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Марсала — цвет 2015 года

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CALVOS - FS, LEICHT Küchen AG LEICHT Küchen AG КухняШкафы и полки
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На смену фиолетовой палитре приходит новый цвет – марсала. Это богатый насыщенный оттенок зрелого вина с коричневым подтоном был выбран международным экспертом в области цвета  Pantone и объявлен цветом 2015 года. Контрастируя с предшественником, обольстительный марсала выглядит естественно и натурально, именно поэтому ему уже прогнозируют стать символом спокойствия и уверенности. Этот оттенок легко впишется в любую цветовую палитру и будет хорошо смотреться практически в любом интерьере, захотите ли вы создать в своем доме атмосферу богатого дворца или же добавить яркий акцент в минималистском пространстве своей квартиры.

Давайте посмотрим на победителя поближе!

Романтические акценты

Chalk Paint™ decorative paint by Annie Sloan www.anniesloan.com, Annie Sloan Annie Sloan
Annie Sloan

Chalk Paint™ decorative paint by Annie Sloan www.anniesloan.com

Annie Sloan
Annie Sloan
Annie Sloan

Для начала, давайте посмотрим на этот ретро-столик. Кто бы мог подумать, что этот яркий и элегантный предмет мебели был спасен от уничтожения, отреставрирован и окрашен в современных цветовых тенденциях! Согласитесь, что мебель такого оттенка идеально впишется в любое пространство и интерьер, будь то классика или модерн. Если вам нужно освежить спальню, гостиную или ванную комнату, сделайте это с цветом марсала.

Стильная кухонная мебель

CALVOS - FS, LEICHT Küchen AG LEICHT Küchen AG КухняШкафы и полки
LEICHT Küchen AG

LEICHT Küchen AG
LEICHT Küchen AG
LEICHT Küchen AG

Как известно, любой близкий к красному цвет повышает аппетит – вот почему мы так часто замечаем его оттенки в интерьере ресторанов и кафе. Такая кухня в классическом и колониальном стиле выглядит просто невероятно стильно!

Сочные оттенки

Schalen und Gefäße, Holzobjekte, FRIEDEMANN BUEHLER STUDIO FRIEDEMANN BUEHLER STUDIO Домашнее хозяйство Хранение
FRIEDEMANN BUEHLER STUDIO

FRIEDEMANN BUEHLER STUDIO
FRIEDEMANN BUEHLER STUDIO
FRIEDEMANN BUEHLER STUDIO

Марсалу можно добавлять в интерьер постепенно, например, приобретая необычные аксессуары, окрашенные в цвета этой палитры. Нас поразили красота и богатство этой вазы, в которой взаимодействуют и цвет, и текстура. Используйте марсалу, чтобы создать акценты – этот цвет привлекает внимание, но не утомляет.

Насыщенный ретро

Chesterfield Sofa 'Old Fashion' model, LUCY retrò & chic LUCY retrò & chic ГостинаяДиваны и кресла
LUCY retrò &amp; chic

Chesterfield Sofa 'Old Fashion' model

LUCY retrò & chic
LUCY retrò &amp; chic
LUCY retrò & chic

Красная кожа в дизайне интерьера используется с  80-х годов прошлого столетия, но будьте осторожны. В коже этот смелый цвет хорошо будет смотреться в лофтах или помещениях промышленного назначения. 

Максимальный эффект при минимальных затратах

Estilo mediterráneo, Laura Yerpes Estudio de Interiorismo Laura Yerpes Estudio de Interiorismo Ванная комнатаХранение
Laura Yerpes Estudio de Interiorismo

Laura Yerpes Estudio de Interiorismo
Laura Yerpes Estudio de Interiorismo
Laura Yerpes Estudio de Interiorismo

Те, кто предпочитает базовые цвета в интерьере, как минимум, могут разбавить их используя марсалу. Почему бы не скрасить вашу ванную комнату и не повесить несколько полотенец сочного цвета, чтобы компенсировать белый или серый? Это отличный способ добавить романтическое настроение в приглушенном и спокойном пространстве.

Марсала в интерьере

homify Столовая комната в стиле минимализм
homify

homify
homify
homify

С помощью этого цвета можно добавить элегантности любому помещению. В современном и минималистском пространстве гостиной или столовой мы встречаем и другие предметы мебели в цвете марсала, например, стулья.  

Громко и гордо

​SECRET GUEST HOUSE, Pascal Arquitectos Pascal Arquitectos Столовая комната в стиле модерн
Pascal Arquitectos

​SECRET GUEST HOUSE

Pascal Arquitectos
Pascal Arquitectos
Pascal Arquitectos

В последнем примере мы видим стены похожего на марсалу оттенка. Согласитесь, это помещение выглядело бы совсем по-другому, будь его стены, к примеру, белыми. Как видите, этот темно-красный хорошо сочетается с нейтральными цветами, включая серые, коричневые и бежевые тона.

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