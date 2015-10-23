Прикроватные тумбы для спальни

Предназначение прикроватных тумбочек в спальне сложно переоценить. Одну треть своей жизни человек проводит во сне, а значит, именно в этой комнате вы проводите довольно значительную часть своего времени. В спальне мы отходим отходим от ежедневной суеты, пытаемся отвлечься от дел и проблем. Поэтому важной задачей становится создание такой обстановки в спальне, которая бы способствовала максимально приятному времяпровождению. Если вы любите перед сном попить чай или почитать книгу, обеспечьте условия для вашего комфорта. В таком случае прикроватная тумбочка окажется для Вас просто незаменимой вещью.

На нее так удобно положить любимый журнал, кроссворд и ручку, очки, поставить кружку с чаем или просто стакан с водой, на тот случай, если среди ночи захочется пить. Кроме того, такая вещь, как будильник или мобильный телефон также должны находиться рядом с кроватью, чтобы в случае необходимости находиться под рукой. И здесь вам также могут пригодиться прикроватные тумбочки. А сколько всего нужного и полезного может поместиться на их полочках, всего просто не перечесть!

Давайте более подробно рассмотрим популярные виды тумб, используемых в интерьерах спален.