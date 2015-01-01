Марсала — цвет 2015 года

На смену фиолетовой палитре приходит новый цвет – марсала. Это богатый насыщенный оттенок зрелого вина с коричневым подтоном был выбран международным экспертом в области цвета Pantone и объявлен цветом 2015 года. Контрастируя с предшественником, обольстительный марсала выглядит естественно и натурально, именно поэтому ему уже прогнозируют стать символом спокойствия и уверенности. Этот оттенок легко впишется в любую цветовую палитру и будет хорошо смотреться практически в любом интерьере, захотите ли вы создать в своем доме атмосферу богатого дворца или же добавить яркий акцент в минималистском пространстве своей квартиры.
Давайте посмотрим на победителя поближе!
Для начала, давайте посмотрим на этот ретро-столик. Кто бы мог подумать, что этот яркий и элегантный предмет мебели был спасен от уничтожения, отреставрирован и окрашен в современных цветовых тенденциях! Согласитесь, что мебель такого оттенка идеально впишется в любое пространство и интерьер, будь то классика или модерн. Если вам нужно освежить спальню, гостиную или ванную комнату, сделайте это с цветом марсала.
Как известно, любой близкий к красному цвет повышает аппетит – вот почему мы так часто замечаем его оттенки в интерьере ресторанов и кафе. Такая кухня в классическом и колониальном стиле выглядит просто невероятно стильно!
Марсалу можно добавлять в интерьер постепенно, например, приобретая необычные аксессуары, окрашенные в цвета этой палитры. Нас поразили красота и богатство этой вазы, в которой взаимодействуют и цвет, и текстура. Используйте марсалу, чтобы создать акценты – этот цвет привлекает внимание, но не утомляет.
Красная кожа в дизайне интерьера используется с 80-х годов прошлого столетия, но будьте осторожны. В коже этот смелый цвет хорошо будет смотреться в лофтах или помещениях промышленного назначения.
Те, кто предпочитает базовые цвета в интерьере, как минимум, могут разбавить их используя марсалу. Почему бы не скрасить вашу ванную комнату и не повесить несколько полотенец сочного цвета, чтобы компенсировать белый или серый? Это отличный способ добавить романтическое настроение в приглушенном и спокойном пространстве.
С помощью этого цвета можно добавить элегантности любому помещению. В современном и минималистском пространстве гостиной или столовой мы встречаем и другие предметы мебели в цвете марсала, например, стулья.
В последнем примере мы видим стены похожего на марсалу оттенка. Согласитесь, это помещение выглядело бы совсем по-другому, будь его стены, к примеру, белыми. Как видите, этот темно-красный хорошо сочетается с нейтральными цветами, включая серые, коричневые и бежевые тона.