7 прекрасных дачных домиков

В полной мере ощутить все удовольствия отдыха на природе помогают удобные дачные домики, где можно и спрятаться от дождя, и укрыться от холодного ветра, и даже сделать летнюю дачу полноценным жилищем на все сезоны.
Что действительно важно в дачном отдыхе – так это близость к природе, возможность даже в плохую погоду насладиться видом на сад, находясь при этом в тепле и уюте. Все, что нужно для этого – позаботиться при строительстве дачного дома о широких окнах и крытых верандах возле дома.
Дачный домик может стать идеальным местом для отдыха от урбанистического стиля жизни. Деревянный сруб с классическими элементами архитектуры, настроение тишины и уюта – идеальный вариант для дачного рая.
Быстровозводимые каркасные дома делают дачный отдых намного более реалистичной мечтой, которую можно осуществить за один сезон. При этом архитектура, интерьер и уровень комфорта в таких домах отличаются вполне современным уровнем.
Даже небольшой дачный домик станет чудесным местом отдыха, если сохранить и подчеркнуть всю прелесть окружающей природы. Сосновый лес, зеленый газон и тенистая терраса с ограждением из цветущих кустов – лучшие элементы ландшафтного дизайна для дачного отдыха. Простая архитектура дома отлично сочетается с натуральными материалами: деревянное крыльцо, каменный фундамент, черепичная крыша.
Одно из значительных достоинств модульного строительства – возможность разместить свой домик в самом сердце природы. Модуль дома собирается полностью еще на заводе и доставляется по указанному адресу в полной комплектации. Это позволяет сделать ваше жилище комфортным и обустроенным, не нарушая окружающую обстановку первозданной природной красоты.
Специально для тех, кому мало простого отдыха на природе и не сидится на одном месте, разработаны модели передвижных дачных домиков. Это выгодное экономически решение, не уступающее по уровню комфорта полноценному жилищу. Такое домик можно обустроить всего за несколько дней и каждый сезон менять место летней дислокации, перевозя эту легкую конструкцию в нужное место.
Небольшой, но изысканный домик в лесу станет не только местом дачного отдыха, но и великолепной резиденцией для сбора всей семьи и друзей на природе. Компактные размеры строения не мешают применить здесь разнообразное сочетание архитектурных форм и традиционного европейского декора: кирпичная кладка и отделка в стиле фахверк, кованные ограждения балкончиков и небольшие башенки на крыше.