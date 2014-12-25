Как празднуют католическое Рождество в странах мира

Адвент-календарь состоит из 24 дней и ведется с 1 по 24 декабря. Каждый день приближает к Рождеству, и каждый день обладатель календаря получает маленький подарок. Адвент-календари можно купить, а можно и сделать самому, просто связав в узелок кусочки разноцветной бумаги. В 24 получившихся узелка кладем по конфетке и получаем традиционный адвент-календарь.

Адвент-венок делается из еловых ветвей и кладется на обеденный стол или вешается на стену. Он был изобрен теологом Иоганном Хинрихом Вихерном для детей бедняков, которых он взял на воспитание. Дети постоянно спрашивали, когда же наступит Рождество, и тогда Вихерн сделал венок из старого деревянного колеса, украсив его 19 красными маленькими свечками и 4 большими белыми.