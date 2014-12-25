Как празднуют католическое Рождество в странах мира

Сегодня католический мир празднует Рождество. Для католиков во всем мире это главный праздник года. Адвент календарь, венок, омела, санта клаус, носки с подарками – все эти символы являются неотъемлемой частью рождественской традиции. Католиков в нашей стране не так много, да и 25-е декабря, хоть и является выходным днем, все же воспринимается скорее как возможность завершить приготовления к Новому году. Тем не менее, homify от всей души поздравляет всех с Рождеством и дарит небольшой экскурс по традициям и поверьям, связанных с этим удивительным праздником.
Рождественские рынки октрываются в каждом без исключении городе Германии призблизительно за полтора месяца до начала Рождства. На центральной площади города внезапно появляется множество деревянных домиков, в которых с утра до вечера продают рождественские украшения, ювелирные изделия, всякого рода закуски и, разумеется, горячий глинтвейн.
В большинстве стран канун Рождества считается не менее важным, чем само Рождество. Например, в Германии он даже имеет специальное название
heiligabend, что в переводе с немецкого означает
святой вечер. Это тот вечер, в который вся семья садится за стол, поет рождественские песни и вкушает традиционные для своего региона явства. Однако британцы несколько проще подходят к проведению этого вечера – они начинают его с шампанского.
Адвент-календарь состоит из 24 дней и ведется с 1 по 24 декабря. Каждый день приближает к Рождеству, и каждый день обладатель календаря получает маленький подарок. Адвент-календари можно купить, а можно и сделать самому, просто связав в узелок кусочки разноцветной бумаги. В 24 получившихся узелка кладем по конфетке и получаем традиционный адвент-календарь.
Адвент-венок делается из еловых ветвей и кладется на обеденный стол или вешается на стену. Он был изобрен теологом Иоганном Хинрихом Вихерном для детей бедняков, которых он взял на воспитание. Дети постоянно спрашивали, когда же наступит Рождество, и тогда Вихерн сделал венок из старого деревянного колеса, украсив его 19 красными маленькими свечками и 4 большими белыми.
Основным символом польского Рождества является Рождественская звезда. По библейской легенде, эта звезда озаряла путь к младенцу Христу. Поэтому в роли Деда Мороза в Польше издревле выступал Звездный человек. Тогда в костюм Звездного человека наряжались священники и ходили по деревням, одаривая жителей подарками.
Польша славится своими кулинарными рождественскими обычаями. Традиционно на праздничном столе должно присутствовать 12 блюд – столько, сколько в году месяцев и апостолов. Незадолго до Рождества поляки начинают пост, исключая из своего рациона мясо. Главным блюдом стола издавна считается карп. Голову карпа положено съесть хозяину дома, а чешуйки он должен положить в бумажник. Согласно поверью, после Нового года они обратятся в монетки.
Италия остается, пожалуй, одной из самых религиозных стран Евросоюза. Ни в одной стране так не чтят католические традиции как в Италии. В Рождественнскую ночь все жители этой страны отправляются в церковь. Богослужение начинается ровно в двенадцать ночи и длится полтора часа. В Ватикане мессу служит сам Папа Римский.
Традиционное итальянское блюдо, которое всей страной поглощается в рождественскую ночь назвается тальятелле. Также распространены рыбные блюда, спагетти с моллюсками, мидиями и ракообразные. Забавно, что символом богатства во многих регионах Италии считается чечевица, поскольку ее круглая форма напоминает монету. Итальянцы верят, что чем больше съедят чечевицы на Рождество, тем богаче станут в новом году. Подарки на Рождество в Италии каждый член семьи получает ранним утром 25 декабря, а местного Деда Мороза зовут смешным для нас именем Баббо Натале.
Отпраздновать Рождество и Новый год в Бразилии мечтают многие, ведь в этой экзотической солнечной стране январь считается самым жарким месяцем года. Представьте себе рождественские елки, украшенные игрушками и гирляндами, мимо которых проходят девушки в бикини, а жара 30 градусов стоит на протяжении всего дня. Бразильцы с нетерпением ждут этих летних праздников. Подарки они получают от Papai Noel, центральное место на праздничном столе занимают запеченная индейка, пирог с начинкой из сердцевины пальмы, рис и бобы.
В рамках этой небольшой Книги идей сложно передать всю уникальность традиций Рождества каждой страны. Однако мы надеемся, что нам удалось
заразить вас рождественской лихорадкой и подарить несколько новых идей по украшению стола и подготовке праздничных блюд.
С Рождеством!