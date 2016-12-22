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Трехкомнатный дом за 1,5 млн рублей!

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Re:Toyosaki, coil松村一輝建設計事務所 coil松村一輝建設計事務所 Гостиные в эклектичном стиле
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Думали ли вы о том, что из-за недостатка средств никогда не сможете построить себе коттедж? Если да, мы спешим рассказать вам об альтернативных вариантах планировки, которые, возможно, помогут вам по-другому взглянуть на проекты коттеджей.

Этот трехкомнатный дом имеет площадь в 64 кв. метра (как и трехкомнатная квартира) и может быть построен по каркасной технологии «под ключ» за 1,5 млн рублей просто благодаря своей маленькой площади. Тем не менее, в нем есть две спальни, гостиная и кухня, ванная и туалет.

Узкофасадный

Re:Toyosaki, coil松村一輝建設計事務所 coil松村一輝建設計事務所 Дома в эклектичном стиле
coil松村一輝建設計事務所

coil松村一輝建設計事務所
coil松村一輝建設計事務所
coil松村一輝建設計事務所

Этот дом зажат между другими домами, поэтому имеет очень узкий фасад. На втором этаже расположилась большая кухня-гостиная, занимающая около 28 кв. метров (без лестницы). На первом этаже есть две спальни, прихожая, ванная комната и туалет.

Вид с улицы

Re:Toyosaki, coil松村一輝建設計事務所 coil松村一輝建設計事務所 Дома в эклектичном стиле
coil松村一輝建設計事務所

coil松村一輝建設計事務所
coil松村一輝建設計事務所
coil松村一輝建設計事務所

Так выглядит этот дом, стоящий вплотную к другим домам на улице. В этом варианте он построен из кирпича со штукатуркой, но по цене мы обсуждаем данный вариант планировки при строительстве по каркасной технологии.

Планировка второго и первого этажа

Re:Toyosaki, coil松村一輝建設計事務所 coil松村一輝建設計事務所
coil松村一輝建設計事務所

coil松村一輝建設計事務所
coil松村一輝建設計事務所
coil松村一輝建設計事務所

Обратите внимание на то, что второй этаж нарисован на схеме выше первого. На втором этаже есть гостиная, кухня, зона кабинета и встроенный шкаф-купе.

На первом этаже внизу есть (справа) вход в дом, прихожая и душевая комната, отдельный туалет и две комнаты, одна из которых находится в лестничном холле. Если отделить ее от лестничного холла перегородкой, получатся две 8,5-метровые спальни.

Первый этаж

Re:Toyosaki, coil松村一輝建設計事務所 coil松村一輝建設計事務所 Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
coil松村一輝建設計事務所

coil松村一輝建設計事務所
coil松村一輝建設計事務所
coil松村一輝建設計事務所

Как видите, здесь на первом этаже уже оборудована одна спальня с гардеробной, у нее есть занавеска, можно поставить перегородку или двери-слайдеры. Детская находится рядом, слева, она осталась за кадром.

Второй этаж

Re:Toyosaki, coil松村一輝建設計事務所 coil松村一輝建設計事務所 Гостиные в эклектичном стиле
coil松村一輝建設計事務所

coil松村一輝建設計事務所
coil松村一輝建設計事務所
coil松村一輝建設計事務所

На втором этаже мы нашли кухню-столовую, гостиную и кабинет между ними. Лестница находится слева, за легкими деревянными перегородками.

Кухня

Re:Toyosaki, coil松村一輝建設計事務所 coil松村一輝建設計事務所 Кухни в эклектичном стиле
coil松村一輝建設計事務所

coil松村一輝建設計事務所
coil松村一輝建設計事務所
coil松村一輝建設計事務所

Кухня выполнена в стиле индастриал, весьма популярном в азиатских странах.

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Прихожая

Re:Toyosaki, coil松村一輝建設計事務所 coil松村一輝建設計事務所 Окна и двери в эклектичном стиле
coil松村一輝建設計事務所

coil松村一輝建設計事務所
coil松村一輝建設計事務所
coil松村一輝建設計事務所

Здесь мы видим прихожую, которая рационально разместила все, что нужно для жизни. Для прихожей в частном доме практически обязательно хорошее остекление, чтобы дневной свет и светлая отделка «раздвигали» пространство.

Ванная комната

Re:Toyosaki, coil松村一輝建設計事務所 coil松村一輝建設計事務所 Ванная комната в эклектичном стиле
coil松村一輝建設計事務所

coil松村一輝建設計事務所
coil松村一輝建設計事務所
coil松村一輝建設計事務所

Ванная комната имеет отдельные комнатки для душевой и туалета, а вот стиральная машина и раковина находятся в общей комнате.

Схема дома

Re:Toyosaki, coil松村一輝建設計事務所 coil松村一輝建設計事務所
coil松村一輝建設計事務所

coil松村一輝建設計事務所
coil松村一輝建設計事務所
coil松村一輝建設計事務所

Конечно же, такой дом нельзя назвать пределом мечтаний или Домом Мечты. Но все-таки 1,5 млн рублей помогут вам, например, переехать из однокомнатной квартиры в плохом районе в собственный и, самое главное, новый дом! Кто сказал, что такая альтернатива бессмысленна? Вовсе нет.

Итак, мы имеем интересный план дома, маленькую площадь в 64 кв. метра и осознание возможности жить так, как вы хотите, даже со столь небольшим бюджетом.

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