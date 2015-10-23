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Прикроватные тумбы для спальни

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Apartament na Kabatach, Studio Inaczej Studio Inaczej Спальная комната Тумбочки
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Предназначение прикроватных тумбочек в спальне сложно переоценить. Одну треть своей жизни человек проводит во сне, а значит, именно в этой комнате вы проводите довольно значительную часть своего времени. В спальне мы отходим отходим от ежедневной суеты, пытаемся отвлечься от дел и проблем. Поэтому важной задачей становится создание такой обстановки в спальне, которая бы способствовала максимально приятному времяпровождению. Если вы любите перед сном попить чай или почитать книгу, обеспечьте условия для вашего комфорта. В таком случае прикроватная тумбочка окажется для Вас просто незаменимой вещью.

На нее так удобно положить любимый журнал, кроссворд и ручку, очки, поставить кружку с чаем или просто стакан с водой, на тот случай, если среди ночи захочется пить. Кроме того, такая вещь, как будильник или мобильный телефон также должны находиться рядом с кроватью, чтобы в случае необходимости находиться под рукой. И здесь вам также могут пригодиться прикроватные тумбочки. А сколько всего нужного и полезного может поместиться на их полочках, всего просто не перечесть!

Давайте более подробно рассмотрим популярные виды тумб, используемых в интерьерах спален.

Классическая прикроватная тумба

Furniture, CROWN FRENCH FURNITURE CROWN FRENCH FURNITURE Спальная комната Тумбочки
CROWN FRENCH FURNITURE

Furniture

CROWN FRENCH FURNITURE
CROWN FRENCH FURNITURE
CROWN FRENCH FURNITURE

Этот небольшой предмет меблировки крайне важен для комфортного пребывания в зоне сна. Хранительницы наших секретов, места обитания любимых и самых необходимых вещей, способные рассказать о нас очень и очень многое, все это они – тумбочки прикроватные, и для спальни это, наверное, самый многофункциональный предмет, ведь они совмещают все достоинства и системы хранения, и прикроватного столика, и важной детали интерьера. Именно поэтому сложно представить спальный гарнитур без этой важной дополняющей детали, ведь кровать тогда будет такой одинокой!

Классическая прикроватная тумба не может похвастаться причудливым внешним видом – здесь ставка делается на другие преимущества. Во-первых, стандартная недорогая тумба проста и практична. Она может иметь от двух до четырех ящиков или небольшой отсек для белья и ящик сверху. Во-вторых, такая тумба универсальна. Она может занять достойное место и в спальне, возле кровати, и в гостиной, в качестве тумбы для телевизора.

Белоснежные оттенки

Apartament na Kabatach, Studio Inaczej Studio Inaczej Спальная комната Тумбочки
Studio Inaczej

Studio Inaczej
Studio Inaczej
Studio Inaczej

При взгляде на подобный интерьер возникает абсолютное ощущение легкости и атмосферы спокойствия. И немалая заслуга в этом отводится именно белоснежной прикроватной тумбе,  на которой уместно расположились и стилизованные предметы декора ( лампа, кувшин с цветами),  и предметы первой необходимости и основного предназначения прикроватной тумб – книги и очков. Разве не прекрасно начинать день в такой спокойной обстановке, в которой нет места суете и опозданиям ?

Винтажный чемодан

Винтажный чемодан вместо прикроватной тумбочки L'Essenziale Home Designs Спальная комната Тумбочки
L&#39;Essenziale Home Designs

Винтажный чемодан вместо прикроватной тумбочки

L'Essenziale Home Designs
L&#39;Essenziale Home Designs
L'Essenziale Home Designs

Дизайнерам давно наскучили классические формы и материалы, они стремятся постичь и придумать нечто принципиально отличное от изначального образца, превращая дизайнерские прикроватные тумбочки в настоящий арт объект. Добавьте винтажные чемоданы для интерьера в стиле кантри в качестве прикроватных тумб и интерьер Вашей спальни заиграет по-новому.

Подвесная прикроватная тумба

CONTINUIDAD EN EL ESPACIO, Dulce Albarracin Dulce Albarracin Спальная комната Тумбочки
Dulce Albarracin

Dulce Albarracin
Dulce Albarracin
Dulce Albarracin

Подвесные тумбы являются вполне функциональным предметом интерьера. Во-первых, однозначным преимуществом такой модели является свободное пространство между полом и тумбой, позволяющее беспрепятственно проводить уборку. Во-вторых, подвесные тумбы в спальне можно расположить над розеткой. Между ними и полом следует оставлять расстояние не менее пятнадцати сантиметров. На эту часть гарнитура можно поставить прикроватный светильник  с умеренно-яркой лампочкой.

Зеркальная прикроватная тумба для спальни

Knightsbridge Mirrored Bedside Table with 2 Drawers homify Спальная комната Тумбочки
homify

Knightsbridge Mirrored Bedside Table with 2 Drawers

homify
homify
homify

Зеркальная тумба за счет игры отражений способна зрительно увеличить пространство , придать комнате легкость и своего рода невесомость. Однако, такой вариант также не исключает недостатков: поверхность тумбы достаточно уязвима: она не отличается ударопрочностью и имеет высокий риск появления царапин и сколов.

Тумбы для современного дизайна спальни

Catalogo Vittoria, Kreative Point s.n.c Kreative Point s.n.c Спальная комната Тумбочки
Kreative Point s.n.c

Kreative Point s.n.c
Kreative Point s.n.c
Kreative Point s.n.c

Современные стили отличаются как использованием новейших материалов, так и простотой, лаконичностью форм. Гламурная спальня или гарнитур в стиле необарокко смело можно дополнить тумбами из стекла или зеркала. Минималистический дизайн спальни вполне обрадуется пластиковым тумбочкам, а брутальный hi tech – конструкции из стекла и хрома. Спокойный скандинавский стиль обрадуется абсолютно любой прикроватной тумбе спокойных и лаконичных форм.

Прикроватная тумба в классическом стиле

Osmanoğulları Mobilya, OSMANOĞULLARI MOBİLYA OSMANOĞULLARI MOBİLYA Спальная комната Тумбочки
OSMANOĞULLARI MOBİLYA

OSMANOĞULLARI MOBİLYA
OSMANOĞULLARI MOBİLYA
OSMANOĞULLARI MOBİLYA

Обычно классическая прикроватная тумба имеет теплый естественный цвет – это могут быть оттенки желтого, бежевого, коричневого. Гнутые фасады или витиеватые ножки прикроватной тумбочки практически незаменимы в спальне в классическом стиле. Такая тумба сразу заявляет о статусности и требует соответствующего декора и аксессуаров.

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