Смешные аксессуары для туалетной комнаты

Пикантное предназначение туалетной комнаты способствует тому, чтобы об этой части квартиры говорили с юмором. Дизайнеры интерьера, которые любят иронию не только в общении, но и в работе, охотно создают смешные вещицы для туалета. Кстати, если вы еще не определились с новогодними подарками, эта Книга идей с шутливыми, но крайне необходимыми аксессуарами для туалетной комнаты может оказаться очень кстати.
Еще один забавный аксессуар для туалета в виде штангиста, крепко держащего толстые рулоны бумаги. Интересно, сможет ли он выстоять, если один из рулонов значительно потеряет в объеме?
Вы следите за своим весом и хотите приучить домашних делать тоже самое? Установите весы прямо в туалетной комнате, и вы убедитесь, что члены вашей семьи постепенно начнут уделять все больше внимания правильному питанию и физическим нагрузках. Весы из бамбука станут вашим надежным партнером по сбросу нескольких лишних килограммов. Нет ничего приятнее, чем стать на весы ранним утром и увидеть, что мучительный отказ от обильного ужина вчерашним вечером, принес свои плоды – вы стали еще чуточку стройнее.
Обычный держатель туалетной бумаги, как правило, представляет собой скучную планку из металла или пластика, привинченную к стене. Внесите разнообразие в интерьер туалетной комнаты, заменив унылый держатель на шутливую зеленую мордочку, изображенную на фото.
Для всех, кто любит простоту и элегантность в интерьере, специалисты из бюро BLOMUS создали стальную колбу для жидкого мыла. Этот аксессуар, разумеется, будет более уместно смотреться в ванной комнате или в квартирах с совмещенным санузлом.
Щетка для унитаза есть в каждом доме, однако говорить о ней вслух как-то не принято. Купив в хозяйственном отделе универмага этот необходимый в быту аксессуар, мы частенько прячем его в большой пакет, чтобы не смущать проходящих мимо людей. Однако дизайнеры из GEELLI решили изменить ситуацию и придумать такую щетку, которую захочется поставить в самый центр тулетной комнаты.
Если с вами живут маленькие дети, которые не любят мыть руки после туалета, то попробуйте, вместо привычных нравоучений о важности гигиены, добавить в интерьер ванной комнаты элемент игры. Крючок в виде маленькой машинки привлечет внимание ребенка и напомнит ему о том, что настало время мытья рук.