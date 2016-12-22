Трехкомнатный дом за 1,5 млн рублей!

Думали ли вы о том, что из-за недостатка средств никогда не сможете построить себе коттедж? Если да, мы спешим рассказать вам об альтернативных вариантах планировки, которые, возможно, помогут вам по-другому взглянуть на проекты коттеджей.

Этот трехкомнатный дом имеет площадь в 64 кв. метра (как и трехкомнатная квартира) и может быть построен по каркасной технологии «под ключ» за 1,5 млн рублей просто благодаря своей маленькой площади. Тем не менее, в нем есть две спальни, гостиная и кухня, ванная и туалет.