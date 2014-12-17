Смешные аксессуары для туалетной комнаты

Пикантное предназначение туалетной комнаты способствует тому, чтобы об этой части квартиры говорили с юмором. Дизайнеры интерьера, которые любят иронию не только в общении, но и в работе, охотно создают смешные вещицы для туалета. Кстати, если вы еще не определились с новогодними подарками, эта Книга идей с шутливыми, но крайне необходимыми аксессуарами для туалетной комнаты может оказаться очень кстати.