​Дом в деревне против Квартиры в городе: реальный опыт

Давайте найдем все минусы дома и квартиры в городе и поймем, где вы действительно хотите жить. В теме у нас оказываются такие понятия, как инфраструктура, социология, демография, уровень образования и ощущение безопасности.
Все это написано в первую очередь для предостережения женщин, детей, счастливых семей, которые просто не знают, что их ждет.
Данная статья основана на личном опыте нескольких семей, которые переехали из города в деревню и живут или жили там в течение 3-10 лет. Это – откровения, которые вы просто обязаны услышать перед тем, как принять важное решение. Вся информация в статье имеет прямое отношение именно к русской деревне, эко-течению, эзотерической моде, которая зачастую никак не рассчитана на реальный мир и вступает в борьбу с обычным семейным счастьем.
И вот капелька статистики: 90% женщин, что в составе семей уехали в деревню, хотят вернуться к удобному супермаркету, школе за окном, приличным дорогам и чистым тротуарам, «нормальным» людям и соседям, обустроенному быту. При этом, лишь 10% мужчин готовы признаться в том же самом, поддерживая иллюзию «идеальной глуши», в которой и экологично, и «удобно». Но, на самом деле в быту домик в деревне не встает ни в какое сравнение с квартирой.
При этом, вернуться из деревни в город без потерь практически невозможно, потому что купленная недвижимость зачастую совершенно не стоит тех денег, что вы заплатили, и потому не будет куплена за ту же сумму, лишь в два (как минимум) раза меньшую. В это бывает трудно поверить, но это действительно так.
Даже коттедж за 4 млн в деревне будет продан лишь за 2 млн рублей, а домик за 1 млн рублей не продать дороже, чем за 600-700 тысяч. Недвижимость с годами здесь падает в цене, тогда как в городе – непрерывно растет. Не успеете оглянуться, пройдут годы, как из вашего размена трешки на домик в деревне, получится лишь такая обратная комбинация – домик в деревне на комнату в общежитии.
При этом, благоустроенный пригород – это действительно мекка, которую мы с радостью посоветуем молодым семьям. Расстояние до 1 км от города, максимум 2-3 км в составе приличного пригорода, собственная частная школа и детский садик или школа/сад в городе, парки и тротуары… В такое место можно и нужно ехать, если вам надоели грязные подъезды!
Вашим детям будет или невозможно продать ваш дом, или они продадут его за бесценок. Ни о каком реально ощутимом наследстве здесь речи вообще не идет, так как если вам придется уже через пару лет потратить несколько лет на его продажу, то что будет через 15-30 лет? Города станут больше, деревни меньше, и данная динамика продолжится. Подумайте о детях! Квартиру всегда можно продать.
Да, в квартирах в городе данная индексация протекает гораздо быстрее, но в доме есть куча своих дополнительных проблем и поломок. По сути, те 4-8 тысяч рублей, что вы отдаете «за коммунальные» в квартире, вы будете легко тратить на то, чтобы ваш дом оставался в рабочем состоянии. И не стоит идеализировать «сказку в шалаше», в которой все работает без вас.
Минимум 6 тысяч рублей – это просто эксплуатационные расходы на жизнь в доме площадь 80 кв. метров, что уж говорить о 150-метровых домах, где эта пропорция возрастает прямо пропорционально. Не стоит думать, что вы каким-то чудом избежите этих 5-10 тысяч в месяц на ремонт дома. Это только кажется, что их нет. А раз в год ломается что-то, что позволяет потратить 50, 100 или 300 тысяч единоразово. И так каждый год, начиная… с первого!
Автономность подразумевает поломки, постоянные поломки, постоянные доделки ремонта и механизмов. Если вы не можете самостоятельно починить газонокосилку, триммер, чайник или стиралку, то говорить о системах водоснабжения, отопления и канализации с вами – пустая трата времени. Вы просто не сможете сделать все самостоятельно, а нанимая кого-то, вы легко теряете ту самую автономность, к которой так стремились, и уже не получаете свободы от города.
Ждать апокалипсис – самое непрактичное дело из всех, потому что в процессе вы живете на уровне жизни, который абсолютно не соответствует нормальному. И даже более того, вы транжирите имеющиеся средства на бесперспективное дело, вместо того, чтобы потратить их на светлое будущее – обучение детей, предоставление им условий, которые они заслуживают.
В любом пригороде и деревне инфраструктура в десятки раз хуже, чем в городе, где вы легко можете найти все, что душа пожелает. Ваши дети заслуживают несколько игровых площадок, а не одну у дороги или школы, подростки – кафе и магазины, хозяйка – несколько супермаркетов, рынок, несколько аптек и бытовых магазинов. Если вы этого не понимаете, то вам следует попробовать хотя бы пару месяцев обеспечивать семью продуктами и бытовыми мелочами, и вы сразу все поймете.
Поэтому есть смысл переезжать в коттедж лишь в шаговой доступности от города или, если у жены есть собственная машина, в 5 минутах езды от первого крупного (!) супермаркета. Многие хорошие точки находятся сразу за большим гипермаркетом на окраине города.
Если вы собираетесь переезжать в деревню или пригород при маленьком (до 500 тысяч населения) городке, то вам следует понимать, что вы обрекаете свою семью на общение с людьми, которые вряд ли живут той же жизнью, что и вы сами. Дети должны получить всесторонне развитие, взрослые – приятное общение, что очень сложно обеспечить при переезде из микрорайона в деревню или даже пригород, граничащий с деревней. Последствия скажутся лишь через несколько лет и будут неминуемы для всей семьи, которые можно легко назвать регрессом в социальной и культурной сфере, без преувеличения.
Это не видно с первого взгляда, но так оно и есть. Эти 80% починок стоят огромных денег, поэтому в бюджетах ТСЖ их часто не хватает. В доме же вам придется переложить все на себя, а удовольствие это не из дешевых. Кроме того, если у вас нет опыта, вы просто не сможете отремонтировать все сами (даже если очень захотите), и вы опять потратите крупные деньги. Дом – это очень дорогостоящее мероприятие, которое требует полной самоотдачи. Если вы сейчас не находите время починить какую-нибудь мелочь в квартире (типа полочки, двери, плинтусов, обоев), то с домом вы просто не справитесь.
99% домов, которые строят «для себя» более, чем в 20 км от города – это неликвидные строения. Например, если вы работаете в областном центре и дорога до дома занимает более 20 минут. Что говорить о маленьких городах в 200-400 тысяч человек, где расстояние уже в 15 минут мало кого прельщает. Дома же близко к городу, а точнее – их участки, стоят уже в десять раз дороже, от 500 тысяч рублей.
Дом во многих случаях является неликвидом. Продать его в 5, а то и в 15 раз труднее, чем квартиру. Квартира же, даже в старой убитой панельке, всегда найдет своего покупателя. При этом, если в кризис с квартиры вам придется сбросить 10% стоимости для ее быстрой продажи, то с домом такой фокус не пройдет. Лишь минимум 50% скидки привлекут покупателей на дом, который, в принципе, никому не нужен, кроме вас.
Вам может казаться, что вы строите дом на век, для себя и своей семьи, но времена меняются. Дети не захотят жить с вами в 99% случаях, и не стоит думать, что этот 1% – именно ваш случай. Чаще всего дети остаются с родителями только в случае немощности последних, и это тоже по сути не их выбор.
В городе многие из нас чувствуют себя более безопасно, чем в деревне. В городе есть домофон, фонари на улицах, постоянное освещение главных точек и игровых площадок, есть подъезд и лифт – длинный коридор от входа в дом до вашей 55-ой квартиры на 9-ом этаже. В доме все иначе. Перелез через забор, разбил окно и все – вор у вас уже возле кровати. Такая перспектива не понравится любой женщине, которая всерьез задумается о переезде. И дело часто не в конкретных реальных ворах, а в возможности, которая не дает жить с чувством безопасности.
Думать, что вы можете обеспечить безопасность на высшем уровне в дальнем пригороде или деревне – просто глупо. Например, видеокамеры только привлекут нежелательное внимание. Хорошо жить лишь в пригородных поселках в 2-5 минутах езды от города, где вокруг живут только такие же семьи, как вы, а не деревенские жители.
Пригородные школы, дальние школы на дальних микрорайонах, школы в деревне – образование в них практически нулевое, по сравнение с главными школами города. Здесь детей не мотивируют учиться так, как в передовых школах. И в итоге ваш ребенок не получит того, чего он заслуживает – возможности чувствовать успех, добиваться его, знать свое место в социуме и найти занятие по душе. Домашнее образование по уровню в принципе, даже если вы или ваш муж педагог, никогда не сможет дотянуть до уровня школы в городе даже на 20-25%!
В очень многих пригородах и тем более деревнях дороги просто не чистят от снега. Точнее, чистят, но 5 раз за зиму, во время снегопадов в 1,5 метра снега. Как вы будете добираться до работы, здесь никого не волнует.
Представим, что добираться до города вам – «всего лишь» 20 минут в одну сторону. Т.е. 40 минут в день, 5 раз в неделю. При этом, вам нужно завести детей в городскую школу, если не хотите, чтобы их образование закончилось на 9-11 классах и бедном колледже, в который, кстати в город их все равно придется возить.
Итого, 20 минут в одну сторону будут стоить вам при пятидневной рабочей неделе 9600 минут в год, т.е. 160 часов. Эти 160 часов – это ваша законная неделя отдыха (7 дней по 24 часа, примерно) в год, которую стоило бы провести лучшим способом. Если же вам придется завозить детей в школу, а это еще 10-20 минут каждый раз, с крюком до их школы, то время увеличивается почти в два раза. А если ваша работа не совпадает с учебным днем с 8:30 до 14:30, а заканчивается позже, но дети вообще будут пол дня после школы тратить на то, чтобы вас ждать или ходить на бессмысленные кружки, которые им навязали, чтобы они вас не ждали.
Пригородные, деревенские автобусы, ПАЗики или маршрутки-газельки чаще всего не только очень старые, но еще и неухоженные. Они безумно грязные, как и магазины в деревне и пригороде, которые держат местные. Ехать в них с работы, а особенно – после шопинга в городе, не только непривлекательно, но и порой мучительно. Если в таком автобусе едут рабочие с фабрик, то вы и вовсе не захотите в них заходить, а детям до 16-ти ездить одним в таких автобусах попросту… опасно.
Обычно за идеей переезда в деревню в разуме мотиватора всплывают идеи об гениальном экологичном быте вплоть до стирки на руках. О таких идеях говорить может лишь человек, который никогда и ни за что ни за кем, включая себя, не ухаживал.
Переехать ради экологии это значит, не принимать во внимание, сколько бензина будет тратиться на поездки в город, насколько проще построить квартиру в кондоминимуе, а не дом по материалам и затратах природных ресурсов, не понимать, что древесина главный источник строительства берется из дерева, и заранее винить человечество за все, что происходит в мире, бегая от своих недостатков и отсутствия карьерного роста. Обычно у мужчин именно в этом состоит причина переезда – отсутствие желания работать, таланта, трудоспособности, активности (не словесной, а реальной).
Удивительно, как красиво можно расписать жизнь в деревне, в отремонтированном или даже новеньком доме. И как все на самом деле выглядит печально. У женщины появляется минимум в 4 раза больше забот, самые простые вещи становятся сложными, быт перестраивается и становится тягостным. Мужчины при этом часто берут роль «плотника», «строителя», но делают что-то по дому раз в месяц или ждут, пока все окончательно сломается и придется вызывать специалиста.
Даже маленькое изменение в экономике может лишить вас работы. Если вы при этом будете стоять в 6-месячном простое, продадите машину и упадете духом, вы не сможете найти работу в деревне. При этом, многие женщины после переезда вынуждены идти работать в городской супермаркет и добираться на грязных автобусах, а мужчины в это время ждут идеальную работу с достойной оплатой, потому что имеют нереальный образ этого мира.
Пропаганда в сторону деревни в СМИ, книгах, статьях и т.п. дает нам надежду на то, что все наши обязанности можно сбросить, лениться – не вредно, быть аутсайдером – круто, а забросить социум – даже похвально. Дети в таких семьях несчастны, не имеют права голоса и, как правило, во всем следует за родителями, поэтому их следует особенно оберегать. Как в плане обнищания наследства, так и в эмоционально-психическом плане.
Кроме того, нельзя не учитывать тот факт, что каждый, у кого была хоть какая-то возможность уехать из деревни – так и сделали. А те, что остались – просто уже отчаялись. И даже большая зарплата в 70 тысяч рублей и коттедж не спасут вас от реалий деревни или дальнего заброшенного пригорода, ведь главные опасности и минусы здесь – прямо за вашими стенами, а иногда – в собственной идеологии одного из членов семьи.
«Жизнь в клетках» (выражение, говорящие о непривлекательности дешевого многоквартирного жилья) также ставится одним из доводов переезда в деревню и по сути является разбалованным мнением о том, что все и всё нам должны. И кто-то нам все портит, и кто-то нас заставляет что-то делать, загоняя в рамки, патологические мысли о том, что город является тюрьмой и т.п.
Семья – это обязанность, работа – это обязанность, дети – это обязанность, и в таком случае все эти ценности стоит считать еще одной тюрьмой, от которой нужно бежать. Человек, не добившийся в жизни успеха, может считать переезд в деревню спасением, искуплением и т.п. и придавать ему почти мистическое значение, в любом из смыслов или существующих религий. Данная позиция всегда приводит к неупорядоченности жизни, постоянному снижению дохода и оправдываемой лени, нежеланию работать и зарабатывать, обеспечивать семью.
Думаете, у вас достаточно средств, чтобы поставить дворец в провинции? Тогда вам понадобиться около 5-7 млн рублей для деревянного дома, как на фотографии выше, около 10 тысяч рублей на отопление в зимние месяцы и около 15 тысяч рублей в месяц на расходы по эксплуатации.
Не пройдет и пары лет, как вы захотите каждые выходные ездить в город в супермаркеты, гипермаркет, торговый центр и т.п. Если дом далеко от города, на это придется тратить вполне приличные средства в год. Кроме того, в деревне остальную часть недели будет настолько скучно, что вы только и будете, что сидеть за компьютером. Для многих мужчин такая перспектива не является чем-то страшным, но спросите и у жены о том, что она думает о 4-часовых сидениях в интернете «просто так» или для «изучения» чего-то «безумно важного и серьезного», но не приносящего ни счастья семье, ни средств к существованию.
Если в квартире 50 метров вы можете легко выйти на улицу, сходить в парк, пройтись по магазинам, съездить в другой конец города, то в деревне у вас есть лишь ваши 50 метров старого дома, пустой участок, который либо требует огромных забот, как постоянно ломающаяся машина, либо в принципе пустует. Одна дорога и всё, а вот залезать на соседний бледный холмик в деревне вам надоест уже через пару раз.
Конечно же, они есть, есть места в Тайге, даже на море во Владивостоке, Сибири, на Урале. Но факт в том, что места там настолько дикие, что местные похожи скорее на людей из другого мира, а обустройство вокруг пугает любую нормальную женщину и будет пугать детей.
Дорогие женщины! Если вы не хотите ехать в деревню, а муж настаивает, подумайте еще раз! В РФ сейчас тысячи мужчин в своих кризисах попались на ловушку эко-жизни и пропагандируют её везде, подкрепляя чем угодно – яркими эмоциями, Кастанедой, эзотерикой, пророчествами, запугиваниями, терминологией кармы и страшного суда. Если ваш муж не понимает бытовой реальности научить его воспринимать жизнь реально в принципе невозможно. Стоит понять, что если вы понимаете то, что все это лишь игры несостоявшегося человека, через 5 лет жизни в деревне вы не увидите его наконец-то свершившегося прозрения, скорее, новые бредовые идеи, о переезде в джунгли, о том, что вы будите работать, а он будет дома отдыхать и т.п. Решать как распорядиться своей жизнью, конечно же, вам, но подумайте о детях, на которых такая полу-сектанская атмосфера в доме секты-на-одну-семью сказывается очень сильно.
Очень часто мужчины пользуются своим плохим состоянием здоровья, чтобы уломать вас на переезд, работу по дому, работу в офисе, на все бытовые нужды в деревне, пока они якобы идут на поправку. Данная история не единична, их уже сотни и скоро будут тысячи от тех, кто переехал без оглядки. Такие люди также часто настраивают вас против общества и против своей семьи (сестры, родителей). Берегите себя!
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