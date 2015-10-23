Прикроватные тумбы для спальни

Предназначение прикроватных тумбочек в спальне сложно переоценить. Одну треть своей жизни человек проводит во сне, а значит, именно в этой комнате вы проводите довольно значительную часть своего времени. В спальне мы отходим отходим от ежедневной суеты, пытаемся отвлечься от дел и проблем. Поэтому важной задачей становится создание такой обстановки в спальне, которая бы способствовала максимально приятному времяпровождению. Если вы любите перед сном попить чай или почитать книгу, обеспечьте условия для вашего комфорта. В таком случае прикроватная тумбочка окажется для Вас просто незаменимой вещью.
На нее так удобно положить любимый журнал, кроссворд и ручку, очки, поставить кружку с чаем или просто стакан с водой, на тот случай, если среди ночи захочется пить. Кроме того, такая вещь, как будильник или мобильный телефон также должны находиться рядом с кроватью, чтобы в случае необходимости находиться под рукой. И здесь вам также могут пригодиться прикроватные тумбочки. А сколько всего нужного и полезного может поместиться на их полочках, всего просто не перечесть!
Давайте более подробно рассмотрим популярные виды тумб, используемых в интерьерах спален.
Этот небольшой предмет меблировки крайне важен для комфортного пребывания в зоне сна. Хранительницы наших секретов, места обитания любимых и самых необходимых вещей, способные рассказать о нас очень и очень многое, все это они – тумбочки прикроватные, и для спальни это, наверное, самый многофункциональный предмет, ведь они совмещают все достоинства и системы хранения, и прикроватного столика, и важной детали интерьера. Именно поэтому сложно представить спальный гарнитур без этой важной дополняющей детали, ведь кровать тогда будет такой одинокой!
Классическая прикроватная тумба не может похвастаться причудливым внешним видом – здесь ставка делается на другие преимущества. Во-первых, стандартная недорогая тумба проста и практична. Она может иметь от двух до четырех ящиков или небольшой отсек для белья и ящик сверху. Во-вторых, такая тумба универсальна. Она может занять достойное место и в спальне, возле кровати, и в гостиной, в качестве тумбы для телевизора.
При взгляде на подобный интерьер возникает абсолютное ощущение легкости и атмосферы спокойствия. И немалая заслуга в этом отводится именно белоснежной прикроватной тумбе, на которой уместно расположились и стилизованные предметы декора ( лампа, кувшин с цветами), и предметы первой необходимости и основного предназначения прикроватной тумб – книги и очков. Разве не прекрасно начинать день в такой спокойной обстановке, в которой нет места суете и опозданиям ?
Дизайнерам давно наскучили классические формы и материалы, они стремятся постичь и придумать нечто принципиально отличное от изначального образца, превращая дизайнерские прикроватные тумбочки в настоящий арт объект. Добавьте винтажные чемоданы для интерьера в стиле кантри в качестве прикроватных тумб и интерьер Вашей спальни заиграет по-новому.
Подвесные тумбы являются вполне функциональным предметом интерьера. Во-первых, однозначным преимуществом такой модели является свободное пространство между полом и тумбой, позволяющее беспрепятственно проводить уборку. Во-вторых, подвесные тумбы в спальне можно расположить над розеткой. Между ними и полом следует оставлять расстояние не менее пятнадцати сантиметров. На эту часть гарнитура можно поставить прикроватный светильник с умеренно-яркой лампочкой.
Зеркальная тумба за счет игры отражений способна зрительно увеличить пространство , придать комнате легкость и своего рода невесомость. Однако, такой вариант также не исключает недостатков: поверхность тумбы достаточно уязвима: она не отличается ударопрочностью и имеет высокий риск появления царапин и сколов.
Современные стили отличаются как использованием новейших материалов, так и простотой, лаконичностью форм. Гламурная спальня или гарнитур в стиле необарокко смело можно дополнить тумбами из стекла или зеркала. Минималистический дизайн спальни вполне обрадуется пластиковым тумбочкам, а брутальный hi tech – конструкции из стекла и хрома. Спокойный скандинавский стиль обрадуется абсолютно любой прикроватной тумбе спокойных и лаконичных форм.
Обычно классическая прикроватная тумба имеет теплый естественный цвет – это могут быть оттенки желтого, бежевого, коричневого. Гнутые фасады или витиеватые ножки прикроватной тумбочки практически незаменимы в спальне в классическом стиле. Такая тумба сразу заявляет о статусности и требует соответствующего декора и аксессуаров.