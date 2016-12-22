Трехкомнатный дом за 1,5 млн рублей!

Думали ли вы о том, что из-за недостатка средств никогда не сможете построить себе коттедж? Если да, мы спешим рассказать вам об альтернативных вариантах планировки, которые, возможно, помогут вам по-другому взглянуть на проекты коттеджей.
Этот трехкомнатный дом имеет площадь в 64 кв. метра (как и трехкомнатная квартира) и может быть построен по каркасной технологии «под ключ» за 1,5 млн рублей просто благодаря своей маленькой площади. Тем не менее, в нем есть две спальни, гостиная и кухня, ванная и туалет.
Этот дом зажат между другими домами, поэтому имеет очень узкий фасад. На втором этаже расположилась большая кухня-гостиная, занимающая около 28 кв. метров (без лестницы). На первом этаже есть две спальни, прихожая, ванная комната и туалет.
Так выглядит этот дом, стоящий вплотную к другим домам на улице. В этом варианте он построен из кирпича со штукатуркой, но по цене мы обсуждаем данный вариант планировки при строительстве по каркасной технологии.
Обратите внимание на то, что второй этаж нарисован на схеме выше первого. На втором этаже есть гостиная, кухня, зона кабинета и встроенный шкаф-купе.
На первом этаже внизу есть (справа) вход в дом, прихожая и душевая комната, отдельный туалет и две комнаты, одна из которых находится в лестничном холле. Если отделить ее от лестничного холла перегородкой, получатся две 8,5-метровые спальни.
Как видите, здесь на первом этаже уже оборудована одна спальня с гардеробной, у нее есть занавеска, можно поставить перегородку или двери-слайдеры. Детская находится рядом, слева, она осталась за кадром.
На втором этаже мы нашли кухню-столовую, гостиную и кабинет между ними. Лестница находится слева, за легкими деревянными перегородками.
Кухня выполнена в стиле индастриал, весьма популярном в азиатских странах.
Здесь мы видим прихожую, которая рационально разместила все, что нужно для жизни. Для прихожей в частном доме практически обязательно хорошее остекление, чтобы дневной свет и светлая отделка «раздвигали» пространство.
Ванная комната имеет отдельные комнатки для душевой и туалета, а вот стиральная машина и раковина находятся в общей комнате.
Конечно же, такой дом нельзя назвать пределом мечтаний или Домом Мечты. Но все-таки 1,5 млн рублей помогут вам, например, переехать из однокомнатной квартиры в плохом районе в собственный и, самое главное, новый дом! Кто сказал, что такая альтернатива бессмысленна? Вовсе нет.
Итак, мы имеем интересный план дома, маленькую площадь в 64 кв. метра и осознание возможности жить так, как вы хотите, даже со столь небольшим бюджетом.
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