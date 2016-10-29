​Дом в деревне против Квартиры в городе: реальный опыт

Дорогие женщины! Если вы не хотите ехать в деревню, а муж настаивает, подумайте еще раз! В РФ сейчас тысячи мужчин в своих кризисах попались на ловушку эко-жизни и пропагандируют её везде, подкрепляя чем угодно – яркими эмоциями, Кастанедой, эзотерикой, пророчествами, запугиваниями, терминологией кармы и страшного суда. Если ваш муж не понимает бытовой реальности научить его воспринимать жизнь реально в принципе невозможно. Стоит понять, что если вы понимаете то, что все это лишь игры несостоявшегося человека, через 5 лет жизни в деревне вы не увидите его наконец-то свершившегося прозрения, скорее, новые бредовые идеи, о переезде в джунгли, о том, что вы будите работать, а он будет дома отдыхать и т.п. Решать как распорядиться своей жизнью, конечно же, вам, но подумайте о детях, на которых такая полу-сектанская атмосфера в доме секты-на-одну-семью сказывается очень сильно.

Очень часто мужчины пользуются своим плохим состоянием здоровья, чтобы уломать вас на переезд, работу по дому, работу в офисе, на все бытовые нужды в деревне, пока они якобы идут на поправку. Данная история не единична, их уже сотни и скоро будут тысячи от тех, кто переехал без оглядки. Такие люди также часто настраивают вас против общества и против своей семьи (сестры, родителей). Берегите себя!

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