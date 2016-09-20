7 прекрасных дачных домиков

Что действительно важно в дачном отдыхе – так это близость к природе, возможность даже в плохую погоду насладиться видом на сад, находясь при этом в тепле и уюте. Все, что нужно для этого – позаботиться при строительстве дачного дома о широких окнах и крытых верандах возле дома.