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7 прекрасных дачных домиков

Перла Вереника Перла Вереника
Дачный домик, Садовникова Наталья Евгеньевна Садовникова Наталья Евгеньевна
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В полной мере ощутить все удовольствия отдыха на природе помогают удобные дачные домики, где можно и спрятаться от дождя, и укрыться от холодного ветра, и даже сделать летнюю дачу полноценным жилищем на все сезоны. 

Панорамные окна и террасы вокруг

Moderne recreatiewoning, Bongers Architecten Bongers Architecten Сад в стиле модерн
Bongers Architecten

Bongers Architecten
Bongers Architecten
Bongers Architecten

Что действительно важно в дачном отдыхе – так это близость к природе, возможность даже в плохую погоду насладиться видом на сад, находясь при этом в тепле и уюте. Все, что нужно для этого – позаботиться при строительстве дачного дома о широких окнах и крытых верандах возле дома.

Деревенская избушка

Дача 180м2, Tatiana Ivanova Design Tatiana Ivanova Design Срубы
Tatiana Ivanova Design

Дача 180м2

Tatiana Ivanova Design
Tatiana Ivanova Design
Tatiana Ivanova Design

Дачный домик может стать идеальным местом для отдыха от урбанистического стиля жизни. Деревянный сруб с классическими элементами архитектуры, настроение тишины и уюта – идеальный вариант для дачного рая.

Быстро и со вкусом

6х9 ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Дома в скандинавском стиле
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

6х9

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Быстровозводимые каркасные дома делают дачный отдых намного более реалистичной мечтой, которую можно осуществить за один сезон. При этом архитектура, интерьер и уровень комфорта в таких домах отличаются вполне современным уровнем.

Дачная мечта в сосновом лесу

Общий вид 1 Садовникова Наталья Евгеньевна
Садовникова Наталья Евгеньевна

Общий вид 1

Садовникова Наталья Евгеньевна
Садовникова Наталья Евгеньевна
Садовникова Наталья Евгеньевна

Даже небольшой дачный домик станет чудесным местом отдыха, если сохранить и подчеркнуть всю прелесть окружающей природы. Сосновый лес, зеленый газон и тенистая терраса с ограждением из цветущих кустов – лучшие элементы ландшафтного дизайна для дачного отдыха. Простая архитектура дома отлично сочетается с натуральными материалами: деревянное крыльцо, каменный фундамент, черепичная крыша.

Полная интеграция с природой

ДубльДом120 - модульный дом заводского изготовления. устанавливающийся на участке за один день, BIO - architectural Bureau of Ivan Ovchinnikov BIO - architectural Bureau of Ivan Ovchinnikov
BIO – architectural Bureau of Ivan Ovchinnikov

ДубльДом120 – модульный дом заводского изготовления. устанавливающийся на участке за один день

BIO - architectural Bureau of Ivan Ovchinnikov
BIO – architectural Bureau of Ivan Ovchinnikov
BIO - architectural Bureau of Ivan Ovchinnikov

Одно из значительных достоинств модульного строительства – возможность разместить свой домик в самом сердце природы. Модуль дома собирается полностью еще на заводе и доставляется по указанному адресу в полной комплектации. Это позволяет сделать ваше жилище комфортным и обустроенным, не нарушая окружающую обстановку первозданной природной красоты.

Передвижной дом

Modulow Twin, MoDULoW MoDULoW Сборные дома
MoDULoW

MoDULoW
MoDULoW
MoDULoW

Специально для тех, кому мало простого отдыха на природе и не сидится на одном месте, разработаны модели передвижных дачных домиков. Это выгодное экономически решение, не уступающее по уровню комфорта полноценному жилищу. Такое домик можно обустроить всего за несколько дней и каждый сезон менять место летней дислокации, перевозя эту легкую конструкцию в нужное место.

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Настоящий мини-замок на дачном участке

homify Дома в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

Небольшой, но изысканный домик в лесу станет не только местом дачного отдыха, но и великолепной резиденцией для сбора всей семьи и друзей на природе. Компактные размеры строения не мешают применить здесь разнообразное сочетание архитектурных форм и традиционного европейского декора: кирпичная кладка и отделка в стиле фахверк, кованные ограждения балкончиков и небольшие башенки на крыше. 

apartment V-21, VALENTIROV&PARTNERS VALENTIROV&PARTNERS Спальня в стиле минимализм
VALENTIROV&amp;PARTNERS

apartment V-21

VALENTIROV&PARTNERS
VALENTIROV&amp;PARTNERS
VALENTIROV&PARTNERS
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