Марсала — цвет 2015 года

На смену фиолетовой палитре приходит новый цвет – марсала. Это богатый насыщенный оттенок зрелого вина с коричневым подтоном был выбран международным экспертом в области цвета Pantone и объявлен цветом 2015 года. Контрастируя с предшественником, обольстительный марсала выглядит естественно и натурально, именно поэтому ему уже прогнозируют стать символом спокойствия и уверенности. Этот оттенок легко впишется в любую цветовую палитру и будет хорошо смотреться практически в любом интерьере, захотите ли вы создать в своем доме атмосферу богатого дворца или же добавить яркий акцент в минималистском пространстве своей квартиры.

Давайте посмотрим на победителя поближе!