние школы на дальних микрорайонах, школы в деревне – образование в них практически нулевое, по сравнение с главными школами города. Здесь детей не мотивируют учиться так, как в передовых школах. И в итоге ваш ребенок не получит того, чего он заслуживает – возможности чувствовать успех, добиваться его, знать свое место в социуме и найти занятие по душе. Домашнее образование по уровню в принципе, даже если вы или ваш муж педагог, никогда не сможет дотянуть до уровня школы в городе даже на 20-25%!

Факт: дороги не убирают от снега

Klimatyczne mieszkanie w Bielsku-Białej, in2home in2home Дома в эклектичном стиле Серый
in2home

in2home
in2home
in2home

В очень многих пригородах и тем более деревнях дороги просто не чистят от снега. Точнее, чистят, но 5 раз за зиму, во время снегопадов в 1,5 метра снега. Как вы будете добираться до работы, здесь никого не волнует.

​Факт: на дорогу до города уходит много средств и времени

Casa de Campo, PRISMA ARQUITECTOS PRISMA ARQUITECTOS Дома в рустикальном стиле Кирпичи Белый
PRISMA ARQUITECTOS

PRISMA ARQUITECTOS
PRISMA ARQUITECTOS
PRISMA ARQUITECTOS

Представим, что добираться до города вам – «всего лишь» 20 минут в одну сторону. Т.е. 40 минут в день, 5 раз в неделю. При этом, вам нужно завести детей в городскую школу, если не хотите, чтобы их образование закончилось на 9-11 классах и бедном колледже, в который, кстати в город их все равно придется возить.

Итого, 20 минут в одну сторону будут стоить вам при пятидневной рабочей неделе 9600 минут в год, т.е. 160 часов. Эти 160 часов – это ваша законная неделя отдыха (7 дней по 24 часа, примерно) в год, которую стоило бы провести лучшим способом. Если же вам придется завозить детей в школу, а это еще 10-20 минут каждый раз, с крюком до их школы, то время увеличивается почти в два раза. А если ваша работа не совпадает с учебным днем с 8:30 до 14:30, а заканчивается позже, но дети вообще будут пол дня после школы тратить на то, чтобы вас ждать или ходить на бессмысленные кружки, которые им навязали, чтобы они вас не ждали.

​Факт: общественный транспорт в пригородах ужасен

Villa 7 Campestre, PRISMA ARQUITECTOS PRISMA ARQUITECTOS Дома в рустикальном стиле Кирпичи Белый
PRISMA ARQUITECTOS

PRISMA ARQUITECTOS
PRISMA ARQUITECTOS
PRISMA ARQUITECTOS

Пригородные, деревенские автобусы, ПАЗики или маршрутки-газельки чаще всего не только очень старые, но еще и неухоженные. Они безумно грязные, как и магазины в деревне и пригороде, которые держат местные. Ехать в них с работы, а особенно – после шопинга в городе, не только непривлекательно, но и порой мучительно. Если в таком автобусе едут рабочие с фабрик, то вы и вовсе не захотите в них заходить, а детям до 16-ти ездить одним в таких автобусах попросту… опасно.

Факт: обычно деревня это лишь одна из идей

homify Дома в стиле кантри
homify

homify
homify
homify

Обычно за идеей переезда в деревню в разуме мотиватора всплывают идеи об гениальном экологичном быте вплоть до стирки на руках. О таких идеях говорить может лишь человек, который никогда и ни за что ни за кем, включая себя, не ухаживал. 

Факт: эко-идеи не всегда экологичны

Madera, agmaldo0x1y agmaldo0x1y Дома в стиле кантри
agmaldo0x1y

agmaldo0x1y
agmaldo0x1y
agmaldo0x1y

Переехать ради экологии это значит, не принимать во внимание, сколько бензина будет тратиться на поездки в город, насколько проще построить квартиру в кондоминимуе, а не дом по материалам и затратах природных ресурсов, не понимать, что древесина главный источник строительства берется из дерева, и заранее винить человечество за все, что происходит в мире, бегая от своих недостатков и отсутствия карьерного роста. Обычно у мужчин именно в этом состоит причина переезда – отсутствие желания работать, таланта, трудоспособности, активности (не словесной, а реальной).

​Факт: все заботы о семье лягут на женщин

gümüşlük taş evler, Gülercan Mimarlık Gülercan Mimarlık Дома в стиле кантри
Gülercan Mimarlık

Gülercan Mimarlık
Gülercan Mimarlık
Gülercan Mimarlık

Удивительно, как красиво можно расписать жизнь в деревне, в отремонтированном или даже новеньком доме. И как все на самом деле выглядит печально. У женщины появляется минимум в 4 раза больше забот, самые простые вещи становятся сложными, быт перестраивается и становится тягостным. Мужчины при этом часто берут роль «плотника», «строителя», но делают что-то по дому раз в месяц или ждут, пока все окончательно сломается и придется вызывать специалиста.

​Факт: работы в деревне нет

Treehouses will provide distinctive accommodation in a magical estate setting, Des Ewing Residential Architects Des Ewing Residential Architects Дома в стиле кантри
Des Ewing Residential Architects

Treehouses will provide distinctive accommodation in a magical estate setting

Des Ewing Residential Architects
Des Ewing Residential Architects
Des Ewing Residential Architects

Даже маленькое изменение в экономике может лишить вас работы. Если вы при этом будете стоять в 6-месячном простое, продадите машину и упадете духом, вы не сможете найти работу в деревне. При этом, многие женщины после переезда вынуждены идти работать в городской супермаркет и добираться на грязных автобусах, а мужчины в это время ждут идеальную работу с достойной оплатой, потому что имеют нереальный образ этого мира.

Факт: пропаганда в СМИ, мода на эко

CASA MI Vivienda Emergente, COOP COOP Дома в стиле кантри
COOP

COOP
COOP
COOP

Пропаганда в сторону деревни в СМИ, книгах, статьях и т.п. дает нам надежду на то, что все наши обязанности можно сбросить, лениться – не вредно, быть аутсайдером – круто, а забросить социум – даже похвально. Дети в таких семьях несчастны, не имеют права голоса и, как правило, во всем следует за родителями, поэтому их следует особенно оберегать. Как в плане обнищания наследства, так и в эмоционально-психическом плане.

​Факт: все уезжают из деревни

DOMY DREWNIANE, Nowak i Nowak Architekci Nowak i Nowak Architekci Дома в стиле кантри Дерево
Nowak i Nowak Architekci

Nowak i Nowak Architekci
Nowak i Nowak Architekci
Nowak i Nowak Architekci

Кроме того, нельзя не учитывать тот факт, что каждый, у кого была хоть какая-то возможность уехать из деревни – так и сделали. А те, что остались – просто уже отчаялись. И даже большая зарплата в 70 тысяч рублей и коттедж не спасут вас от реалий деревни или дальнего заброшенного пригорода, ведь главные опасности и минусы здесь – прямо за вашими стенами, а иногда – в собственной идеологии одного из членов семьи.

​Факт: мы обязаны стремиться к успеху ради детей

Fazenda Santa Izabel, LM Arquitetura | Conceito LM Arquitetura | Conceito Дома в стиле кантри
LM Arquitetura | Conceito

LM Arquitetura | Conceito
LM Arquitetura | Conceito
LM Arquitetura | Conceito

«Жизнь в клетках» (выражение, говорящие о непривлекательности дешевого многоквартирного жилья) также ставится одним из доводов переезда в деревню и по сути является разбалованным мнением о том, что все и всё нам должны. И кто-то нам все портит, и кто-то нас заставляет что-то делать, загоняя в рамки, патологические мысли о том, что город является тюрьмой и т.п.

Семья – это обязанность, работа – это обязанность, дети – это обязанность, и в таком случае все эти ценности стоит считать еще одной тюрьмой, от которой нужно бежать. Человек, не добившийся в жизни успеха, может считать переезд в деревню спасением, искуплением и т.п. и придавать ему почти мистическое значение, в любом из смыслов или существующих религий. Данная позиция всегда приводит к неупорядоченности жизни, постоянному снижению дохода и оправдываемой лени, нежеланию работать и зарабатывать, обеспечивать семью.

Факт: домик с картинки стоит 5-7 млн рублей

homify Дома в стиле кантри Коричневый
homify

homify
homify
homify

Думаете, у вас достаточно средств, чтобы поставить дворец в провинции? Тогда вам понадобиться около 5-7 млн рублей для деревянного дома, как на фотографии выше, около 10 тысяч рублей на отопление в зимние месяцы и около 15 тысяч рублей в месяц на расходы по эксплуатации.

​Факт: вам будет скучно

One Bedroom Bespoke Wee House, The Wee House Company The Wee House Company Дома в стиле кантри
The Wee House Company

One Bedroom Bespoke Wee House

The Wee House Company
The Wee House Company
The Wee House Company

Не пройдет и пары лет, как вы захотите каждые выходные ездить в город в супермаркеты, гипермаркет, торговый центр и т.п. Если дом далеко от города, на это придется тратить вполне приличные средства в год. Кроме того, в деревне остальную часть недели будет настолько скучно, что вы только и будете, что сидеть за компьютером. Для многих мужчин такая перспектива не является чем-то страшным, но спросите и у жены о том, что она думает о 4-часовых сидениях в интернете «просто так» или для «изучения» чего-то «безумно важного и серьезного», но не приносящего ни счастья семье, ни средств к существованию.

Факт: в маленьком доме очень тесно

One Bedroom Bespoke Wee House, The Wee House Company The Wee House Company Дома в стиле кантри
The Wee House Company

One Bedroom Bespoke Wee House

The Wee House Company
The Wee House Company
The Wee House Company

Если в квартире 50 метров вы можете легко выйти на улицу, сходить в парк, пройтись по магазинам, съездить в другой конец города, то в деревне у вас есть лишь ваши 50 метров старого дома, пустой участок, который либо требует огромных забот, как постоянно ломающаяся машина, либо в принципе пустует. Одна дорога и всё, а вот залезать на соседний бледный холмик в деревне вам надоест уже через пару раз.

Факт: в РФ нет захватывающих пейзажей, как на картинках

homify Дома в стиле кантри
homify

homify
homify
homify

Конечно же, они есть, есть места в Тайге, даже на море во Владивостоке, Сибири, на Урале. Но факт в том, что места там настолько дикие, что местные похожи скорее на людей из другого мира, а обустройство вокруг пугает любую нормальную женщину и будет пугать детей.

Подумайте 100 раз!

homify Гостиная в стиле кантри
homify

homify
homify
homify

Дорогие женщины! Если вы не хотите ехать в деревню, а муж настаивает, подумайте еще раз! В РФ сейчас тысячи мужчин в своих кризисах попались на ловушку эко-жизни и пропагандируют её везде, подкрепляя чем угодно – яркими эмоциями, Кастанедой, эзотерикой, пророчествами, запугиваниями, терминологией кармы и страшного суда. Если ваш муж не понимает бытовой реальности научить его воспринимать жизнь реально в принципе невозможно. Стоит понять, что если вы понимаете то, что все это лишь игры несостоявшегося человека, через 5 лет жизни в деревне вы не увидите его наконец-то свершившегося прозрения, скорее, новые бредовые идеи, о переезде в джунгли, о том, что вы будите работать, а он будет дома отдыхать и т.п. Решать как распорядиться своей жизнью, конечно же, вам, но подумайте о детях, на которых такая полу-сектанская атмосфера в доме секты-на-одну-семью сказывается очень сильно.

Очень часто мужчины пользуются своим плохим состоянием здоровья, чтобы уломать вас на переезд, работу по дому, работу в офисе, на все бытовые нужды в деревне, пока они якобы идут на поправку. Данная история не единична, их уже сотни и скоро будут тысячи от тех, кто переехал без оглядки. Такие люди также часто настраивают вас против общества и против своей семьи (сестры, родителей). Берегите себя! 

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